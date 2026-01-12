Os Estados Unidos denunciaram hoje uma “escalada perigosa e inexplicável” da Rússia na Ucrânia devido ao lançamento do míssil balístico Oreshnik, de última geração, contra uma área ucraniana próxima à fronteira com a Polónia na semana passada.

“A Rússia lançou mais ataques contra a Ucrânia, incluindo o lançamento do míssil balístico com capacidade nuclear Oreshnik, contra uma área da Ucrânia próxima à fronteira com a Polónia e a NATO. Isso constitui mais uma escalada perigosa e inexplicável desta guerra, mesmo enquanto os EUA trabalham urgentemente com Kiev, com outros parceiros e com Moscovo para pôr fim ao conflito”, afirmou a diplomata norte-americana Tammy Bruce.

A denúncia foi feita numa reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Ucrânia, com Tammy Bruce a acrescentar que a ação da Rússia arrisca “expandir e intensificar a guerra”, prejudicando as negociações em curso.

“Condenamos os ataques contínuos e cada vez mais intensos da Rússia contra as instalações energéticas e outras infraestruturas civis da Ucrânia. Esses ataques zombam com a causa da paz”, acusou ainda a representante adjunta dos Estados Unidos junto às Nações Unidas.

Mantendo o tom critico, a diplomata defendeu que a “Rússia, a Ucrânia e a Europa devem procurar a paz seriamente e pôr fim a esse pesadelo”.