Porta-voz da Casa Branca não afasta ataque militar dos EUA ao Irão: "Todas as opções estão em cima da mesa"

Durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, Gholamhossein Darzi, representante do Irão no órgão, acusou os EUA e Israel de tentarem criar um “pretexto para a intervenção”, depois de não terem alcançado os seus objetivos na guerra de junho.

“Incapazes de alcançar os seus objetivos por meio da guerra de agressão de 12 dias contra o Irão em junho de 2025, eles agora buscam atingir os mesmos objetivos por meio da desestabilização política, da agitação interna e do caos”, disse Darzi, citado pela Al-Jazeera.

“Essa estratégia se baseia na fabricação de mortes, na disseminação de números falsos e inflados e na criação de um pretexto para a intervenção estrangeira”, acrescentou. “É um roteiro familiar, usado repetidamente do Iraque à Líbia e à Venezuela.”

“Qualquer ameaça de uso da força contra o Irão, sob qualquer pretexto, incluindo alegações de proteção a manifestantes ou apoio ao povo iraniano, constitui uma violação grave e manifesta do direito internacional e da Carta da ONU”, disse o enviado na reunião do Conselho de Segurança da ONU. “Invocar a retórica humanitária para justificar o uso da força é um abuso deliberado do direito internacional.”