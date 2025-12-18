Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Zelensky diz que adesão à NATO está na Constituição ucraniana e não desiste da intenção
- Ucrânia lança contra-ataque na zona de Lyman e destrói regimento russo
- Na Polónia, Rutte avisa Putin das "consequências devastadoras" perante um ataque russo à Ucrânia após paz ser alcançada
- "É uma das decisões mais claras e moralmente justificadas". Zelensky reforça defesa da utilização dos ativos russos na rede social X
- União Europeia impõe novas sanções à frota-sombra da Rússia
- Moscovo não pode usar ativos russos congelados "como forma de pressão", diz Zelensky
- Zelensky pede à UE decisão sobre ativos russos congelados ainda "este ano" e diz que adesão de Kiev ao bloco é de "importância máxima"
- Zelensky alerta líderes europeus para urgência de garantir um novo financiamento para a Ucrânia
- Órban diz que uso de ativos russos para financiar a Ucrânia é uma "ideia estúpida" que pode desencadear uma guerra
- Kremlin reafirma Venezuela como "aliada e parceira" da Rússia e apela à contenção na região
- Guarda fronteiriça russa invadiu território da Estónia, acusa o Ministério do Interior
- Montenegro diz que é importante que a UE envie "mensagem clara" de que consegue entender-se no financiamento à Ucrânia
- Sete feridos em ataque com drones em Odessa
- Ataque ucraniano faz três mortos na região de Rostov, na Rússia
- Ataque russo a Cherkasy, no centro da Ucrânia, faz seis feridos
- Conselho Europeu começa hoje a decidir uso de mais de 200 mil milhões de ativos russos congelados
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O Conselho Europeu está a debater um novo projeto que oferece à Bélgica, que detém a maioria dos ativos congelados, e aos restantes países em situação semelhante “garantias ilimitadas para potenciais danos”, caso a Rússia decida processar a UE por usar os fundos para apoiar a Ucrânia. Na cimeira do Conselho Europeu, António Costa defendeu a necessidade de assegurar este financiamento vital para a Ucrânia em 2026 e 2027.
- Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, enfatizou a urgência de garantir financiamento adicional para evitar a redução da produção de drones, sinalizando a importância do uso dos ativos russos congelados. Zelensky destacou, também, que a adesão à NATO está inscrita na Constituição ucraniana, não prevendo alterações. A Ucrânia acredita que a utilização desses ativos é moralmente justificada.
- Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que as relações entre a Rússia e os EUA continuam “em ruínas”, apesar dos esforços de diálogo. Peskov mencionou que as melhorias nas negociações sobre a Ucrânia poderiam ajudar a reabilitar os laços bilaterais com Washington, aumentando a esperança numa eventual estabilização das relações entre os dois países.
- Na Polónia, Mark Rutte, secretário-geral da NATO, advertiu que qualquer ataque russo à Ucrânia, após um eventual acordo de paz, terá consequências devastadoras. Rutte sublinhou a importância do papel da Polónia como parceiro crítico da NATO e o seu apoio à Ucrânia, em particular no fornecimento de apoio financeiro e estratégico.
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Bom dia.
Encerramos aqui este liveblog.
Rubio fala em progressos nas conversações sobre guerra na Ucrânia, mas que ainda há trabalho a fazer
Pode continuar a acompanhar a guerra na Ucrânia neste outro liveblog.
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Projeto a ser discutido oferece "garantias irrevogáveis e incondicionais" à Bélgica pelo uso dos fundos russos para apoiar a Ucrânia
Um novo projeto a ser discutido no Conselho Europeu oferece à Bélgica, que detém a maioria dos ativos congelados, e aos restantes países em situação semelhante “garantias ilimitadas para potenciais danos”, caso a Rússia decida processar a UE por usar os fundos para apoiar a Ucrânia, noticiou a Reuters.
O texto cria um mecanismo que oferece “garantias incondicionais, irrevogáveis e a pedido” que a UE pague os fundos do banco central em qualquer circunstância caso a necessidade assim o obrigue, lê-se.
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Dinamarca acusa Rússia de dois ciberataques "destrutivos e disruptivos"
O Serviço de Informações da Defesa Dinamarquesa (SIDD) acusou a Rússia de estar por trás de dois ciberataques “destrutivos e disruptivos” a uma empresa de fornecimento de água em 2024 e na antecipação das eleições municipais no país em novembro deste ano Segundo o serviço, ambos os casos são “provas muito claras” de uma “guerra híbrida”.
Segundo as autoridades, citadas pelo The Guardian o primeiro foi levado a cabo pelo grupo pró-russo Z-Pentest e o segundo pelo grupo NoName057(16), com ligações ao aparelho estatal russo.
“O Estado russo usa ambos os grupos como instrumentos da sua guerra híbrida contra o Ocidente”, afirmou o DDIS num comunicado.
“O objetivo é criar insegurança nos países visados e punir aqueles que apoiam a Ucrânia. As operações cibernéticas da Rússia fazem parte de uma campanha de influência mais ampla destinada a minar o apoio ocidental à Ucrânia”
“O DDIS avalia que as eleições dinamarquesas foram usadas como plataforma para atrair a atenção do público – um padrão que tem sido observado em várias outras eleições europeias”, acrescentam.
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"Estamos a ficar perto de algo", diz Trump sobre conversas EUA-Rússia
Após ser questionado sobre o encontro com representantes russos neste fim de semana, o Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que achava estarem “a ficar perto de algo”.
“Espero que a Ucrânia se mova rapidamente. Porque a Rússia está lá”, acrescentou, referenciando os aparentes ganhos na linha de batalha e sublinhando que Moscovo pode “mudar de ideias”.
Trump: "I hope Ukraine moves quickly. Because Russia is there." pic.twitter.com/npJQ5ZWBSr
— Aaron Rupar (@atrupar) December 18, 2025
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Apesar dos recuos, Kremlin espera que as relações EUA-Rússia melhorem com avanços nas negociações sobre a Ucrânia
Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, admitiu ainda esperar que Mocovo e Washington reabilitem os seus laços bilaterais à medida que as negociações de paz sobre a Ucrânia vão melhorando.
“Esperamos que, à medida que avançamos com o acordo ucraniano, possamos começar a reativar as nossas relações bilaterais”, acrescentou, citado pela RIA Novosti.
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Peskov diz que relações Rússia e EUA continuam "em ruínas"
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou esta tarde que as relações entre a Rússia e os EUA continuam “em ruínas”, apesar de haver intenções de comunicação entre os estados.
“A única coisa que surgiu nelas — e isso é muito importante — foi a vontade política de diálogo por parte de ambos os lados”, acrescentou, citada pela RIA Novosti.
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Diretor dos serviços secretos internacionais russos teve "longa conversa telefónica" com diretora dos MI6
Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia (SVR, na sigla em russo), contou à TASS que teve “uma longa conversa telefónica”, com Blaise Metreweli, diretora da agência de espionagem britânica MI6 nomeada em outubro deste ano.
Naryshkin disse ainda que a agência nunca quebrou contacto com os homólogos europeus nos últimos tempos.
“Esses contactos existiram, existem, são mantidos e desenvolvidos, uma vez que a interação entre os serviços de inteligência de diferentes países, provavelmente na última década, tornou-se um elemento essencial do sistema de relações internacionais”, sublinhou.
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Ucrânia — o futuro novo membro da União Europeia?
UE está pronta para a responsabilidade de integrar a Ucrânia? É o que questiona Daniela Nunes, que aponta o alargamento como “instrumento poderoso”. E alerta: há um preço a pagar pela procrastinação. Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
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Zelensky diz que adesão à NATO está na Constituição ucraniana e não desiste da intenção
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, sublinhou esta quinta-feira que a adesão à NATO está inscrita na Constituição do país, que não tenciona alterar por exigência da Rússia.
“Não vou mudar a minha Constituição – que é o que os ucranianos decidiram – só porque isso é o que a Rússia quer”, referiu Zelensky, numa conferência de imprensa após ter-se reunido com os líderes da União Europeia em Bruxelas, acrescentando que a Ucrânia acredita merecer as garantias de segurança para travar o conflito em curso e prevenir outra eventual agressão russa.
Referindo que em Washington, desde a Presidência norte-americana liderada pelo democrata Joe Biden, lhe dizem que a Ucrânia não entrará na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), o chefe de Estado ucraniano frisou que o seu objetivo é “tentar mudar essas posições”.
“Temos na Constituição a adesão à NATO e queremo-la, essas são verdadeiras garantias de segurança”, afirmou.
“A política dos Estados Unidos é que não nos vê na NATO, por agora. Mas tudo na política é por agora, a política muda e podem chegar à conclusão que a Ucrânia reforça a NATO”, prosseguiu.
“Só os membros da NATO podem dizer quem querem lá”, afirmou o governante. E concluiu: “A nossa posição mantém-se e o nosso desejo de entrar na NATO também”.
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Ucrânia lança contra-ataque na zona de Lyman e destrói regimento russo
As forças ucranianas lançaram um contra-ataque na zona de Lyman, no norte da região de Donetsk, alegando terem destruído um regimento russo e melhorado as posições, escreve o Kyiv Independent, citando o Terceiro Corpo de Exército da Ucrânia.
A operação foi teve como objetivo travar os avanços do exército russo, que tem obtido ganhos territoriais consistentes na região de Donetsk ao longo dos últimos meses. Segundo a Ucrânia, vários soldados russos foram feitos prisioneiros durante a operação.
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Na Polónia, Rutte avisa Putin das "consequências devastadoras" perante um ataque russo à Ucrânia após paz ser alcançada
Mark Rutte, secretário-geral da NATO, está na Polónia onde já se reuniu com o ministro da Defesa e outros membros do governo.
Na conferência de imprensa após o encontro, afirmou que “Putin tem que saber que se atacar a Ucrânia depois de ser alcançado um acordo de paz as consequências serão devastadoras”. Fala ainda sobre as três linhas de garantias de segurança para que não existam novos ataques russos após se chegar a acordo.
A propósito da visita oficial, destaca o apoio fundamental que a Polónia fornece à Ucrânia, tanto financeiro, como em termos estratégicos, com infraestruturas essenciais sediadas no seu território.
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"É uma das decisões mais claras e moralmente justificadas". Zelensky reforça defesa da utilização dos ativos russos na rede social X
Após realizar uma conferência de imprensa em Bruxelas, Zelensky utilizou a rede social X para reforçar a sua visão sobre o uso de ativos russos congelados nas redes sociais.
At the EU Council meeting I said: just like authorities confiscate money from drug-traffickers and seize weapons from terrorists, Russian assets must be used to defend against Russian aggression and rebuild what was destroyed by Russian attacks. It’s moral. It’s fair. It’s legal. pic.twitter.com/y9npXV6AH8
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 18, 2025
Numa série de publicações curtas, o presidente da Ucrânia diz que a Rússia perdeu “tudo o que tentou usar para ameaçar ou destruir” Kiev e a Europa.
“Se todos já alcançámos tanto, como é que a União Europeia pode ceder agora?”, questiona também.
“A decisão agora em cima da mesa — a decisão de utilizar plenamente os ativos russos para se defender contra a agressão russa — é uma das decisões mais claras e moralmente justificadas que alguma vez poderia ser tomada”, defende também através da rede social.
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União Europeia impõe novas sanções à frota-sombra da Rússia
A União Europeia impôs, esta quinta-feira, novas sanções a mais 41 navios da frota-sombra da Rússia. As novas sanções elevam para cerca de 600 os navios sancionados, de acordo com o Kyiv Independent.
“Esta medida visa atingir petroleiros não pertencentes à UE que fazem parte da frota-sombra de Putin, que contorna o mecanismo de teto do preço do petróleo ou apoia o setor energético da Rússia, ou embarcações responsáveis pelo transporte de equipamento militar para a Rússia ou envolvidas no transporte de grãos e bens culturais ucranianos roubados”, disse o Conselho Europeu, em comunicado.
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Moscovo não pode usar ativos russos congelados "como forma de pressão", diz Zelensky
O Presidente da Ucrânia afirmou, também na conferência de imprensa em Bruxelas, que a Rússia não deve poder utilizar os ativos russos congelados, atualmente detidos por países da União Europeia, como forma de pressão política ou negocial.
“É necessário dinheiro para que a Rússia e qualquer outro país do mundo não utilizem estes ativos russos como forma de pressão contra nós”, afirmou Zelensky.
Segundo o líder ucraniano, Kiev pretende que esses bens “não façam parte do processo de negociação” e que sejam utilizados para apoiar diretamente o país. “D Ucrânia tem direito a este dinheiro, porque a Rússia está a destruir-nos e usar esses ativos contra os seus ataques é absolutamente justo”, reiterou.
“Sentimo-nos mais confiantes na mesa de negociações se tivermos este instrumento”, sublinhou.
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Zelensky pede à UE decisão sobre ativos russos congelados ainda "este ano" e diz que adesão de Kiev ao bloco é de "importância máxima"
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou, ainda durante a conferência de imprensa, que o país precisa de uma decisão sobre a utilização dos ativos russos congelados antes do final deste ano. Questionado sobre o calendário, o chefe de Estado foi claro ao sublinhar que a decisão tem de ser tomada “este ano”.
Sobre o processo de adesão à União Europeia, Zelensky destacou a importância de não haver bloqueios por parte de nenhum Estado-membro. O líder ucraniano considerou que a entrada do país no bloco deve ser vista como parte das garantias de segurança mais alargadas para Kiev, sublinhando que este processo é de “importância máxima” e não deve depender da permissão ou do apoio da Rússia.
Relativamente às negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos, Zelensky afirmou que há “progressos no diálogo com Washington”.
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Zelensky alerta líderes europeus para urgência de garantir um novo financiamento para a Ucrânia
Volodymyr Zelensky, afirmou, esta quinta-feira, que não sabe como irão terminar as negociações de paz que estão em curso, mas sublinhou a crescente urgência de garantir um novo financiamento para o país.
O Presidente da Ucrânia viajou hoje para a sede da União Europeia, em Bruxelas, onde os líderes europeus realizam negociações cruciais sobre como o bloco continuará a financiar Kiev.
Segundo Zelensky, a Ucrânia enfrenta um défice orçamental estimado entre 45 e 50 mil milhões de euros no próximo ano. O líder avisou que, caso não receba mais apoio financeiro até à primavera, o país poderá ser obrigado a reduzir a produção de drones.
A Ucrânia, segundo Zelensky, está a fazer “tudo o que está ao seu alcance para pôr fim à guerra”, acrescentando que o país precisa de se manter forte.
Durante a conferência de imprensa, revelou ainda ter tido uma boa conversa com o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, destacando que ambos compreendem as posições um do outro, mas salientou que, por estar em guerra, a Ucrânia enfrenta riscos ainda maiores. A Bélgica tem a custódia da maior parte dos ativos russos congelados.
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EUA falam sexta-feira com Kiev sobre plano de paz e depois com russos
Representantes ucranianos e norte-americanos vão realizar na sexta-feira e no sábado, nos Estados Unidos, novas conversações sobre o plano para acabar a guerra iniciada pela Rússia, anunciou hoje o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
“Na sexta-feira e no sábado, a nossa equipa estará nos Estados Unidos — já está a caminho — e os norte-americanos estão lá à espera deles. Não sei quem mais poderá estar presente, talvez haja europeus”, disse Zelensky aos jornalistas.
Zelensky não especificou a composição da delegação ucraniana, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).
O novo ciclo de conversações entre a Ucrânia e os Estados Unidos irá decorrer imediatamente antes de um encontro entre emissários russos e norte-americanos, previsto para o fim de semana, na Florida, segundo uma fonte oficial norte-americana.
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Órban diz que uso de ativos russos para financiar a Ucrânia é uma "ideia estúpida" que pode desencadear uma guerra
O primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban, criticou esta quinta-feira a possibilidade de a União Europeia usar os ativos russos congelados para financiar a Ucrânia. À margem da cimeira do Conselho Europeu, que está a decorrer em Bruxelas, Órban considerou a ideia “estúpida”.
“A ideia é estúpida. Tirar o dinheiro a alguém… Há dois países que estão em guerra e alguém, neste caso a União Europeia, quer tirar o dinheiro a uma das partes em conflito e depois dá-lo à outra parte. É uma marcha em direção à guerra. O primeiro-ministro belga está correto: não o devemos fazer”, defendeu o chefe de governo da Hungria, em declarações aos jornalistas.
???? Confiscating Russian assets to fund Ukraine? A declaration of war. Taking the money of one side and giving it to the other would drag the EU into the conflict. This must not happen. Thankfully, I am not the only one who sees it this way. pic.twitter.com/nO1HK9SaTP
— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2025
Numa publicação na rede social X, na qual partilha um excerto das suas declarações, Órban insiste que “confiscar bens russos para financiar a Ucrânia” é uma “declaração de guerra” e que tal não pode acontecer.
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Kremlin reafirma Venezuela como "aliada e parceira" da Rússia e apela à contenção na região
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou esta quinta-feira que a Venezuela é um país “aliado e parceiro”, sublinhando a existência de “contactos regulares” entre os dois Estados, incluindo “ao mais alto nível”.
De acordo com Peskov, citado pela Ria Novosti, Moscovo mantém uma cooperação constante com Caracas e recordou aos jornalistas que o Presidente russo, Vladimir Putin, falou recentemente ao telemóvel com o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro.
Perante o agravamento da situação em torno da relação Venezuela-Estados Unidos, o porta-voz presidencial russo deixou, ainda, um apelo à moderação. Segundo Peskov, a Rússia “exorta todos os países da região a agirem com contenção, de forma a evitar um desenvolvimento imprevisível dos acontecimentos”.