O Serviço de Informações da Defesa Dinamarquesa (SIDD) acusou a Rússia de estar por trás de dois ciberataques “destrutivos e disruptivos” a uma empresa de fornecimento de água em 2024 e na antecipação das eleições municipais no país em novembro deste ano Segundo o serviço, ambos os casos são “provas muito claras” de uma “guerra híbrida”.

Segundo as autoridades, citadas pelo The Guardian o primeiro foi levado a cabo pelo grupo pró-russo Z-Pentest e o segundo pelo grupo NoName057(16), com ligações ao aparelho estatal russo.

“O Estado russo usa ambos os grupos como instrumentos da sua guerra híbrida contra o Ocidente”, afirmou o DDIS num comunicado.

“O objetivo é criar insegurança nos países visados e punir aqueles que apoiam a Ucrânia. As operações cibernéticas da Rússia fazem parte de uma campanha de influência mais ampla destinada a minar o apoio ocidental à Ucrânia”

“O DDIS avalia que as eleições dinamarquesas foram usadas como plataforma para atrair a atenção do público – um padrão que tem sido observado em várias outras eleições europeias”, acrescentam.