Momentos-chave
- Ventura espera que abstenção do PS não limite negociações com o Chega
- PS quer usar aumento da receita do ISP para reduzir IVA sobre bens alimentares básicos
- Carneiro quer aproveitar "gato escondido" nas contas do Governo para aumentar pensões de forma permanente
- Elevador da Glória: Governo já ia reforçar fiscalização de transportes antes de relatório
- Oposição pede responsabilidades políticas depois de ser divulgado relatório sobre elevador da Glória
- Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje após vitória nas autárquicas
Histórico de atualizações
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Bom dia.
Este liveblog fica por aqui. Pode acompanhar a atualidade política através deste novo link.
Hugo Soares pede que não haja “birras e crises de ciúmes” para aprovar lei da nacionalidade. Negociações continuam
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Conselho Nacional marcado por morte de fundador. Regulamentos aprovados
O Conselho Nacional do PSD terminou agora, numa reunião que ficou marcada pelo anúncio da morte do fundador do PSD. Os conselheiros nacionais acabaram por aprovar o Regulamento de Disciplina, o Regulamento de Admissão e Transferência de Militantes, o Regulamento Eleitoral e o Calendário Eleitoral para os órgãos Distritais e Locais.
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Presidenciais: Deputado do Livre Jorge Pinto será candidato a Belém
O deputado do Livre Jorge Pinto vai candidatar-se às eleições presidenciais de janeiro, confirmou à Lusa o próprio, que enviou esta noite uma mensagem aos militantes do seu partido.
“Quero com esta candidatura continuar a contribuir para que o Livre continue a ser o partido das utopias concretas. E há tanto que podemos fazer”, lê-se numa mensagem enviada por Jorge Pinto aos membros e apoiantes do partido liderado por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes, e à qual a Lusa teve acesso.
No mesmo texto, Jorge Pinto pede aos militantes do Livre o seu apoio — depois de esta semana ter sido noticiado que o partido deveria apoiar um candidato próprio e não candidatos já conhecidos à esquerda como o socialista António José Seguro, a antiga coordenadora do BE Catarina Martins ou o ex-deputado do PCP António Filipe.
Na opinião do dirigente e deputado, eleito pelo círculo eleitoral do Porto, “o mundo entrou numa nova realidade cujas consequências da nossa ação (ou inação) terão impactos durante as próximas décadas”.
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Morreu Francisco Pinto Balsemão, militante número um do PSD. Primeiro-ministro homenageia fundador e conselheiros aplaudem
O primeiro-ministro acaba de anunciar no Conselho Nacional do PSD que o fundador do partido Francisco Pinto Balsemão morreu. Durante longos segundos ouviram-se palmas de homenagem dos conselheiros ao fundador.
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Montenegro classifica resultado autárquico de "grande vitória"
Luís Montenegro diz que — num contexto de incerteza e instabilidade internacional — Portugal é um “porto seguro”, um “parceiro seguro”.
O primeiro-ministro diz que o potencial do País também está nos governos. Luís Montenegro classifica agora de “grande vitória” o resultado das autárquicas, mas pede ao partido para não baixar os braços: “Vamos ao trabalho”.
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Montenegro promete "continuar a regular a imigração e salvaguardar a nossa segurança"
Luís Montenegro promete “continuar a transformar o país”, como está a fazer “hoje no Ministério da Educação, das Finanças, como vamos fazer na Saúde e também na Reforma do Estado”.
O primeiro-ministro diz que o Executivo vai “continuar a regular a imigração e salvaguardar a nossa segurança”, mas também apostar em setores menos visíveis como a água e valorização da floresta. Compromete-se ainda a corresponder aos investimentos em Defesa Nacional que o contexto internacional exige.
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Montenegro promete "continuar a regular a imigração e salvaguardar a nossa segurança"
Luís Montenegro promete “continuar a transformar o país”, como está a fazer “hoje no Ministério da Educação, das Finanças, como vamos fazer na Saúde e também na Reforma do Estado”.
O primeiro-ministro diz que o Executivo vai “continuar a regular a imigração e salvaguardar a nossa segurança”, mas também apostar em setores menos visíveis como a água e valorização da floresta. Compromete-se ainda a corresponder aos investimentos em Defesa Nacional que o contexto internacional exige.
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Montenegro puxa pela vitória "quantitativa e qualitativa" e diz que já está a trabalhar nas autárquicas de 2029
Luís Montenegro diz que resultado das autárquicas foi “significativo do ponto de vista quantitativo e qualitativo: o PSD vai presidir a maior número de câmaras municipais, de juntas de freguesias e governa câmaras municipais em todos os distritos do país o que não acontecia desde o 25 de Abril”.
O primeiro-ministro diz que, além de 136 municípios, apoiou mais cinco independentes. Se não puxa a si a vitória de Isaltino Morais, diz que Setúbal e Santiago do Cacém não seriam ganhos sem o apoio do PSD. Lembra que conquistou os “cinco maiores municípios do país”, mas também concelhos do interior.
O líder do PSD diz perante os conselheiros que já venceu três vezes as regionais da Madeira, as regionais dos Açores, duas legislativas e autárquicas. E destaca que perdeu as Europeias por uma diferença inferior à vitória aparentemente tangencial em Lisboa.
Montenegro diz que a “questão que se coloca neste Conselho Nacional é falar na satisfação dos resultados, mas isto não é o que quereremos, é apenas o objetivo para mudar a vida das pessoas”.
“Queremos ganhar eleições para poder utilizar a confiança das pessoas e transformar essas vitórias na melhoria da vida da comunidade”, acrescenta.
Montenegro diz que já “está a começar agora o trabalho para as autárquicas de 2029” e promete apresentar o coordenador para essa eleição.
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Montenegro faz agradecimento especial a membros do Governo e Sebastião Bugalho por ajuda na campanha
Luís Montenegro agradece agora “aos membros do Governo” por terem “uma disponibilidade que não é muito normal” para a campanha autárquica.
O primeiro-ministro fez questão de individualizar “o Sebastião Bugalho” pela ajuda que deu na campanha autárquica. Antes já tinha também individualizado o agradecimento ao secretário-geral Hugo Soares, ao coordenador autárquico Pedro Alves e a outras figuras essenciais na máquina do PSD como Paulo Cavaleiro ou Ricardo Carvalho.
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Montenegro lembra que foi "gozado" quando há três anos disse que ia liderar a ANMP
Luís Montenegro inicia o discurso no Conselho Nacional do PSD a dizer que em maio de 2022 — quando o PS tinha acabar de conquistar a maioria absoluta — definiu como objetivo a liderança da ANMP e que na altura foi “gozado“.
O agora primeiro-ministro lembra que se propôs a visitar os 308 municípios do País. Montenegro destaca o “trabalho de formiga” que o PSD fez na preparação das autárquicas.
Montenegro diz que em “larguíssima maioria” as decisões sobre os candidatos foram tomadas em concertação com estruturas locais e distritais, mas houve casos em que não. Mas que é mesmo assim. “É para isso que estamos aqui”.
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Seguro avisa que Presidência da República “não é um palco para vaidades”
O candidato presidencial António José Seguro avisou hoje que o Palácio de Belém “não é um palco para vaidades” mas sim “um lugar de responsabilidade e escuta” e negou estar a tentar “virar o passado do avesso”.
“A Presidência da República não é um palco para vaidades. É um lugar de responsabilidade, de escuta, de equilíbrio e de inspiração”, defendeu o candidato presidencial e antigo secretário-geral do PS, durante a apresentação de um livro sobre a sua vida intitulado “António José Seguro, um de nós”, da autoria do jornalista Rui Gomes.
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Governo preocupado com “instabilidade” nos aeroportos após concurso de ‘handling’ — sindicato
O Governo transmitiu aos sindicatos de trabalhadores da Menzies que está preocupado com a “instabilidade” nos aeroportos, após um concurso para assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro ter preliminarmente atribuído as licenças a outra empresa.
“Portanto, o Governo está preocupado com essa instabilidade, não quer instabilidade nos aeroportos. Obviamente que não pode interferir no concurso, mas está muito preocupado, está a acompanhar a situação”, indicou o sindicalista. Além do Sitava, esteve na reunião o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, da Aviação e Aeroportos (STHAA).
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Magistrados do MP exigem ao Governo medidas de segurança “urgentes e eficazes”
O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP) exigiu hoje ao Governo medidas de segurança “urgentes e eficazes” para os profissionais da Justiça, após mais uma agressão a uma magistrada de Coimbra, na semana passada.
O SMMP apelou para a “adoção de medidas urgentes e eficazes que garantam a segurança dos profissionais da justiça, solicitando por parte destas entidades, a identificação das situações de risco existentes e, concretamente, no que concerne ao PGR e ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), a sua comunicação ao Ministério da Justiça”.
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António Filipe rejeita ideia de Gouveia e Melo de haver Estado a mais
O candidato presidencial António Filipe afirmou hoje em Palmela que “muitos serviços públicos não têm funcionários suficientes”, contrariando a perspetiva do seu adversário Gouveia e Melo, que considerou haver “Estado a mais” em Portugal.
“Quando as pessoas dizem que a administração pública tem gente a mais, apetece-me perguntar onde é que acham que se corte. Nos professores? Não deve ser, porque temos falta de professores, temos alunos sem aulas. É nos funcionários das escolas? Também não parece. Os médicos, os enfermeiros? Também não parece que seja. É nas forças de segurança ou nas Forças Armadas? Também não parece”, disse António Filipe.
O candidato comunista a Presidente da República, que falava à agência Lusa durante uma visita à Sociedade Filarmónica Humanitária de Palmela, no distrito de Setúbal, respondeu desta forma ao ser confrontado com as declarações de Gouveia e Melo ao jornal Eco, em que o almirante e também candidato presidencial considerou haver “Estado a mais” em Portugal e admitiu ter uma posição “mais liberal” nesta matéria.
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Mário Amorim Lopes eleito por unanimidade líder parlamentar da Iniciativa Liberal
O deputado Mário Amorim Lopes foi eleito hoje, por unanimidade, líder do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, sucedendo neste cargo a Mariana Leitão, que em julho passado foi eleita presidente do partido em substituição de Rui Rocha.
A eleição de Mário Amorim Lopes consta de uma nota divulgada pela Iniciativa Liberal, na qual também se adianta que Jorge Miguel Teixeira será vice-presidente do Grupo Parlamentar.
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Elevador da Glória. Quem falhou mais, Moedas ou a Carris?
Elevador da Glória descarrila e ergue-se uma “escada de responsabilidades” que ninguém quer subir: Carris falha na segurança, e Moedas apressa-se a lavar as mãos. Quando a Glória cai quem se levanta? Ouça aqui o novo episódio de E o vencedor é… da Rádio Observador.
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Candidatura independente a Bragança apresenta queixa no TC e pede anulação das eleições
O movimento independente Pela Nossa Terra Bragança, candidato às eleições autárquicas de 12 de outubro, apresentou queixa ao Tribunal Constitucional, por alegadas ilegalidades no ato eleitoral, e pede a anulação de resultados, adiantou, hoje, o diretor de campanha.
Fernando Almeida explicou, à Lusa, que uma das razões para a impugnação das eleições deve-se ao símbolo da candidatura não constar nos boletins de voto.
Na queixa apresentada ao Tribunal Constitucional, o movimento Pela Nossa Terra Bragança salienta que “estes comportamentos configuram nulidade insanável do ato eleitoral, impondo a anulação dos resultados e a repetição da votação, garantindo a igualdade de tratamento entre todas as candidaturas”.
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Parlamento açoriano dá parecer positivo à proposta do Governo
A Assembleia Legislativa dos Açores (ALRAA) emitiu hoje parecer positivo, por maioria, com votos a favor dos partidos que governam a região (PSD, CDS-PP e PPM), à proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).
O parecer foi votado por sete dos oito partidos com assento parlamentar nos Açores, uma vez que a representação da IL “foi auscultada, mas não se pronunciou, nem emitiu parecer”.
Os grupos parlamentares de PSD e CDS-PP e a representação parlamentar do PPM emitiram parecer favorável, enquanto os grupos parlamentares do PS e do Chega se abstiveram. As representações parlamentares do BE e PAN emitiram pareceres desfavoráveis.
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Alexandra Leitão afirma que a administração da Carris não tem condições de continuar no cargo
A vereadora eleita pelo PS diz que o acidente do Elevador da Glória expôs falhas graves de manutenção e supervisão, gerando desconfiança dos utentes e pressão para mudanças. Ouça aqui o novo episódio de Explicador da Rádio Observador.
Alexandra Leitão afirma que a administração da Carris não tem condições de continuar no cargo
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JPP propõe comemoração dos 50 anos das autonomias com sessão solene da Assembleia da República
O deputado único do JPP, Filipe Sousa, endereçou hoje uma proposta ao presidente da Assembleia da República para que uma das cerimónias solenes das comemorações dos 50 anos das autonomias regionais decorra no parlamento nacional.
O deputado eleito pelo círculo da Madeira refere, em comunicado, ter enviado uma missiva a José Pedro Aguiar-Branco na qual sublinha que a efeméride, que se celebra em 2026, deve ser assinalada “com dignidade e reconhecimento” na Assembleia da República.