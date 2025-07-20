Momentos-chave
- Mais de 119 mil soldados russos mortos na Ucrânia desde o início da guerra, diz relatório
- 13 drones ucranianos intercetados perto de Moscovo
- Kremlin sobre investimento dos países da NATO em defesa: "estão a criar um inimigo"
- Petrolífera russa acusa UE de aplicar sanções que vão prejudicar economia indiana
- Putin recebe conselheiro sénior do líder supremo do Irão
- Kremlin compromete-se a reunião entre Putin e Trump
- Kremlin garante que Putin está disponível para discutir paz na Ucrânia
- Grupo de resistência ucraniana atinge ferrovia em território russo
- Ucrânia interceta 18 de 57 drones russos
- Defesa aérea russa interceta 142 drones ucranianos em diferentes partes do país
Histórico de atualizações
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Este liveblog fica por aqui.
Continue a acompanhar toda a atualidade sobre a guerra na Ucrânia neste novo liveblog, que agora abrimos.
Até já.
Zelensky diz que nova ronda de negociações de paz entre Ucrânia e Rússia decorre quarta-feira em Istambul
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Mais de 119 mil soldados russos mortos na Ucrânia desde o início da guerra, diz relatório
Uma investigação do jornal independente russo Mediazona em colaboração com o serviço russo da BBC, identificou 119.154 soldados russos mortos na Ucrânia desde o início da guerra, cita o Kyiv Independent. Os números são equivalentes ao período de 24 de fevereiro de 2022 a 17 de julho de 2025, sendo que desde a quinta-feira já morreram mais 2.436 soldados russos.
De acordo com o relatório, as informações foram retiradas de obituários, publicações de familiares, memoriais, comunicados de autoridades locais e artigos da imprensa.
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13 drones ucranianos intercetados perto de Moscovo
Ao menos 13 drones ucranianos foram intercetados nos arredores de Moscovo, afirmou Serguei Sobyanine, autarca da cidade, no Telegram.
Um drone terá danificado um prédio residencial em Zelenograd, mas sem causar feridos.
O ministério da defesa russo avançou anteriormete que haviam sido intercetados 93 drones ucranianos no território russo entre sábado e domingo, sendo que pelo menos 15 pareciam dirigir-se a Moscovo.
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Kremlin sobre investimento dos países da NATO em defesa: "estão a criar um inimigo"
Em declarações ao jornalista russo Pavel Zarubin, citadas pela agência TASS, o porta-voz do Kremlin afirmou que o ocidente quer retratar a Rússia como “um ser do inferno” e que o aumento no investimento em defesa dos países da NATO é uma forma de “criar um inimigo”.
“Estão a criar um inimigo e a fazer o trabalho profissionalmente dentro das suas sociedade e no exterior para retratar a Rússia como um ser do inferno. E esta discussão sobre quem vai pagar visa continuar a guerra com o objetivo de destruir a Rússia no final”, diz Dmitry Peskov, sobre o recente acordo dos países da NATO em aumentar o investimento em defesa.
“Observámos isto e estamos a levar em conta ao moldar os nossos planos futuros”, afirmou ainda o porta-voz do Kremlin.
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56 combates entre Rússia e Ucrânia na tarde deste domingoDesde às 16h locais, 14h em Lisboa, decorreram 56 combates entre a Rússia e a Ucrânia, avança em comunicado as forças armadas ucranianas. De acordo com as forças armadas ucranianas, os russos lançaram 111 bombardeamentos contra as tropas ucranianas, em diferentes regiões do país, entre as quais Sumy, Kursky, Pokrovsky e Novopavlovsky.
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Petrolífera russa acusa UE de aplicar sanções que vão prejudicar economia indiana
A maior petrolífera russa, a Rosneft, criticou este domingo a União Europeia por ter imposto sanções à Nayara Energy, petrolífera indiana, no âmbito do 18.º pacote de sanções de Bruxelas, noticia a Reuters.
“A Nayara Energy é um ativo estrategicamente importante para a indústria energética indiana, garantindo um fornecimento estável de produtos petrolíferos ao mercado doméstico do país”, disse a Rosneft em comunicado.
“A imposição de sanções contra a refinaria ameaça diretamente a segurança energética da Índia e vai ter um impacto negativo na sua economia”, acrescentou.
No contexto do 18.º pacote de sanções, a UE implementou sanções contra a Nayara Energy, uma empresa indiana que conta com a Rosneft entre os seus acionistas, de modo a afetar indiretamente a economia russa.
Contudo, a Rosneft alega que é detentora de menos de 50% da Nayara Energy e não controla a empresa, que é gerida por uma administração independente.
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Putin recebe conselheiro sénior do líder supremo do Irão
O Presidente russo recebeu no Kremlin o conselheiro sénior do líder supremo do Irão. A informação foi avançada pelo porta-voz russo Dmitry Peskov, que disse aos jornalistas que Ali Larijani transmitiu a Vladimir Putin a sua avaliação sobre a situação no Médio Oriente e o programa nuclear iraniano.
Citado pela agência Ria, Peskov disse que a Rússia apelou à estabilização da situação na região e pediu uma solução política para as questões relacionadas com o programa nuclear de Teerão.
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Kremlin compromete-se a reunião entre Putin e Trump
O porta-voz do Kremlin prevê que o futuro pode trazer uma reunião entre o Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo norte-americano, Donald Trump. “Talvez [a reunião] seja necessária para se fechar alguns acordos”, afirmou Dmitry Peskov, acrescentando que ainda não chegou o tempo desse encontro.
“Trump é o Presidente do maior país do mundo, com a maior economia do mundo. Além disso, já todos se habituaram à sua retórica dura e direta. Ao mesmo tempo, ele confirma as suas intenções de fazer todos os possíveis para facilitar um acordo de paz”, destacou, citado pela agência russa Ria.
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Kremlin garante que Putin está disponível para discutir paz na Ucrânia
O Kremlin garantiu hoje que o Presidente Vladimir Putin está preparado para discutir com a Ucrânia uma solução de paz, mas sublinhou que a Rússia mantém os objetivos do início conflito.
“O Presidente Putin tem falado repetidamente do seu desejo de levar o acordo ucraniano a uma conclusão pacífica o mais rápido possível. Este é um processo longo, exige esforço e não é fácil”, afirmou o porta-voz do Kremlin numa entrevista à televisão estatal russa, transmitida este domingo.
“O principal para nós é atingir os nossos objetivos. Os nossos objetivos são claros”, acrescentou Dmitry Peskov.
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Grupo de resistência ucraniana atinge ferrovia em território russo
O grupo Atesh, formado por resistentes ucranianos da Crimeia que lutam clandestinamente contra a ocupação russa, assumiu hoje a responsabilidade por um ataque de sabotagem contra uma ferrovia na região russa de Tula.
Numa publicação na rede social Telegram, o grupo disse que o ataque provocou uma grande disrupção nas operações logísticas russas.
A ferrovia, perto da cidade de Medvedky, seria usada para transportar soldados e mantimentos para as regiões ucranianas de Kharkiv e Sumy. A operação, garante o Atesh, acabou por atrasar a entrega de armas e munições.
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Ucrânia interceta 18 de 57 drones russos
A Força Aérea da Ucrânia revelou ter intercetado 18 de 57 drones russos. Outros 32 equipamentos atingiram o território ucraniano, com destroços a cair em seis localizações, e sete desapareceram dos radares.
Segundo a Força Aérea, os ataques russos tinham como alvo Zaporíjia, Donetsk, Kharkiv, Sumy e Dnipropetrovsk.
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Defesa aérea russa interceta 142 drones ucranianos em diferentes partes do país
As forças de defesa aérea da Rússia intercetaram, durante a tarde e noite de sábado, 142 drones, incluindo 27 em Moscovo, lançados pelo exército da Ucrânia, anunciaram as autoridades russas.
A maior parte destes aparelhos (21) foi neutralizada no território de Bryansk (oeste), 380 quilómetros a sudoeste de Moscovo. Cinco foram intercetados em Moscovo.
Estes ataques surgem depois de o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter anunciado, no mesmo dia, que as autoridades ucranianas propuseram à Rússia a realização de uma nova reunião bilateral, na próxima semana, para tentar fazer progressos no sentido da paz.
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Bom dia.
O Observador continua este domingo a acompanhar ao minuto os últimos desenvolvimentos do conflito na Ucrânia.
O liveblog de sábado fica arquivado aqui.
Zelensky propõe nova ronda de negociações com a Rússia para a próxima semana