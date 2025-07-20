Em declarações ao jornalista russo Pavel Zarubin, citadas pela agência TASS, o porta-voz do Kremlin afirmou que o ocidente quer retratar a Rússia como “um ser do inferno” e que o aumento no investimento em defesa dos países da NATO é uma forma de “criar um inimigo”.

“Estão a criar um inimigo e a fazer o trabalho profissionalmente dentro das suas sociedade e no exterior para retratar a Rússia como um ser do inferno. E esta discussão sobre quem vai pagar visa continuar a guerra com o objetivo de destruir a Rússia no final”, diz Dmitry Peskov, sobre o recente acordo dos países da NATO em aumentar o investimento em defesa.

“Observámos isto e estamos a levar em conta ao moldar os nossos planos futuros”, afirmou ainda o porta-voz do Kremlin.