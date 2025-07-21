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    00:51
    Observador

    O que se passou até agora

    • O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que uma nova ronda de negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia terá lugar na quarta-feira, dia 23 de julho, em Istambul, Turquia.
    • Os Estados Unidos, presididos por Donald Trump, ameaçaram impor tarifas secundárias de até 100% à Rússia e a países que compram petróleo russo, caso o Presidente russo, Vladimir Putin, não cesse o conflito na Ucrânia nos próximos 50 dias. Esta ação visa pressionar o Kremlin a pôr fim à guerra e vem acompanhada de pedidos à União Europeia para seguir a mesma linha.
    • A Alemanha e os Estados Unidos estão a finalizar um acordo para fornecer sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia. A Alemanha planeia enviar dois sistemas do seu próprio stock, que serão mais tarde substituídos por equipamentos das reservas industriais dos Estados Unidos, reforçando assim a capacidade defensiva ucraniana.
    • O Reino Unido implementou novas sanções contra Moscovo, que abrangem 135 petroleiros russos e duas empresas de navegação relacionadas com a “frota paralela” russa. Estas sanções visam enfraquecer ainda mais a capacidade logística russa e pressionar o Kremlin a engajar em negociações de paz.

    [É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]

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    07:06
    Marina Ferreira

    Bom dia,

    Fica por aqui a cobertura da guerra na Ucrânia desta segunda-feira. Pode acompanhar todas as atualizações sobre o conflito neste novo liveblog em que vamos seguir de perto as notícias que nos chegam ao minuto.

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    19:01
    Manuel Nobre Monteiro

    Zelensky diz que nova ronda de negociações de paz irá realizar-se quarta-feira na Turquia

    O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que a próxima ronda de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia está agendada para esta quarta-feira, dia 23 de julho.

    O novo encontro irá ocorrer em Istambul, na Turquia, avança a agência estatal russa TASS.

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    18:27
    Manuel Nobre Monteiro

    Estados Unidos exortam aliados europeus a aderir a tarifas secundárias de até 100% caso Putin não acabe com a guerra em 50 dias

    Os Estados Unidos esperam que os aliados europeus adiram a potenciais tarifas secundárias de até 100% contra a Rússia e contra os países ou empresas que comprem petróleo russo, caso Putin ultrapasse o prazo de 50 dias para um cessar-fogo imposto por Donald Trump, afirmou esta segunda-feira o Secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, citado pelo Kyiv Independent.

    “O petróleo russo vai estar sujeito a tarifas secundárias de até 100%”, afirmou Bessent, acrescentando: “Exorto os nossos aliados europeus, que têm falado muito bem, a seguirem-nos se aplicarmos estas tarifas secundárias”.

    As declarações de Bessent surgem após o anúncio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas “severas” à Rússia e aos seus aliados caso o Kremlin não acabe com a guerra na Ucrânia em 50 dias.

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    18:14
    Manuel Nobre Monteiro

    Alemanha e Estados Unidos preparam envio de sistemas Patriot para a Ucrânia, avança a Bloomberg

    A Alemanha e os Estados Unidos estão a ultimar um acordo para fornecer sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia, segundo a Bloomberg.

    O plano prevê que a Alemanha envie dois sistemas Patriot dos seus próprios stocks, que serão depois substituídos por equipamentos provenientes das reservas industriais dos Estados Unidos.

    O anúncio oficial poderá ser feito ainda esta semana. Berlim já forneceu três dos seus doze sistemas à Ucrânia e tem outros dois estacionados na Polónia, pelo que exige garantias de reposição rápida.

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    18:02
    Manuel Nobre Monteiro

    Reino Unido impõe novas sanções contra a Rússia. Sancionados 135 petroleiros e duas empresas ligadas à frota paralela

    O Reino Unido impôs novas sanções contra Moscovo esta segunda-feira que visam 135 petroleiros russos e duas companhias de navegação ligadas à frota paralela da Rússia.

    De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, citado pelo Kyiv Independent, as novas sanções “desmantelarão ainda mais a frota paralela do Presidente russo, Vladimir Putin, e irão esgotar as receitas cruciais do petróleo da Rússia”.

    “Enquanto Putin continuar a atrasar as negociações de paz sérias, não ficaremos de braços cruzados”, sublinhou David Lammy, secretário dos Negócios Estrangeiros.

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    17:33
    Manuel Nobre Monteiro

    Hungria critica sanções da UE contra Moscovo e anuncia construção de um oleoduto em parceria com a Sérvia e a Rússia

    O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, anunciou esta segunda-feira que está a avançar com “parceiros sérvios e russos para construir um novo oleoduto entre a Hungria e a Sérvia”.

    Na rede social X, o ministro húngaro critica as sanções da União Europeia contra a Rússia, afirmando que a Hungria não “será vítima das decisões desastrosas” do bloco comunitário. “Enquanto Bruxelas proíbe a energia russa, cortando ligações e bloqueando rotas, precisamos de mais fontes, mais rotas”, sublinhou Szijjártó.

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    17:25
    Manuel Nobre Monteiro

    Itália cancela atuação de maestro aliado de Putin

    A atuação de Valery Gergiev, maestro russo aliado próximo de Putin desde o início da década de 1990, num festival de música em Itália foi cancelada, depois de Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, se ter pronunciado sobre o evento, apelidando-o de “um presente para o ditador” Vladimir Putin.

    O festival de música clássica Un’Estate da Re, que decorre no Palácio de Caserta (Reggia di Caserta), na região italiana de Campânia, iria receber o maestro russo no dia 27 de julho. No entanto, segundo o The Guardian, a direção do Palácio anunciou esta segunda-feira que o concerto foi cancelado, não dando qualquer justificação.

    A notícia do cancelamento surge depois de mais de 16 mil pessoas, incluindo políticos e ativistas italianos e internacionais, terem assinado uma carta endereçada a Vicenzo De Luca, presidente da região de Campânia responsável por ter feito o convite a Gergiev, e à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a pedir que a atuação do maestro não fosse realizada.

    Valery Gergiev é considerado uma das figuras mais poderosas da Rússia, tendo sido dispensado de vários concertos e festivais europeus, incluindo o La Scala de Milão, após se recusar a condenar Putin pela invasão da Ucrânia.

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    17:10
    Agência Lusa

    Mais de 110 voos cancelados num dia na Rússia devido a ataques de drones

    Mais de 110 voos foram cancelados num dia nos aeroportos de Moscovo e São Petersburgo devido aos ataques de drones ucranianos, afirmaram hoje as autoridades russas.

    Um porta-voz do regulador aéreo Rosaviatsia escreveu no Telegram que, entre as 8h00 de domingo e as 8h00 (6h00 em Lisboa) de segunda-feira, 118 voos foram suspensos nas duas principais cidades russas.

    Outros 203 voos sofreram atrasos de mais de duas horas, acrescentou a publicação. Além disso, um total de 59 voos foram desviados para outros aeroportos que não o seu destino no domingo.

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    17:09
    Manuel Nobre Monteiro

    Ucrânia precisa de mais de cinco mil milhões de euros para reduzir défice nas aquisições de defesa de 2025

    A Ucrânia precisa de seis mil milhões de dólares (mais de cinco mil milhões de euros) para reduzir o défice nas aquisições de defesa previstas para o ano de 2025, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa da Ucrânia, Denys Shmyhal, citado pelo Kyiv Independent.

    O ministro referiu, durante uma reunião online com os aliados ocidentais para discutir o fornecimento de armamento à Ucrânia, que os fundos adicionais permitiriam “aumentar a produção de drones para manter as linhas defensivas na frente, reforçar a defesa aérea e intensificar ataques contra a Rússia”.

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    16:55
    Agência Lusa

    Reino Unido pede a aliados que acelerem apoio militar à Ucrânia nos próximos 50 dias

    O Reino Unido propôs esta segunda-feira aos aliados da Ucrânia uma “campanha de 50 dias” para reforçar o apoio militar e pressionar a Rússia a negociar um cessar-fogo antes do fim do ultimato dado pelos Estados Unidos.

    Na semana passada, o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu 50 dias ao Presidente russo Vladimir Putin para pôr fim à guerra na Ucrânia, sob pena de sanções severas, e anunciou um rearmamento maciço de Kiev através da NATO.

    Hoje, numa reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia (GCDU), o ministro da Defesa britânico, John Healey, descreveu o ultimato como “um momento de grande oportunidade”.

    “Nós, do nosso lado, devemos intensificar a nossa ação, com uma campanha de 50 dias para armar a Ucrânia no campo de batalha e ajudar a empurrar [o Presidente russo, Vladimir] Putin para a mesa das negociações”, declarou John Healey durante esta reunião por videoconferência.

    John Healey afirmou ainda que Londres e Berlim concordaram em unir esforços para fornecer mísseis de defesa antiaérea à Ucrânia. O homólogo alemão, Boris Pistorius, afirmou que os dois países forneceriam 200 mil munições para os tanques de combate antiaéreos Gepard utilizados pelo exército ucraniano.

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    16:44
    Manuel Nobre Monteiro

    Gabinete anticorrupção da Ucrânia alvo de buscas por suspeitas de infiltração russa

    O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU, na sigla em inglês) está a ser alvo de uma investigação por suspeita de infiltração russa, escreve o jornal The New Voice of Ukraine.

    Já foram realizadas pelo menos 70 buscas na sede nacional da organização. Nessa sequência, foram detidos 15 funcionários sob suspeita de alegados laços com a Rússia. De acordo com o comunicado do NABU, publicado no Telegram, o diretor do gabinete foi forçado a interromper a visita oficial ao Reino Unido, estando de regresso à Ucrânia.

    Separadamente, o Serviço de Segurança ucraniano levou a cabo uma auditoria à estratégia seguida para proteger os segredos de Estado dentro do departamento, abrangendo não só funcionários com acesso a informações confidenciais, como também aqueles que estão autorizados a conduzir operações secretas.

    O NABU referiu, ainda, que foi utilizada força excessiva durante as diligências policiais, tendo sido iniciada uma investigação interna sobre o incidente para analisar os fundamentos legais do uso da força.

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    16:27
    Manuel Nobre Monteiro

    Empresas francesas vão iniciar produção de drones na Ucrânia, diz Zelensky

    O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira que realizou acordos com empresas francesas para iniciar a produção de drones na Ucrânia.

    “Estamos prontos para expandir a produção conjunta de defesa. Há uma decisão de as empresas francesas começarem a fabricar drones na Ucrânia — e isso é muito valioso”, disse Zelensky na rede social X, após uma reunião com o ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Noël Barrot.

    “Abordámos também as sanções contra a Rússia e as conversações de adesão da Ucrânia à União Europeia”, acrescentou o líder ucraniano.

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    16:13
    Manuel Nobre Monteiro

    Alto representante da Igreja Ortodoxa russa reúne-se com Leão XIV no próximo sábado

    O metropolita Anthony, alto responsável da Igreja Ortodoxa Russa, afirmou à agência estatal Ria Novosti que se irá reunir com o Papa Leão XIV no próximo sábado, dia 26 de julho.

    “O meu encontro com o Papa está marcado. Está previsto para 26 de julho”, disse o presidente do Departamento de Relações Eclesiásticas Externas da Igreja Ortodoxa Russa. O encontro terá lugar no Vaticano.

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    16:03
    Agência Lusa

    Rússia proíbe entrada de navios estrangeiros em portos russos sem autorização

    O Presidente da Rússia assinou hoje um decreto que proíbe a atracagem de navios estrangeiros em portos russos sem autorização do Serviço Federal de Segurança (FSB).

    O decreto, que entra em vigor no dia em que é assinado por Vladimir Putin, determina ainda a criação de um grupo especial dentro do FSB para analisar os pedidos de capitães de porto.

    Até agora, a autorização para atracar navios estrangeiros era da responsabilidade do Ministério dos Transportes russo.

    Foi estabelecido um procedimento especial apenas nos casos em que o porto em causa partilhe território com uma base naval.

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    15:11
    Marina Ferreira

    Deputado ucraniano acusado de traição por "fortalecer a influência russa" no Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia

    O Serviço de Segurança da Ucrânia e a Procuradoria-Geral da Ucrânia acusaram Fedor Khrystenko, deputado em exercício do partido pró-Rússia Plataforma de Oposição – Pela Vida (OPZZh), entretanto banido, de traição.

    De acordo com o relatório do Governo ucraniano, o parlamentar era um alto agente do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) (residente) e responsável por “fortalecer a influência russa” no Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU).

    De acordo com a Ukrinform, após o início da invasão em grande escala, Khrystenko fugiu da Ucrânia e continuou os esforços para influenciar o NABU do exterior.

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    12:44
    Agência Lusa

    Rússia admite participar em terceira ronda de negociações de paz com a Ucrânia

    A presidência russa declarou-se hoje pronta para novas conversações de paz com a Ucrânia, mas admitiu não ter nenhuma data definida e que será necessário “muito trabalho” para reconciliar as posições.

    “Somos a favor da realização de uma terceira ronda [após duas reuniões mal sucedidas em Istambul, realizadas em maio e junho]. Assim que for definida uma data, informaremos”, avançou o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov.

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    11:31
    Marina Ferreira

    Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em Kiev em resultado de ataque noturno com mísseis e drones

    Esta segunda-feira, Volodymyr Zelensky condenou mais um ataque noturno em massa de mísseis e drones russos contra a Ucrânia, que matou pelo menos uma pessoa e feriu outras oito na capital do país.

    Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 450 drones e mísseis durante o ataque que durou várias horas, tendo Kiev, a cidade ocidental de Ivano-Frankivsk e Kharkiv sido gravemente atingidas.

    De acordo com o The Kyiv Independent, explosões abalaram a capital ucraniana a partir das 2h16 da madrugada, hora local, com o ataque, que incluiu o lançamento de drones, a prolongar-se até depois das 5h00 da manhã.

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    08:10
    Joana Moreira

    Reino Unido e a Alemanha lideram conversações sobre apoio à Ucrânia

    O Reino Unido e a Alemanha vão presidir a uma reunião esta segunda-feira para discutir os planos de Donald Trump para que os aliados da NATO forneçam armas à Ucrânia, uma semana depois de o presidente dos EUA ter dito que as entregas chegariam à Ucrânia dentro de dias, reporta a Associated Press.

    A reunião virtual será liderada pelo secretário de Defesa britânico, John Healey, e o seu congénere alemão, Boris Pistorius. Healey afirmou que o Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e o líder da NATO, Mark Rutte, bem como o Comandante Supremo Aliado da NATO na Europa, General Alexus Grynkewich, também estarão presentes na reunião.

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    07:42
    Rádio Observador

    Ucrânia. “Continuamos num impasse sem solução à vista”

    Orlando Samões afirma que a Rússia quer ter influencia total, apesar de garantir querer paz. No Médio Oriente, diz ser preciso ter cuidado com o uso da força e fala em ataques injustificados.

    Ouça aqui o novo episódio do “Gabinete de Guerra” da Rádio Observador.

    Ucrânia. “Continuamos num impasse sem solução à vista”

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