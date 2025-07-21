A atuação de Valery Gergiev, maestro russo aliado próximo de Putin desde o início da década de 1990, num festival de música em Itália foi cancelada, depois de Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, se ter pronunciado sobre o evento, apelidando-o de “um presente para o ditador” Vladimir Putin.

O festival de música clássica Un’Estate da Re, que decorre no Palácio de Caserta (Reggia di Caserta), na região italiana de Campânia, iria receber o maestro russo no dia 27 de julho. No entanto, segundo o The Guardian, a direção do Palácio anunciou esta segunda-feira que o concerto foi cancelado, não dando qualquer justificação.

A notícia do cancelamento surge depois de mais de 16 mil pessoas, incluindo políticos e ativistas italianos e internacionais, terem assinado uma carta endereçada a Vicenzo De Luca, presidente da região de Campânia responsável por ter feito o convite a Gergiev, e à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a pedir que a atuação do maestro não fosse realizada.

Valery Gergiev é considerado uma das figuras mais poderosas da Rússia, tendo sido dispensado de vários concertos e festivais europeus, incluindo o La Scala de Milão, após se recusar a condenar Putin pela invasão da Ucrânia.