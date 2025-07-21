Momentos-chave
- O que se passou até agora
- Zelensky diz que nova ronda de negociações de paz irá realizar-se quarta-feira na Turquia
- Estados Unidos exortam aliados europeus a aderir a tarifas secundárias de até 100% caso Putin não acabe com a guerra em 50 dias
- Alemanha e Estados Unidos preparam envio de sistemas Patriot para a Ucrânia, avança a Bloomberg
- Reino Unido impõe novas sanções contra a Rússia. Sancionados 135 petroleiros e duas empresas ligadas à frota paralela
- Hungria critica sanções da UE contra Moscovo e anuncia construção de um oleoduto em parceria com a Sérvia e a Rússia
- Itália cancela atuação de maestro aliado de Putin
- Mais de 110 voos cancelados num dia na Rússia devido a ataques de drones
- Ucrânia precisa de mais de cinco mil milhões de euros para reduzir défice nas aquisições de defesa de 2025
- Reino Unido pede a aliados que acelerem apoio militar à Ucrânia nos próximos 50 dias
- Gabinete anticorrupção da Ucrânia alvo de buscas por suspeitas de infiltração russa
- Empresas francesas vão iniciar produção de drones na Ucrânia, diz Zelensky
- Alto representante da Igreja Ortodoxa russa reúne-se com Leão XIV no próximo sábado
- Rússia proíbe entrada de navios estrangeiros em portos russos sem autorização
- Deputado ucraniano acusado de traição por "fortalecer a influência russa" no Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia
- Rússia admite participar em terceira ronda de negociações de paz com a Ucrânia
- Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em Kiev em resultado de ataque noturno com mísseis e drones
- Reino Unido e a Alemanha lideram conversações sobre apoio à Ucrânia
- Aeroportos de Moscovo temporariamente encerrados após ataques de drones ucranianos
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que uma nova ronda de negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia terá lugar na quarta-feira, dia 23 de julho, em Istambul, Turquia.
- Os Estados Unidos, presididos por Donald Trump, ameaçaram impor tarifas secundárias de até 100% à Rússia e a países que compram petróleo russo, caso o Presidente russo, Vladimir Putin, não cesse o conflito na Ucrânia nos próximos 50 dias. Esta ação visa pressionar o Kremlin a pôr fim à guerra e vem acompanhada de pedidos à União Europeia para seguir a mesma linha.
- A Alemanha e os Estados Unidos estão a finalizar um acordo para fornecer sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia. A Alemanha planeia enviar dois sistemas do seu próprio stock, que serão mais tarde substituídos por equipamentos das reservas industriais dos Estados Unidos, reforçando assim a capacidade defensiva ucraniana.
- O Reino Unido implementou novas sanções contra Moscovo, que abrangem 135 petroleiros russos e duas empresas de navegação relacionadas com a “frota paralela” russa. Estas sanções visam enfraquecer ainda mais a capacidade logística russa e pressionar o Kremlin a engajar em negociações de paz.
[É sábado. No lobby de um hotel de Albufeira um assassino misterioso espera junto ao bar por um convidado especial: representa a Organização para a Libertação da Palestina. Quando o vê entrar, o terrorista dispara quatro tiros e foge. “1983: Portugal à Queima-Roupa” é a história do ano em que dois grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e esta execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. É narrada pela atriz Victoria Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]
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Bom dia,
Fica por aqui a cobertura da guerra na Ucrânia desta segunda-feira. Pode acompanhar todas as atualizações sobre o conflito neste novo liveblog em que vamos seguir de perto as notícias que nos chegam ao minuto.
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Zelensky diz que nova ronda de negociações de paz irá realizar-se quarta-feira na Turquia
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que a próxima ronda de negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia está agendada para esta quarta-feira, dia 23 de julho.
O novo encontro irá ocorrer em Istambul, na Turquia, avança a agência estatal russa TASS.
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Estados Unidos exortam aliados europeus a aderir a tarifas secundárias de até 100% caso Putin não acabe com a guerra em 50 dias
Os Estados Unidos esperam que os aliados europeus adiram a potenciais tarifas secundárias de até 100% contra a Rússia e contra os países ou empresas que comprem petróleo russo, caso Putin ultrapasse o prazo de 50 dias para um cessar-fogo imposto por Donald Trump, afirmou esta segunda-feira o Secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, citado pelo Kyiv Independent.
“O petróleo russo vai estar sujeito a tarifas secundárias de até 100%”, afirmou Bessent, acrescentando: “Exorto os nossos aliados europeus, que têm falado muito bem, a seguirem-nos se aplicarmos estas tarifas secundárias”.
As declarações de Bessent surgem após o anúncio do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas “severas” à Rússia e aos seus aliados caso o Kremlin não acabe com a guerra na Ucrânia em 50 dias.
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Alemanha e Estados Unidos preparam envio de sistemas Patriot para a Ucrânia, avança a Bloomberg
A Alemanha e os Estados Unidos estão a ultimar um acordo para fornecer sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia, segundo a Bloomberg.
O plano prevê que a Alemanha envie dois sistemas Patriot dos seus próprios stocks, que serão depois substituídos por equipamentos provenientes das reservas industriais dos Estados Unidos.
O anúncio oficial poderá ser feito ainda esta semana. Berlim já forneceu três dos seus doze sistemas à Ucrânia e tem outros dois estacionados na Polónia, pelo que exige garantias de reposição rápida.
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Reino Unido impõe novas sanções contra a Rússia. Sancionados 135 petroleiros e duas empresas ligadas à frota paralela
O Reino Unido impôs novas sanções contra Moscovo esta segunda-feira que visam 135 petroleiros russos e duas companhias de navegação ligadas à frota paralela da Rússia.
De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico, citado pelo Kyiv Independent, as novas sanções “desmantelarão ainda mais a frota paralela do Presidente russo, Vladimir Putin, e irão esgotar as receitas cruciais do petróleo da Rússia”.
“Enquanto Putin continuar a atrasar as negociações de paz sérias, não ficaremos de braços cruzados”, sublinhou David Lammy, secretário dos Negócios Estrangeiros.
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Hungria critica sanções da UE contra Moscovo e anuncia construção de um oleoduto em parceria com a Sérvia e a Rússia
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria, Péter Szijjártó, anunciou esta segunda-feira que está a avançar com “parceiros sérvios e russos para construir um novo oleoduto entre a Hungria e a Sérvia”.
Na rede social X, o ministro húngaro critica as sanções da União Europeia contra a Rússia, afirmando que a Hungria não “será vítima das decisões desastrosas” do bloco comunitário. “Enquanto Bruxelas proíbe a energia russa, cortando ligações e bloqueando rotas, precisamos de mais fontes, mais rotas”, sublinhou Szijjártó.
We’re moving forward with Serbian and Russian partners to build a new oil pipeline between Hungary and Serbia. While Brussels is banning Russian energy, cutting links and blocking routes, we need more sources, more routes. Hungary won’t fall victim to these disastrous decisions.
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) July 21, 2025
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Itália cancela atuação de maestro aliado de Putin
A atuação de Valery Gergiev, maestro russo aliado próximo de Putin desde o início da década de 1990, num festival de música em Itália foi cancelada, depois de Yulia Navalnaya, viúva do opositor russo Alexei Navalny, se ter pronunciado sobre o evento, apelidando-o de “um presente para o ditador” Vladimir Putin.
O festival de música clássica Un’Estate da Re, que decorre no Palácio de Caserta (Reggia di Caserta), na região italiana de Campânia, iria receber o maestro russo no dia 27 de julho. No entanto, segundo o The Guardian, a direção do Palácio anunciou esta segunda-feira que o concerto foi cancelado, não dando qualquer justificação.
A notícia do cancelamento surge depois de mais de 16 mil pessoas, incluindo políticos e ativistas italianos e internacionais, terem assinado uma carta endereçada a Vicenzo De Luca, presidente da região de Campânia responsável por ter feito o convite a Gergiev, e à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a pedir que a atuação do maestro não fosse realizada.
Valery Gergiev é considerado uma das figuras mais poderosas da Rússia, tendo sido dispensado de vários concertos e festivais europeus, incluindo o La Scala de Milão, após se recusar a condenar Putin pela invasão da Ucrânia.
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Mais de 110 voos cancelados num dia na Rússia devido a ataques de drones
Mais de 110 voos foram cancelados num dia nos aeroportos de Moscovo e São Petersburgo devido aos ataques de drones ucranianos, afirmaram hoje as autoridades russas.
Um porta-voz do regulador aéreo Rosaviatsia escreveu no Telegram que, entre as 8h00 de domingo e as 8h00 (6h00 em Lisboa) de segunda-feira, 118 voos foram suspensos nas duas principais cidades russas.
Outros 203 voos sofreram atrasos de mais de duas horas, acrescentou a publicação. Além disso, um total de 59 voos foram desviados para outros aeroportos que não o seu destino no domingo.
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Ucrânia precisa de mais de cinco mil milhões de euros para reduzir défice nas aquisições de defesa de 2025
A Ucrânia precisa de seis mil milhões de dólares (mais de cinco mil milhões de euros) para reduzir o défice nas aquisições de defesa previstas para o ano de 2025, anunciou esta segunda-feira o ministro da Defesa da Ucrânia, Denys Shmyhal, citado pelo Kyiv Independent.
O ministro referiu, durante uma reunião online com os aliados ocidentais para discutir o fornecimento de armamento à Ucrânia, que os fundos adicionais permitiriam “aumentar a produção de drones para manter as linhas defensivas na frente, reforçar a defesa aérea e intensificar ataques contra a Rússia”.
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Reino Unido pede a aliados que acelerem apoio militar à Ucrânia nos próximos 50 dias
O Reino Unido propôs esta segunda-feira aos aliados da Ucrânia uma “campanha de 50 dias” para reforçar o apoio militar e pressionar a Rússia a negociar um cessar-fogo antes do fim do ultimato dado pelos Estados Unidos.
Na semana passada, o Presidente norte-americano, Donald Trump, deu 50 dias ao Presidente russo Vladimir Putin para pôr fim à guerra na Ucrânia, sob pena de sanções severas, e anunciou um rearmamento maciço de Kiev através da NATO.
Hoje, numa reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia (GCDU), o ministro da Defesa britânico, John Healey, descreveu o ultimato como “um momento de grande oportunidade”.
“Nós, do nosso lado, devemos intensificar a nossa ação, com uma campanha de 50 dias para armar a Ucrânia no campo de batalha e ajudar a empurrar [o Presidente russo, Vladimir] Putin para a mesa das negociações”, declarou John Healey durante esta reunião por videoconferência.
John Healey afirmou ainda que Londres e Berlim concordaram em unir esforços para fornecer mísseis de defesa antiaérea à Ucrânia. O homólogo alemão, Boris Pistorius, afirmou que os dois países forneceriam 200 mil munições para os tanques de combate antiaéreos Gepard utilizados pelo exército ucraniano.
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Gabinete anticorrupção da Ucrânia alvo de buscas por suspeitas de infiltração russa
O Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU, na sigla em inglês) está a ser alvo de uma investigação por suspeita de infiltração russa, escreve o jornal The New Voice of Ukraine.
Já foram realizadas pelo menos 70 buscas na sede nacional da organização. Nessa sequência, foram detidos 15 funcionários sob suspeita de alegados laços com a Rússia. De acordo com o comunicado do NABU, publicado no Telegram, o diretor do gabinete foi forçado a interromper a visita oficial ao Reino Unido, estando de regresso à Ucrânia.
Separadamente, o Serviço de Segurança ucraniano levou a cabo uma auditoria à estratégia seguida para proteger os segredos de Estado dentro do departamento, abrangendo não só funcionários com acesso a informações confidenciais, como também aqueles que estão autorizados a conduzir operações secretas.
O NABU referiu, ainda, que foi utilizada força excessiva durante as diligências policiais, tendo sido iniciada uma investigação interna sobre o incidente para analisar os fundamentos legais do uso da força.
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Empresas francesas vão iniciar produção de drones na Ucrânia, diz Zelensky
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira que realizou acordos com empresas francesas para iniciar a produção de drones na Ucrânia.
“Estamos prontos para expandir a produção conjunta de defesa. Há uma decisão de as empresas francesas começarem a fabricar drones na Ucrânia — e isso é muito valioso”, disse Zelensky na rede social X, após uma reunião com o ministro da Europa e dos Negócios Estrangeiros de França, Jean-Noël Barrot.
I held a meeting with the Minister for Europe and Foreign Affairs of France, @jnbarrot.
We discussed defense support, particularly with air defense assets, training for our warriors, and the outcomes of the Ramstein meetings. We are ready to expand joint defense production.… pic.twitter.com/xGcdGmMLmT
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2025
“Abordámos também as sanções contra a Rússia e as conversações de adesão da Ucrânia à União Europeia”, acrescentou o líder ucraniano.
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Alto representante da Igreja Ortodoxa russa reúne-se com Leão XIV no próximo sábado
O metropolita Anthony, alto responsável da Igreja Ortodoxa Russa, afirmou à agência estatal Ria Novosti que se irá reunir com o Papa Leão XIV no próximo sábado, dia 26 de julho.
“O meu encontro com o Papa está marcado. Está previsto para 26 de julho”, disse o presidente do Departamento de Relações Eclesiásticas Externas da Igreja Ortodoxa Russa. O encontro terá lugar no Vaticano.
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Rússia proíbe entrada de navios estrangeiros em portos russos sem autorização
O Presidente da Rússia assinou hoje um decreto que proíbe a atracagem de navios estrangeiros em portos russos sem autorização do Serviço Federal de Segurança (FSB).
O decreto, que entra em vigor no dia em que é assinado por Vladimir Putin, determina ainda a criação de um grupo especial dentro do FSB para analisar os pedidos de capitães de porto.
Até agora, a autorização para atracar navios estrangeiros era da responsabilidade do Ministério dos Transportes russo.
Foi estabelecido um procedimento especial apenas nos casos em que o porto em causa partilhe território com uma base naval.
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Deputado ucraniano acusado de traição por "fortalecer a influência russa" no Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia
O Serviço de Segurança da Ucrânia e a Procuradoria-Geral da Ucrânia acusaram Fedor Khrystenko, deputado em exercício do partido pró-Rússia Plataforma de Oposição – Pela Vida (OPZZh), entretanto banido, de traição.
De acordo com o relatório do Governo ucraniano, o parlamentar era um alto agente do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) (residente) e responsável por “fortalecer a influência russa” no Escritório Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU).
De acordo com a Ukrinform, após o início da invasão em grande escala, Khrystenko fugiu da Ucrânia e continuou os esforços para influenciar o NABU do exterior.
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Rússia admite participar em terceira ronda de negociações de paz com a Ucrânia
A presidência russa declarou-se hoje pronta para novas conversações de paz com a Ucrânia, mas admitiu não ter nenhuma data definida e que será necessário “muito trabalho” para reconciliar as posições.
“Somos a favor da realização de uma terceira ronda [após duas reuniões mal sucedidas em Istambul, realizadas em maio e junho]. Assim que for definida uma data, informaremos”, avançou o porta-voz presidencial russo, Dmitri Peskov.
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Uma pessoa morreu e oito ficaram feridas em Kiev em resultado de ataque noturno com mísseis e drones
Esta segunda-feira, Volodymyr Zelensky condenou mais um ataque noturno em massa de mísseis e drones russos contra a Ucrânia, que matou pelo menos uma pessoa e feriu outras oito na capital do país.
Segundo a Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 450 drones e mísseis durante o ataque que durou várias horas, tendo Kiev, a cidade ocidental de Ivano-Frankivsk e Kharkiv sido gravemente atingidas.
De acordo com o The Kyiv Independent, explosões abalaram a capital ucraniana a partir das 2h16 da madrugada, hora local, com o ataque, que incluiu o lançamento de drones, a prolongar-se até depois das 5h00 da manhã.
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Reino Unido e a Alemanha lideram conversações sobre apoio à Ucrânia
O Reino Unido e a Alemanha vão presidir a uma reunião esta segunda-feira para discutir os planos de Donald Trump para que os aliados da NATO forneçam armas à Ucrânia, uma semana depois de o presidente dos EUA ter dito que as entregas chegariam à Ucrânia dentro de dias, reporta a Associated Press.
A reunião virtual será liderada pelo secretário de Defesa britânico, John Healey, e o seu congénere alemão, Boris Pistorius. Healey afirmou que o Secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, e o líder da NATO, Mark Rutte, bem como o Comandante Supremo Aliado da NATO na Europa, General Alexus Grynkewich, também estarão presentes na reunião.
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Ucrânia. “Continuamos num impasse sem solução à vista”
Orlando Samões afirma que a Rússia quer ter influencia total, apesar de garantir querer paz. No Médio Oriente, diz ser preciso ter cuidado com o uso da força e fala em ataques injustificados.
Ouça aqui o novo episódio do “Gabinete de Guerra” da Rádio Observador.