A única coisa que limita o Presidente dos EUA é a sua "própria moralidade", diz o próprio Donald Trump

Momentos-chave
- O que aconteceu até agora?
- ONG venezuelana apenas confirma cinco presos políticos libertados
- Corina Machado saúda libertação de presos políticos
- JD Vance avisa líderes europeus sobre a Gronelândia: "Levem o Presidente dos EUA a sério"
- Colômbia anuncia visita de Delcy Rodríguez ao país
- Venezuela já libertou quatro presos políticos com nacionalidade espanhola
- Lula, Qatar e Zapatero participaram na mediação para libertar presos políticos, diz Jorge Rodríguez
- Como "gesto de paz", governo interino da Venezuela anuncia libertação de número "significativo" de presos políticos
- 5 republicanos juntam-se a democratas no Senado e aprovam resolução que obriga Trump a notificar Congresso antes de mais ataques à Venezuela
- Lukashenko: "Houve conluio" e "traição" na operação de captura de Maduro
- Oposição da Gronelândia diz: governo da ilha deve ter conversas diretas com Trump sem a Dinamarca
- Lukashenko sugere que mulher de Maduro podia ter ficado na Venezuela, mas decidiu ir com ele para os EUA
- Montenegro realça papel dos EUA para transição na Venezuela
- Palavras de Trump sobre Gronelândia são "extremamente preocupantes"
- Macron: “Vivemos num mundo de grandes potências com tentação de dividir o mundo”
- Trump não revela se já falou com Dercy Rodríguez mas garante que Marco Rubio fala com ela "a toda a hora"
- "Vamos reconstruir a Venezuela de uma forma muito lucrativa", promete Donald Trump
- EUA de Trump passaram a ser "uma ameaça tão real e perigosa quanto a russa", diz Augusto Santos Silva
- Ataque dos EUA causou pelo menos 100 mortos, diz Venezuela
- Delcy Rodriguez denuncia “uma mancha” sem precedentes nos laços com Washington
Histórico de atualizações
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O que aconteceu até agora?
- O governo interino da Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, anunciou a libertação de um número significativo de presos políticos, classificando-o como um “gesto de paz”. No entanto, até agora, apenas foi confirmada a libertação de cinco presos políticos, todos com nacionalidade espanhola.
- María Corina Machado, líder da oposição venezuelana, saudou a libertação dos presos, descrevendo-a como um ato de restituição moral. Destacou que esta ação não devolve os anos perdidos, mas representa uma confirmação de que a injustiça não é eterna, esperando que este momento traga serenidade e reconhecimento à força do povo venezuelano.
- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem expressado a sua visão de que o país vai “reconstruir a Venezuela de uma forma muito lucrativa”, sugerindo que a gestão norte-americana do país poderá prolongar-se consideravelmente. Este posicionamento, juntamente com as ações militares, tem suscitado críticas internacionais e apreensões sobre a extensão e o impacto destas políticas.
- As relações entre a Venezuela e os EUA sofrem de uma “mancha” desde a captura de Nicolás Maduro, conforme mencionado por Delcy Rodríguez, embora devam prosseguir negociações comerciais. A ação militar norte-americana, que resultou em cerca de 100 mortos, trouxe também tensões regionais, com o aumento dos protestos na América Latina e acusações de expansão militarista por parte de Trump.
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Bom dia.
Terminamos aqui a cobertura jornalística desta quinta-feira sobre a situação na Venezuela.
Pode acompanhar todos os desenvolvimentos desta sexta-feira no liveblog que agora abrimos.
Trump declara que Estados Unidos vão “iniciar ataques terrestres” contra cartéis de droga e diz que “seria uma honra” receber Nobel da Paz de Corina Machado
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ONG venezuelana apenas confirma cinco presos políticos libertados
Alfredo Romero, diretor da Organização Não Governamental (ONG) venezuelana Foro Penal, confirmou ao jornal Infobae que apenas cinco presos políticos foram libertados — todos com nacionalidade espanhola.
De acordo com o El País, as famílias dos presos políticos referiram que os familiares podem ser libertados nas próximas horas, ainda que o cenário se mantenha muito incerto.
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Corina Machado saúda libertação de presos políticos
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, saudou a libertação dos presos políticos pelo regime da Venezuela. “É um ato de restituição moral”, descreveu.
A los familiares de los rehenes liberados: pic.twitter.com/IFmQHNjhzN
— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 8, 2026
“Hoje, a verdade que foi perseguida e silenciada durante anos vai revelar-se, apesar da arbitrariedade, da crueldade e medo”, afirmou María Corina Machado.
Num áudio publicado no X, María Corina Machado frisou que a libertação dos presos políticos “não devolve os anos roubados”, mas “importa” salientar: “A injustiça não vai ser eterna e a verdade, ainda que muito ferida, vai revelar-se”.
“Recebam este momento como a confirmação de que a vossa fortaleza não foi em vão. Que a alegria seja serena e firme. E que a Venezuela toda reconheça que a dignidade sabe esperar sem render-se. E triunfar”, assinalou.
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A única coisa que limita o Presidente dos EUA é a sua "própria moralidade", diz o próprio Donald Trump
Ainda ao New York Times, o Presidente dos EUA afirmou que a única coisa que o limita é a sua “própria moralidade”, rejeitando os limites impostos pelo direito internacional.
“A minha própria mente. É a única coisa que pode me impedir”, continuou, sublinhando que não precisa “do direito internacional” e que não pretende “magoar ninguém”.
Questionado sobre se o governo precisava de cumprir o direito internacional, o Presidente dos EUA disse que sim. “Depende da sua definição de direito internacional”, acrescentou.
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Petrolíferas norte-americanas querem "garantias fortes" antes de investir na Venezuela
As empresas petrolíferas norte-americanas estão a pedir “garantias fortes” para poderem começar a investir na Venezuela, noticiou o Financial Times, citando fontes próximas.
Uma reunião convocada por Trump para esta sexta-feira irá juntar vários membros executivos de companhias energéticas, que deverão pressionar a Casa Branca por “garantias sólidas legais e financeiras” antes de decidirem investir.
“Ninguém quer entrar quando um raio de um tweet aleatório pode mudar toda a política externa do país”, afirmou um investidor de capital privado especializado em energia ao jornal.
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JD Vance avisa líderes europeus sobre a Gronelândia: "Levem o Presidente dos EUA a sério"
O vice-presidente, JD Vance, mandou hoje um recado aos líderes europeus sobre a Gronelândia: “Levem o Presidente a sério”.
Numa conferência de imprensa, o vice-presidente norte-americano destacou que a Gronelândia “é muito importante” para os sistemas de mísseis.
Seguidamente, JD Vance lembrou que existem “hostis adversários” em redor da Gronelândia.
“O que pedimos é a segurança daquela massa de terra”, frisou JD acrescentando que vai deixar para Donald Trump mais comentários sobre o assunto.
VP JD Vance to Europeans on Greenland: "Take the President of The United States seriously." pic.twitter.com/tCtEIx9WLL
— TFTC (@TFTC21) January 8, 2026
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Tulsi Gabbard alvo de piadas e excluída dos planos para atacar a Venezuela e capturar Maduro
A diretora dos serviços secretos norte-americanos, Tulsi Gabbard, foi excluída dos preparativos para a destituição e captura de Nicolás Maduro, noticiou a Bloomberg, citando fontes próximas da Administração Trump.
Gabbard tem-se oposto, historicamente, a ações militares na Venezuela e, por esse modo, ficou de fora dos planos.
Segundo as fontes da Bloomberg, a medida de deixar Gabbard de fora foi tão popular dentro da Administração que vários funcionários da Casa Branca brincavam que a sigla inglesa do seu cargo — Director of National Intelligence (DNI) — significava “Do Not Invite” — Não Convidar, em inglês.
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"Libertação de presos políticos é imposição e não moderação"
Madelena Meyer Resende diz que a libertação de presos políticos na Venezuela é bom sinal, mas fala em imposição norte-americana. Destaca ainda o papel de Marco Rubio em todo o processo. Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
“Libertação de presos políticos é imposição e não moderação”
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"Cuba está por um fio", afirma Trump
Falando numa entrevista a uma rádio regional da Carolina do Norte, o Presidente dos EUA, Donald Trump, avisou que “Cuba está por um fio” e que o seu Presidente Miguel Diaz-Canel pode sair do poder.
“Cuba está realmente em apuros”, acrescentou, apontando que “estão muito perto” de colapsar.
NOW – Trump says Cuba "hanging by a thread… Cuba is really in a lot of trouble… I think they're pretty close [to going down]." pic.twitter.com/8bqW7j0ZtQ
— Disclose.tv (@disclosetv) January 8, 2026
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Ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol diz que espanhóis libertados "estão bem dentro das circustâncias"
José Manuel Albares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, explicou em declarações à emissora pública RNE citadas pelo El Mundo que os cinco cidadãos libertados estão bem “dentro das circustâncias”.
O ministro disse já ter falado com os cinco e que as famílias também já conseguiram contactar com eles. Sem avançar muitos pormenores, Albares disse que a embaixada espanhola em Caracas estava a preparar o seu regresso a Espanha.
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Sánchez celebra "libertação dos espanhóis" presos na Venezuela como "um ato de justiça"
O presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, celebrou a “libertação” dos cinco espanhóis presos na Venezuela numa publicação na rede social X.
“É um ato de justiça e um passo necessário para impulsionar o diálogo e a reconciliação entre os venezuelanos”, acrescentou Sánchez.
Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela.
Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos.https://t.co/TVaViGulGW
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 8, 2026
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Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha confirma identidades dos cinco cidadãos nacionais libertados na Venezuela
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, confirmou ao El Mundo os nomes dos cinco cidadãos espanhóis que estavam presos na Venezuela e que foram libertados esta quinta-feira.
Para além da já mencionada Rocío San Miguel, que tem dupla nacionalidade hispano-venezuelana, o regime libertou José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena e Ernesto Gorbe Cardona.
Martínez Adasme e Basoa eram turistas espanhóis que tinham sido detidos em setembro de 2024 por acusações de serem agentes da espionagem espanhola, noticiou o El Mundo.
O mesmo jornal noticiou que Moreno Dapena era um marinheiro que procurava destroços de navios da Segunda Guerra Mundial e foi detido pelas autoridades espanholas em águas disputadas entre a Guiana e a Venezuela.
Já Ernesto Gorbe Cardona tinha sido detido após o seu visto ter expirado, com o El Mundo a noticiar que lhe foi “aplicado a habitual extorsão policial”.
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Candidato da oposição e ativista que liderava ONG entre os presos políticos libertados
O candidato presidencial em 2024, Enrique Marquez e a ativista Rocío San Miguel, que lidera a ONG Control Ciudadano, estão entre os presos políticos que foram libertados pela Venezuela esta quinta-feira, noticiou o jornal El País.
Ambos tinha sido presos após o sufrágio de 2024, cujos resultados eram disputados por regime e oposicionistas. Um dos que se recusou a reconhecer os resultados que deram a vitória a Nicolás Maduro foi Enrique Márquez.
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Trump ataca resolução que o obriga a notificar de ações militares e os republicanos que ajudaram a que fosse aprovada no Senado
O Presidente dos EUA, Donald Trump, voltou à sua rede Truth Social para atacar os senadores do Partido Republicano que votaram a favor de uma resolução que obriga o líder a notificar o Congresso de mais ataques à Venezuela.
“Os republicanos deveriam ter vergonha dos senadores que acabaram de votar com os democratas na tentativa de tirar os nossos poderes para lutar e defender os Estados Unidos da América”, escreveu Trump, listando os nomes destes senadores que, para ele, “nunca mais deveriam ser eleitos para cargos públicos”.
“Esta votação prejudica significativamente a autodefesa e a segurança nacional dos Estados Unidos, impedindo a autoridade do presidente como comandante-chefe”, disse o Presidente.
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Colômbia anuncia visita de Delcy Rodríguez ao país
A presidência colombiana anunciou hoje que a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, vai viajar para Bogotá num futuro próximo para se encontrar o chefe de Estado venezuelano, Gustavo Petro.
A visita, segundo um comunicado do governo colombiano, terá o objetivo “de avançar com a construção da paz e da reconciliação no país vizinho”.
Ainda não é claro quando Delcy Rodríguez se deslocará à Colômbia.
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EUA estão a planear pagar "dez a 100 mil dólares" a cada gronelandês para convencê-los a separar-se da Dinamarca
A Administração Trump está a discutir o potencial envio de dinheiro para os habitantes da Gronelândia para convencê-los a separarem-se da Dinamarca e juntar-se aos EUA, noticiou a agência Reuters, citando quatro fontes próximas.
Os valores desse pagamento estão também a ser discutidos mas as quantias em cima da mesa vão dos “dez mil aos cem mil dólares” — cerca de 8500 a 85 mil euros por cada habitante, de acordo com duas fontes.
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Venezuela já libertou quatro presos políticos com nacionalidade espanhola
O jornal El País está a avançar que quatro presos políticos com nacionalidade espanhola já foram libertados pela Veneuzela: Andrés Martínez Adasme, José María Basoa, Miguel Moreno e Ernesto Gorbe.
O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, José Manuel Albares, já confirmou que haverá cidadãos espanhóis entre os libertados pelo regime venezuelano liderado agora por Delcy Rodríguez.
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Lula, Qatar e Zapatero participaram na mediação para libertar presos políticos, diz Jorge Rodríguez
O presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, referiu que “não próximas horas” saber-se-á o número total de reclusos na Venezuela.
Além disso, Jorge Rodríguez destacou que, para este processo, contribuíram o Presidente do Brasil, Lula da Silva, o antigo chefe do governo espanhol, José Luis Rodríguez Zapatero, e ainda as autoridades do Qatar.
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Como "gesto de paz", governo interino da Venezuela anuncia libertação de número "significativo" de presos políticos
O presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Jorge Rodríguez, avançou que, nas próximas horas, serão libertados um “número significativo” de presos políticos na Venezuela.
Citado pelo El País, Jorge Rodríguez insistiu, contudo, que será um “gesto de paz unilateral” e que “não foi acordado com nenhuma outra parte”, num alusão aos Estados Unidos.
Desses reclusos estarão alguns estrangeiros e a libertação está neste momento a acontecer.