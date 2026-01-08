A única coisa que limita o Presidente dos EUA é a sua "própria moralidade", diz o próprio Donald Trump

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, saudou a libertação dos presos políticos pelo regime da Venezuela. “É um ato de restituição moral”, descreveu.

A los familiares de los rehenes liberados: pic.twitter.com/IFmQHNjhzN — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 8, 2026

“Hoje, a verdade que foi perseguida e silenciada durante anos vai revelar-se, apesar da arbitrariedade, da crueldade e medo”, afirmou María Corina Machado.

Num áudio publicado no X, María Corina Machado frisou que a libertação dos presos políticos “não devolve os anos roubados”, mas “importa” salientar: “A injustiça não vai ser eterna e a verdade, ainda que muito ferida, vai revelar-se”.

“Recebam este momento como a confirmação de que a vossa fortaleza não foi em vão. Que a alegria seja serena e firme. E que a Venezuela toda reconheça que a dignidade sabe esperar sem render-se. E triunfar”, assinalou.