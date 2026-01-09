"Vamos fazer algo sobre a Gronelândia, quer eles gostem ou não", avisou Trump

O Presidente e o secretário de Estado dos EUA voltaram a aludir a uma eventual intervenção norte-americana em Cuba na reunião com os executivos das grandes empresas petrolíferas sobre a Venezuela.

“Cuba está em mau estado. Cuba dependia da Venezuela para obter petróleo e dinheiro, e ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com Cuba. Eles estão em péssima situação. São realmente um país do terceiro mundo em todos os aspetos”, disse Donald Trump, que passou a palavra a Marco Rubio, descendente de cubanos que fugiram da ilha quando o Partido Comunista tomou o poder.

Para o secretário de Estado, o “problema fundamental em Cuba é que o país é governado por pessoas incompetentes que não sabem como funciona uma economia, muito menos uma economia funcional”.

“Eles fizeram uma escolha, e essa escolha é que preferem ter controlo político sobre o povo a ter uma economia que funcione”, sublinhou Rubio.