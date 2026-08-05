Histórico de atualizações
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    07:10
    Dulce Neto

    Bom dia, encerramos aqui este artigo em direto, mas vamos continuar a seguir os fogos em Portugal e no estrangeiro no jornal e na rádio.

    Obrigada por estar connosco. Até já.

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    20:02
    Margarida Vieira dos Santos

    Bombeiros preparam-se "mais uma vez para um dia de altíssimo risco" de incêndios na região francesa de Var

    Os bombeiros preparam-se para enfrentar, esta quinta-feira, “mais um dia de altíssimo risco” de incêndios, devido ao reforço do vento mistral, informou a Câmara Municipal de Var, que decidiu encerrar oito das nove áreas florestais do departamento francês, segundo o Le Monde.

    Na zona florestal de Gros Bessillon, os bombeiros continuam os esforços para combater o fogo e os focos de calor, com o apoio de helicópteros de combate a incêndios.

    As operações, segundo um comunicado da autarquia citado pelo jornal francês, têm o objetivo de “garantir e estabelecer barreiras” para combater qualquer reacendimento que possa ocorrer na frente sul do incêndio.

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    17:57
    Carolina Santos

    "Risco extremo de incêndio": várias áreas interditas em França

    Na região do Var, oito áreas florestais foram fechadas devido ao risco de incêndio, anunciou a Câmara Municipal. O jornal Le Monde avançou que também em Vaucluse, o acesso foi restringido em 11 áreas florestais.

    Todas as áreas florestais em Bouches-du-Rhône estão fechadas [quinta-feira] devido ao altíssimo risco de incêndio”, escreveu ainda o departamento da região na rede social X.

    Nos Pirenéus Orientais, as cadeias montanhosas de Corbières e Roussillon estão interditas ao público devido a um “risco excecional” de incêndio florestal.

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    17:01
    Carolina Santos

    Residentes de Drôme, em França, autorizados a regressar às suas casas

    Os habitantes de Montlahuc, evacuados na segunda-feira, devido ao incêndio em Bellegarde-en-Diois, na região francesa de Drôme, foram hoje autorizados a voltar às suas casas, depois de a vice-presidente da Câmara Municipal da região, Odile Luquet, ter confirmado que a povoação não foi afetada pelo fogo.

    Também a presidente da Câmara de Gironde, Sophie Brocas, anunciou a reabertura do camping Grigne e do condomínio residencial La Jenny em Le Porge, evacuados a 22 de julho.

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    16:20
    Carolina Santos

    Incêndio em Mação mobiliza 154 operacionais e sete meios aéreos

    Um incêndio deflagrou esta tarde de quarta-feira, numa área de mato, no município de Mação, em Santarém.

    O alerta foi dado pelas 14h35, mobilizando ao local 154 operacionais, apoiados por 38 meios terrestres e sete meios aéreos.

    De acordo com o site da Proteção Civil, o fogo já se encontra em estado de resolução.

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    15:04
    Ricardo Reis

    Primeiro-ministro grego anuncia medidas de apoio aos afetados pelos incêndios

    O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou medidas de apoio aos afetados pelos incêndios, aprovadas numa reunião do Conselho de Ministros de hoje.

    As medidas incluem apoios financeiros aos cidadãos e empresas, restauração do património ecológico destruído e o pagamento de indemnizações aos agricultores e aos criadores de gado, refere o jornal grego Kathimerini.

    Também serão suspensos os contratos de trabalho para os trabalhadores das empresas afetadas durante três meses e as contribuições para a segurança social e obrigações das empresas e famílias durante seis meses, refere a televisão pública grega ERT News.

    Além disso, o Ministério da Crise Climática e da Proteção Civil vai apresentar, no início dos trabalhos parlamentares, uma proposta para acelerar e digitalizar os procedimentos relativos às indemnizações.

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    14:33
    Ricardo Reis

    Incêndio em Ática Ocidental sem frentes ativas

    O incêndio que está a assolar a região grega de Ática Ocidental encontra-se sem frentes ativas, mas os bombeiros estão a evitar reacendimentos das chamas, refere a televisão pública grega ERT News.

    Os três principais focos de preocupação continuam a ser Psatha, a 34 quilómetros de Atenas, Loumpa e Agia Paraskevi – Agios Nektarios. A situação meteorológica melhorou desde ontem, não havendo registo de ventos fortes, mas Ática continua sob aviso vermelho.

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    13:57
    Carolina Santos

    Incêndios causados por negligência provocam onda de detenções na Grécia

    Entre 29 de junho e 2 de agosto, 30 pessoas foram presas por negligência e três por suspeita de incêndio criminoso, afirmaram as autoridades. A maioria dos casos de negligência envolveu trabalhos agrícolas, apesar das restrições locais.

    Segundo a emissora Ertnews, os mil habitantes evacuados já estão a regressar às suas casas, tendo sido igualmente começado o processo de registo de danos causados pelo incêndio que ardia há cinco dias na região de Ática, nos arredores de Atenas.

    Uma investigação inicial dos bombeiros avançou que o incêndio começou na sexta-feira devido a uma faísca em cabos de energia de um parque eólico privado em Agios Vassilios, a 85 quilómetros de distância da capital.

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    13:32
    Carolina Santos

    Especialistas em explosivos acionados nos Países Baixos para combater o fogo na reserva natural

    O incêndio florestal na reserva natural holandesa de Boschhuizerbergen, no norte de Limburg, está sob controlo, mas a presença de munições não detonadas está a dificultar os esforços de combate às chamas, informaram as autoridades à emissora NOS.

    Depois de, na terça-feira, ter sido encontrada uma aparente granada não detonada, na área que foi palco de combates durante a Segunda Guerra Mundial, os especialistas da unidade de desativação de bombas do Ministério da Defesa foram acionados.

    Nos últimos dois dias, têm-se ouvido explosões na zona, apesar de um porta-voz dos bombeiros ter afirmado que não há certezas de que sejam causadas pelas munições.

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    12:35
    Carolina Santos

    Incêndio na região de Drôme, em França, "ainda não está sob controlo"

    Apesar de um novo mapeamento ter reduzido a área consumida para 240 hectares, o tenente-coronel Alain Pradon afirmou que o perímetro do incêndio em Bellegarde-en-Diois, na região de Drôme, “ainda não está definido”, com focos de incêndio persistentes.

    Outra das preocupações é o vento previsto para esta tarde, que pode incentivar a propagação do fogo em direção à comuna de Charens. O objetivo do dia é “tratar todos os focos de incêndio restantes para conter as chamas” antes que as condições meterológicas se agravem, citou o jornal francês Le Monde.

    Mais de 380 bombeiros, apoiados por helicópteros de combate a incêndios e um avião Dash 8, permanecem em ação.

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    11:18
    Carolina Santos

    Cerca de 20 mil hectares terão ardido na Grécia

    As imagens de satélite mostram que mais de 18 mil hectares de terreno foram devastados pelos incêndios na Grécia. O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) estima que a área total ardida possa chegar aos 20 mil hectares, informou o jornal grego Kathimerini.

    Os fogos, que levaram à evacuação de mais de 10 mil habitantes e turistas, danificaram casas, terras agrícolas, plantações, infraestrutura e empresas.

    O WWF manifestou preocupação face às áreas queimadas duas vezes em menos de 20 anos, especialmente no oeste da Ática, uma das zonas gravemente afetadas pelos incêndios desde o final de julho.

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    10:51
    Carolina Santos

    Mais de 400 pessoas detidas em França devido a incêndios florestais: 156 são menores

    Mais de 400 pessoas foram detidas por suspeita de ligação aos incêndios florestais em França, anunciou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, na terça-feira, numa conferência de imprensa.

    Das 402 pessoas detidas, 156 são menores e 36 estão sob custódia, aguardando por condenação ou por julgamento.

    No total, desde o início do verão, os 14.540 focos de incêndio queimaram 120 mil hectares, mas Nuñez garantiu que “a situação está a melhorar”.

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    10:19
    Carolina Santos

    Dois bombeiros hospitalizados e 280 hectares queimados em Drôme, França

    Quase 500 bombeiros foram mobilizados novamente durante a noite de terça-feira para combater as chamas que já consumiram 280 hectares, na região de Drôme, perto da comuna francesa de Bellegarde-en-Diois.

    Apesar da situação “calma devido ao ar fresco e húmido”, um camião-tanque de combate aos incêndios, pertencente ao Serviço de Departamento de Bombeiros e Resgate de Drôme (SDIS 26), capotou várias vezes.

    Segundo o jornal Le Dauphiné Libéré, dois dos quatro bombeiros que seguiam na viatura ficaram feridos e foram transportados para o hospital em Die.

    A unidade foi colocada em estado de alerta esta quarta-feira e os bombeiros continuamparticularmente vigilantes”, devido à previsão de vento norte mais forte durante a tarde de hoje.

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    10:00
    Carolina Santos

    Cerca de 800 bombeiros continuam mobilizados e em alerta máximo em Var, França

    Apesar da noite “calma” na região de Var, em França, os bombeiros preparam-se para mais dias de altíssimo risco”.

    Segundo as autoridades do departamento de Var, os bombeiros extinguiram rapidamente um dos focos que deflagrou durante a noite.

    Às 9h30 locais desta quarta-feira, cerca de 800 bombeiros e 250 veículos estavam mobilizados, perto da Serra de Gros Bessillon, para combater os focos de incêndio, que já consumiram quase 1.850 hectares, avançou a rádio francesa France Info.

    “Estamos a receber reforços da Roménia e da Sérvia, por exemplo”, afirmou o tenente-cornoel Loïc Lambert. Incêndios podem surgir em qualquer lugar, e estaremos vigilantes a qualquer foco de incêndio“, acrescentou.

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    07:26
    Agência Lusa

    Dez concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo

    Uma dezena de concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Santarém e Faro enfrentam hoje perigo máximo de incêndio, num dia em que a temperatura máxima no interior do país vai subir.

    Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo muito elevado estão cerca de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Beja e Faro.

    Já em perigo elevado está toda a região do Alentejo e mais de 40 municípios nos distritos de Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Faro.

    O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

    O IPMA espera para hoje subida da temperatura máxima no interior do país e no sotavento algarvio e uma pequena descida na faixa costeira ocidental. Está igualmente previsto vento por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Raso.

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    07:02
    Dulce Neto

    Bom dia, vamos seguir aqui os incêndios em Portugal e no estrangeiro. Pode sempre ver o que se passou ontem neste outro artigo em direto.

    Emitido alerta vermelho para quatro áreas na Grécia, incluindo Ática

    Obrigada por estar connosco. Até já.

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