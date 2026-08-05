Momentos-chave
- Bombeiros preparam-se "mais uma vez para um dia de altíssimo risco" de incêndios na região francesa de Var
- "Risco extremo de incêndio": várias áreas interditas em França
- Residentes de Drôme, em França, autorizados a regressar às suas casas
- Incêndio em Mação mobiliza 154 operacionais e sete meios aéreos
- Incêndio em Ática Ocidental sem frentes ativas
- Incêndios causados por negligência provocam onda de detenções na Grécia
- Especialistas em explosivos acionados nos Países Baixos para combater o fogo na reserva natural
- Incêndio na região de Drôme, em França, "ainda não está sob controlo"
- Cerca de 20 mil hectares terão ardido na Grécia
- Mais de 400 pessoas detidas em França devido a incêndios florestais: 156 são menores
- Dois bombeiros hospitalizados e 280 hectares queimados em Drôme, França
- Cerca de 800 bombeiros continuam mobilizados e em alerta máximo em Var, França
- Dez concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo
Histórico de atualizações
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Bombeiros preparam-se "mais uma vez para um dia de altíssimo risco" de incêndios na região francesa de Var
Os bombeiros preparam-se para enfrentar, esta quinta-feira, “mais um dia de altíssimo risco” de incêndios, devido ao reforço do vento mistral, informou a Câmara Municipal de Var, que decidiu encerrar oito das nove áreas florestais do departamento francês, segundo o Le Monde.
Na zona florestal de Gros Bessillon, os bombeiros continuam os esforços para combater o fogo e os focos de calor, com o apoio de helicópteros de combate a incêndios.
As operações, segundo um comunicado da autarquia citado pelo jornal francês, têm o objetivo de “garantir e estabelecer barreiras” para combater qualquer reacendimento que possa ocorrer na frente sul do incêndio.
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"Risco extremo de incêndio": várias áreas interditas em França
Na região do Var, oito áreas florestais foram fechadas devido ao risco de incêndio, anunciou a Câmara Municipal. O jornal Le Monde avançou que também em Vaucluse, o acesso foi restringido em 11 áreas florestais.
“Todas as áreas florestais em Bouches-du-Rhône estão fechadas [quinta-feira] devido ao altíssimo risco de incêndio”, escreveu ainda o departamento da região na rede social X.
Nos Pirenéus Orientais, as cadeias montanhosas de Corbières e Roussillon estão interditas ao público devido a um “risco excecional” de incêndio florestal.
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Residentes de Drôme, em França, autorizados a regressar às suas casas
Os habitantes de Montlahuc, evacuados na segunda-feira, devido ao incêndio em Bellegarde-en-Diois, na região francesa de Drôme, foram hoje autorizados a voltar às suas casas, depois de a vice-presidente da Câmara Municipal da região, Odile Luquet, ter confirmado que a povoação não foi afetada pelo fogo.
Também a presidente da Câmara de Gironde, Sophie Brocas, anunciou a reabertura do camping Grigne e do condomínio residencial La Jenny em Le Porge, evacuados a 22 de julho.
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Incêndio em Mação mobiliza 154 operacionais e sete meios aéreos
Um incêndio deflagrou esta tarde de quarta-feira, numa área de mato, no município de Mação, em Santarém.
O alerta foi dado pelas 14h35, mobilizando ao local 154 operacionais, apoiados por 38 meios terrestres e sete meios aéreos.
De acordo com o site da Proteção Civil, o fogo já se encontra em estado de resolução.
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Primeiro-ministro grego anuncia medidas de apoio aos afetados pelos incêndios
O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou medidas de apoio aos afetados pelos incêndios, aprovadas numa reunião do Conselho de Ministros de hoje.
As medidas incluem apoios financeiros aos cidadãos e empresas, restauração do património ecológico destruído e o pagamento de indemnizações aos agricultores e aos criadores de gado, refere o jornal grego Kathimerini.
Também serão suspensos os contratos de trabalho para os trabalhadores das empresas afetadas durante três meses e as contribuições para a segurança social e obrigações das empresas e famílias durante seis meses, refere a televisão pública grega ERT News.
Além disso, o Ministério da Crise Climática e da Proteção Civil vai apresentar, no início dos trabalhos parlamentares, uma proposta para acelerar e digitalizar os procedimentos relativos às indemnizações.
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Incêndio em Ática Ocidental sem frentes ativas
O incêndio que está a assolar a região grega de Ática Ocidental encontra-se sem frentes ativas, mas os bombeiros estão a evitar reacendimentos das chamas, refere a televisão pública grega ERT News.
Os três principais focos de preocupação continuam a ser Psatha, a 34 quilómetros de Atenas, Loumpa e Agia Paraskevi – Agios Nektarios. A situação meteorológica melhorou desde ontem, não havendo registo de ventos fortes, mas Ática continua sob aviso vermelho.
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Incêndios causados por negligência provocam onda de detenções na Grécia
Entre 29 de junho e 2 de agosto, 30 pessoas foram presas por negligência e três por suspeita de incêndio criminoso, afirmaram as autoridades. A maioria dos casos de negligência envolveu trabalhos agrícolas, apesar das restrições locais.
Segundo a emissora Ertnews, os mil habitantes evacuados já estão a regressar às suas casas, tendo sido igualmente começado o processo de registo de danos causados pelo incêndio que ardia há cinco dias na região de Ática, nos arredores de Atenas.
Uma investigação inicial dos bombeiros avançou que o incêndio começou na sexta-feira devido a uma faísca em cabos de energia de um parque eólico privado em Agios Vassilios, a 85 quilómetros de distância da capital.
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Especialistas em explosivos acionados nos Países Baixos para combater o fogo na reserva natural
O incêndio florestal na reserva natural holandesa de Boschhuizerbergen, no norte de Limburg, está sob controlo, mas a presença de munições não detonadas está a dificultar os esforços de combate às chamas, informaram as autoridades à emissora NOS.
Depois de, na terça-feira, ter sido encontrada uma aparente granada não detonada, na área que foi palco de combates durante a Segunda Guerra Mundial, os especialistas da unidade de desativação de bombas do Ministério da Defesa foram acionados.
Nos últimos dois dias, têm-se ouvido explosões na zona, apesar de um porta-voz dos bombeiros ter afirmado que não há certezas de que sejam causadas pelas munições.
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Incêndio na região de Drôme, em França, "ainda não está sob controlo"
Apesar de um novo mapeamento ter reduzido a área consumida para 240 hectares, o tenente-coronel Alain Pradon afirmou que o perímetro do incêndio em Bellegarde-en-Diois, na região de Drôme, “ainda não está definido”, com focos de incêndio persistentes.
Outra das preocupações é o vento previsto para esta tarde, que pode incentivar a propagação do fogo em direção à comuna de Charens. O objetivo do dia é “tratar todos os focos de incêndio restantes para conter as chamas” antes que as condições meterológicas se agravem, citou o jornal francês Le Monde.
Mais de 380 bombeiros, apoiados por helicópteros de combate a incêndios e um avião Dash 8, permanecem em ação.
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Cerca de 20 mil hectares terão ardido na Grécia
As imagens de satélite mostram que mais de 18 mil hectares de terreno foram devastados pelos incêndios na Grécia. O Fundo Mundial para a Natureza (WWF) estima que a área total ardida possa chegar aos 20 mil hectares, informou o jornal grego Kathimerini.
Os fogos, que levaram à evacuação de mais de 10 mil habitantes e turistas, danificaram casas, terras agrícolas, plantações, infraestrutura e empresas.
O WWF manifestou preocupação face às áreas queimadas duas vezes em menos de 20 anos, especialmente no oeste da Ática, uma das zonas gravemente afetadas pelos incêndios desde o final de julho.
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Mais de 400 pessoas detidas em França devido a incêndios florestais: 156 são menores
Mais de 400 pessoas foram detidas por suspeita de ligação aos incêndios florestais em França, anunciou o ministro do Interior francês, Laurent Nuñez, na terça-feira, numa conferência de imprensa.
Das 402 pessoas detidas, 156 são menores e 36 estão sob custódia, aguardando por condenação ou por julgamento.
No total, desde o início do verão, os 14.540 focos de incêndio queimaram 120 mil hectares, mas Nuñez garantiu que “a situação está a melhorar”.
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Dois bombeiros hospitalizados e 280 hectares queimados em Drôme, França
Quase 500 bombeiros foram mobilizados novamente durante a noite de terça-feira para combater as chamas que já consumiram 280 hectares, na região de Drôme, perto da comuna francesa de Bellegarde-en-Diois.
Apesar da situação “calma devido ao ar fresco e húmido”, um camião-tanque de combate aos incêndios, pertencente ao Serviço de Departamento de Bombeiros e Resgate de Drôme (SDIS 26), capotou várias vezes.
Segundo o jornal Le Dauphiné Libéré, dois dos quatro bombeiros que seguiam na viatura ficaram feridos e foram transportados para o hospital em Die.
A unidade foi colocada em estado de alerta esta quarta-feira e os bombeiros continuam “particularmente vigilantes”, devido à previsão de vento norte mais forte durante a tarde de hoje.
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Cerca de 800 bombeiros continuam mobilizados e em alerta máximo em Var, França
Apesar da noite “calma” na região de Var, em França, os bombeiros preparam-se para “mais dias de altíssimo risco”.
Segundo as autoridades do departamento de Var, os bombeiros extinguiram rapidamente um dos focos que deflagrou durante a noite.
#Feu #GROSBESSILLON | Mercredi 5 août – 09h30 ✔ Point de situation⤵️
> Une seule reprise durant la nuit.
> Les sapeurs-pompiers sécurisent les lisières et les points qui seront exposés au Mistral demain.
> Interdictions en cours et appel à la prudence. pic.twitter.com/eTiqDjty6F
— Préfet du Var (@Prefet83) August 5, 2026
Às 9h30 locais desta quarta-feira, cerca de 800 bombeiros e 250 veículos estavam mobilizados, perto da Serra de Gros Bessillon, para combater os focos de incêndio, que já consumiram quase 1.850 hectares, avançou a rádio francesa France Info.
“Estamos a receber reforços da Roménia e da Sérvia, por exemplo”, afirmou o tenente-cornoel Loïc Lambert. “Incêndios podem surgir em qualquer lugar, e estaremos vigilantes a qualquer foco de incêndio“, acrescentou.
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Dez concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo
Uma dezena de concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Santarém e Faro enfrentam hoje perigo máximo de incêndio, num dia em que a temperatura máxima no interior do país vai subir.
Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em perigo muito elevado estão cerca de 80 concelhos dos distritos de Bragança, Vila Real, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Leiria, Beja e Faro.
Já em perigo elevado está toda a região do Alentejo e mais de 40 municípios nos distritos de Vila Real, Porto, Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa e Faro.
O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.
O IPMA espera para hoje subida da temperatura máxima no interior do país e no sotavento algarvio e uma pequena descida na faixa costeira ocidental. Está igualmente previsto vento por vezes forte na faixa costeira a sul do Cabo Raso.
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Bom dia, vamos seguir aqui os incêndios em Portugal e no estrangeiro. Pode sempre ver o que se passou ontem neste outro artigo em direto.
Emitido alerta vermelho para quatro áreas na Grécia, incluindo Ática
Obrigada por estar connosco. Até já.