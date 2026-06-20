Momentos-chave
- As contas do grupo F
- Acabou! Japão goleia a Tunísia no jogo 1000 dos Mundiais (0-4)
- Golo do Japão! 0-4 por Ueda
- Golo do Japão! 0-3 por Junya Ito
- Arranca a segunda parte!
- Intervalo! Japoneses em vantagem diante dos tunisinos (0-2)
- Golo do Japão! 0-2 por Ueda
- Golo do Japão! 0-1 por Kamada
- Começa o Tunísia-Japão!
- O onze inicial do Japão
- O onze inicial da Tunísia
- As contas do grupo E
- Acabou! Curaçau volta a fazer história (0-0)
- Preciado acerta na barra!
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Tudo empatado entre Equador e Curaçau (0-0)
- Começa o Equador-Curaçau!
- O inicial de Curaçau
- Final do jogo! 2-1 para a Alemanha
- Golo da Alemanha! 2-1 por Undav
- Golo da Alemanha! 1-1 por Undav
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Alemanha-Costa do Marfim
- Intervalo! 0-1 para a Costa do Marfim
- Havertz marca mas golo é anulado
- Golo da Costa do Marfim! 0-1 por Kessié
- Pavlovic marca mas golo é anulado
- E rola a bola, início do Alemanha-Costa do Marfim
- Onze inicial da Costa do Marfim
- Onze inicial da Alemanha
- Real Madrid rejeita ter um acordo com Olise
- Final do jogo em Houston! 5-1 para os Países Baixos
- Golo dos Países Baixos! 5-1 por Summerville
- Golo da Suécia! 4-1 por Elanga
- Golo dos Países Baixos! 4-0 por Gakpo
- Golo dos Países Baixos! 3-0 por Gakpo
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do Países Baixos-Suécia
- Intervalo em Houston! 2-0 para os Países Baixos
- Lagerbielke marca mas golo é anulado
- Golo dos Países Baixos! 2-0 por Brobbey
- Golo dos Países Baixos! 1-0 por Brobbey
- E rola a bola, início do Países Baixos-Suécia
- Onze inicial da Suécia
- Onze inicial dos Países Baixos
- Tomás Aráujo continua a trabalhar à parte
- Gonçalo Ramos é o aniversariante do dia
- "Não podemos dramatizar por não termos ganho o primeiro jogo", refere Diogo Dalot
- "Redes sociais? Tivemos uma conversa antes do Mundial sobre isso..."
- "Uma coisa é a expetativa, outra é o que fazemos na realidade.
- "É comum entre todos perceber que só podem jogar 11", admite Dalot
- "Estamos todos no mesmo barco", destaca Diogo Dalot
- "Temos de olhar para o resultado e para a exibição como uma oportunidade"
- "Estamos focados e com esse objetivo de grande o próximo jogo", diz Diogo Dalot
- Casemiro já tem novo clube... e vai jogar com Messi
- Alemanha continua com o mesmo problema: cobras venenosas
- Cidade do México pondera condicionar a venda de álcool
- Depois da Levi's, Gillette também "provoca" a FIFA
- O outro lado das paragens: em 78% dos casos muda a corrente de jogo
- Nunca uma seleção fez tanto: Turquia rematou 62 vezes e não marcou (e está eliminada)
- Os quatro jogos do dia 10 do Mundial
- "Neymar é o primeiro convocado em home office", comenta Lula da Silva
- Mãe de Vozinha já aterrou em Miami
Histórico de atualizações
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Fechamos por aqui o sábado de jogos. Vamos continuar a acompanhar toda a atualidade relativa ao dia 11 do Mundial-2026 neste liveblogue. Siga connosco.
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As contas do grupo F
Tabla de posiciones Grupo F del Mundial 2026. ⚽️???? pic.twitter.com/YUrlId9zGi
— Alejo Sosa (@alejo_sosaa) June 21, 2026
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Não há mágicos no futebol, mas há um futebol que vive da magia dos samurais na sua milésima dança (a crónica do Tunísia-Japão)
O milésimo jogo da história dos Mundiais chegou com uma goleada e uma prestação dominante do Japão, que voltou a dizimar a Tunísia, agora com Renard (0-4). Luta pelos três primeiros lugares em aberto.
Não há mágicos no futebol, mas há um futebol que vive da magia dos samurais na sua milésima dança (a crónica do Tunísia-Japão)
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Acabou! Japão goleia a Tunísia no jogo 1000 dos Mundiais (0-4)
Escuta-se o apito final em Monterrey (0-4)!
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Seis minutos de compensação
Restam seis minutos.
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Golo do Japão! 0-4 por Ueda
É o bis do avançado! Cruzamento largo de Sano na direita, Ueda aparece completamente sozinho a completar com um cabeceamento em balão, fora do alcance de Slimane.
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Golo do Japão! 0-3 por Junya Ito
Está feito o terceiro golo nipónico! Grande passe de Ueda a isolar Ito, que faz a receção orientada e atira colocado perante a saída de Dahmen.
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Arranca a segunda parte!
Volta a jogar-se em Monterrey (0-2)!
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Intervalo! Japoneses em vantagem diante dos tunisinos (0-2)
Termina a primeira parte no Estádio BBVA (0-2)!
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Quatro minutos de compensação
Vão jogar-se mais quatro minutos.
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Golo do Japão! 0-2 por Ueda
Que golaço do avançado! Transição rápida, Ueda recebe fora da área, vira-se para a baliza e arma um remate cruzado de pé direito para o fundo da baliza.
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Grande defesa de Dahmen
Ueda recebe na área e arma um remate cruzado e rasteiro, a bola desvia num defesa e vai na direção da baliza, com o guarda-redes a fazer uma enorme defesa em cima da linha de golo.
???? – VAR confirmed that this is NOT a goal for Japan! pic.twitter.com/t2YFsJYjii
— The Touchline | ???? (@TouchlineX) June 21, 2026
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Golo do Japão! 0-1 por Kamada
Está desfeito o nulo logo no início! Ataque pela esquerda, Nakamura recebe de Tanaka, passa por um defesa e cruza rasteiro para Kamada, que desviou para o golo.
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Começa o Tunísia-Japão!
Arranca o jogo 1.000 da história do Campeonato do Mundo!
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A equipa de arbitragem
O duelo que encerra o dia tem arbitragem do romeno István Kovács, que tem como assistentes os compatriotas Mihai Marius Marica e Ferencz Tunyogi, ao passo que o quarto árbitro é o costarriquenho Juan Gabriel Calderón. No VAR estão Fedayi San (Suíça), Joe Dickerson (EUA) e Bastian Dankert (Alemanha).
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Japão (grupo F). O samurai que derruba gigantes quer finalmente ver nascer o sol Mundial
Depois de ter surpreendido no Qatar, o Japão quer continuar a fazer história na América do Norte. Federação manteve selecionador e chega ao Mundial sem estrelas, mas com um coletivo forte.
Japão (grupo F). O samurai que derruba gigantes quer finalmente ver nascer o sol Mundial
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Tunísia (grupo F). Águia subestimada não se verga na luta que lhe permite alcançar altos voos
Depois de ter conquistado 28 dos 30 pontos na qualificação, sem sofrer qualquer golo, a Tunísia mudou de treinador antes do Mundial. Mesmo sem figuras de referência, tunisinos esperam surpreender.
Tunísia (grupo F). Águia subestimada não se verga na luta que lhe permite alcançar altos voos
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O onze inicial do Japão
Onze do Japão: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Ao Tanaka e Ayase Ueda
Suplentes do Japão: Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa; Yukinari Sugawara, Shogo Taniguchi, Yuto Nagatomo, Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki, Daizen Maeda, Yuito Suzuki, Keisuke Goto, Koki Ogawa e Kento Shiogai
Treinador: Hajime Moriyasu
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????LINE-UP????
????FIFAワールドカップ2026™
????チュニジア代表????????
1 鈴木彩艶(GK)
4 板倉滉(C)
7 田中碧
10 堂安律
13 中村敬斗
14 伊東純也
15 鎌田大地
18 上田綺世
21 伊藤洋輝
22 冨安健洋
24 佐野海舟
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12 大迫敬介(GK)
23 早川友基(GK)
2 菅原由勢
3… pic.twitter.com/Lce54Q7D6d
— サッカー日本代表 ???????? (@jfa_samuraiblue) June 21, 2026
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O onze inicial da Tunísia
Onze da Tunísia: Aymen Dahmen; Omar Rekik, Montassar Talbi, Dylan Bronn; Yan Valery, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ali Abdi; Elias Saad, Sebastian Tounekti e Anis Slimane
Suplentes da Tunísia: Abdelmouhib Chamakh, Sabri Ben Hessen; Adem Arous, Mortadha Ben Ouanes, Mohamed Ben Hamida, Moutaz Neffati, Raed Chikhaoui, Ismaël Gharbi, Rani Khedira, Khalil Ayari, Hadj Mahmoud, Elias Achouri, Hazem Mastouri, Rayan Elloumi e Firas Chaouat
Treinador: Hervé Renard
???? ????????????????????????????????: Tunisia XI in the World Cup vs. Japan! ????????????
Tunisia line up in a 3-4-2-1 formation as they prepare for a huge clash against Japan. ????????????
Can they cause an upset tonight? ???????? pic.twitter.com/PkpIpcIRbN
— Globadora sports (@Globadorasports) June 21, 2026
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As contas do grupo E
Tabla de posiciones Grupo E del Mundial 2026. ⚽️???? pic.twitter.com/yYNwXoGjo8
— Alejo Sosa (@alejo_sosaa) June 21, 2026