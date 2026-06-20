Momentos-chave
Histórico de atualizações
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    09:06
    Maria Ramos Silva

    Fechamos por aqui o sábado de jogos. Vamos continuar a acompanhar toda a atualidade relativa ao dia 11 do Mundial-2026 neste liveblogue. Siga connosco.

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    06:58
    Tiago Gama Alexandre

    As contas do grupo F

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    06:57
    Tiago Gama Alexandre

    Não há mágicos no futebol, mas há um futebol que vive da magia dos samurais na sua milésima dança (a crónica do Tunísia-Japão)

    O milésimo jogo da história dos Mundiais chegou com uma goleada e uma prestação dominante do Japão, que voltou a dizimar a Tunísia, agora com Renard (0-4). Luta pelos três primeiros lugares em aberto.

    Não há mágicos no futebol, mas há um futebol que vive da magia dos samurais na sua milésima dança (a crónica do Tunísia-Japão)

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    06:56
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Japão goleia a Tunísia no jogo 1000 dos Mundiais (0-4)

    Escuta-se o apito final em Monterrey (0-4)!

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Seis minutos de compensação

    Restam seis minutos.

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    83'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Japão! 0-4 por Ueda

    É o bis do avançado! Cruzamento largo de Sano na direita, Ueda aparece completamente sozinho a completar com um cabeceamento em balão, fora do alcance de Slimane.

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    69'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Japão! 0-3 por Junya Ito

    Está feito o terceiro golo nipónico! Grande passe de Ueda a isolar Ito, que faz a receção orientada e atira colocado perante a saída de Dahmen.

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    46'
    Tiago Gama Alexandre

    Arranca a segunda parte!

    Volta a jogar-se em Monterrey (0-2)!

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    05:49
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo! Japoneses em vantagem diante dos tunisinos (0-2)

    Termina a primeira parte no Estádio BBVA (0-2)!

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Quatro minutos de compensação

    Vão jogar-se mais quatro minutos.

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    31'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Japão! 0-2 por Ueda

    Que golaço do avançado! Transição rápida, Ueda recebe fora da área, vira-se para a baliza e arma um remate cruzado de pé direito para o fundo da baliza.

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    10'
    Tiago Gama Alexandre

    Grande defesa de Dahmen

    Ueda recebe na área e arma um remate cruzado e rasteiro, a bola desvia num defesa e vai na direção da baliza, com o guarda-redes a fazer uma enorme defesa em cima da linha de golo.

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    4'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo do Japão! 0-1 por Kamada

    Está desfeito o nulo logo no início! Ataque pela esquerda, Nakamura recebe de Tanaka, passa por um defesa e cruza rasteiro para Kamada, que desviou para o golo.

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    1'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa o Tunísia-Japão!

    Arranca o jogo 1.000 da história do Campeonato do Mundo!

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    04:59
    Tiago Gama Alexandre

    A equipa de arbitragem

    O duelo que encerra o dia tem arbitragem do romeno István Kovács, que tem como assistentes os compatriotas Mihai Marius Marica e Ferencz Tunyogi, ao passo que o quarto árbitro é o costarriquenho Juan Gabriel Calderón. No VAR estão Fedayi San (Suíça), Joe Dickerson (EUA) e Bastian Dankert (Alemanha).

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    04:39
    Tiago Gama Alexandre

    Japão (grupo F). O samurai que derruba gigantes quer finalmente ver nascer o sol Mundial

    Depois de ter surpreendido no Qatar, o Japão quer continuar a fazer história na América do Norte. Federação manteve selecionador e chega ao Mundial sem estrelas, mas com um coletivo forte.

    Japão (grupo F). O samurai que derruba gigantes quer finalmente ver nascer o sol Mundial

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    04:38
    Tiago Gama Alexandre

    Tunísia (grupo F). Águia subestimada não se verga na luta que lhe permite alcançar altos voos

    Depois de ter conquistado 28 dos 30 pontos na qualificação, sem sofrer qualquer golo, a Tunísia mudou de treinador antes do Mundial. Mesmo sem figuras de referência, tunisinos esperam surpreender.

    Tunísia (grupo F). Águia subestimada não se verga na luta que lhe permite alcançar altos voos

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    04:18
    Tiago Gama Alexandre

    O onze inicial do Japão

    Onze do Japão: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Junya Ito, Ao Tanaka e Ayase Ueda

    Suplentes do Japão: Keisuke Osako, Tomoki Hayakawa; Yukinari Sugawara, Shogo Taniguchi, Yuto Nagatomo, Tsuyoshi Watanabe, Ayumu Seko, Junnosuke Suzuki, Daizen Maeda, Yuito Suzuki, Keisuke Goto, Koki Ogawa e Kento Shiogai

    Treinador: Hajime Moriyasu

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    04:14
    Tiago Gama Alexandre

    O onze inicial da Tunísia

    Onze da Tunísia: Aymen Dahmen; Omar Rekik, Montassar Talbi, Dylan Bronn; Yan Valery, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ali Abdi; Elias Saad, Sebastian Tounekti e Anis Slimane

    Suplentes da Tunísia: Abdelmouhib Chamakh, Sabri Ben Hessen; Adem Arous, Mortadha Ben Ouanes, Mohamed Ben Hamida, Moutaz Neffati, Raed Chikhaoui, Ismaël Gharbi, Rani Khedira, Khalil Ayari, Hadj Mahmoud, Elias Achouri, Hazem Mastouri, Rayan Elloumi e Firas Chaouat

    Treinador: Hervé Renard

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    03:18
    Tiago Gama Alexandre

    As contas do grupo E

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