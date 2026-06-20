O duelo que encerra o dia tem arbitragem do romeno István Kovács, que tem como assistentes os compatriotas Mihai Marius Marica e Ferencz Tunyogi, ao passo que o quarto árbitro é o costarriquenho Juan Gabriel Calderón. No VAR estão Fedayi San (Suíça), Joe Dickerson (EUA) e Bastian Dankert (Alemanha).