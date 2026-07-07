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We will remember as the goat. He always number one. He always work with discipline. He is the best.

O que ouvimos à saída do estádio de Dallas foram agradecimentos a Ronaldo em diferentes sotaques.

Acho que é ótimo para todos. É ótimo ver Ronaldo no último jogo. É algo que fica para a história.

Max, mexicano, mostra-se orgulhoso. José, de El Salvador, fala num momento único.

O último partido de Ronaldo no Mundial foi algo especial, porque ele sempre se dedica à sua equipa e faz um esforço por ganhar sempre.

Isa, do Paquistão, tirou o dia para ver Ronaldo e voltava a fazê-lo.

Estou de coração desfeito, mas tive a honra de o ver no último Mundial. Os fãs sabem que ele é o melhor de sempre. Vamos amá-lo para sempre. Que honra! Amo-te Ronaldo.

Entre as palavras bonitas, há também alguma desilusão. Aaron, venezuelano, neto de espanhóis, queria mais.

Acho que não esteve ao seu melhor, ele está a ficar velho, mas teve 23 anos incríveis pela seleção. Não posso dizer nada sobre ele, é o meu ídolo.

Tan, chinês, com a camisola do Sporting com que Ronaldo se estreou, mostrou-se confuso.

Today I think Ronaldo is little older.

What do you think about this last game of Ronaldo?

Last game? Oh.

Darshall, de Dallas, vestiu uma camisola de Messi para provocar.

Vi incomodar os adeptos portugueses. Ele foi bom para Portugal e para o jogo. É triste.

Na despedida, ficam sobretudo palavras de agradecimento. Ronaldo continua a mostrar ao mundo que é possível alcançar o céu com trabalho. Sunalkumar, da Índia, aplaude e promete espalhar para sempre os mandamentos de Cristiano.

Sabem que mais? Ele pode não ser o mais talentoso, mas está entre os melhores da história. Para mim, não importa que tenha perdido aqui. Estou desiludido, claro, mas se virem o que fez nos últimos anos, quem o pode igualar? Talvez o Messi, por isso é de tirar o chapéu aos dois. Hats off to these two people.