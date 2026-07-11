Momentos-chave
- As estatísticas do Argentina-Suíça
- Acabou! Argentina volta a vencer no prolongamento e marca encontro com Inglaterra (3-1)
- Golo da Argentina! 3-1 Lautaro Martínez
- Golo da Argentina! 2-1 por Julián Alvarez
- Começa a última etapa do último jogo dos quartos de final!
- Intervalo no prolongamento! Tudo na mesma (1-1)
- Arranca o prolongamento!
- Há mais um prolongamento! Argentina e Suíça empatam no tempo regulamentar (1-1)
- Embolo expulso por simular falta!
- Golo da Suíça! 1-1 por Dan Ndoye
- Recomeça a partida!
- Intervalo! Argentina mais perto das meias (1-0)
- Golo da Argentina! 1-0 por Alexis Mac Allister
- Começa o Argentina-Suíça!
- Arbitragem portuguesa em ação
- Scaloni repete onze, uma novidade nos suíços
- O onze inicial da Suíça
- O onze inicial da Argentina
- As estatísticas do Noruega-Inglaterra
- Acabou! Inglaterra vence Noruega e segue para as meias-finais (1-2)
- Jogam-se os últimos 15 minutos!
- Substituição surpreendente na Noruega
- Intervalo no prolongamento! Ingleses na frente (1-2)
- Penálti revertido!
- Golo de Inglaterra! 1-2 Jude Bellingham
- Começa o prolongamento!
- Termina o tempo regulamentar! Prolongamento entre Noruega e Inglaterra (1-1)
- Ajer cabeceia à barra!
- Aursnes sai do banco norueguês
- Golo anulado por falta!
- Arranca a segunda parte!
- Intervalo! Noruega e Inglaterra empatam (1-1)
- Golo anulado a Kane!
- Golo de Inglaterra! 1-1 por Jude Bellingham
- Golo da Noruega! 1-0 por Andreas Schjelderup
- Começa Noruega-Inglaterra!
- Schjelderup salta para o onze, Tuchel com duas novidades
- O onze inicial de Inglaterra
- O onze inicial da Noruega
- Sensação térmica no Noruega-Inglaterra poderá atingir os 43°C
- Infantino expressou as condolências à família de Jayden Adams
- Noruega defronta Inglaterra, enquanto argentinos e suíços medem forças sob arbitragem portuguesa: os jogos de hoje
- Os resultados do dia 30 do Mundial
- Morreu Jayden Adams, jogador de 25 anos que representou a África do Sul no Mundial 2026
Histórico de atualizações
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A cobertura do Observador fica por aqui. Para acompanhar os desenvolvimentos do dia 32, siga o nosso novo liveblog.
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Argentina continua a resistir à ideia do Europeu no meio do Mundial: campeã em título tem pela frente clássico com a Inglaterra
Pela primeira vez na história dos Mundiais, os quatro primeiros do ranking FIFA estão nas meias-finais. Messi tornou-se no primeiro jogador a chegar às dez assistências.
Argentina continua a resistir à ideia do Europeu no meio do Mundial: campeã em título tem pela frente clássico com a Inglaterra
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As estatísticas do Argentina-Suíça
[ ???????? Argentina 3-1 Suíça ???????? ]
Campeão volta a sofrer, sem golo de Messi (que mesmo assim carregou, claro)
???? Argentinos voltaram a sofrer mas picaram o último bilhete para as meias-finais, num jogo que só ficou decidido já na 2ª parte do prolongamento (golo à "Sidny Cabral" de… pic.twitter.com/OHIzXRM0mB
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 12, 2026
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Não olham para o relógio e gostam de dar chocolate: a rebelião da aranha voltou a explorar vulnerabilidades (a crónica do Argentina-Suíça)
Começou bem, mas pouco mais se viu até descambar depois do intervalo. Suíça encostou Argentina às cordas, com a expulsão de Embolo a renascer a albiceleste. Prolongamento trouxe golaço (3-1, a.p.).
Não olham para o relógio e gostam de dar chocolate: a rebelião da aranha voltou a explorar vulnerabilidades (a crónica do Argentina-Suíça)
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Acabou! Argentina volta a vencer no prolongamento e marca encontro com Inglaterra (3-1)
Termina a partida em Kansas City (3-1)!
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Golo da Argentina! 3-1 Lautaro Martínez
Está carimbado o apuramento! Contra-ataque rápido conduzido pelo avançado do Inter Milão, Thiago Almada recebe, dribla Elvedi e atira para defesa de Kobel, com Lautaro a completar para o golo na recarga.
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Quatro minutos de compensação
Restam quatro minutos à reação suíça.
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O golaço da aranha
O QUE FOI ISTO, JULIÁN ÁLVAREZ? ????
Que golaço do argentino!#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #betano pic.twitter.com/bgG2YLZ5sd
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Golo da Argentina! 2-1 por Julián Alvarez
Que golaço da aranha! Flaco López baixa para recolher na esquerda e atrasa para Alvarez que, sem marcação, ganha espaço à entrada da área e arma um grande remate em arco que entra junto ao ângulo superior do poste mais distante.
O QUE FOI ISTO, JULIÁN ÁLVAREZ? ????
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Começa a última etapa do último jogo dos quartos de final!
João Pinheiro apita para o início da segunda parte do prolongamento (1-1)!
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Intervalo no prolongamento! Tudo na mesma (1-1)
Apesar de dominar, a Argentina não consegue quebrar a muralha defensiva da Suíça (1-1). Penáltis estão a apenas 15 minutos de distância.
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Um minuto de compensação
Resta um minuto à primeira parte do prolongamento.
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Arranca o prolongamento!
Já se voltou a jogar em Kansas City (1-1)!
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As estatísticas do tempo regulamentar
PROLONGAMENTO! ⏱️
[ ???????? Argentina 1-1 Suíça ???????? ]
???? Argentinos jogaram em vantagem numérica desde o minuto 72, já após terem permitido o empate, mas não conseguiram encontrar buracos no queijo suíço, sendo que também pouco fizeram por isso
???? Ratings em destaque:
Messi ???????? 6.9 ????… pic.twitter.com/hTqm5douhP
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Há mais um prolongamento! Argentina e Suíça empatam no tempo regulamentar (1-1)
Depois do Noruega-Inglaterra, o segundo jogo do dia também vai a prolongamento (1-1)!
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Messi ameaça
Messi deambula à entrada da área, simula sobre Xhaka, puxa para o pé direito e atira ligeiramente ao lado.
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Nove minutos de compensação
Restam nove minutos no tempo regulamentar.
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O lance que levou à expulsão de Embolo
João Pinheiro foi chamado ao VAR para dar o segundo cartão amarelo e consequente cartão vermelho a Embolo por simulação ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #Suíça pic.twitter.com/RaMuv3C4z4
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O golo do empate
Ndoye estabelece o empate ????
Temos jogo!
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Embolo expulso por simular falta!
Chamado pelo VAR, João Pinheiro vai ver a alegada falta de Paredes sobre Embolo que valeu amarelo ao argentino e considera simulação. O suíço atira-se sem sofrer qualquer toque e é expulso por segundo amarelo no melhor período da sua equipa.
João Pinheiro foi chamado ao VAR para dar o segundo cartão amarelo e consequente cartão vermelho a Embolo por simulação ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #Suíça pic.twitter.com/RaMuv3C4z4
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