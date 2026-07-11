Momentos-chave
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    11:24
    Manuel Conceição Carvalho

    A cobertura do Observador fica por aqui. Para acompanhar os desenvolvimentos do dia 32, siga o nosso novo liveblog.

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    05:38
    Tiago Gama Alexandre

    Argentina continua a resistir à ideia do Europeu no meio do Mundial: campeã em título tem pela frente clássico com a Inglaterra

    Pela primeira vez na história dos Mundiais, os quatro primeiros do ranking FIFA estão nas meias-finais. Messi tornou-se no primeiro jogador a chegar às dez assistências.

    Argentina continua a resistir à ideia do Europeu no meio do Mundial: campeã em título tem pela frente clássico com a Inglaterra

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    05:00
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do Argentina-Suíça

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    04:57
    Tiago Gama Alexandre

    Não olham para o relógio e gostam de dar chocolate: a rebelião da aranha voltou a explorar vulnerabilidades (a crónica do Argentina-Suíça)

    Começou bem, mas pouco mais se viu até descambar depois do intervalo. Suíça encostou Argentina às cordas, com a expulsão de Embolo a renascer a albiceleste. Prolongamento trouxe golaço (3-1, a.p.).

    Não olham para o relógio e gostam de dar chocolate: a rebelião da aranha voltou a explorar vulnerabilidades (a crónica do Argentina-Suíça)

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    04:45
    Tiago Gama Alexandre

    Acabou! Argentina volta a vencer no prolongamento e marca encontro com Inglaterra (3-1)

    Termina a partida em Kansas City (3-1)!

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    121'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo da Argentina! 3-1 Lautaro Martínez

    Está carimbado o apuramento! Contra-ataque rápido conduzido pelo avançado do Inter Milão, Thiago Almada recebe, dribla Elvedi e atira para defesa de Kobel, com Lautaro a completar para o golo na recarga.

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    121'
    Tiago Gama Alexandre

    Quatro minutos de compensação

    Restam quatro minutos à reação suíça.

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    04:40
    Tiago Gama Alexandre

    O golaço da aranha

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    112'
    Tiago Gama Alexandre

    Golo da Argentina! 2-1 por Julián Alvarez

    Que golaço da aranha! Flaco López baixa para recolher na esquerda e atrasa para Alvarez que, sem marcação, ganha espaço à entrada da área e arma um grande remate em arco que entra junto ao ângulo superior do poste mais distante.

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    106'
    Tiago Gama Alexandre

    Começa a última etapa do último jogo dos quartos de final!

    João Pinheiro apita para o início da segunda parte do prolongamento (1-1)!

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    04:22
    Tiago Gama Alexandre

    Intervalo no prolongamento! Tudo na mesma (1-1)

    Apesar de dominar, a Argentina não consegue quebrar a muralha defensiva da Suíça (1-1). Penáltis estão a apenas 15 minutos de distância.

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    106'
    Tiago Gama Alexandre

    Um minuto de compensação

    Resta um minuto à primeira parte do prolongamento.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Arranca o prolongamento!

    Já se voltou a jogar em Kansas City (1-1)!

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    04:06
    Tiago Gama Alexandre

    As estatísticas do tempo regulamentar

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    04:01
    Tiago Gama Alexandre

    Há mais um prolongamento! Argentina e Suíça empatam no tempo regulamentar (1-1)

    Depois do Noruega-Inglaterra, o segundo jogo do dia também vai a prolongamento (1-1)!

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    92'
    Tiago Gama Alexandre

    Messi ameaça

    Messi deambula à entrada da área, simula sobre Xhaka, puxa para o pé direito e atira ligeiramente ao lado.

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    91'
    Tiago Gama Alexandre

    Nove minutos de compensação

    Restam nove minutos no tempo regulamentar.

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    03:48
    Tiago Gama Alexandre

    O lance que levou à expulsão de Embolo

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    03:39
    Tiago Gama Alexandre

    O golo do empate

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    72'
    Tiago Gama Alexandre

    Embolo expulso por simular falta!

    Chamado pelo VAR, João Pinheiro vai ver a alegada falta de Paredes sobre Embolo que valeu amarelo ao argentino e considera simulação. O suíço atira-se sem sofrer qualquer toque e é expulso por segundo amarelo no melhor período da sua equipa.

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