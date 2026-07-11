[ ???????? Argentina 3-1 Suíça ???????? ]

Campeão volta a sofrer, sem golo de Messi (que mesmo assim carregou, claro)

???? Argentinos voltaram a sofrer mas picaram o último bilhete para as meias-finais, num jogo que só ficou decidido já na 2ª parte do prolongamento (golo à "Sidny Cabral" de… pic.twitter.com/OHIzXRM0mB

— GoalPoint (@_Goalpoint) July 12, 2026