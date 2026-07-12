Momentos-chave
- Seleção argentina começa a treinar dentro de três horas
- Seleção francesa parte para Dallas
- Pedro Sánchez e a Federação Francesa de Futebol já responderam às "declarações xenófobas" de Mariano Rajoy sobre a seleção francesa
- "Nada será como antes". Como a LiveMode está a mudar a forma de ver futebol em Portugal
- David Beckham foi homenageado pela seleção inglesa em Miami
- FIFA regista mais de 6,5 milhões de espetadores ao vivo no Mundial
- Seleção norueguesa vai visitar o Rei da Noruega
- Emissão em direto do treino da seleção espanhola
- Konaté avisa seleção espanhola: "Não podemos temer ninguém"
- Expansão do Mundial para 64 equipas "será examinada e discutida", admite Infantino
- A preparação da seleção francesa para o duelo contra a Espanha
- "Estaremos ainda mais fortes para ir buscar a sexta estrela": seleção brasileira garante que eliminação marca início de nova jornada
- Tuchel não gostou da exibição da seleção inglesa, mas teve resposta de Belligham: "Talvez ele não saiba o que é jogar nestas condições"
- Calendário do Campeonato do Mundo até à final
- "Não me faltas ao respeito. Comigo falas bem": Messi e árbitro português João Pinheiro protagonizaram diálogo aceso no Argentina-Suíça
- Os resultados dos últimos jogos do Mundial
Histórico de atualizações
-
Bom dia!
A cobertura do Observador do dia 32 do Mundial fica por aqui.
Para acompanhar os acontecimentos desta segunda-feira, veja o nosso novo liveblog.
-
-
Seleção argentina começa a treinar dentro de três horas
A seleção argentina sobe ao relvado do centro de treinos do Sporting Kansas City, em Kansas, Missouri, às 17h30 locais (23h30 em Lisboa). Os comandados de Lionel Scaloni têm encontro marcado com a seleção inglesa, a contar para as meias-finais do Mundial, na próxima quarta-feira às 20h (horário Portugal continental) no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta — a cerca de mil quilómetros de distância de onde a seleção albiceleste se encontra a estagiar.
-
Seleção francesa parte para Dallas
A seleção francesa partiu há momentos do seu centro de treinos em Boston — onde estava a estagiar — com destino a Dallas, onde vai disputar com a seleção espanhola um lugar na final do Mundial-2026.
????’???????????? ???????? ????????́???????????????? ! ????
Nos Bleus quittent leur camp de base de Boston, direction Dallas, pour la demi-finale de la Coupe du monde ???????? pic.twitter.com/4dUyOBsFQe
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 12, 2026
-
-
Pedro Sánchez e a Federação Francesa de Futebol já responderam às "declarações xenófobas" de Mariano Rajoy sobre a seleção francesa
O duelo entre França e Espanha está a gerar polémica, mesmo antes de as duas seleções subirem ao relvado nas meias finais do Mundial. O antigo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy escreveu num artigo de opinião que a seleção francesa no Mundial 2026 é “um coletivo de muito alto nível, sim, sem franceses”. A embaixada de França em Madrid refutou de imediato a afirmação, recordando que “todos os jogadores da seleção francesa são franceses” e que, “dos 26 jogadores, 23 nasceram em França”, acrescentando que os restantes “são igualmente franceses”.
O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, reagiu afirmando que as observações “exalam cheiros intoleráveis de racismo” e denunciou o “clima detestável que gera tais maus odores”. O dirigente sublinhou que os atletas “não têm nenhum certificado de nacionalidade a receber de um ex-primeiro-ministro espanhol”, dizendo que “a seleção da França é a seleção da França”. O ministro da Administração Interna francês, Laurent Nuñez, considerou as palavras “absolutamente inaceitáveis”, frisando que “França é uma República em que toda a gente pode encontrar o seu lugar” e que estas declarações falham em dar “uma imagem de esperança a muitos jovens que vivem nos bairros”.
Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.
Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.
Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.…
— Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026
Em Espanha, o atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, lamentou as “declarações xenófobas” do seu antecessor, contrapondo que “há quem ainda meça a pertença pelo nome da família, pelo lugar de nascimento e pela cor da pele”, enquanto outros a aferem “pelo apego a um país e pela vontade de contribuir para ele”. Sánchez declarou que Espanha “é de quem a ama e a trabalha” e não “de quem a envergonha”, concluindo com o desejo de que “ganhe o melhor e que perca o racismo”. O ministro dos Transportes, Óscar Puente, acusou Rajoy de ser “racista” e “idiota pós-franquista corrupto”.
-
-
"Nada será como antes". Como a LiveMode está a mudar a forma de ver futebol em Portugal
Neste Mundial, as transmissões dos jogos mudaram. Em Portugal, apareceu a LiveMode que passa partidas no Youtube. O que promete mudar o mercado.
“Nada será como antes”. Como a LiveMode está a mudar a forma de ver futebol em Portugal
-
-
David Beckham foi homenageado pela seleção inglesa em Miami
David Beckham recebeu a “legacy cap” número 1078 das mãos de Harry Kane no complexo de treinos do Inter Miami, clube detido pelo ex-internacional inglês, informou a seleção inglesa no seu site oficial. O encontro ocorreu antes da vitória de Inglaterra por 2-1 frente à Noruega, nos quartos de final do Campeonato do Mundo de 2026. Beckham acolheu a comitiva inglesa durante a sua estadia na Flórida.
O atual capitão da seleção dos Três Leões, Harry Kane, entregou o boné comemorativo em reconhecimento pelas 115 internacionalizações de Beckham pela seleção, um total que Kane ultrapassou durante a presente edição da prova. Durante a entrega, Kane afirmou que Beckham foi uma referência para o seu percurso, destacando os 13 anos em que este representou o país em cinco grandes torneios de seleções.
A special presentation for a #ThreeLions legend ⭐️
Sir David Beckham received his legacy cap from Harry Kane in Miami ???? pic.twitter.com/66rZgHNosw
— England (@England) July 12, 2026
Após a sessão de treino, Beckham assistiu ao encontro dos quartos de final, onde foi registado a celebrar o apuramento da seleção para as meias-finais.
-
FIFA regista mais de 6,5 milhões de espetadores ao vivo no Mundial
A FIFA registou um “incrível apoio” ao vivo dos adeptos que se deslocaram aos estádios do Mundial-2026, localizados nos EUA, México e Canadá. De acordo com a FIFA, foram registadas 6.527.410 entradas para ver os jogos da prova ao vivo.
“Estiveram presentes mais adeptos nesta edição da prova do que nas duas edições anteriores em conjunto”, assinala a FIFA no X.
Incredible support inside stadiums at @FIFAWorldCup 2026 ????
More fans have attended this year's tournament than the previous two editions combined! ???? pic.twitter.com/dmgkHYNTVP
— FIFA Media (@fifamedia) July 12, 2026
-
Seleção norueguesa vai visitar o Rei da Noruega
Depois da derrota que ditou a eliminação da Noruega do Mundial-2026, um representante da Casa Real norueguesa surgiu no balneário onde se encontrava a seleção nórdica a dar conhecimento de um convite emitido pelo Rei Harald V para que a comitiva visitasse o seu castelo.
“Quando chegarem a casa, o Rei gostava de vos convidar ao castelo, antes da vossa cerimónia de fim do Mundial, que deverá ter lugar algures na cidade [Oslo]. Como disse: vocês têm todo o direito de se sentirem desapontados, mas nós estamos incrivelmente agradecidos, realmente orgulhosos de vocês e acreditamos que fizeram um esforço impagável”, afirmou.
We’ll be there???????????? pic.twitter.com/oazw68KYXP
— Fotballandslaget (@nff_landslag) July 12, 2026
-
-
Emissão em direto do treino da seleção espanhola
Depois do triunfo sobre a Bélgica por 2-1, a seleção espanhola continua em Dallas a preparar o jogo contra a seleção francesa, com quem vai discutir um lugar na final do Campeonato do Mundo. Nas suas redes sociais, La Roja disponibilizou a emissão em direto de mais uma sessão de treinos liderada por Luis de la Fuente, selecionador espanhol.
⚽️ ???????? ???????????????????????????? I Entrenamiento de la @SEFutbol en Cotton Bowl.
???? Dallas (Texas). #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA https://t.co/9GPqreZZV5
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 12, 2026
-
Konaté avisa seleção espanhola: "Não podemos temer ninguém"
Ibrahima Konaté, defesa central da seleção francesa, olha com confiança para o duelo que França vai travar com a Espanha na próxima terça-feira, a valer um lugar na final do Campeonato do Mundo, garantindo que os Les Bleus não podem temer ninguém.
“Não se pode ter medo de ninguém. Vamos agora preparar-nos da melhor forma possível e esperar que o resultado final nos seja favorável”, afirmou o atleta francês, citado pelo Guardian.
“Espanha é uma seleção excecional, com muita qualidade individual, por isso não nos vamos concentrar apenas num jogador, apesar de o Lamine (Yamal) ser um grande jogador”, acrescentou.
Maxence Lacroix, mais um atleta que alinha na defesa gaulesa, garantiu que a seleção francesa tem conhecimento da qualidade de La Roja. “Não diria ‘medo’, mas estamos cientes da qualidade deles”, afirmou. À exceção do empate a zeros com Cabo Verde, “venceram todos os seus jogos”, relembrou o defesa, mas sublinhou a vontade de vencer o jogo de terça-feira, apesar dos “jogadores de grande qualidade” que Luis de la Fuente têm à disposição.
-
-
Expansão do Mundial para 64 equipas "será examinada e discutida", admite Infantino
Gianni Infantino, presidente da FIFA, admitiu ao portal suíço Bluewin a possibilidade de o Campeonato do Mundo de 2030 vir a ser expandido para 64 seleções, revelando que “essa é definitivamente uma questão que será examinada e discutida nos comités relevantes após este Mundial”. O dirigente justificou esta potencial mudança com a necessidade de globalização da prova, afirmando que “ao organizar um Campeonato do Mundo, é importante organizá-lo para todo o mundo – não apenas para a Europa e a América do Sul – mas efetivamente para o mundo inteiro”. Segundo Infantino, “cada nação deve ter permissão para sonhar em participar no Campeonato do Mundo”, alertando que, se não for dada aos países mais pequenos a oportunidade de participar, estes “carecerão de incentivo para continuar a melhorar”.
O líder da FIFA classificou o atual torneio de 48 equipas como um “enorme sucesso”, notando que a qualidade competitiva está a aumentar globalmente. Infantino sublinhou que “todas as equipas jogaram a um nível elevado” e que a representatividade continental foi crucial, uma vez que “equipas de todos os continentes marcaram golos e conquistaram pelo menos um ponto”. O dirigente destacou ainda o sucesso das seleções de África nesta edição: “Nove em cada dez equipas africanas chegaram à fase a eliminar. No último Mundial, houve apenas cinco equipas de África. Isso serve apenas para mostrar como é importante incluir todas as equipas – para lhes dar esta oportunidade de participar”.
A expansão para 64 equipas poderá ter um impacto direto na logística da prova de 2030, que será organizada conjuntamente por Marrocos, Portugal e Espanha, com jogos inaugurais na América do Sul. Infantino reforçou que “a qualidade das equipas é extremamente elevada – e está a ficar cada vez mais alta em todo o mundo”. De acordo com o Guardian, caso a proposta avance, as nações sul-americanas (Uruguai, Argentina e Paraguai) poderão vir a acolher grupos completos de quatro equipas, em vez de apenas um jogo individual por país, como está atualmente previsto.
-
A preparação da seleção francesa para o duelo contra a Espanha
Travail de finition pour nos Bleus ⚽️
Alors, but ou pas pour @LucasHernandez ? ????
À vous de trancher ! pic.twitter.com/NvIt4BwoZR
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 12, 2026
Des buts et une remontada lors de la nouvelle opposition entre les ???? et les ???? pic.twitter.com/yOFl8epSJH
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 12, 2026
Brice Samba et Robin Risser en pleine séance spécifique gardiens ! ???? pic.twitter.com/JvTGWlHiDU
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 12, 2026
-
-
"Estaremos ainda mais fortes para ir buscar a sexta estrela": seleção brasileira garante que eliminação marca início de nova jornada
A seleção brasileira lançou há momentos um vídeo nas suas redes sociais, pedindo que os adeptos da seleção brasileira guardem a data do jogo que ditou a eliminação do Brasil no Mundial-2026, frente à Noruega: “5/6/2026: o dia em que começa a nossa próxima jornada. Vamos com tudo [para o Mundial-2030], não só com o nosso talento, mas com mais estabilidade, mais planeamento e muito mais trabalho duro. Daqui a quatro anos estaremos ainda mais fortes para ir buscar a nossa sexta estrela”, fazendo uma referência ao hexa, a sexta conquista de um Mundial, que “não sai”, ouve-se no vídeo.
Um filme que não queríamos escrever, sobre uma história que não pode ser esquecida.
Pode acreditar.
Que venha o novo ciclo. pic.twitter.com/txkIOHZiXV
— brasil (@CBF_Futebol) July 12, 2026
“Desistir nunca foi coisa de brasileiro. Muito menos baixar a cabeça. Mas também não dá para esquecer esta derrota, porque ela vai levar-nos onde queremos chegar”, garante o escrete.
-
Tuchel não gostou da exibição da seleção inglesa, mas teve resposta de Belligham: "Talvez ele não saiba o que é jogar nestas condições"
Houve vitória dos Três Leões durante a noite de ontem, mas também houve espaço para uma troca de palavras algo tensa entre uma das grandes estrelas da seleção inglesa, Jude Belligham, e o selecionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, que diz não ter gostado da exibição da sua equipa. De acordo com o médio do Real Madrid, Tuchel “talvez não saiba o que é jogar” contra a Noruega sob uma sensação térmica cujas projeções apontavam para os 43 °C antes da partida.
Na zona mista do Hard Rock Stadium, Jude Belligham, que apontou os dois golos da seleção inglesa no triunfo sobre os noruegueses, foi questionado sobre se o facto de Tuchel não ter gostado da exibição revela a sua ambição para a seleção neste Mundial. O médio foi cabal: “Talvez seja isso ou talvez ele não saiba o que é jogar nestas condições contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa, Sorloth… não é uma equipa fácil”, atirou, antes de deixar mais algumas palavras que podem revelar alguma animosidade no balneário da seleção dos Três Leões.
"Maybe he doesn't know what it's like to play in those conditions."????
Jude Bellingham spoke openly about Thomas Tuchel being critical of England's performance against Norway. pic.twitter.com/aJgDGEVNfX
— Match of the Day (@BBCMOTD) July 12, 2026
“Acho que tentámos criar um ambiente positivo. Devíamos continuar isso, agora que estávamos nas últimas quatro equipas. Eu não poderia pedir mais dos meus companheiros. Não vais ganhar todos os jogos a praticar bom futebol e a fazer mil passes: às vezes tens de ganhar ‘na raça’ e penso que foi isso que fizemos esta noite”, concluiu.
-
Calendário do Campeonato do Mundo até à final
São os últimos dias de Mundial. Até ao momento foram jogados 100 dos 104 jogos agendados para esta edição do Campeonato do Mundo. Restam os dois jogos das meias-finais, o jogo que decide o terceiro e o quarto lugar e o duelo que dita o grande vencedor da competição.
O próximo jogo é já na próxima terça-feira às 20h (hora de Lisboa): o duelo entre espanhóis e franceses no Dallas Stadium (AT&T Stadium) decide o primeiro finalista do Mundial-2026.
Na quarta-feira, à mesma hora, é a vez de Inglaterra e Argentina disputarem no Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) o lugar que sobra no derradeiro jogo da prova.
No dia 18, próximo sábado, às 22h do mesmo fuso horário, as seleções que perderem estes duelos encontram-se em Miami (Hard Rock Stadium) para jogar pela medalha de bronze da prova.
No dia 19, no domingo, às 20h, os vencedores das meias-finais jogam a final em Nova Jérsia (MetLife Stadium) e realizam o último jogo do Mundial-2026.
-
"Não me faltas ao respeito. Comigo falas bem": Messi e árbitro português João Pinheiro protagonizaram diálogo aceso no Argentina-Suíça
João Pinheiro tem sido o outro representante de Portugal neste Campeonato do Mundo. Ontem voltou a subir ao relvado, agora para arbitrar o encontro entre a Argentina e a Suíça, que os sul-americanos venceram por 3-1.
Durante a partida, Messi e João Pinheiro estiveram envolvidos numa troca de palavras acesa, com Messi a dirigir-se ao árbitro português, pedindo respeito e que Pinheiro falasse bem com o número 10 argentino. “Fala bem. Não me faltas ao respeito. Comigo falas bem. Eu falei bem contigo”, disse Lionel Messi ao árbitro da Associação de Futebol de Braga.
????️ “HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”. Lionel Messi, al árbitro Pinheiro. ????????????????????#argentina #Messi #selecciónargentina #mundial2026 pic.twitter.com/eW15Oqh6ZR
— Ver + (@VerMas_ok) July 12, 2026
Além do prolongamento, o árbitro português teve mais trabalho do que o habitual. Aos 72′, Pinheiro expulsou Breel Embolo, já amarelado, depois de o avançado suíço simular uma falta. Durante o prolongamento, João Pinheiro mostrou ainda três cartões amarelos — todos a jogadores argentinos: Thiago Almada, Lautaro Martínez e Jose Lopez.
-
-
Waka Waka, Jabulani e as vuvuzelas na competição do cupido: as histórias do Mundial de 2010 (que deu o único título à Espanha)
Piqué conheceu Shakira, Casillas beijou Sara Carbonero e Iniesta marcou o golo que se tornou eterno em Espanha, no único Mundial organizado em África onde a pureza do futebol superou os problemas.
Waka Waka, Jabulani e as vuvuzelas na competição do cupido: as histórias do Mundial de 2010 (que deu o único título à Espanha)
-
Os resultados dos últimos jogos do Mundial
A última noite ditou a passagem das seleções inglesa e argentina às meias-finais do Mundial-2026, onde ambas disputarão um lugar na grande final da prova, que contará com a presença do vencedor do duelo da outra meia-final da competição, entre Espanha e França.
Os ingleses venceram por 2-1 a seleção norueguesa, após prolongamento, com dois golos de Bellingham (45+2′ e 93′) a operarem uma reviravolta no resultado. Pelos noruegueses, abriu a contagem o jogador do Benfica Schjelederup (36′).
Jude Bellingham coloca a Inglaterra na frente, no prolongamento ????#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Inglaterra #betano pic.twitter.com/abRsMNF58r
— sport tv (@sporttvportugal) July 11, 2026
Os argentinos também precisaram do prolongamento para vencer a Suíça. Alexis Mac Allister adiantou os sul-americanos aos 10′, mas Ndoye empatou tudo aos 67′. Durante o prolongamento, já com a Suíça reduzida a dez unidades, Julián Alvarez (112′) e Lautarro Martínez (120+1′) marcaram os golos que carimbaram a passagem da Argentina na fase seguinte da competição e estabeleceram o 3-1 final.
O QUE FOI ISTO, JULIÁN ÁLVAREZ? ????
Que golaço do argentino!#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #MundialFIFA2026 #Argentina #betano pic.twitter.com/bgG2YLZ5sd
— sport tv (@sporttvportugal) July 12, 2026
-
Bom dia!
O Observador vai continuar a acompanhar todas as notícias sobre este Mundial 2026.
Para recordar os acontecimentos deste sábado, consulte o nosso liveblog de ontem.