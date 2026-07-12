O duelo entre França e Espanha está a gerar polémica, mesmo antes de as duas seleções subirem ao relvado nas meias finais do Mundial. O antigo primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy escreveu num artigo de opinião que a seleção francesa no Mundial 2026 é “um coletivo de muito alto nível, sim, sem franceses”. A embaixada de França em Madrid refutou de imediato a afirmação, recordando que “todos os jogadores da seleção francesa são franceses” e que, “dos 26 jogadores, 23 nasceram em França”, acrescentando que os restantes “são igualmente franceses”.

O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF), Philippe Diallo, reagiu afirmando que as observações “exalam cheiros intoleráveis de racismo” e denunciou o “clima detestável que gera tais maus odores”. O dirigente sublinhou que os atletas “não têm nenhum certificado de nacionalidade a receber de um ex-primeiro-ministro espanhol”, dizendo que “a seleção da França é a seleção da França”. O ministro da Administração Interna francês, Laurent Nuñez, considerou as palavras “absolutamente inaceitáveis”, frisando que “França é uma República em que toda a gente pode encontrar o seu lugar” e que estas declarações falham em dar “uma imagem de esperança a muitos jovens que vivem nos bairros”.

Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

Em Espanha, o atual primeiro-ministro, Pedro Sánchez, lamentou as “declarações xenófobas” do seu antecessor, contrapondo que “há quem ainda meça a pertença pelo nome da família, pelo lugar de nascimento e pela cor da pele”, enquanto outros a aferem “pelo apego a um país e pela vontade de contribuir para ele”. Sánchez declarou que Espanha “é de quem a ama e a trabalha” e não “de quem a envergonha”, concluindo com o desejo de que “ganhe o melhor e que perca o racismo”. O ministro dos Transportes, Óscar Puente, acusou Rajoy de ser “racista” e “idiota pós-franquista corrupto”.