Momentos-chave
- Polícia está a investigar morte de jogador sul-africano duas semanas após regressar do Mundial
- Slaven Bilić é o novo selecionador da Croácia
- "Este torneio tem sido um dos piores em número de incidentes e detenções". Polícia britânica critica comportamento de adeptos
- Didier Deschamps diz que "Espanha é favorita"
- Uma jogada de antecipação na Premier: Aston Villa perto de fechar Manzambi
- Bernardo Silva diz que Mundial foi "frustrante" e "uma grande desilusão"
- Uruguai quer Diego Forlán como próximo selecionador
- Sørloth recebeu ameaças de morte por não passar a bola a Haaland no jogo contra a Inglaterra
- Harry Kane defendeu Thomas Tuchel nas críticas que o selecionador fez sobre o desempenho da Inglaterra
- Norwegian Air perde aposta e assume logótipo da British Airways por 24 horas
- Infantino pondera um Mundial com 64 seleções em 2030
Histórico de atualizações
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Bom dia!
A cobertura do Observador sobre o dia 33 do Mundial fica por aqui.
Para acompanhar os acontecimentos desta terça-feira, siga o nosso novo liveblog.
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Mundial 2026. Argentina contra Inglaterra: como a Guerra das Malvinas ainda influencia o futebol
A meia-final entre a Argentina e a Inglaterra ressuscita uma rivalidade que transcende o futebol. Em 1982, a Guerra das Malvinas criou uma tensão histórica que ainda hoje molda os dois países.
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Polícia está a investigar morte de jogador sul-africano duas semanas após regressar do Mundial
A polícia da Cidade do Cabo (África do Sul) anunciou que está a investigar as circunstâncias da morte de Jayden Adams, de 25 anos, jogador da seleção do país que foi encontrado morto duas semanas depois de ter participado no Mundial.
“A polícia central da Cidade do Cabo registou um inquérito para investigação na sequência da descoberta do corpo de um homem de 25 anos no sábado”, declarou aquele órgão num comunicado enviado à Associated Press. “As circunstâncias em torno deste incidente estão sob investigação.”
O corpo de Adams foi encontrado este sábado na sua casa. A causa da morte não foi revelada.
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Slaven Bilić é o novo selecionador da Croácia
A Croácia afastou o selecionador Zlatko Dalić depois da derrota com Portugal neste Mundial, mas já arranjou substituto: o novo treinador será Slaven Bilić, que já ocupou este mesmo cargo entre 2006 e 2012.
A informação foi confirmada pela Federação Croata de Futebol, que publicou declarações do novo selecionador na sua página online: “Tenho confiança total nos nossos jogadores e é minha responsabilidade trazer energia, ambição e determinação, para garantir que a Croácia continuar a estar na elite do futebol”, afirmou Bilić.
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Mundial 2026. Mariano Rajoy acusado de racismo após criticar a seleção francesa
Antigo presidente do Governo espanhol afirmou que a seleção francesa não tem jogadores franceses. Os Governos de França e de Espanha não tardaram a reagir, classificando estas palavras como racistas.
Mundial 2026. Mariano Rajoy acusado de racismo após criticar a seleção francesa
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"Este torneio tem sido um dos piores em número de incidentes e detenções". Polícia britânica critica comportamento de adeptos
O chefe da polícia de Cheshire no Reino Unido e responsável pelo policiamente ligado ao futebol, Mark Roberts, criticou o comportamento dos adeptos em território britânico, por contraste com o dos britânicos que estão nos EUA a acompanhar os jogos.
Em Miami, disse o agente, “a atmosfera durante o jogo foi apaixonada, mas amigável, sem animosidade entre os fãs no final do jogo”. “É uma pena que o mesmo não possa ser dito sobre o comportamento dos adeptos aqui em casa, no Reino Unido”, acrescentou, detalhando que houve mais de 500 incidentes resgistados e mais de 100 detenções.
“Este comportamento é verdadeiramente desapontante. Em termos internos, este torneio tem sido um dos piores em números de incidentes e detenções. Se conseguimos ter 40 mil adeptos juntos em Miami sem problemas, porque é que os adeptos em casa não conseguem seguir o comportamento exemplar deles e fazer o mesmo?”, questionou Roberts.
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Didier Deschamps diz que "Espanha é favorita"
Didier Deschamps falou à Movistar da meia-final desta terça-feira com a Espanha e colocou o favoritismo… no adversário. “Conhecemos bem a Espanha, é a atual campeã europeia, jogámos contra eles também no último verão nas meias-finais da Liga das Nações… Consideraram-nos favoritos antes do início do Mundial, mas a favorita é a Espanha”, referiu.
“Isso coloca mais pressão em cima deles, por tudo o que têm feito, apesar de terem perdido essa final da Liga das Nações com Portugal. São uma equipa muito boa, com muitos pontos fortes”, acrescentou o selecionador francês.
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Uma jogada de antecipação na Premier: Aston Villa perto de fechar Manzambi
Foi uma das grandes revelações do Mundial, foi também a ausência mais notada nos oitavos e nos quartos pela Suíça, continua a ser um dos jogadores que mais interesse consegue promover. Johan Manzambi, avançado de 20 anos que se destacou na última temporada pelo Friburgo, parecia estar a caminho do Newcastle, mas está prestes a ser desviado pelo Aston Villa, que vai pagar mais de 50 milhões de euros.
???????????? Johan Manzambi to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place for fee slightly in excess of €60m as Freiburg accept the proposal.
Verbal agreement also with Manzambi and his agency over personal terms, long term deal in place.#AVFC completed the hijack. ???????? pic.twitter.com/mpOB2XGFl7
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026
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A estreia nos Jogos Olímpicos, a questão da Grã-Bretanha e a 1.ª Guerra: Daniel Woolfall, o presidente que levou as regras à FIFA
Foi o segundo presidente do organismo, morrendo no cargo em 1918 e no fim da 1.ª Guerra. Contabilista, uniformizou as regras do futebol e criou o primeiro torneio internacional, nos Jogos Olímpicos.
A estreia nos Jogos Olímpicos, a questão da Grã-Bretanha e a 1.ª Guerra: Daniel Woolfall, o presidente que levou as regras à FIFA
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Bernardo Silva diz que Mundial foi "frustrante" e "uma grande desilusão"
O jogador português Bernardo Silva reagiu ao resultado da Seleção Nacional numa publicação no seu Instagram.
“Um Mundial frustrante e uma grande desilusão acabarmos tão antes do que todos imaginámos”, escreveu o jogador. “Foi e será sempre um grande orgulho representar a nossa seleção. Muito obrigado a todos os portugueses pelo apoio e esperança que depositaram em nós.”
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Uruguai quer Diego Forlán como próximo selecionador
A Federação de Futebol do Uruguai confirmou que está em conversações com o antigo avançado do Manchester United Diego Forlán, para assumir o cargo de selecionador nacional, substituindo Marcelo Bielsa.
A solução interina foi confirmada pelo presidente da Federação, Diego Alonso: “Já falámos com Forlán”, disse. “Tivemos reuniões que correram bem.”
Forlán foi jogador de clubes como o Manchester United, Atlético de Madrid e Inter. A sua experiência como treinador é reduzida, tendo treinado o Peñarol e o Atenas.
O plano de Federação é para Forlán assumir o cargo como treinador interino, conduzindo a seleção nos próximos seis amigáveis e também comandando a equipa de sub-20.
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Sørloth recebeu ameaças de morte por não passar a bola a Haaland no jogo contra a Inglaterra
Durante o jogo entre a Noruega e a Inglaterra, disputado nos quartos de final do Mundial 2026, uma jogada em que Alexander Sørloth optou por não passar a bola a Erling Haaland gerou reações de ódio nas redes sociais.
A situação foi denunciada pela namorada de Sørloth, Lena Selnes, na sua conta de Instagram, onde partilhou comentários feitos por adeptos em publicações do casal. Algumas das mensagens incluiam ameaças de morte e pedidos para que Lena e Alexander deixassem imediatamente a Noruega.
Para Lena Selnes, o Mundial e o futebol dão muita alegria, mas também muito ódio. “Espero que todos possam pensar um pouco mais antes de fazer tais comentários, independentemente da situação”, referiu.
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Harry Kane defendeu Thomas Tuchel nas críticas que o selecionador fez sobre o desempenho da Inglaterra
Apesar de a Inglaterra ter garantido a passagem às meias-finais do Mundial 2026, Thomas Tuchel não escondeu o seu descontentamento sobre a prestação da seleção, afirmando que a equipa não esteve no seu nível habitual. Esta posição provocou uma reação mista, com Jude Bellingham a discordar publicamente e com Harry Kane a compreender a postura do treinador.
Para Kane, a exigência de Tuchel reflete o potencial que o técnico identifica no grupo. “Quando ele nos vê treinar e vê a forma como atacamos e a nossa técnica, ele sabe que podemos oferecer mais. Ele só quer ver essa nossa melhor versão”, referiu Kane, citado pelo The Guardian.
O jogador do Bayern Munique admitiu que o jogo contra a Noruega foi apenas um vislumbre do que a equipa pode fazer. No entanto, reconheceu a dificuldade da fase atual do torneio: “Estamos a jogar contra as melhores equipas do mundo”.
Com o foco agora voltado para o próximo desafio, a Inglaterra prepara-se para medir forças com a Argentina nas meias-finais.
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Norwegian Air perde aposta e assume logótipo da British Airways por 24 horas
Após a derrota da Noruega frente à Inglaterra no Mundial, a Norwegian Air alterou o seu logótipo para o da British Airways nas redes sociais.
Tudo isto começou com um desafio, lançado pelos nórdicos na passada quarta-feira, que previa que quem perdesse o duelo teria de representar a marca rival durante 24 horas. Apesar do aviso britânico — “Não faças apostas que não podes ganhar” — os nórdicos avançaram, e o resultado no relvado acabou por ditar esta troca de identidade histórica.
Ao assumir a derrota, a Norwegian Air felicitou os vencedores com uma mensagem de apoio, desejando sorte para a jornada da equipa inglesa até às meias-finais. Em resposta, a British Airways elogiou o novo visual da rival, celebrando o espírito desportivo.
O momento tornou-se viral e atraiu a atenção de outras marcas, como a Malaysia Airlines, que brincou com a agilidade da Norwegian ao conseguir uma mudança de marca tão rápida, algo que exigiria meses de burocracia noutros contextos.
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Infantino pondera um Mundial com 64 seleções em 2030
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, revelou que está a ponderar uma nova expansão do Mundial, em entrevista ao Bluewin.
“Essa é definitivamente uma questão que será examinada e discutida nos comités relevantes após este Mundial”, afirmou o líder da FIFA.
Infantino defendeu ainda que a competição deve ser um evento global, e não apenas para as potências tradicionais: “Todas as nações devem ter permissão para sonhar com a participação no Mundial. Se não dermos às nações menores uma hipótese de participar, elas não terão incentivo para continuar a melhorar”.
O balanço desta edição de 2026, a primeira com 48 equipas, é visto pela FIFA como um “enorme sucesso”. Infantino destacou o nível elevado de competitividade, sublinhando que equipas de todos os continentes pontuaram.
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Jogador pouco hábil que chegou a selecionador, jornalista e voluntário da "causa": quem foi Robert Guérin, o primeiro presidente da FIFA
Esteve em Inglaterra mas “era como cortar água com uma faca”. Aí, juntou três amigos, fez um plano e reuniu em Paris sete nações para criar a FIFA, que liderou aos 28 anos. Polémicas? Só com o nome.
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Waka Waka, Jabulani e as vuvuzelas na competição do cupido: as histórias do Mundial de 2010 (que deu o único título à Espanha)
Piqué conheceu Shakira, Casillas beijou Sara Carbonero e Iniesta marcou o golo que se tornou eterno em Espanha, no único Mundial organizado em África onde a pureza do futebol superou os problemas.
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