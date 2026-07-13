Apesar de a Inglaterra ter garantido a passagem às meias-finais do Mundial 2026, Thomas Tuchel não escondeu o seu descontentamento sobre a prestação da seleção, afirmando que a equipa não esteve no seu nível habitual. Esta posição provocou uma reação mista, com Jude Bellingham a discordar publicamente e com Harry Kane a compreender a postura do treinador.

Para Kane, a exigência de Tuchel reflete o potencial que o técnico identifica no grupo. “Quando ele nos vê treinar e vê a forma como atacamos e a nossa técnica, ele sabe que podemos oferecer mais. Ele só quer ver essa nossa melhor versão”, referiu Kane, citado pelo The Guardian.

O jogador do Bayern Munique admitiu que o jogo contra a Noruega foi apenas um vislumbre do que a equipa pode fazer. No entanto, reconheceu a dificuldade da fase atual do torneio: “Estamos a jogar contra as melhores equipas do mundo”.

Com o foco agora voltado para o próximo desafio, a Inglaterra prepara-se para medir forças com a Argentina nas meias-finais.