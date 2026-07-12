"Nada será como antes". Como a LiveMode está a mudar a forma de ver futebol em Portugal

Com pais portugueses, Casimiro é o nome que dá origem à Cazé TV

Na mesma altura que Globo e FIFA disputavam os pagamentos dos direitos em tribunal, numa casa do Rio de Janeiro o streamer Casimiro Miguel ganhava fãs. Em plena pandemia, usava a plataforma Twitch para reagir (nas redes sociais são os chamados ‘reacts’) a vários temas, desde culinária, lancheiras, casas milionárias, reality shows, até ao futebol. Tinha começado a sua vocação de “streamer” a transmitir jogos de computador, como o Among Us, FIFA 21, League of Legends.

Mas foi a comentar quase tudo que se tornou famoso e conseguiu chegar a todos os públicos e é hoje o rosto de vários memes com as punchlines ‘meteu essa?’, ‘que papinho, hein?’ e ‘ih, mané!’. Em 2021 foi a Personalidade do Ano no Prémio eSports Brasil.

Chamado pelos fãs de “Casimito” tornou-se um fenómeno na internet, com muitos milhões de seguidores. Em janeiro de 2022 pôs mais de 500 mil pessoas a acompanhar a sua transmissão a comentar o primeiro episódio do documentário de Neymar na Netflix. Foram noites em claro a fazer emissões de streaming. Ganhou dinheiro, ao ponto de dar aos seus pais, emigrantes portugueses, a “reforma”, e de permitir casar-se com Anna Beatriz Lima que conheceu através de uma página de humor dedicada ao Vasco da Gama, o seu clube de coração (a aliança foi gravada com a Cruz de Malta, símbolo vascaíno, e muitas das músicas associadas ao clube carioca foram cantadas no copo de água).

Dinheiro que lhe permitiu, segundo contou ao UOL, fechar uma sala de cinema para poder assistir com os amigos ao filme Homem-Aranha.

Tudo começou no canal Esporte Interativo, como estagiário, primeiro a gerir redes sociais, depois a participar nas transmissões e criou o canal de humor “De Sola” no Youtube dessa empresa. Pedro Certezas, que partilhava o canal com Casimiro, contou à UOL que tudo começou porque eram “os engraçadinhos” e começaram a falar para um público jovem de modo próprio. Daí passou a comentador no SBT Rio. A Esporte Interativo foi fundada em 2014 por Sérgio Lopes e Edgar Diniz, que começaram a garantir direitos de transmissão de jogos de futebol. O canal cresceu e foi vendido ao grupo americano Turner em 2015, que mais tarde o tornou em TNT Sports. Os dois empresários saíram da empresa e, em 2017, fundaram a LiveMode.

Não esqueceram o estagiário “engraçadinho”. No início de 2022 já estavam, em conjunto, a transmitir jogos do campeonato carioca — Flamengo-Portuguesa, atingiu um pico de 200 mil espetadores simultâneos, e Botafogo-Bangu. Para chegar ao final do ano a transmitir na internet jogos do Mundial de 2022. A LiveMode, responsável por negociar o contrato de direitos digitais em nome da FIFA, acabou a ficar com o negócio e decidiu dar nome ao canal — assim nasceu a Cazé TV.

“Acho que ele vai ser um dos maiores comunicadores do Brasil nos próximos anos. Ele já é. Mas vai crescer ainda mais. Muito fo… tu conhecer um moleque que era só um nerd e hoje ele molda a opinião brasileira”, tinha declarado, em 2022, Pedro Certezas ao UOL. No mesmo artigo, Maurício Portela, sócio da LiveMode, é citado explicando que tinham conhecido Casimiro há mais de oito anos. “Convivemos juntos no Esporte Interativo e sempre reparámos no talento e na capacidade de manter uma conversa com a linguagem que engaja nas redes sociais. Compartilhamos com ele o sonho de revolucionar as transmissões desportivas para o ambiente digital. Temos convicção que a união do talento do Cazé com a nossa capacidade de levar os direitos desportivos para onde os consumidores estão criará grandes projetos para o futebol e todo o desporto”.

De um início no Qatar até ter todos os jogos do Mundial de 2026

No Qatar 2022 a Cazé TV pôde transmitir vários jogos (um por dia), entre eles todos os da seleção brasileira.

Não tem muito o que escrever. Nós vamos transmitir a COPA DO MUNDO! ???? 1 jogo por dia até a final. De Graça! Você é meu convidado para a #CopaNoCazé! ⚽️???? pic.twitter.com/l8LnGbKww7 — caze (@Casimiro) November 4, 2022

Um pacote de 22 jogos custou à LiveMode 3 milhões de dólares, segundo a imprensa brasileira. O jogo do Brasil contra a Croácia, que ditou a eliminação da canarinha, teve 6,9 milhões de visualizações, estabelecendo, então, um novo recorde nas transmissões em direto no Youtube no Brasil.

Foi o que bastou para o passo seguinte. O Mundial de 2026 garantiu à Cazé TV os direitos digitais de todos os jogos do campeonato. Nunca a transmissão de um mundial foi, no Brasil, tão repartida: a Globo e a SBT ficaram com direitos para a televisão aberta; Sportv e N Sports para canais por assinatura e Cazé TV para o Youtube — 104 partidas. Em 20 dias, segundo a imprensa brasileira, a Cazé TV vendeu todas as quotas publicitárias (11) amealhando 2 mil milhões de reais (340 milhões de euros), o mesmo conseguido pela Globo. Ambev, Coca-Cola, Itaú, Ifood, Mercado Livre, Vivo, Bet365 foram alguns dos patrocinadores que aceitaram pagar 185 milhões de reais (cerca de 32 milhões de euros) para se associarem às transmissões no Brasil do mundial deste ano.

“Esta Copa do Mundo, com o marco de se poder ver todos os 104 jogos apenas pela CazéTV, fecha um ciclo de quatro anos em que a empresa da LiveMode sai de uma alternativa para um agente forte no setor de transmissões desportivas, disputando com grupos como Globo, Disney e Warner Discovery. Se para a Copa de 2022 o Grupo Globo acreditava que a exclusividade digital não era relevante, passou a ser e custará mais nas próximas negociações”, explica ao Observador Anderson Santos, professor da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), que integra a Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte e o Observatório das Transmissões de Futebóis.

“Com a CazéTV, a transmissão pelo Youtube virou uma janela importante para público, marcas e campeonatos exibidos“, acrescenta, recordando que, por isso, a Globo reestruturou o seu canal Ge TV para transmitir eventos desportivos, aproveitando “o modelo de linguagem da CazéTV, uma mudança relevante”. Já a Warner também garantiu, no contrato da UEFA para a Liga dos Campeões, a transmissão de alguns jogos no seu canal no Youtube para o Brasil. Ou seja, a CazéTV mudou o panorama televisivo e com isso está a pressionar a resposta dos outros operadores.

Não é por acaso. Anderson Santos indica ao Observador que, com base nos dados anuais da Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar – Contínua do IBGE, “percebe-se a diminuição do acompanhamento da televisão tradicional e o aumento do uso da internet nos últimos 12 anos”, ainda que “a maior parte da população ainda acompanhe/tem mais a televisão gratuita que assinatura de streaming (cerca de 93% a 44% dos domicílios, respetivamente, em dados de 2025)”. No entanto, “o investimento publicitário passou a equiparar-se nessas duas mídias ao longo deste período, sinalização importante de como o mercado vê o consumo audiovisual”.

Porém, “acredito que, para ‘destronar’, vai depender bastante de o streaming conseguir campeonatos de forma exclusiva”, considerando, mesmo, que “a linguagem mais voltada ao público jovem e a qualidade da internet ainda são barreiras relevantes quando é o mesmo jogo nas duas plataformas”. No Brasil, o atraso na transmissão pela internet, cerca de 30 segundos, também foi um dos temas.

Mas nestas mudanças não há que esquecer que a própria televisão aberta está a adotar novos modelos, caminhando “para um novo cenário convergente, adaptando-se ao modelo dos aplicativos”, acrescenta o mesmo professor.

A Cazé TV tem, atualmente, 39,4 milhões de subscritores no Youtube. Começou com o Mundial no Qatar, expandiu-se no Mundial de 2026, e pelo meio transmitiu Jogos Olímpicos de 2024, Liga Europa e Liga Conferência, Mundial de Futebol Feminimo 2023 e alguns jogos do campeonato brasileiro. Já assegurou o Mundial Feminino de 2027 e manterá a Liga Europa e a Liga Conferência. Detém também os direitos da La Liga por seis temporadas. E terá emissões dos Jogos de Los Angeles 2028.

A entrada em Portugal pelo Mundial

O Brasil foi a rampa de lançamento da Cazé TV, associação entre Casimiro Miguel e a LiveMode. Uma rampa que trouxe o projeto para Portugal. Entrou pela porta grande, pelo campeonato de mundo de futebol coorganizado pelos Estados Unidos, Canadá e México.

A LiveModeTV assegurou um total de 34 jogos, um jogo por dia, entre eles todos os da seleção portuguesa. Conforme prometido pela empresa, “além do jogo do dia de cada jornada, terá várias horas de programação dedicada ao Campeonato do Mundo 2026, contando com cerca de 8 horas diárias”. Gratuitamente. A LiveMode ainda fez um acordo com a Prime Video, que coloca na sua oferta as transmissões que correm no Youtube, mas não se sabe também o valor deste acordo. Hoje tem 915 mil subscritores no Youtube.

As emissões têm tido a participação de ex-jogadores como Ricardo Quaresma e Ricardinho, os streamers Diogo da Silva, conhecido como MoveMind, e Os Primos (dupla de Iuri Pina e Rui Costa) e comentadores externos convidados como Tomás da Cunha e Mário Cagica. Todo o ambiente de transmissão é distinto do que acontece nos canais de televisão tradicionais.

Diogo da Silva, ou MoveMind, que já tinha o seu público como streamer, sonhava, em miúdo, relatar jogos de futebol. Começou em 2017 no Twitch com os jogos profissionais de portugueses de FIFA (jogo de computador). Do mundo virtual passou para o real quando a Sport TV o convidou para relatar um jogo da liga italiana. Até chegar à LiveMode TV, onde esteve com a equipa da empresa que esteve nos Estados Unidos a acompanhar a seleção portuguesa. A famosa peruca com que se apresenta até foi “roubada” pelo “amigo” João Félix num dos golos de Portugal.

Luigi Mesquita e Luana do Bem são outros dos nomes que ocupam a emissão da LiveMode TV neste mundial.

Ao Observador, a empresa recusou dar o número de pessoas a trabalhar para a LiveMode durante este mundial, não especificando inclusive quantos jornalistas.

No site que reúne os jornalistas no ativo da Comissão da Carteira de Jornalistas encontra-se inscrito, por exemplo, Mário Cagica de Oliveira, fundador do Bola na Rede, mas que está apenas no canal apenas como comentador externo convidado, não fazendo parte da equipa de informação.

A LiveMode limita-se a indicar ao Observador que a sua operação para o Mundial “envolve uma equipa multidisciplinar, ajustada a um projeto digital e multiplataforma”, pelo que “os intervenientes são essencialmente produtores e criadores de conteúdo, comentadores e convidados, num formato que assenta em entretenimento desportivo, comentário informal e interação com a comunidade”. Ao Eco indicou que em Portugal tem cerca de 50 pessoas, “pelo menos uns 30 funcionários e depois pessoas contratadas para este projeto específico, durante o Mundial — que é um projeto mais curto e exige muito mais mão de obra do que vamos ter depois”.

Afinal o que que serviço dá a LiveMode? A disputa com a ERC

Na interação com a ERC, a LiveMode iniciou o pedido de registo como web tv, o que exigiria determinados requisitos, como um responsável de informação com carteira profissional. Mais tarde a LiveMode alterou o projeto, de forma a que o regulador da comunicação social considerou que se tratava de um serviço audiovisual a pedido, para o qual era exigido registo.

“As características do modelo atual enquadram-no juridicamente como serviço audiovisual a pedido, sustentado por publicidade (Advertising Video On demand- AVOD), através de plataformas de terceiros (OTT – over the top)”, tendo sido tornados públicos contratos com vários patrocinadores — associando-se a marcas como BPI, Coca-Cola, Vichy, EDP, Bwin, Betclic, Sagres e McDonald’s, dizia a ERC, numa deliberação de 22 de junho, na qual dava 72 horas para a LiveMode apresentar os elementos exigidos.

A empresa garante que o fez, ainda que continuando a não concordar com o enquadramento que a ERC pretende dar ao serviço. “A LiveModeTV irá apresentar a documentação detalhada à ERC sobre o modelo atual do seu projeto, demonstrando que a sua atividade não se enquadra na categoria de serviço audiovisual a pedido. A empresa fá-lo confiante de que, tal como aconteceu com a classificação como serviço de televisão web, a análise destes elementos levará a ERC a concluir que a LiveModeTV não se enquadra nessa categoria”.

A LiveMode considera que faz “a mera disponibilização de conteúdos numa plataforma de partilha de vídeos”. “Na sua configuração atual, a LiveModeTV consiste numa operação digital de disponibilização de conteúdos audiovisuais relacionados com eventos desportivos específicos (…) através de plataformas digitais de terceiros, às quais os utilizadores acedem individualmente, por sua própria iniciativa”, declarou à ERC, assumindo que a sua atividade “não tem caráter permanente, estrutural ou contíguo. É temporária, circunscrita ao período de duração do torneio e dependente, em cada momento, dos direitos de transmissão disponíveis e das condições das plataformas utilizadas”. Também não terá uma grelha de programação nem “uma lógica de canal editorial permanente”.

A LiveMode garantiu ainda à ERC não tencionar operar em Portugal como operador televisivo, nem órgão de comunicação social, não tendo, assumidamente, informação jornalística ou envolvendo jornalistas. Por outro lado alega que uma vez que transmite através de plataformas terceiras não tem qualquer controlo editorial ou técnico sobre a difusão.

O caso ainda não encerrou. Ao Observador a empresa garante que “tem mantido diálogo com a ERC”, e que “apresentou os elementos solicitados – por razões cautelares e face ao prazo apertado fixado pelo regulador -, e tem procurado manter uma postura de colaboração com o mesmo”, dizendo pautar-se por uma conduta de “total transparência e cooperação”. E assume que a “LiveModeTV continua a ser o mesmo projeto desde o início do Mundial: uma experiência digital, multiplataforma, participativa e centrada no entretenimento desportivo”. A transmitir em plataforma de terceiros, assumindo a LiveMode que se serve do Youtube conforme as condições aplicáveis aos criadores de conteúdos, ou seja, ganhando pelas visualizações, mas nada do acordo é revelado.

A LiveMode diz ao Observador que, “como qualquer projeto digital, disponibiliza os seus conteúdos através de plataformas tecnológicas de terceiros, incluindo o Youtube, em conformidade com os termos e condições aplicáveis. Essa utilização faz parte da operação normal de um projeto digital e multiplataforma, cujo foco é assegurar que os conteúdos chegam à comunidade de forma estável, acessível e participativa”. Contactado pelo Observador, o Youtube também nada revela sobre a ligação, mas admite haver uma parceria. “Temos orgulho em estabelecer uma parceria com a LiveModeTV para levar experiências emocionantes de streaming desportivo aos espectadores do Youtube. Embora os detalhes do nosso acordo de licenciamento permaneçam confidenciais, o nosso foco em comum é oferecer transmissões acessíveis e de alta qualidade aos fãs de desporto”.

Um projeto digital que entrou pelo campeonato dos grandes e a FIFA gostou

A LiveModeTV “é, acima de tudo, um projeto digital de entretenimento desportivo. O formato combina acompanhamento de eventos – por via das lives ou por via de conteúdos para as redes sociais -, com comentário informal, que é feito por criadores de conteúdos, ex-jogadores, convidados e pela interação da comunidade, numa experiência pensada para plataformas digitais. Em suma, somos, e queremos continuar a ser, uma nova forma de viver e acompanhar o futebol em ambiente digital”.

A declaração ao Observador mostra como a empresa quer distinguir-se dos tradicionais operadores de televisão que transmitem os jogos de futebol e os eventos desportivos. A Globo abriu a porta à LiveMode/Cazé, que se virou, agora, para a Europa, entrando por Portugal. E a FIFA gostou.