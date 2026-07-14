O resumo do triunfo da Espanha frente à França, com números superiores a todos os níveis que não deixaram dúvidas

[ ???????? França 0 – 2 Espanha ???????? ]

Chocolate espanhol transforma gauleses em "petits chats" ????‍⬛

???? A campeã europeia anulou completamente a (até agora) poderosa França e carimba o regresso a uma final do Mundial, 16 anos depois!

???? Aposta e vê todos os jogos do Mundial na Betano… pic.twitter.com/m79YK11aUl

— GoalPoint (@_Goalpoint) July 14, 2026