Momentos-chave
- Final do jogo! 0-2 para a Espanha
- Lamine Yamal marca mas golo é anulado
- Golo da Espanha! 0-2 por Pedro Porro
- E volta a rolar a bola, início da segunda parte do França-Espanha
- Intervalo! 0-1 para a Espanha
- Golo da Espanha! 0-1 por Oyarzabal
- E é penálti para a Espanha!
- E rola a bola, início do França-Espanha
- Luis de la Fuente aposta no mesmo onze inicial
- Deschamps faz duas alterações na equipa inicial
- Onze inicial da Espanha
- Onze inicial da França
- Laura Pausini, Robbie Williams e... Tom Cruise na cerimónia de encerramento
- "Só voltou um jogador no avião. Que vergonha." Lula da Silva critica jogadores brasileiros
- "Remada Viking", encontro com o Rei e 100 mil pessoas nas ruas. Seleção norueguesa recebida em festa
- "Conseguia ver nos meus colegas um certo nervosismo. Foi difícil." Folarin Balogun fala pela primeira vez sobre a suspensão do castigo
- Autoridades de Edimburgo apreenderam 58 mil camisolas falsas destinadas a ser vendidas durante o Mundial
- Senegal. Federação e selecionador despedido em confronto
- Harry Kane acusa televisões de tentarem criar divisão dentro da seleção inglesa
- Yamal diz que jogo contra França vai ser "o mais importante" da sua carreira
- Declan Rice recuperado para o jogo da Inglaterra contra a Argentina
- Minuto de silêncio antes do jogo entre França e Espanha marcará 10 anos do atentado de Nice
- Federação senegalesa afirmou que o médico da seleção era ginecologista
- Selecionador espanhol desvalorizou o favoritismo atribuído por Deschamps à Espanha
- Ismail Elfath nomeado para apitar a meia-final entre a Inglaterra e a Argentina
- Polícia de Atlanta reforça segurança para o jogo entre a Inglaterra e a Argentina
- Yamal respondeu a comentários de Rajoy sobre seleção francesa: "A França e a Espanha são exemplos de integração"
Histórico de atualizações
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Bom dia. Este liveblog fica por aqui, mas pode continuar a acompanhar a cobertura do Observador do Campeonato do Mundo de 2026 neste outro artigo em direto. Obrigado.
https://observador.pt/liveblogs/dia-35-do-mundial-2026-argentina-e-inglaterra-encontram-se-num-frente-a-frente-pela-ultima-vaga-na-final/
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Como o miúdo dos calções rasgados chegou à final do Mundial: a vida a assumir riscos de Pedro Porro, o novo herói de Espanha
Espanha bateu recorde de invencibilidade de uma seleção no triunfo frente à França sentenciado por Porro, o lateral que começou como suplente e foi agora MVP quase a coroar uma história de superação.
Como o miúdo dos calções rasgados chegou à final do Mundial: a vida a assumir riscos de Pedro Porro, o novo herói de Espanha
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O resumo da primeira meia-final, em números
O resumo do triunfo da Espanha frente à França, com números superiores a todos os níveis que não deixaram dúvidas
[ ???????? França 0 – 2 Espanha ???????? ]
Chocolate espanhol transforma gauleses em "petits chats" ????⬛
???? A campeã europeia anulou completamente a (até agora) poderosa França e carimba o regresso a uma final do Mundial, 16 anos depois!
???? Aposta e vê todos os jogos do Mundial na Betano… pic.twitter.com/m79YK11aUl
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 14, 2026
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Dois golos e uma lição antes de três ou muitos mais olés (a crónica do França-Espanha)
Em dia de aniversário da Tomada da Bastilha, general de la Fuente atropelou Deschamps e os grandes tenentes gauleses foram meros soldadinhos de chumbo perdidos nas mãos dos capitães espanhóis (0-2).
Dois golos e uma lição antes de três ou muitos mais olés (a crónica do França-Espanha)
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Final do jogo! 0-2 para a Espanha
Final do jogo em Dallas! Espanha vence França por 2-0 com golos de Oyarzabal e Pedro Porro numa meia-final que acabou com “olés” e chega à segunda final de sempre de um Mundial, 16 anos depois do triunfo na África do Sul.
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Mais duas substituições na Espanha
Mais duas alterações em Espanha, com as saídas de Pedro Porro e Baena para as entradas de Marcos Llorente e Nico Williams
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Ferran Torres desvia de cabeça ao lado
Grande oportunidade para a Espanha, com Ferran Torres a ganhar na área para desviar de cabeça perto do poste da baliza de Mike Maignan.
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Mais duas substituições na Espanha
Espanha volta a mexer na equipa, com as entradas de Mikel Merino e Pedri para as saídas de Fabián Ruiz e Dani Olmo
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Primeira substituição na Espanha
Luis de la Fuente mexe pela primeira vez na equipa, com a saída de Oyarzabal para a entrada de Ferran Torres
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Mais duas substituições na França
Já depois da entrada de Doué para a posição de Barcola, Deschamps aposta em Theo Hernández e Cherki para os lugares de Olise e Digne
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Mbappé remata mas sai ao lado
Mbappé arrisca o remate de fora, a bola sofre ainda um desvio e acaba por passar perto do poste para canto.
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Lamine Yamal marca mas golo é anulado
Pedro Porro coloca nas costas de Digne, Lamine Yamal ganha em velocidade, faz a diagonal da direita para o meio antes do remate sem hipóteses na área, mas o lance é anulado por fora de jogo.
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Golo da Espanha! 0-2 por Pedro Porro
E é golo da Espanha! Pedro Porro aumenta a vantagem da Roja numa grande jogada coletiva pela direita, com assistência de Dani Olmo para o lateral ficar isolado na área e bater Maignan.
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Mais uma substituição na França
Didier Deschamps volta a mexer ao intervalo, com a saída de Rabiot (que tinha amarelo) para a entrada de Koné
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E volta a rolar a bola, início da segunda parte do França-Espanha
E volta a rolar a bola em Dallas, início da segunda parte do França-Espanha agora com o pontapé de saída para os espanhóis.
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O resumo da primeira parte, em números
O resumo da primeira parte, em números: Espanha está por cima em todos os capítulos nos 45 minutos iniciais.
INTERVALO ⏱️
[ ???????? França 0 – 1 Espanha ???????? ]
???? Oh lá lá! A "super-favorita popular" França vai passando aperto frente à campeã europeia que anulou até agora o perigo ofensivo gaulês e até podia ter chegado ao descanso com outra vantagem (2-0 em flagrantes criadas)
???? Ratings em… pic.twitter.com/Uf6HkvB8BM
— GoalPoint (@_Goalpoint) July 14, 2026
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Intervalo! 0-1 para a Espanha
Intervalo em Dallas! Espanha vence França por 1-0 com um golo de penálti de Oyarzabal num encontro em que tem estado melhor, com mais bola e a conseguir secar as principais armas dos gauleses.
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Barcola tenta o remate de longe mas sai por cima
Barcola procura a diagonal da esquerda para o meio, arrisca o remate em jeito mas sai por cima.. Antes, Dani Olmo tinha também tentado a meia distância por cima, agora foi a vez de Pedro Porro arriscar também por cima
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Cucurella vê amarelo
Mais um amarelo no jogo, agora para Cucurella num lance em que “virou” Olise junto à linha lateral.
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Primeira substituição (forçada) na França
Mais uma contrariedade para a França: Saliba sai lesionado e Lacroix é lançado no jogo à meia hora