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    09:39
    Martim Andrade

    Bom dia. Este liveblog fica por aqui, mas pode continuar a acompanhar a cobertura do Observador do Campeonato do Mundo de 2026 neste outro artigo em direto. Obrigado.

    https://observador.pt/liveblogs/dia-35-do-mundial-2026-argentina-e-inglaterra-encontram-se-num-frente-a-frente-pela-ultima-vaga-na-final/

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    23:22
    Bruno Roseiro

    Como o miúdo dos calções rasgados chegou à final do Mundial: a vida a assumir riscos de Pedro Porro, o novo herói de Espanha

    Espanha bateu recorde de invencibilidade de uma seleção no triunfo frente à França sentenciado por Porro, o lateral que começou como suplente e foi agora MVP quase a coroar uma história de superação.

    Como o miúdo dos calções rasgados chegou à final do Mundial: a vida a assumir riscos de Pedro Porro, o novo herói de Espanha

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    22:32
    Bruno Roseiro

    O resumo da primeira meia-final, em números

    O resumo do triunfo da Espanha frente à França, com números superiores a todos os níveis que não deixaram dúvidas

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    22:21
    Bruno Roseiro

    Dois golos e uma lição antes de três ou muitos mais olés (a crónica do França-Espanha)

    Em dia de aniversário da Tomada da Bastilha, general de la Fuente atropelou Deschamps e os grandes tenentes gauleses foram meros soldadinhos de chumbo perdidos nas mãos dos capitães espanhóis (0-2).

    Dois golos e uma lição antes de três ou muitos mais olés (a crónica do França-Espanha)

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    90'
    Bruno Roseiro

    Final do jogo! 0-2 para a Espanha

    Final do jogo em Dallas! Espanha vence França por 2-0 com golos de Oyarzabal e Pedro Porro numa meia-final que acabou com “olés” e chega à segunda final de sempre de um Mundial, 16 anos depois do triunfo na África do Sul.

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    83'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições na Espanha

    Mais duas alterações em Espanha, com as saídas de Pedro Porro e Baena para as entradas de Marcos Llorente e Nico Williams

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    79'
    Bruno Roseiro

    Ferran Torres desvia de cabeça ao lado

    Grande oportunidade para a Espanha, com Ferran Torres a ganhar na área para desviar de cabeça perto do poste da baliza de Mike Maignan.

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    78'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições na Espanha

    Espanha volta a mexer na equipa, com as entradas de Mikel Merino e Pedri para as saídas de Fabián Ruiz e Dani Olmo

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    74'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição na Espanha

    Luis de la Fuente mexe pela primeira vez na equipa, com a saída de Oyarzabal para a entrada de Ferran Torres

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    72'
    Bruno Roseiro

    Mais duas substituições na França

    Já depois da entrada de Doué para a posição de Barcola, Deschamps aposta em Theo Hernández e Cherki para os lugares de Olise e Digne

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    68'
    Bruno Roseiro

    Mbappé remata mas sai ao lado

    Mbappé arrisca o remate de fora, a bola sofre ainda um desvio e acaba por passar perto do poste para canto.

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    61'
    Bruno Roseiro

    Lamine Yamal marca mas golo é anulado

    Pedro Porro coloca nas costas de Digne, Lamine Yamal ganha em velocidade, faz a diagonal da direita para o meio antes do remate sem hipóteses na área, mas o lance é anulado por fora de jogo.

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    58'
    Bruno Roseiro

    Golo da Espanha! 0-2 por Pedro Porro

    E é golo da Espanha! Pedro Porro aumenta a vantagem da Roja numa grande jogada coletiva pela direita, com assistência de Dani Olmo para o lateral ficar isolado na área e bater Maignan.

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    46'
    Bruno Roseiro

    Mais uma substituição na França

    Didier Deschamps volta a mexer ao intervalo, com a saída de Rabiot (que tinha amarelo) para a entrada de Koné

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    46'
    Bruno Roseiro

    E volta a rolar a bola, início da segunda parte do França-Espanha

    E volta a rolar a bola em Dallas, início da segunda parte do França-Espanha agora com o pontapé de saída para os espanhóis.

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    21:04
    Bruno Roseiro

    O resumo da primeira parte, em números

    O resumo da primeira parte, em números: Espanha está por cima em todos os capítulos nos 45 minutos iniciais.

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    45'
    Bruno Roseiro

    Intervalo! 0-1 para a Espanha

    Intervalo em Dallas! Espanha vence França por 1-0 com um golo de penálti de Oyarzabal num encontro em que tem estado melhor, com mais bola e a conseguir secar as principais armas dos gauleses.

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    36'
    Bruno Roseiro

    Barcola tenta o remate de longe mas sai por cima

    Barcola procura a diagonal da esquerda para o meio, arrisca o remate em jeito mas sai por cima.. Antes, Dani Olmo tinha também tentado a meia distância por cima, agora foi a vez de Pedro Porro arriscar também por cima

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    31'
    Bruno Roseiro

    Cucurella vê amarelo

    Mais um amarelo no jogo, agora para Cucurella num lance em que “virou” Olise junto à linha lateral.

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    30'
    Bruno Roseiro

    Primeira substituição (forçada) na França

    Mais uma contrariedade para a França: Saliba sai lesionado e Lacroix é lançado no jogo à meia hora

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