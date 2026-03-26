Questionado pelo PSD sobre o desvio de 126 milhões de euros do INEM entre 2020 e 2023, o médico Vítor Almeida respondeu que “houve desinvestimento que teve impacto destrutivo do INEM”.

“É um dos grandes problemas” do INEM, acrescentou, considerando que “o Governo [anterior] já foi julgado por isso”.

Vítor Almeida recorda que o INEM tem viaturas com mais de 500 mil quilómetros, que têm de ir constantemente para reparação.

O médico afirmou mesmo que os “126 milhões [desviados do INEM] custaram vidas e isso não é aceitável”.