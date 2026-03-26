Ana Catarina Mendes: "Envio de cartas [a Montenegro] é um estilo que não adotaria; nem teria ido à Venezuela"

E, nesse sentido, tem dito que é preciso manter o diálogo. Mas pergunto-lhe se existem condições para manter esse diálogo com o PSD quando este partido se prepara para pôr o PS fora do arco constitucional.

Tenho para mim que a democracia se faz do compromisso e do diálogo. A oposição desempenha o seu papel, ao Governo cabe-lhe governar. No que ao TC diz respeito, eu começo por dizer o seguinte, o Constitucional existiu e tem existido ao longo dos anos para garantir o cumprimento da nossa Constituição, para garantir que os direitos fundamentais dos cidadãos não são violados, que as maiorias conjunturais de um Parlamento não põem em causa os princípios basilares do nosso Estado de Direito e da nossa democracia e da nossa Constituição. Dito isto, era muito importante que o arco democrático do Parlamento pudesse escolher os melhores para desempenharem o lugar de juiz do TC, porque o TC não é para ser partidarizado. Aquilo que foi construído ao longo destes anos na nossa democracia foi um equilíbrio de poderes que garanta que o TC continua a garantir o cumprimento da Constituição por parte dos diversos poderes políticos à cabeça. Aquilo que o PSD está a colocar em causa é dentro do seu direito legítimo e daqueles poderes que lhe cabe de poder designar alguém, optar por um indicado por um partido que é contra a Constituição, que é contra o nosso regime democrático, que é contra a democracia. E, por isso, a minha grande surpresa com Luís Montenegro: como é que é possível que alguém queira, num lugar que fiscaliza e zela pelo cumprimento da Constituição, ter alguém que é completamente ao contrário? Isso é uma ruptura com os princípios basilares do nosso Estado de Direito. Mas é uma opção política do primeiro-Ministro. Já tive oportunidade de dizer ontem ou anteontem, há possibilidade até à escolha dos juízes de que o PSD possa escolher o arco democrático no Parlamento para essa eleição.

“As eleições para os órgãos externos não têm a ver com a agenda política normal”

Se isso não acontecer, o Orçamento de Estado deve ser colocado em causa?

Não acho mesmo que devemos colocar as questões dessa maneira, porque as eleições para os órgãos externos e, em particular, para o TC, não têm a ver com a gestão da agenda política normal. Nós não conhecemos o Orçamento. O ministro das Finanças hoje vem dizer que está muito satisfeito com o 0,7 [percentagem do excedente orçamental]. Para a seguir, duas horas depois, vir assumir que em 2026 podemos voltar aos défices. É preciso perceber que o OE, a almofada que foi deixada pelos governos do PS, ao longo destes dois anos, foi sendo desbaratada. Vamos ver como é que o Governo vai reagir a este possível aumento de custo de vida dos cidadãos. Eu não misturava aqui essa discussão. A política não pode ser feita de trincheiras nem de ultimatos. Mas é feito um apelo a que o equilíbrio do TC não seja colocado em causa por questões partidárias. Isso é voltar ao contrário aquilo que tem sido o entendimento de todos. Desde os professores de Direito Constitucional, aos primeiros-ministros do PS ou do PSD. Tem sido assim ao longo dos anos, considerar que este é um órgão que não é partidarizado e não pode ser partidarizado.

Mas como consequência de não conseguir um juiz o PS deve fazer esse corte de diálogo? Até para debates alargados como seja a reforma da justiça, pactos de saúde ou de imigração e asilo?

Dou-lhes exemplos nos quais, mesmo que não fosse o TC, não me parece que haja qualquer ponte possível, por vontade própria do Governo. Isto é, em matéria de imigração, todas as medidas tomadas pelo Governo, a última das quais na semana passada, a Lei do Retorno. Hoje foi votado no Parlamento Europeu a possibilidade de agilizar as regras do retorno, de deixar ao abandono crianças menores não acompanhadas num Estado porque os pais são deportados. A extrema-direita disse que finalmente chegou a era da deportação de imigrantes. Sabe como é que votou o PSD aqui no Parlamento Europeu? A favor deste diploma. Na questão da justiça, não me parece que Luís Montenegro queira fazer qualquer reforma. Aliás, tudo o que oiço de Montenegro tem sido contra a justiça.

O PS deve, como consequência ou castigo de não ser incluído agora nesta escolha de juízes, retirar-se destas conversas?

A democracia não se faz com ultimatos, faz-se com alternativas. Se o PS tem que fazer essa escolha, é do meu ponto de vista uma escolha errada. O PS tem de continuar a combater os extremismos, a defender a democracia e o Estado de Direito. Tem de continuar a trabalhar numa alternativa, porque a democracia faz-se de alternativas. Para voltar a ser poder e governar para resolver os problemas das pessoas.

“Estou convicta de que [Seguro] defenderá o Estado de Direito”

O Presidente devia intervir em defesa desse arco democrático?

A figura do Presidente da República tem uma magistratura de influência e de bom funcionamento do nosso Estado de Direito. Quero só recordar que recentemente o Presidente foi eleito por dois terços de democratas em Portugal. Portanto, estou convicta de que defenderá o Estado de Direito, a legalidade e a nossa democracia.

Mas devia ser audível neste momento sobre esta questão muito concreta?

Não compete ao Presidente da República colocar-se na esfera de outros órgãos de soberania.

Acredita que com António José Segura em Belém, que tem valorizado muito a questão do cumprimento dos mandatos, o PS fica com um caminho mais estreito para fazer oposição ao Governo?

Não me parece que, quando Mário Soares foi Presidente da República, tenha impedido o engenheiro Guterres de fazer oposição ao professor Aníbal Cavaco Silva.

Soares ajudou nessa oposição.

Cada um dos Presidentes da República terá o seu estilo e intervirá da forma que entender. Não acho que a existência de um Presidente da República que vem da ala do PS, mas que foi eleito por dois terços de democratas em Portugal possa coartar em algum momento a ação do PS. Mal estaríamos se um Presidente pudesse influenciar a forma como os partidos funcionam. Coisa diferente é o Presidente apelar ao bom senso do Governo, por exemplo, na legislação laboral. Para que se centre com os parceiros sociais e encontrar uma solução que não seja a que está em cima da mesa, que vai contra os trabalhadores. Esta é a sua magistratura de influência a trabalhar para garantir que os trabalhadores também têm o direito ao trabalho.