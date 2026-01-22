O grupo de direitos humanos palestiniano Al-Haq anunciou ter apresentado uma queixa-crime na Suíça contra o ministro da Economia de Israel, Nir Barkat, enquanto este se encontrava em Davos.

???? Al-Haq & others have filed a criminal complaint against Nir Barkat, Israeli Economy Minister & former Jerusalem mayor, for international crimes. He is currently present in #Davos and the public prosecutor is obliged to examine it while he is present in the country./1 — Al-Haq الحق (@alhaq_org) January 22, 2026

No X, o grupo acusou o antigo autarca de Jerusalém de ser “responsável pela colonização ilegal israelita dos territórios palestinianos ocupados e pelas ações de Israel na Faixa de Gaza” e de ter alegado que o exército israelita “foi demasiado leniente durante o seu genocídio contínuo contra o povo palestiniano”.

“Davos não pode servir de refúgio seguro para criminosos de guerra”, frisou o grupo que diz ter recorrido à lei suíça por esta permitir julgar crimes internacionais quando os suspeitos estão presentes no país. “Ele está atualmente em Davos e o Ministério Público é obrigado a examinar o caso enquanto ele estiver no país”, lê-se.

O Al-Haq acrescentou que, durante o seu mandato como autarca, Barkat foi “individualmente responsável por crimes internacionais ligados aos assentamentos ilegais israelitas, incluindo o apartheid”.