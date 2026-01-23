Zelensky diz que "ainda é muito cedo para tirar conclusões" das negociações EUA-Ucrânia-Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, também não abriu o jogo sobre a primeira ronda de negociações nos Emirados Árabes Unidos, com os EUA e a Rússia.

Zelensky não acrescentou muito ao que disse Umerov, contando que se está “a discutir os parâmetros para pôr fim à guerra”.

“A esta altura, a nossa equipa já deve ter pelo menos algumas respostas da Rússia. O essencial é que a Rússia esteja disposta a pôr fim à guerra que iniciou. As posições da Ucrânia são claras. Defini o quadro para o diálogo da nossa delegação”, continuou.

Porém, continuou o líder, “ainda é muito cedo para tirar conclusões” do “conteúdo das discussões de hoje”.”Veremos como a conversa se desenvolverá amanhã e quais resultados produzirá”, disse ainda.

“É necessário que não apenas a Ucrânia tenha o desejo de pôr fim à guerra e alcançar segurança total, mas que um desejo semelhante surja de alguma forma também na Rússia”, concluiu.