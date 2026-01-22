"Podemos fazer praticamente o que quisermos". O que é o Conselho de Paz que Trump criou, quem o lidera e quais são os aliados?

Carta do Conselho de Paz ↓ Mostrar ↑ Esconder

CAPÍTULO I – OBJETIVOS E FUNÇÕES

Artigo 1: Missão

O Conselho de Paz é uma organização internacional que procura promover a estabilidade, restaurar uma governação fiável e legítima e garantir uma paz duradoura em áreas afetadas ou ameaçadas por conflitos. O Conselho de Paz deverá desempenhar funções de consolidação da paz em conformidade com o direito internacional e conforme aprovado pela presente Carta, incluindo o desenvolvimento e a divulgação de melhores práticas que possam ser aplicadas por todas as nações e comunidades que procuram a paz.

CAPÍTULO II – MEMBROS

Artigo 2.1: Estados-Membros

A participação no Conselho de Paz é limitada aos Estados convidados pelo presidente e inicia-se após a notificação de que o Estado consentiu em ficar vinculado a esta Carta, de acordo com o Capítulo XI.

Artigo 2.2: Responsabilidades dos Estados-Membros

(a) Cada Estado-Membro será representado no Conselho de Paz pelo seu Chefe de Estado ou de Governo.

(b) Cada Estado-Membro apoiará e auxiliará as operações do Conselho de Paz, em conformidade com as respetivas legislações internas. Nada na presente Carta deverá ser interpretado como conferindo jurisdição ao Conselho de Paz no território dos Estados-Membros, ou exigindo que os Estados-Membros participem numa missão específica de consolidação da paz, sem o seu consentimento.

(c) Cada Estado-Membro exercerá um mandato de, no máximo, três anos a contar da entrada em vigor da presente Carta, podendo ser renovado pelo Presidente. O prazo de adesão de três anos não se aplica aos Estados-Membros que contribuam com mais de 1.000.000.000 dólares de fundos em dinheiro para o Conselho de Paz no primeiro ano de entrada em vigor da Carta.

Artigo 2.3: Cessação da Adesão

A adesão cessará na data que ocorrer primeiro entre: (i) o termo de um prazo de três anos, sujeito ao Artigo 2.2(c) e à renovação pelo Presidente; (ii) retirada, em conformidade com o Artigo 2.4; (iii) decisão de destituição pelo Presidente, sujeita a veto por maioria de dois terços dos Estados-Membros; ou (iv) dissolução do Conselho de Paz nos termos do Capítulo X. Um Estado-Membro cuja adesão seja cessada deixará também de ser parte na Carta, mas poderá ser convidado novamente a tornar-se um Estado-Membro, de acordo com o Artigo 2.1.

Artigo 2.4: Retirada

Qualquer Estado-Membro poderá retirar-se do Conselho de Paz com efeitos imediatos, mediante notificação escrita ao Presidente.

CAPÍTULO III – GOVERNAÇÃO

Artigo 3.1: O Conselho de Paz

(a) O Conselho de Paz é composto pelos seus Estados-Membros.

(b) O Conselho de Paz votará todas as propostas constantes da sua agenda, incluindo as relativas aos orçamentos anuais, à criação de entidades subsidiárias, à nomeação de altos funcionários executivos e às principais decisões políticas, como a aprovação de acordos internacionais e a implementação de novas iniciativas de consolidação da paz.

(c) O Conselho de Paz convocará reuniões de votação pelo menos anualmente e noutras datas e locais que o Presidente considere adequados. A agenda destas reuniões será definida pelo Conselho Executivo, sujeita a notificação e comentários dos Estados-Membros e à aprovação do Presidente.

(d) Cada Estado-Membro terá direito a um voto no Conselho de Paz.

(e) As deliberações serão tomadas por maioria dos Estados-Membros presentes e votantes, sujeitas à aprovação do Presidente, que poderá também votar na sua qualidade de Presidente em caso de empate.

(f) O Conselho de Paz realizará também reuniões regulares sem direito de voto com o seu Conselho Executivo, nas quais os Estados-Membros poderão apresentar recomendações e orientações no que respeita às atividades do Conselho Executivo, e nas quais o Conselho Executivo informará o Conselho de Paz sobre as suas operações e decisões. Tais reuniões serão convocadas, pelo menos, trimestralmente, sendo a data e o local das referidas reuniões determinados pelo Diretor Executivo do Conselho Executivo.

(g) Os Estados-Membros poderão optar por ser representados por um funcionário alternativo de alto nível em todas as reuniões, mediante aprovação do Presidente.

(h) O Presidente poderá emitir convites às organizações regionais de integração económica relevantes para participarem nos trabalhos do Conselho de Paz, nos termos e condições que considere adequados.

Artigo 3.2: Presidente

(a) Donald J. Trump atuará como Presidente inaugural do Conselho de Paz e, separadamente, como representante inaugural dos Estados Unidos da América, sujeito apenas às disposições do Capítulo III.

(b) O Presidente terá autoridade exclusiva para criar, modificar ou dissolver entidades subsidiárias, conforme necessário ou adequado para cumprir a missão do Conselho da Paz.

Artigo 3.3: Sucessão e Substituição

O Presidente deverá, em todos os momentos, designar um sucessor para o cargo de Presidente. A substituição do Presidente só poderá ocorrer após renúncia voluntária ou em consequência de incapacidade, conforme determinado por voto unânime do Conselho Executivo, momento em que o sucessor designado pelo Presidente assumirá imediatamente o cargo de Presidente e todos os deveres e atribuições a ele associados.

Artigo 3.4: Subcomissões

O Presidente poderá estabelecer subcomissões conforme necessário ou adequado e deverá definir o mandato, a estrutura e as regras de governação para cada uma dessas subcomissões.

CAPÍTULO IV – CONSELHO EXECUTIVO

Artigo 4.1: Composição e Representação do Conselho Executivo

(a) O Conselho Executivo será selecionado pelo Presidente e será composto por dirigentes de renome internacional.

(b) Os membros do Conselho Executivo terão mandatos de dois anos, sujeitos a destituição pelo Presidente e renováveis ​​a seu critério.

(c) O Conselho Executivo será liderado por um Administrador Executivo nomeado pelo Presidente e confirmado por votação da maioria do Conselho Executivo.

(d) O Diretor Executivo convocará o Conselho Executivo quinzenalmente durante os primeiros três meses após a sua constituição e, posteriormente, mensalmente, podendo convocar reuniões adicionais conforme considere adequado.

(e) As deliberações do Conselho Executivo serão tomadas por maioria dos seus membros presentes e votantes, incluindo o Diretor Executivo. Tais decisões entrarão em vigor imediatamente, estando sujeitas a veto do Presidente em qualquer momento posterior.

(f) O Conselho Executivo definirá o seu próprio regulamento interno.

Artigo 4.2: Mandato do Conselho Executivo

O Conselho Executivo deverá:

a) Exercer os poderes necessários e adequados para implementar a missão do Conselho da Paz, em conformidade com a presente Carta;

(b) Apresentar relatórios trimestrais ao Conselho da Paz sobre as suas atividades e decisões, em conformidade com o Artigo 3.1(f), e noutras ocasiões que o Presidente determine.

CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINANCEIRAS

Artigo 5.1: Despesas

O financiamento das despesas do Conselho de Paz será feito através de financiamento voluntário dos Estados-Membros, de outros Estados, de organizações ou de outras fontes.

Artigo 5.2: Contas

O Conselho de Paz poderá autorizar a criação de contas, conforme necessário para o cumprimento da sua missão. O Conselho Executivo autorizará a instituição de mecanismos de controlo e supervisão relativamente aos orçamentos, às contas financeiras e aos desembolsos, conforme necessário ou adequado para garantir a sua integridade.

CAPÍTULO VI – ESTATUTO JURÍDICO

Artigo 6:

(a) O Conselho de Paz e as suas entidades subsidiárias têm personalidade jurídica internacional. Terão a capacidade jurídica necessária para o cumprimento da sua missão (incluindo, entre outras, a capacidade de celebrar contratos, adquirir e alienar bens imóveis e móveis, instaurar processos judiciais, abrir contas bancárias, receber e desembolsar fundos privados e públicos e contratar pessoal).

(b) O Conselho de Paz assegurará a concessão dos privilégios e imunidades necessários ao exercício das funções do Conselho de Paz e das suas entidades subsidiárias e do seu pessoal, a estabelecer em acordos com os Estados em que o Conselho de Paz e as suas entidades subsidiárias actuam ou através de outras medidas que possam ser tomadas por esses Estados, em conformidade com as suas exigências legais internas. O Conselho poderá delegar a autoridade para negociar e celebrar tais acordos ou convenções a funcionários designados no âmbito do Conselho de Paz e/ou das suas entidades subsidiárias.

CAPÍTULO VII – INTERPRETAÇÃO E RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

Artigo 7:

As controvérsias internas entre os membros, entidades e pessoal do Conselho de Paz, relativas a assuntos relevantes para o Conselho de Paz, devem ser resolvidas através de uma colaboração amigável, em consonância com as autoridades organizacionais estabelecidas pela Carta. Para tais efeitos, o Presidente é a autoridade máxima quanto ao significado, interpretação e aplicação da presente Carta.

CAPÍTULO VIII – ALTERAÇÕES À CARTA

Artigo 8:

As alterações à Carta podem ser propostas pelo Conselho Executivo ou por, pelo menos, um terço dos Estados-Membros do Conselho de Paz agindo em conjunto. As alterações propostas devem ser distribuídas a todos os Estados-Membros com uma antecedência mínima de trinta (30) dias em relação à votação. Tais alterações serão adoptadas mediante aprovação por maioria de dois terços do Conselho de Paz e confirmação pelo Presidente. As alterações aos Capítulos II, III, IV, V, VIII e X carecem de aprovação unânime do Conselho de Paz e confirmação pelo Presidente. Após o cumprimento dos requisitos pertinentes, as alterações entrarão em vigor na data especificada na resolução de alteração ou imediatamente, caso não seja especificada qualquer data.

CAPÍTULO IX – RESOLUÇÕES OU OUTRAS ORIENTAÇÕES

Artigo 9:

O Presidente, agindo em nome do Conselho de Paz, está autorizado a adotar resoluções ou outras orientações, compatíveis com a presente Carta, para implementar a missão do Conselho de Paz.

CAPÍTULO X – DURAÇÃO, DISSOLUÇÃO E TRANSIÇÃO

Artigo 10.1: Duração

O Conselho de Paz continuará em vigor até ser dissolvido nos termos do presente Capítulo, altura em que esta Carta será também extinta.

Artigo 10.2: Condições para a Dissolução

O Conselho de Paz será dissolvido no momento que o Presidente considerar necessário ou apropriado, ou no final de cada ano civil ímpar, a menos que seja renovado pelo Presidente até 21 de novembro do referido ano civil ímpar. O Conselho Executivo estabelecerá as regras e os procedimentos relativos à liquidação de todos os ativos, passivos e obrigações em caso de dissolução.

CAPÍTULO XI – ENTRADA EM VIGOR

Artigo 11.1: Entrada em Vigor e Aplicação Provisória

(a) A presente Carta entrará em vigor mediante manifestação de consentimento em se vincular por três Estados.

(b) Os Estados obrigados a ratificar, aceitar ou aprovar a presente Carta através de procedimentos internos concordam em aplicar provisoriamente os termos da presente Carta, a menos que tais Estados tenham informado o Presidente no momento da sua assinatura de que não o podem fazer. Os Estados que não apliquem provisoriamente a presente Carta poderão participar como Membros Não Votantes nos procedimentos do Conselho de Paz, enquanto se aguarda a ratificação, aceitação ou aprovação da Carta, de acordo com os seus requisitos legais internos, sujeitos à aprovação do Presidente.

Artigo 11.2: Depositário

O texto original desta Carta, e qualquer emenda à mesma, será depositado nos Estados Unidos da América, que é aqui designado como Depositário desta Carta. O Depositário deverá fornecer prontamente uma cópia certificada do texto original da presente Carta, e de qualquer emenda ou protocolos adicionais à mesma, a todos os signatários da presente Carta.

CAPÍTULO XII – RESERVAS

Artigo 12:

Não serão admitidas reservas à presente Carta.

CAPÍTULO XIII – DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 13.1: Língua Oficial

A língua oficial do Conselho de Paz será o inglês.

Artigo 13.2: Sede

O Conselho de Paz e as suas entidades subsidiárias poderão, de acordo com a Carta, estabelecer uma sede e escritórios regionais. O Conselho de Paz negociará um acordo de sede e acordos que regem os gabinetes regionais com o(s) Estado(s) de acolhimento, conforme necessário.

Artigo 13.3: Selo

O Conselho de Paz terá um selo oficial, que será aprovado pelo Presidente.