Carlos Moedas tenta retratar-se: "A minha intenção era elogiar Jorge Coelho"

Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente e antigo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, afirmou esta terça-feira que lhe faz confusão “que passado quase uma semana [desde o acidente] não tenha existido nenhum grau de responsabilidade política”.

“Houve uma falha técnica, uma falha do Estado, uma falha da Câmara Municipal de Lisboa e da Carris. E isso exigia um nível de responsabilização superior aquele que a Câmara Municipal assumiu”, disse o antigo vice de Medina em entrevista ao canal Now.

“Faz-me confusão que o vice-presidente [Filipe Anacoreta Correia] ou o presidente da Carris [Pedro Bogas] não se tenham demitido ou não tenham sido demitidos”.

O relatório sobre o acidente que apontou uma falha técnica “tornou evidente que as vistorias e as monitorizações não observavam uma zona que é passível de causar um acidente que provocou mortes”, disse ainda.