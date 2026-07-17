O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor novas tarifas ao Canadá devido à extensão dos incêndios que estão a ocorrer no país e que têm deixado várias partes do norte dos Estados Unidos sob densas nuvens de fumo.

“Os Estados Unidos estão a ser invadidos desnecessariamente por ar sujo, poluído e insalubre”, afirmou Trump na rede social Truth, que acusa o Governo canadiano de “negligência deliberada”.

Os fumos dos incêndios no Canadá (que chegam aos 888, segundo a BBC) têm chegado a vários pontos dos Estados Unidos, como Nova Iorque, que emitiu alertas de saúde pública.