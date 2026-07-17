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    00:38
    Observador

    O que se passou até agora

    • Os EUA realizaram uma série de ataques aéreos sobre infraestruturas iranianas, incluindo a destruição de torres de vigilância no Porto de Shahid Kalantari e ataques a várias pontes na província de Hormozgan. Em retaliação, o Irão lançou ataques contra instalações militares norte-americanas no Kuwait, Bahrein e Síria, afirmando ter também atacado plataformas de mísseis no Kuwait.
    • A região do Estreito de Ormuz tornou-se um ponto crítico, com relatos de explosões que afetaram dois petroleiros ao passar por uma rota minada. Esta via foi declarada “altamente insegura” e fechada, elevando ainda mais a tensão na zona.
    • Donald Trump, presidente dos EUA, afirmou que os Estados Unidos estão a “ganhar em grande” contra o Irão, assegurando que os resultados desta estratégia serão visíveis em breve. A administração de Washington continua determinada a intensificar os esforços militares contra Teerão, com o objetivo de pressionar o governo iraniano a ceder às suas exigências.
    • Na Ucrânia, o conflito persiste com a Rússia a lançar uma série de ataques que incluíram mísseis e drones contra várias cidades como Odessa e Kherson. Estes ataques resultaram em várias vítimas civis e danos significativos a infraestruturas civis, incluindo edifícios religiosos, escolas e linhas de comunicação. Apesar da intensa ofensiva, as forças ucranianas conseguiram intercetar um número significativo de projéteis, minimizando os impactos mais devastadores.

    [Já saiu o segundo episódio de “O Candidato Perfeito”. Em “Câmara Lenta”, José Valbom acorda num armazém, vigiado por homens que falam russo. Os inspetores seguem o rasto de um carro preto. A polícia aperta o cerco, mas o tempo está a esgotar-se. Este novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, no Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]

    Este resumo foi gerado por IA e revisto por um jornalista do Observador.

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    09:58
    Mariana Carvalho

    Bom dia.

    Chega ao fim este liveblog destinado a acompanhar as tensões geopolíticas, particularmente no Médio Oriente e na Ucrânia.

    Pode consultar os desenvolvimentos dos conflitos em curso no mundo neste novo artigo em direto que agora abrimos.

    Vários soldados americanos mortos em nova vaga de retaliações de Teerão sobre bases militares no Golfo. 10.000 sem água no Irão

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    00:17
    Ricardo Reis

    Trump ameaça impor novas tarifas ao Canadá devido aos incêndios

    O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor novas tarifas ao Canadá devido à extensão dos incêndios que estão a ocorrer no país e que têm deixado várias partes do norte dos Estados Unidos sob densas nuvens de fumo.

    “Os Estados Unidos estão a ser invadidos desnecessariamente por ar sujo, poluído e insalubre”, afirmou Trump na rede social Truth, que acusa o Governo canadiano de “negligência deliberada”.

    Os fumos dos incêndios no Canadá (que chegam aos 888, segundo a BBC) têm chegado a vários pontos dos Estados Unidos, como Nova Iorque, que emitiu alertas de saúde pública.

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    23:58
    Ricardo Reis

    Caíram projéteis norte-americanos no centro do Irão

    Foram dispados projetéis que caíram nos arredores da cidade iraniana de Yazid, no centro do país.

    A infomração é avançada pela agência de notícias iraniana Mehr, citada pela Al Jazeera, que atribui a origem dos projéteis aos Estados Unidos. Não há relatos de vítimas.

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    23:50
    Ricardo Reis

    Ataques iranianos a bases militares na Jordânia provocam vários feridos

    Vários soldados norte-americanos ficaram feridos na sequência de ataques iranianos contra duas bases na Jordânia, usadas pelos Estados Unidos para estacionar aviões de guerra.

    A informação é avançada por funcionários dos Estados Unidos à CBS News, que refere que não há vítimas mortais, mas que não é clara a gravidade dos ferimentos.

    Os ataques ocorreram durante esta semana.

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    23:37
    Ricardo Reis

    Irão afirma ter abatido drone norte-americano em Bushehr

    A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que abateu um drone norte-americano na cidade portuária de Bushehr, no sul do Irão.

    O drone MQ-9 foi intercetado e destruído “através de um novo sistema aéreo avançado que opera sob o controlo da rede integrada de defesa aérea do Irão”, refere a Al Jazeera.

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    23:34
    Ricardo Reis

    Emitido alerta de ataque aéreo em várias regiões da Ucrânia

    Foram emitidos alertas de ataque aéreo em Kiev e várias regiões da Ucrânia, devido à ameaça de ataques com mísseis balísticos. A informação é avançada pelas autoridades ucranianas, citadas pela Ukrainska Pravda.

    A Força Aérea Ucraniana afirma que há “ameaça de uso de armas balísticas” a serem disparadas a partir da cidade de Taganrog, na Rússia.

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    23:25
    Ricardo Reis

    Dois petroleiros explodiram ao passarem pelo Estreito de Ormuz

    Dois petroleiros explodiram ao passarem por uma rota minada no sul do Estreito de Ormuz. A informação é avançada pela televisão estatal iraniana, citada pelo The Times of Israel.

    A via de navegação foi declarada “altamente insegura e completamente fechada”, refere a CNN.

    (Atualizado às 23h38 com as informações da CNN)

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    23:14
    Ricardo Reis

    Irão acusa Estados Unidos de crimes de guerra dos ataques de ontem

    O porta-voz do Ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros, Esmaeil Baqaei, afirmou que os Estados Unidos cometeu crimes de guerra nos ataques de ontem e que tal é uma “tentativa” de Washington mostrar a sua “força”.

    “Na última noite, nos seus ataques ilegais na Província de Hormuzgan, os Estados Unidos cometeram outro crime de guerra flagrante ao atacar pontes e assassinar oito iranianos inocentes — quatro homens e quatro mulheres —, incluindo dois irmãos com deficiência”, denuncia Baqaei, no X.

    O porta-voz garante que os iranianos estão “mais determinados e unidos do que nunca” e que os Estados Unidos vão “arrepender-se amargamente” dos ataques feitos contra o Irão.

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    23:03
    Ricardo Reis

    Ouvidas explosões em Yazd, no centro do Irão

    Foram ouvidas cinco explosões na cidade de Yazd, no centro do Irão, segundo a agência de notícias IRNA, citada pelo The Times of Israel.

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    22:58
    Ricardo Reis

    Seis navios passaram pelo Estreito de Ormuz nas últimas 24 horas

    Nas últimas 24 horas, três navios de carga e três navios-tanque atravessaram o Estreito de Ormuz, de acordo com dados da MarineTraffic, citados pela CNN.

    Um navio de carga e dois navios-tanque entraram no estreito, enquanto dois navios de carga e um navio-tanque saíram.

    Ontem, apenas três navios tinham atravessado o Estreito de Ormuz.

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    22:54
    Ricardo Reis

    Ataque russo em Kharkiv faz um morto e sete feridos

    Um ataque russo com mísseis em Kharkiv, na Ucrânia, provocou um morto e sete feridos. A informação é avançada pelas autoridades locais, citadas pela televisão pública ucraniana Suspline.

    “O ataque matou um homem de 28 anos que estava num carro no momento do impacto. A sua mulher, de 22 anos, e seu filho de dois anos sofreram uma reação aguda de estresse. Além disso, outras seis pessoas ficaram feridas, incluindo um menino de 7 anos”, refere a Procuradoria Regional de Kharkiv.

    O ataque destruiu o carro onde seguiu a vítima mortal e danificou outro, além de ter atingido uma linha de metro, um prédio não-residencial, uma paragem de autocarro e um hotel-restaurante.

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    22:47
    Ricardo Reis

    Ataque russo a embarcação civil em Odessa faz quatro feridos

    Um ataque russo às infraestruturas portuárias de Odessa, na Ucrânia, atingiu uma embarcação civil com bandeira das Ilhas Marshall que provocou quatro feridos. A informação é avançada pelas autoridades locais, citada pela Ukrainska Pravda.

    O ataque provocou um incêndio na embarcação, que levou à retirada de 17 pessoas. Os quatro feridos receberam assistência médica no local, sem necessidade de serem transferidos para o hostpital.

    Este é o segundo ataque a uma embarcação das ilhas Marshall nos últimos dias, lembra o jornal ucraniano. Na terça-feira, um outro ataque em Odessa matou duas pessoas.

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    22:36
    Ricardo Reis

    Ocorreram 229 combates na Ucrânia desde o início do dia

    Desde o início do dia de hoje até às 22h00 locais (20h em Lisboa) ocorreram 229 confrontos na frente de batalha na Ucrânia. A informação é avançada pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia nas redes sociais.

    “O inimigo realizou 68 ataques aéreos e lançou 175 bombas guiadas. Além disso, utilizou 6.231 drones kamikaze e realizou 2.225 ataques contra assentamentos e posições de nossas tropas”, acrescenta o Estado-Maior.

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    22:27
    Ricardo Reis

    Guarda Revolucionária Islâmica afirma que destruiu centro de drone e de IA no Bahrein

    A Guarda Revolucionária Islâmica afirmou que destruiu um centro de drones norte-americano no Bahrein e um centro de inteligência artificial no mesmo país.

    Todos os países que alberguem bases norte-americanas na região são parceiros de crimes de guerra“, sublinha a autoridade, citada pela Sky News.

    A Guarda Revolucionária também ameaçou que, se os Estados Unidos continuarem a atacar infraestruturas civis iranianas, Teerão vai atacar “os ativos industriais, de tecnologia de informação e de inteligência artificial mais importantes de empesas com acionistas norte-americanos” presentes nas bases militares dos Estados Unidos presentes na região, refere a Anadolu Agency.

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    22:05
    Ricardo Reis

    Irão acusa Estados Unidos de atacar Sirik no sul do país

    A agência de notícias iraniana ISNA, citada pela Al Jazeera, relata que a cidade costeira de Sirik, perto do Estreito de Omuz, foi atacada pelas forças norte-americanas.

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    22:02
    Ricardo Reis

    Irão ataca infraestruturas civis e militares no Kuwait e provoca vários feridos entre militares

    O Irão atacou infraestruturas civis e energéticas no Kuwait, como uma central elétrica e de dessalinização de água, que provocaram um incêndio. A informação é avançada pelas Forças Armadas do Kuwait.

    As forças iranianas também atacaram instalações militares do Kuwait, que provocaram vários feridos entre os membros do exército, que se encontram estáveis.

    As Forças Armadas do Kuwait também intercetaram e neutralizaram drones e mísseis balísticos iranianos que sobrevoavam o espaço aéreo do país.

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    21:40
    Ricardo Reis

    Comando Central dos Estados Unidos anuncia nova ronda de ataques contra o Irão

    O Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM, sigla inglesa) anunciou que a mais recente onda de ataques contra o Irão começou hoje às 15h de Teerão (12h30 em Lisboa).

    Esta é a sétima noite consecutiva de ataques e destina-se às capacidades militares iranianas, refere o CENTCOM no X.

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    21:11
    Ricardo Reis

    Irão ataca navio norte-americano no Oceano Índico

    A Marinha iraniana atacou um navio dos Estados Unidos no Oceano Índico com um míssil de cruzeiro terra-mar. A informação é avançada pela agência de notícias iraniana IRNA, citada pela CNN Portugal.

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    21:04
    Ricardo Reis

    Resgistado sismo de 5.4 no Mar Arábico

    Foi registado um sismo de 5.4 na escala de Richter a cerca de 198 quilómetros a sudeste de Salalah, no sul de Omã, no Mar Arábico.

    A informação é avançada pelo Serviço Geológica da Arábia Saudita e não há registo de danos ou de vítimas.

    O sismo ocorreu às 15h01 horas locais (meio-dia em Lisboa).

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