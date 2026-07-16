A névoa alaranjada e densa mal deixa à vista os arranha-céus de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Em Toronto, a paisagem vermelha é a mesma, e as pessoas usam máscaras para ir às ruas. Esta quinta-feira várias cidades amanheceram sob o ar pesado provocado pelo fumo vindo dos incêndios florestais no Canadá, depois de mais um dia a tentar combater o fogo. Até ao momento são mais de 850 fogos ativos em todo o país, sendo mais de 150 na província de Ontário, que já pediu assistência ao Governo canadiano.

“Em resposta à significativa ameaça de incêndios florestais no norte de Ontário, a província emitiu um Pedido Formal de Assistência ao Governo do Canadá para que este se prepare para agilizar o envio de recursos federais para apoiar as evacuações. Isso inclui possíveis mobilizações das Forças Armadas Canadianas”, escreveu no X Jill Dunlop, secretária de Preparação e Resposta a Emergências da região.

In response to the significant threat of wildland fire activity in northern Ontario, the province has issued a formal Request for Assistance to the Government of Canada to be prepared to expedite the deployment of federal resources to support evacuations. This includes possible… pic.twitter.com/MLh7nUpNrj — Jill Dunlop (@JillDunlop1) July 16, 2026

Os fogos têm aumentado e colocado a população em risco, apesar de até ao momento não se registarem vítimas. Um incêndio destruiu casas e edifícios na Primeira Nação Namaygoosisagagun, uma comunidade indígena canadiana no norte de Ontário, depois de a aldeia já ter sido evacuada. Os ventos intensos de até 40 quilómetros por hora estarão a alimentar as chamas, que já levaram à emissão de ordens de evacuação para mais comunidades como Armstrong, Lac La Croix First Nation, Whitesand First Nation, Gull Bay First Nation e Lac des Mille Lacs First Nation, avança a CBC Canada.

Em Armstrong, um grupo de trabalhadores ficou cercado pelas chamas dentro de um comboio na passada quarta-feira. “O fogo está a alcançar-nos. A situação está a ficar um pouco assustadora”, ouve-se no vídeo, que está a circular pelas redes sociais. As imagens impressionantes mostram o fogo a cercar o comboio enquanto outro veículo circula na linha contrária. Apesar do cenário perigoso, a Canadian National Rail confirmou em comunicado que os trabalhadores foram resgatados em segurança.

Terrifying footage shows the view from inside a train as it becomes surrounded by raging wildfire flames near Armstrong, Ontario. pic.twitter.com/3XKiKArjAw — Breaking911 (@Breaking911) July 15, 2026

Além do risco para as comunidades mais próximas, o fumo está a espalhar-se e já chegou a Nova Iorque, onde na passada quarta-feira as autoridades emitiram um alerta de saúde relacionado com a qualidade do ar. “A qualidade do ar atingiu níveis prejudiciais à saúde em partes da cidade de Nova Iorque devido ao fumo dos incêndios florestais canadianos”, disse o autarca, Zohran Mamdani, no X. “A má qualidade do ar afeta todos, mas algumas pessoas são mais sensíveis do que outras, incluindo pessoas com problemas cardíacos ou pulmonares, idosos, gestantes e bebés e crianças.”

Air quality has reached unhealthy levels in parts of NYC due to smoke from Canadian wildfires moving through the city. Poor air quality affects everyone, but some people are more sensitive to it than others, including people with heart or lung conditions, older adults, pregnant… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 15, 2026

Na passada quarta-feira a autarquia também estendeu o plano de emergência para o calor disponibilizando centros de arrefecimento e máscaras N95. Alertas para a qualidade do ar também foram emitidos para parte dos estados norte-americanos do Michigan e Minnesota, onde a recomendação é para que as pessoas permaneçam em ambientes fechados.