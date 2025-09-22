Malta e Bélgica foram outros dois países que se juntaram à França, Mónaco e Luxemburgo ao anunciarem o reconhecimento do Estado da Palestina na conferência da ONU sobre a solução de dois estados em Nova Iorque.

O primeiro-ministro maltês, Robert Abela, citado pelo The Guardian, disse que o país estava “orgulhoso” em reconhecer o estado palestiniano e rejeitou a opinião, defendida por Israel e os EUA, de que o reconhecimento do Estado da Palestina seria uma “vitória para o Hamas”.

“Uma solução de dois Estados, no entanto, é o pior resultado possível para o Hamas. Não é o que eles querem ver. Eles querem ver Israel eliminado do mapa”, sublinhou Abela

Já o primeiro-ministro belga, Bart De Wever, apontou que o país estava a “enviar um forte sinal político e diplomático ao mundo ao juntar-se ao grupo de países que anunciou o reconhecimento do Estado da Palestina”.

“A Bélgica procederá ao reconhecimento legal do Estado da Palestina assim que todos os reféns forem libertados e todas as organizações terroristas, como o Hamas, forem removidas do governo da Palestina”, sublinhou.