Israel acredita que o Hamas está perto de aceitar o acordo de cessar-fogo e libertação de reféns, uma reação que vem depois do porta-voz dos EUA nas negociações culpar o grupo palestiniano pelo atraso em confirmar a proposta.

O enviado especial norte-americano para reféns, Adam Boehler, diz que o atraso para um acordo de libertação de reféns é culpa do Hamas, em declarações à CNN este domingo citadas pelo Haaretz.

Boehler diz que um acordo é possível e que está mais otimista agora do que no passado, afirmando que Israel mostrou-se mais flexível nos últimos dias, ao redesenhar mapas para o deslocamento de tropas dentro de Gaza durante o cessar-fogo, o que era um dos principais motivos para o Hamas não aceitar o acordo proposto.

“A minha recomendação ao Hamas é: ‘aceite o acordo. Vamos levar pessoas para casa’”, disse o enviado especial dos EUA.

Entretanto, o jornal israelita avança que fontes políticas israelitas acreditam que o Hamas deve aceitar o acordo apresentado este fim de semana, seja parcialmente ou integralmente. O documento inclui uma concessão de Israel em relação ao deslocamento de tropas durante o cessar-fogo de 60 dias, incluindo o corredor Morag.

Ainda de acordo com uma fonte do governo, Israel acredita que o Hamas quer o acordo e deve dar uma resposta que vai permitir o avanço para ambos os lados, mesmo com reservas. O grupo palestiniano também acreditará que a proposta poderá levar a um fim definitivo da guerra, e por este motivo está inclinado a aceitar o acordo.