A Organização Mundial de Saúde (OMS) disse a residência dos seus funcionários e o seu principal armazém na cidade de Deir el-Balah, onde as forças israelitas avançaram esta segunda-feira pela primeira vez, foi atacada “três vezes”.

Num comunicado publicado na rede social X, Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, denunciou que “militares israelitas entraram nas instalações, obrigando mulheres e crianças a retirar-se a pé em direção a Al-Mawasi, no meio de um conflito ativo”. “Funcionários do sexo masculino e familiares foram algemados, despidos, interrogados no local e revistados sob a mira de armas”, acrescentou.

Tedros Adhanom Ghebreyesus adiantou que dois funcionários da Organização Mundial de Saúde e dois familiares foram detidos, sendo que três foram depois libertados. Ou seja, só um permanece detido e a OMS exige a “libertação imediata dos funcionários detidos e a proteção de todos os seus funcionários”.

“A mais recente ordem de evacuação em Deir al Balah afetou várias instalações da OMS, comprometendo a nossa capacidade de operar em Gaza e levando o sistema de saúde ainda mais ao colapso”, afirmou Ghebreyesus, alertando que o armazém atacado está inoperacional.

“O cessar-fogo não só é necessário, como já devia ter sido alcançado”, apela a Organização Mundial de Saúde.