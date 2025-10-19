O presidente dos EUA terá instado Volodymyr Zelensky a aceitar as condições de Vladimir Putin para colocar fim à guerra na Ucrânia, avança o Financial Times.

Donald Trump terá avisado o presidente ucraniano — durante a reunião desta sexta-feira — que, caso se recuse a aceitar essas condições, o país pode ser destruído pela Rússia.

A reunião entre os presidentes dos EUA e da Ucrânia degenerou várias vezes numa “disputa de gritos”, com Trump “a praguejar o tempo todo”, disseram pessoas próximas do encontro, ouvidas pelo jornal britânico.

Durante o encontro, em Washington, o presidente dos EUA terá confrontado Zelensky com mapas da linha da frente na Ucrânia, e insistiu que Zelensky entregue toda a região de Donbass a Putin. Repetiu várias vezes os argumentos que o líder russo tinha apresentado na chamada que manteve com Putin no dia anterior.

Trump terá também dito a Zelensky que ele estava a perder a guerra, alertando: “Se [Putin] quiser, ele vai destruí-lo”.