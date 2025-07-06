Momentos-chave
- Quase 300 voos cancelados após ataques com drones contra a Rússia
- Cinco mortes em ataques russos neste domingo na região de Donetsk
- Zelensky anuncia sanções a "esquemas financeiros russos" que usam criptomoedas
- Rutte avisa que a Rússia "está a reconstituir-se a um ritmo e a uma velocidade sem paralelo"
- Forças navais provam que "Ucrânia é capaz de defender os seus interesses e continuará a fazê-lo", diz Zelensky
Histórico de atualizações
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Bom dia. Ese liveblog fica arquivado, mas o Observador já abriu um novo para continuar a acompanhar, ao longo desta segunda-feira, os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Pode segui-lo aqui.
“Precisamos de aumentar o uso de drones”. Zelensky quer intensificar defesa aérea
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Dois mortos em ataque russo a Sumy, revela nova atualização das autoridades
As autoridades elevaram para dois o número de mortos resultantes de um ataque russo contra Sumy hoje.
Segundo a Ukrinform, eram dois homens, ambos civis. Oleh Hryhorov, o responsável da administração local, acrescentou ainda que mais um residente de Sumy precisou de assistência médica após o ataque, devido a uma reação aguda de stress.
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Zelensky diz que assinou novo pacote de sanções. "São sanções especiais para vários esquemas financeiros russos"
O Presidente da Ucrânia revela que assinou hoje um novo pacote de sanções. “São sanções especiais para responder a vários esquemas financeiros russos, particularmente ligados a criptomoedas”, diz numa publicação no X.
Zelensky diz que se trata “tanto de uma sincronização com parceiros” como iniciativa da própria Ucrânia.
O Presidente ucraniano diz que “a partir de uma só empresa, agora incluída na lista de sanções e só desde o início do ano, vários russos canalizaram milhares de milhões de dólares” para as necessidades militares e industriais.
“Vamos parar estes esquemas”, diz Zelensky. “Mesmo agora, com muitos canais financeiros tradicionais bloqueados, estão de forma crescente a mudar as transações de criptomoedas.”
Zelensky explica que o pacote de sanções inclui “60 entidades legais” e que para cada uma delas haverá um trabalho sincronizado com parceiros europeus e “outras das principais jurisdições globais”.
O pacote inclui também 73 indivíduos russos, diz o Presidente da Ucrânia.
“As sanções já estão a privar a Rússia do seu futuro e devem complicar significativamente o funcionamento diário do sistema russo”, explica no X.
Today I signed a new Ukrainian sanctions package. These are special sanctions targeting numerous Russian financial schemes, particularly cryptocurrency-related ones. This is both a synchronization with our partners and our own initiative. pic.twitter.com/Cc5vILrsmJ
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2025
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Quase 300 voos cancelados após ataques com drones contra a Rússia
Vários aeroportos russos tiveram as operações aéreas afetadas hoje, após terem sido detetados ataques com drones contra a Rússia.
A Rosaviatsia, o regulador da aviação russa, revelou que ficaram 287 voos em terra em três grandes aeroportos: Sheremetyevo, em Moscovo, Pulkogo, em S. Petersburgo, e o aeroporto de Strigino Airport, em Nizhny Novgorod.
Os voos foram cancelados por preocupações com o espaço aéreo.
Na noite de sábado e madrugada deste domingo o Ministério da Defesa da Rússia afirmou que foram intercetados 120 drones em território russo. A Ucrânia não teceu comentários sobre este tema, refere o Kyiv Independent.
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Cinco mortes em ataques russos neste domingo na região de Donetsk
Cinco pessoas morreram em ataques russos na região ocupada de Donetsk, informa o chefe militar ucraniano da região, Vadym Filashkin, no Facebook.
Uma pessoa ficou ferida, acrescenta o chefe. Os mortos e feridos foram resultado de dois ataques a duas localidades na região: Kostyantynivka e Druzhkivka.
“Não é seguro ficar aqui! Evacuem para regiões mais seguras da Ucrânia!”, avisou ainda.
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Zelensky anuncia sanções a "esquemas financeiros russos" que usam criptomoedas
O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou hoje um novo pacote de sanções da Ucrânia à Rússia, destinado a “numerosos esquemas financeiros russos, nomeadamente os relacionados com as criptomoedas”.
“Só através de uma única empresa, agora incluída na lista de sanções, e apenas desde o início deste ano, os russos canalizaram vários milhares de milhões de euros, principalmente para as necessidades do seu complexo militar-industrial”, afirmou Zelensky.
Entre os sancionados, conta o Presidente, incluem-se 60 entidades legais e 73 indivíduos russos.
Today I signed a new Ukrainian sanctions package. These are special sanctions targeting numerous Russian financial schemes, particularly cryptocurrency-related ones. This is both a synchronization with our partners and our own initiative. pic.twitter.com/Cc5vILrsmJ
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2025
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Rutte avisa que a Rússia "está a reconstituir-se a um ritmo e a uma velocidade sem paralelo"
O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, avisou que a Rússia está a recuperar militarmente, estando a “reconstituir-se a um ritmo e a uma velocidade sem paralelo”, numa entrevista ao New York Times publicada no sábado.
“Atualmente, produzem três vezes mais munições em três meses do que toda a NATO produz num ano”, sublinhou Rutte.
“Isto é insustentável, mas os russos estão a trabalhar em conjunto com os norte-coreanos, os chineses e os iranianos […], na luta contra esta guerra de agressão não provocada contra a Ucrânia”, acrescentou.
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Ataques russos na Ucrânia fizeram seis mortos e 25 feridos no último dia
Os ataques russos na Ucrânia provocaram seis mortos este domingo, informa o Kyiv Independent, citando as autoridades regionais.
Os registos de vítimas espalharam-se por várias regiões da Ucrânia, depois de um ataque noturno russo com mísseis e mais de 150 drones.
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Forças navais provam que "Ucrânia é capaz de defender os seus interesses e continuará a fazê-lo", diz Zelensky
No dia da Marinha na Ucrânia, Zelensky exalta os “guerreiros das Forças Navais”. Numa publicação na rede social X, o Presidente ucraniano diz que: “os guerreiros das Forças Navais das Forças Armadas da Ucrânia mantêm a linha no mar, em terra e no céu – fazendo tudo para garantir a segurança do nosso Estado”.
“Juntamente com todas as nossas forças de defesa, os guerreiros das Forças Navais provaram que a Ucrânia é capaz de defender os seus interesses e continuará a fazê-lo”.
The warriors of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine hold the line at sea, on land, and in the sky — doing everything to ensure the security of our state.
Together with all our defense forces, the warriors of the Naval Forces have proven that Ukraine is capable of… pic.twitter.com/mOZjHR2x7A
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2025
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Bom dia e bem-vindo ao liveblog do Observador em que atualizamos toda a informação sobre a guerra na Ucrânia.
Para recuperar os principais desenvolvimentos deste sábado confira este liveblog.
Vice do Parlamento Europeu avisa que ajudar Kiev a ganhar a guerra manterá UE viva