Forças navais provam que "Ucrânia é capaz de defender os seus interesses e continuará a fazê-lo", diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia revela que assinou hoje um novo pacote de sanções. “São sanções especiais para responder a vários esquemas financeiros russos, particularmente ligados a criptomoedas”, diz numa publicação no X.

Zelensky diz que se trata “tanto de uma sincronização com parceiros” como iniciativa da própria Ucrânia.

O Presidente ucraniano diz que “a partir de uma só empresa, agora incluída na lista de sanções e só desde o início do ano, vários russos canalizaram milhares de milhões de dólares” para as necessidades militares e industriais.

“Vamos parar estes esquemas”, diz Zelensky. “Mesmo agora, com muitos canais financeiros tradicionais bloqueados, estão de forma crescente a mudar as transações de criptomoedas.”

Zelensky explica que o pacote de sanções inclui “60 entidades legais” e que para cada uma delas haverá um trabalho sincronizado com parceiros europeus e “outras das principais jurisdições globais”.

O pacote inclui também 73 indivíduos russos, diz o Presidente da Ucrânia.

“As sanções já estão a privar a Rússia do seu futuro e devem complicar significativamente o funcionamento diário do sistema russo”, explica no X.