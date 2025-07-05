Histórico de atualizações
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  • Entrada em destaque

    10:08
    Joana Moreira

    Este liveblog fica por aqui.

    Continue a acompanhar toda a atualidade sobre a guerra na Ucrânia neste novo liveblog. Até já.

    Forças navais provam que “Ucrânia é capaz de defender os seus interesses e continuará a fazê-lo”, diz Zelensky

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    23:27
    Cátia Rocha

    Novo balanço sobre ataque de ontem contra Kiev: 2 mortos de 32 feridos

    As autoridades ucranianas atualizaram os números do ataque de drone feito contra Kiev ontem. O novo balanço aponta para dois mortos e 32 feridos.

    Segundo a Ukrinform, a atualização resulta do facto de uma mulher de 40 anos ter precisado de ajuda médica.

    Há dois mortos confirmados — um dos corpos foi descoberto durante as operações de limpeza. O outro óbito é de um homem que ficou ferido durante o ataque mas que não resistiu aos ferimentos, morrendo esta manhã.

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    18:59
    Cátia Rocha

    Trump diz que Ucrânia vai precisar de mais mísseis Patriot para se defender. Está "descontente" com chamada com Putin

    O Presidente dos EUA referiu que a Ucrânia vai precisar de mais mísseis Patriot para a defesa. As declarações, que são citadas pela Reuters, surgem depois de Trump ter falado ontem ao telefone com Volodymyr Zelensky.

    Trump declarou que teve uma “boa conversa” com Zelensky e repetiu que está “muito descontente” com a chamada de Putin no dia anterior. “É uma situação muito dura… Fiquei muito infeliz com a minha chamada com o Presidente Putin. Ele quer ir até ao fim, continuar a matar pessoas — não é bom.”

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    15:08
    André Certã

    "Não vale a pena". Trump "muito infeliz" com a chamada com Putin

    O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que ficou “muito infeliz” com a chamada que teve com Vladimir Putin, em declarações feitas aos jornalistas citadas pela Reuters.

    O líder disse que a situação na Ucrânia é “muito difícil” e que Putin “quer ir até ao fim, continuar a matar pessoas”. “Não vale a pena”, acrescentou.

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    12:27
    André Certã

    Trump diz que chamada de sexta-feira com Zelensky foi "muito boa" e "muito estratégica"

    O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante a noite que a chamada que teve com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky tinha sido “boa”.

    “Tivemos uma chamada muito boa. Acho que foi muito estratégica”, comentou Trump, citado pelo Ukrinform.

    “Temos estado a ajudá-los e vamos continuar a ajudar. É uma situação bastante difícil. Veremos o que acontece”, sublinhou ainda.

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    11:16
    André Certã

    Ucrânia diz ter atingido base aérea russa de Borisoglebsk

    A Ucrânia diz ter atingido a base aérea russa de Borisoglebsk, na região de Voronezh, num comunicado publicado no Telegram.

    “Um depósito com bombas planadoras, um avião de treino e possivelmente outros aviões foram atingidos”, afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas de Kiev, no comunicado.

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    10:30
    Agência Lusa

    Responsável do Parlamento Europeu avisa que ajudar Kiev a ganhar a guerra manterá UE viva

    A eurodeputada Rasa Jukneviciene defende que o conflito na Ucrânia é “uma guerra existencial das democracias europeias” para a qual a Europa “não está preparada”.

    Responsável do Parlamento Europeu avisa que ajudar Kiev a ganhar a guerra manterá UE viva

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    10:21
    André Certã

    Bom dia,

    Abrimos um novo liveblog para acompanhar as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia deste sábado.

    Deixamos, aqui, a ligação para o liveblog de ontem, sexta-feira, que agora arquivamos.

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