Histórico de atualizações
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Este liveblog fica por aqui.
Continue a acompanhar toda a atualidade sobre a guerra na Ucrânia neste novo liveblog. Até já.
Forças navais provam que “Ucrânia é capaz de defender os seus interesses e continuará a fazê-lo”, diz Zelensky
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Novo balanço sobre ataque de ontem contra Kiev: 2 mortos de 32 feridos
As autoridades ucranianas atualizaram os números do ataque de drone feito contra Kiev ontem. O novo balanço aponta para dois mortos e 32 feridos.
Segundo a Ukrinform, a atualização resulta do facto de uma mulher de 40 anos ter precisado de ajuda médica.
Há dois mortos confirmados — um dos corpos foi descoberto durante as operações de limpeza. O outro óbito é de um homem que ficou ferido durante o ataque mas que não resistiu aos ferimentos, morrendo esta manhã.
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Trump diz que Ucrânia vai precisar de mais mísseis Patriot para se defender. Está "descontente" com chamada com Putin
O Presidente dos EUA referiu que a Ucrânia vai precisar de mais mísseis Patriot para a defesa. As declarações, que são citadas pela Reuters, surgem depois de Trump ter falado ontem ao telefone com Volodymyr Zelensky.
Trump declarou que teve uma “boa conversa” com Zelensky e repetiu que está “muito descontente” com a chamada de Putin no dia anterior. “É uma situação muito dura… Fiquei muito infeliz com a minha chamada com o Presidente Putin. Ele quer ir até ao fim, continuar a matar pessoas — não é bom.”
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"Não vale a pena". Trump "muito infeliz" com a chamada com Putin
O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que ficou “muito infeliz” com a chamada que teve com Vladimir Putin, em declarações feitas aos jornalistas citadas pela Reuters.
O líder disse que a situação na Ucrânia é “muito difícil” e que Putin “quer ir até ao fim, continuar a matar pessoas”. “Não vale a pena”, acrescentou.
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Trump diz que chamada de sexta-feira com Zelensky foi "muito boa" e "muito estratégica"
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse durante a noite que a chamada que teve com o homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky tinha sido “boa”.
“Tivemos uma chamada muito boa. Acho que foi muito estratégica”, comentou Trump, citado pelo Ukrinform.
“Temos estado a ajudá-los e vamos continuar a ajudar. É uma situação bastante difícil. Veremos o que acontece”, sublinhou ainda.
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Ucrânia diz ter atingido base aérea russa de Borisoglebsk
A Ucrânia diz ter atingido a base aérea russa de Borisoglebsk, na região de Voronezh, num comunicado publicado no Telegram.
“Um depósito com bombas planadoras, um avião de treino e possivelmente outros aviões foram atingidos”, afirmou o Estado-Maior das Forças Armadas de Kiev, no comunicado.
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Responsável do Parlamento Europeu avisa que ajudar Kiev a ganhar a guerra manterá UE viva
A eurodeputada Rasa Jukneviciene defende que o conflito na Ucrânia é “uma guerra existencial das democracias europeias” para a qual a Europa “não está preparada”.
Responsável do Parlamento Europeu avisa que ajudar Kiev a ganhar a guerra manterá UE viva
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Bom dia,
Abrimos um novo liveblog para acompanhar as últimas notícias sobre a guerra na Ucrânia deste sábado.
Deixamos, aqui, a ligação para o liveblog de ontem, sexta-feira, que agora arquivamos.