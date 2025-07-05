As autoridades ucranianas atualizaram os números do ataque de drone feito contra Kiev ontem. O novo balanço aponta para dois mortos e 32 feridos.

Segundo a Ukrinform, a atualização resulta do facto de uma mulher de 40 anos ter precisado de ajuda médica.

Há dois mortos confirmados — um dos corpos foi descoberto durante as operações de limpeza. O outro óbito é de um homem que ficou ferido durante o ataque mas que não resistiu aos ferimentos, morrendo esta manhã.