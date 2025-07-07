"Precisamos de aumentar o uso de drones". Zelensky quer intensificar defesa aérea

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira que realizou uma reunião com os colaboradores do Comandante do Estado-Maior para discutir a intensificação do uso de drones e o fortalecimento das defesas aéreas nas frentes de batalha.

A reunião, segundo o líder ucraniano, abordou os principais pontos de conflito (Pokrovsk, Novopavlivka, Orikhiv e a região de Sumy), e as operações militares nos territórios russos fronteiriços de Kursk e Belgorod.

“Tivemos uma conversa muito detalhada sobre drones. Precisamos de aumentar significativamente o uso de todos os tipos de drones que nos ajudam na linha de frente. Drones e soluções tecnológicas vão ajudar-nos a conter os ataques russos e a garantir as nossas operações ativas com ainda mais eficiência”, afirmou no seu discurso diário.

Outro ponto importante abordado por Zelensky foi a cooperação internacional, revelando que o governo ucraniano está em fase final de negociações com parceiros internacionais para formalizar acordos que devem ser assinados nas próximas semanas. “Estamos, passo a passo, a acabar com as falhas de financiamento para a produção de drones, preenchendo as linhas de produção ucranianas com pedidos concretos”, explicou.