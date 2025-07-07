Momentos-chave
- O que se passou até agora
- "Precisamos de aumentar o uso de drones". Zelensky quer intensificar defesa aérea
- Ataque russo em Kharkiv e Zaporíjia faz, pelo menos, quatro feridos
- Reino Unido sanciona indivíduos e institutos de pesquisa russos sob regime de sanções a armas químicas
- "Levantou-se e caiu." Após morte do ministro, dirigente russo do Ministério dos Transportes morre durante reunião
- Ex-vice-chefe do Estado-Maior do Exército russo é condenado a 17 anos de prisão por fraude
- Lavrov alega que se está a formar um "motim" dentro da NATO: "Há divergências cada vez maiores"
- Corpo de Starovoit já foi levado de Odintsovo
- Rússia atinge dois centros de recrutamento com drones
- Ex-vice-chefe da Guarda Nacional russa detido em Moscovo. É suspeito de receber subornos na ordem dos 66 milhões de rublos
- Linhas aéreas russas perderam 254 milhões de dólares devido a 2 dias de ataques de drones ucranianos
- Zelensky diz que falou com Keir Starmer sobre esforços diplomáticos e defesa aérea
- Ministro que Putin demitiu esta segunda-feira encontrado morto no seu carro
- Rússia diz ter conquistado, pela primeira vez, uma localidade em Dnipropetrovsk
- Antiga embaixadora dos EUA em Kiev diz que Trump tirou "espaço a recomendações" para a Ucrânia e critica política do atual Presidente
- 31 feridos em ataque russo com drones a Kharkiv. Três são crianças
- Lavrov diz que quem fala em "planos" da Rússia para "atacar a Europa", deve saber mais dos planos russos que eles próprios
- Lavrov está "certo de que qualquer país que se preze" teria invadido a Ucrânia nas mesmas circunstâncias que a Rússia
- Lavrov diz que acordo tem de abordar as principais causas na visão de Moscovo: Ucrânia fora da NATO e "respeito" pela minoria russa
- Lavrov recusa cessar-fogo na guerra, que só serviria "para Kiev recuperar forças"
- Declaração conjunta dos BRICS condena ataque a pontes russas que Moscovo tinha culpado na Ucrânia
- Um morto em ataque com drones a Odessa
- Oito drones disparados contra Moscovo abatidos pelas forças russas
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- O antigo ministro dos Transportes russo, Roman Starovoit, foi encontrado morto no mesmo dia em que o Presidente, Vladimir Putin, decidiu demiti-lo. A demissão ocorreu sem uma razão específica mencionada no decreto presidencial, e Starovoit, que estava no cargo desde maio de 2024, aparenta ter cometido suicídio em Odintsovo, segundo autoridades russas.
- A Ucrânia intensifica os esforços para aumentar o uso de drones e fortalecer as suas defesas aéreas nas linhas de frente. O Presidente Volodymyr Zelensky destacou a importância das novas tecnologias e revelou que o governo está em fase final de negociação com parceiros internacionais para financiar a produção de drones no país.
- As tensões entre a Rússia e a Ucrânia escalaram com a realização de múltiplos ataques de drones de ambos os lados. A Ucrânia atacou uma refinaria de petróleo russa em Krasnodar e uma fábrica de químicos na região de Moscovo, enquanto a Rússia realizou ataques aéreos nas regiões de Kharkiv e Zaporíjia, atingindo centros de recrutamento ucranianos.
- O Reino Unido impôs sanções a dois indivíduos e uma entidade russa em resposta ao uso de armas químicas na Ucrânia. As sanções incluem congelamentos de bens e proibições de viagem, afetando chefes das tropas de defesa radiológica, química e biológica da Rússia devido ao seu envolvimento na transferência e uso dessas armas no conflito.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]
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Bom dia.
O acompanhamento ao minuto fica por aqui, mas o Observador já abriu um novo artigo para continuar a acompanhar, ao longo desta terça-feira, os desenvolvimentos da guerra na Ucrânia. Pode segui-lo aqui.
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"Precisamos de aumentar o uso de drones". Zelensky quer intensificar defesa aérea
O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou esta segunda-feira que realizou uma reunião com os colaboradores do Comandante do Estado-Maior para discutir a intensificação do uso de drones e o fortalecimento das defesas aéreas nas frentes de batalha.
A reunião, segundo o líder ucraniano, abordou os principais pontos de conflito (Pokrovsk, Novopavlivka, Orikhiv e a região de Sumy), e as operações militares nos territórios russos fronteiriços de Kursk e Belgorod.
“Tivemos uma conversa muito detalhada sobre drones. Precisamos de aumentar significativamente o uso de todos os tipos de drones que nos ajudam na linha de frente. Drones e soluções tecnológicas vão ajudar-nos a conter os ataques russos e a garantir as nossas operações ativas com ainda mais eficiência”, afirmou no seu discurso diário.
Outro ponto importante abordado por Zelensky foi a cooperação internacional, revelando que o governo ucraniano está em fase final de negociações com parceiros internacionais para formalizar acordos que devem ser assinados nas próximas semanas. “Estamos, passo a passo, a acabar com as falhas de financiamento para a produção de drones, preenchendo as linhas de produção ucranianas com pedidos concretos”, explicou.
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Ataque russo em Kharkiv e Zaporíjia faz, pelo menos, quatro feridos
As forças russas realizaram um ataque com drones nas regiões de Kharkiv e Zaporíjia. De acordo com o The Kyiv Indepedent, há registo de pelo menos quatro feridos.
De acordo com as forças ucranianas, citadas pelo mesmo jornal, o ataque danificou escritórios de recrutamento militar.
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Reino Unido sanciona indivíduos e institutos de pesquisa russos sob regime de sanções a armas químicasA Reuters noticiou que a Grã-Bretanha sancionou dois indivíduos e uma entidade russos como parte de seu regime de sanções a armas químicas, na sua mais recente tentativa de punir Moscovo pela guerra na Ucrânia.O governo britânico impôs congelamentos de bens e proibições de viagem a Aleksey Viktorovich Rtishchev e Andrei Marchenko, chefe e vice-chefe das tropas de defesa radiológica, química e biológica da Rússia, pelo seu papel na transferência e uso de armas químicas na Ucrânia, disse o governo britânico.
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"Levantou-se e caiu." Após morte do ministro, dirigente russo do Ministério dos Transportes morre durante reunião
Um funcionário do Ministério dos Transportes da Rússia, Andrey Korneichuk, vice-líder do Departamento de Gestão de Propriedade da Agência Federal de Estradas, morreu esta segunda-feira, no mesmo dia em que o ministro da mesma tutela, Roman Starovoit, foi encontrado morto.
A notícia está a ser avançada por vários meios de comunicação sociais russos, que alegam que, durante uma reunião, Andrey Korneichuk “levantou-se subitamente, caiu e morreu”.
Ao jornal russo RBK, uma fonte informada sobre o assunto garantiu tratar-se de uma paragem cardíaca. “Não se trata de um crime”, assegura a mesma fonte.
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Ex-vice-chefe do Estado-Maior do Exército russo é condenado a 17 anos de prisão por fraude
A Reuters avançou que o ex-vice-chefe do Estado-maior do Exército russo, Khalil Arslanov, foi hoje condenado a 17 anos de prisão por ter roubado cerca de 1,6 biliões de rublos, valor equivalente a cerca de 20 milhões de dólares, de contratos do Ministério da Defesa.
O coronel-general, junto com outros colaboradores, foram julgados num tribunal militar a portas fechadas pelo roubo do capital de contratos estatais celebrados com a Voentelecom, empresa que fornece serviços e equipamentos de telecomunicações para os militares russos.
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Lavrov alega que se está a formar um "motim" dentro da NATO: "Há divergências cada vez maiores"
O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou hoje que nota que se está a formar um “leve motim” no seio da NATO.
Numa conferência de imprensa no Rio de Janeiro após a cimeira dos BRICS, citado pela TASS, o líder da diplomacia de Moscovo vê que há “divergências cada vez maiores” entre os 32 Estados-membros da NATO.
“Há cada vez mais países que querem ser guiados não por diretrizes ideológicas, mas pelos seus próprios interesses nacionais”, atirou Sergei Lavrov.
Para o ministro russo, a expansão da NATO “não beneficiou ninguém” — incluindo os “próprios membros da Aliança”.
Em contraponto, o BRICS baseia-se nos “princípios de igualdade, respeito e consenso que realmente reflete o equilíbrio de interesses — e não ditado por ninguém”, assegurou Sergei Lavrov.
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Corpo de Starovoit já foi levado de Odintsovo
A agência de notícias russa TASS noticiou no Telegram que o corpo de Starovoit já foi levado do local onde foi encontrado, em Odintsovo, onde terá cometido suicídio, de acordo com as autoridades russas.
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“Putin parece ter o jogo controlado”
Miguel Baumgartner afirma que mistério a envolver ex-ministro dos Transportes mostra que Putin não cederá a reivindicações. Garante que EUA protegem Israel para garantir os seus interesses económicos.
Ouça aqui o novo episódio do “Gabinete de Guerra” da Rádio Observador.
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Rússia atinge dois centros de recrutamento com drones
A Rússia atingiu dois centros de recrutamento em dois ataques de drones separados. Kiev disse à Reuters que estes ataques têm como objetivo afetar o recrutamento militar.
Na semana passada a Rússia atacou centros de recrutamento em Poltava, também uma capital regional, bem como Kryvyi Rih, terra natal do Presidente Zelensky.
Ambos os ataques de hoje ocorreram em áreas urbanas, ferindo dúzias de civis e danificando casas e apartamentos. Em Kharkiv, as equipas de resgate já entraram em ação. O presidente, Ihor Terekhov, disse, em frente a um edifício queimado, que “esta é a tática que o inimigo escolheu”.
O Ministério da Defesa russo confirmou que atingiu um número não especificado de centros de recrutamento. Os ataques fizeram com que o trabalho nestes centros fosse temporariamente suspenso.
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Ex-vice-chefe da Guarda Nacional russa detido em Moscovo. É suspeito de receber subornos na ordem dos 66 milhões de rublos
O ex-vice-chefe da Guarda Nacional da Rússia, Viktor Strigunov, foi hoje detido em Moscovo, avança a Comissão de Investigação da Rússia.
Numa nota publicada no Telegram, o órgão jurídico acusa Viktor Strigunov de crimes de “abuso de poder” e de receber subornos de “elevada escala”.
A Comissão refere que se tratam de contratos assinados entre o Ministério da Administração Internas e empresas de construção. Esse processo foi diretamente gerido por Viktor Strigunov.
Os subornos terão sido na ordem dos 66 milhões de rublos (cerca de 710 mil euros).
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Linhas aéreas russas perderam 254 milhões de dólares devido a 2 dias de ataques de drones ucranianos
O Kyiv Independent noticiou que o fecho dos principais aeroportos russos devido aos ataques de drones ucranianos entre 5 e 6 de julho podem estar a causar um prejuízo de até 20 biliões de rublos, valor equivalente a 254 milhões de dólares.
Desde dia 5, foram cancelados 485 voos, 88 foram redirecionados e outros 1.900 foram atrasados, de acordo com a agência de aviação russa Rosaviatsiya.
Os ataques deram lugar ao encerramento de operações que causaram consequências económicas e logísticas. Mais de 94 mil passageiros foram encaminhados para hotéis, foram processados 43 mil reembolsos e centenas de milhares de vouchers de comida e bebida foram emitidos.
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Zelensky diz que falou com Keir Starmer sobre esforços diplomáticos e defesa aérea
O Presidente ucraniano disse que falou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, sobre “esforços diplomáticos conjuntos” e planos para um encontro da Coalizão dos Dispostos em Roma, que deverá ocorrer “dentro de alguns dias”.
“Estamos a trabalhar para garantir que as decisões tomadas são o mais fortes possível”, disse.
Numa publicação nas suas contas no Telegram e no X, Zelensky disse que Starmer expressou os seus sentimentos pelos contínuos ataques da Rússia e ambos discutiram o que pode ser feito para apoiar a Ucrânia.
I spoke with UK Prime Minister @Keir_Starmer. We coordinated our joint diplomatic efforts and discussed expectations for the upcoming meeting of the Coalition of the Willing, which will take place in Rome in just a few days. We are working to ensure the decisions made are as… pic.twitter.com/EjYV4P6CTL
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 7, 2025
“Estamos também a discutir financiamento adicional, a ser dado este mês, para a produção de drones doméstica da Ucrânia, primariamente drones de interceção”, adiantou.
Adicionou também que o par concordou em “trabalhar para fortalecer outras formas de cooperação com parceiros chave, em particular o formato Ramstein”, com o foco em proteger vidas ucranianas dos contínuos ataques da Rússia.
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Peskov desmente qualquer perda de confiança em Starovoit
Antes da divulgação da morte de Roman Starovoit, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov disse que “de momento, na opinião do Presidente [Vladimir Putin], as qualidades profissionais e experiência de Andrei Nikitin são as que melhor vão contribuir para garantir que esta agência, que o presidente descreve como extremamente importante, cumpre as suas tarefas e funções”.
Duas fontes do setor, que pediram para não ser identificadas, disseram que já havia planos para substituir Starovoit por Nikitin desde antes do Fórum Económico Internacional em São Petersburgo, no mês passado. O ministério do transporte recusou comentar.
Uma terceira fonte do setor disse que a posição de Starovoit estava em causa há meses devido a uma controvérsia sobre corrupção em Kursk, onde era governador. A Reuters não conseguiu confirmar estas afirmações.
Peskov também não confirmou estas declarações, dizendo apenas que “uma perda de confiança é mencionada se houver uma perda de confiança” e que “não há tal fraseamento na declaração do Kremlin”.
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Ucrânia diz que atingiu fábrica de químicos em KrasnozavodskAs Forças Armadas ucranianas informaram hoje que atacaram uma fábrica de produtos químicos na região de Moscovo, na Rússia, que produzia explosivos, munições e ogivas termobáricas para drones de ataque Shahed, avança a agência Reuters.“Uma série de explosões foram registadas na área da cidade de Krasnozavodsk e a movimentação de caminhões de bombeiros em assentamentos vizinhos”, disse o Estado-Maior de Kiev num comunicado no site de mensagens Telegram, acrescentando que os resultados do ataque ainda estão a ser apurados.
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Ministro que Putin demitiu esta segunda-feira encontrado morto no seu carro
O antigo ministro dos Transportes russo, Roman Starovoit, foi encontrado morto esta segunda-feira, informa a Reuters, que informa que este se suicidou com um tiro, com base no jornal russo Izvestiya.
Esta segunda-feira, Vladimir Putin tinha demitido Starovoit do cargo de Ministro dos Transportes.Site oficial do Kremlin
Segundo a TASS, o corpo do ex-ministro dos Transportes da Rússia foi encontrado com um ferimento de bala dentro do seu carro, no distrito urbano de Odintsovo.
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Rússia destrói dois drones ucranianos em Belgorod
O Ministério de Defesa russo avançou no Telegram que, entre 14h15 e 14h40, hora local, os sistemas de defesa aérea em serviço destruíram dois drones ucranianos na região de Belgorod.
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Drones ucranianos atingem refinaria de petróleo russa
Uma fonte dos serviços de informação militar da Ucrânia (HUR) avançou ao Kyiv Independent que drones de longo alcance ucranianos atingiram uma das oficinas tecnológicas na refinaria de petróleo Ilsky, no Krai de Krasnodar, na Rússia.
Localizada a aproximadamente 500 quilómetros do território controlado pela Ucrânia, a refinaria produz mais de 6 milhões de toneladas de combustível anualmente, sendo uma das maiores da Rússia.
O quartel-general operacional regional russo alegou que “detritos de drone” caíram na refinaria de petróleo.
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Rússia diz ter conquistado, pela primeira vez, uma localidade em Dnipropetrovsk
O Ministério da Defesa da Rússia afirmou, no Telegram, que capturou a aldeia de Dachne, na região central de Dnipropetrovsk, a primeira localidade que as forças conquistam na região.