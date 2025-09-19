O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou que “Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina”, num comunicado enviado para as redações.

Porém, ao contrário do que França tinha avançado, o reconhecimento português acontecerá “no domingo, dia 21 de Setembro”.

Assim, explicam, “a Declaração Oficial de Reconhecimento terá lugar ainda antes da Conferência de Alto Nível da próxima semana”, em Nova Iorque.