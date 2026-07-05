O sul da Europa está a braços com o início precoce da época de grandes incêndios florestais, potenciados pela onda de calor que assola o continente, mas também por comportamentos negligentes.

Portugal regista o maior incêndio em termos de área ardida, com o fogo que se iniciou em Vouzela (13.000 hectares ou 18.000 campos de futebol), mas não é a única nação europeia que sofre os efeitos das temperaturas elevadas nas áreas florestais.

Em França um fogo na região dos Pirinéus-Orientais, sudeste do país, já queimou 1.350 hectares (1.900 campos de futebol) desde sábado numa zona de difícil acesso junto ao maciço de Canigou, com o vento e o calor a dificultar o combate às chamas, que motivaram retiradas de pessoas.

O sul de França já tinha enfrentado dois incêndios no início da última semana, tendo o ministro do Interior, Laurent Nuñez, manifestado a sua preocupação com a época de incêndios que arrancou “com um mês de avanço”.

Do outro lado da fronteira, em Espanha, na região da Costa Brava na Catalunha, um incêndio que hoje foi dado como dominado já consumiu 2.200 hectares (3.000 campos de futebol), mas os bombeiros estão preocupados com as temperaturas altas que se fazem sentir e a persistência de pequenos focos.

Na Grécia, um incêndio numa fábrica de reciclagem junto a Tessalónica levou as autoridades a ordenar aos habitantes que permanecessem em casa e fechassem portas e janelas para evitar respirar o fumo tóxico saído do local, depois de ter sido atingido pelas chamas de um fogo florestal que chegou aos arredores da segunda maior cidade do país.

Este incêndio acontece dias depois de um outro, que provocou a morte a um rapaz de 12 anos e do seu pai.