O incêndio que se iniciou em Vouzela às 3h04 de quinta-feira chegou a Daires, na freguesia do Guardão (Caramulo) e continua a arder com intensidade, disse à agência Lusa pelas 20h50 a presidente da Câmara de Tondela.

“A encosta da serra do Caramulo continua com várias frentes ativas, sem estarem controladas e na direção do Caramulo [freguesia do Guardão], e acabou por chegar à aldeia de Daires, mas não foi evacuada”, disse Carla Antunes Borges.

A autarca indicou ainda que “é uma população ativa, não foi preciso retirar ninguém, e é uma aldeia diferente, que já permitiu colocar meios de combate e agir de outra forma”.

Pelas 20h50, o incêndio “continua a lavrar com intensidade junto a diversas povoações” nas freguesias de São João do Monte e do Guardão, ou seja, Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, “mas, para já, sem necessidade de evacuar”.

Em Vale do Lobo ou Abóboda, na freguesia de São João do Monte, está a haver alguns reacendimentos e continua a ser motivo de preocupação, mas, de certa maneira, controlada, acrescentou a autarca.

A autarca disse ainda que “ninguém partilhou informação sobre qualquer pessoa ferida ou bens destruídos no concelho” de Tondela.