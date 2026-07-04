Momentos-chave
- Montenegro agradece a Comissão Europeia “rápida mobilização”
- "Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta", afirma ministro da Administração Interna
- Luís Montenegro agradece trabalho da Proteção Civil e pede à população que "respeite e colabore" com as autoridades
- Proteção Civil: estratégia bem-sucedida em Vouzela permitiu "ter o incêndio mais estabilizado do que aquilo que seria de esperar"
- MAI faz ponto de situação dos incêndios às 19 horas
- Força Aérea participa pela primeira vez no combate direto dos fogos florestais
- Mais de 100 bombeiros e 45 veículos espanhóis no apoio aos fogos
- Várias frentes ativas na Serra do Caramulo, sem populações em risco, confirma autarca de Tondela
- Mais de 1.200 operacionais combatem fogos ativos em Vouzela e Mangualde
- Incêndios: Unidade Militar de Emergências de Espanha está desde madrugada em Vouzela
- Incêndio no concelho de Vouzela com uma frente muito preocupante
- Incêndio de Setúbal controlado, 1.100 operacionais e 386 viaturas em Vouzela
- CP cancela seis comboios Intercidades hoje e no domingo
- Aviso vermelho alargado hoje a 13 distritos
Histórico de atualizações
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Bom dia.
Termina aqui este liveblog.
Para continuar a acompanhar os desenvolvimentos dos incêndios que lavram no país e da onda de calor, pode aceder ao novo liveblog que abrimos para esse fim.
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Frentes mantêm-se ativas e chegam a aldeia do Caramulo em Tondela
O incêndio que se iniciou em Vouzela às 3h04 de quinta-feira chegou a Daires, na freguesia do Guardão (Caramulo) e continua a arder com intensidade, disse à agência Lusa pelas 20h50 a presidente da Câmara de Tondela.
“A encosta da serra do Caramulo continua com várias frentes ativas, sem estarem controladas e na direção do Caramulo [freguesia do Guardão], e acabou por chegar à aldeia de Daires, mas não foi evacuada”, disse Carla Antunes Borges.
A autarca indicou ainda que “é uma população ativa, não foi preciso retirar ninguém, e é uma aldeia diferente, que já permitiu colocar meios de combate e agir de outra forma”.
Pelas 20h50, o incêndio “continua a lavrar com intensidade junto a diversas povoações” nas freguesias de São João do Monte e do Guardão, ou seja, Caramulo, no concelho de Tondela, distrito de Viseu, “mas, para já, sem necessidade de evacuar”.
Em Vale do Lobo ou Abóboda, na freguesia de São João do Monte, está a haver alguns reacendimentos e continua a ser motivo de preocupação, mas, de certa maneira, controlada, acrescentou a autarca.
A autarca disse ainda que “ninguém partilhou informação sobre qualquer pessoa ferida ou bens destruídos no concelho” de Tondela.
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Frente preocupante em Vouzela começa a ceder, afirma presidente da Câmara
O incêndio que começou em Vouzela às 3h04 de quinta-feira estava hoje com uma frente ativa descontrolada em Cercosa, mas com sinais de cedência, disse à agência Lusa pelas 20h30 o presidente da Câmara local.
“A frente de Cercosa, em Campia, era a mais preocupante no concelho e acabou por ser. O incêndio esteve perto da aldeia, mas não foi preciso evacuar e conseguimos contornar. Agora, começa a dar alguns sinais de cedência, apesar de ainda não estar controlado”, disse à agência Lusa Carlos Oliveira.
O presidente da Câmara de Vouzela, no distrito de Viseu, disse que depois de um “dia muito complicado, nomeadamente à tarde, começa agora a haver alguns sinais mais positivos” para o que “poderá vir a ser uma noite, ainda de muito trabalho, mas possivelmente mais tranquila que as anteriores”.
Ao longo do dia, acrescentou, “registaram-se dois feridos ligeiros, um bombeiro por inalação de fumo e um civil com um traumatismo no membro inferior” e no concelho vizinho de Oliveira de Frades, “há também um sapador devido ao fumo”.
“Há também alguns aviários, empresas agroviárias, e animais que acabaram por ser consumidos pelas chamas, mas ainda não conseguimos contabilizar quantos nem os danos”, afirmou.
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Montenegro agradece a Comissão Europeia “rápida mobilização”
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, agradeceu hoje à presidente da Comissão Europeia a “rápida mobilização” no âmbito da ajuda a Portugal para combater os incêndios, salientando que “a solidariedade europeia faz a diferença”.
Numa publicação na sua conta oficial na rede social ‘X’, Montenegro respondeu a Ursula von der Leyen que afirmou hoje na mesma rede que “a Europa está com Portugal” no combate aos incêndios, depois de o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia ter mobilizado meios de Itália e Espanha para a resposta aos fogos.
“Portugal agradece à Comissão Europeia e aos nossos parceiros pela rápida mobilização”, lê-se na publicação do primeiro-ministro português. Luís Montenegro acrescentou ainda: “A solidariedade europeia faz a diferença quando mais precisamos. Estamos juntos”.
Obrigado, @vonderleyen. Portugal agradece à Comissão Europeia e aos nossos parceiros pela rápida mobilização. A solidariedade europeia faz a diferença quando mais precisamos. Estamos juntos ????????????????
— Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 4, 2026
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Marrocos deverá responder a pedido de ajuda de Portugal ainda hoje
O ministro da Administração Interna destaca agora a coordenação com as autarquias e o Ministério da Agricultura na identificação dos terrenos privados — que identifica como um “constrangimento” —, para proceder à sua limpeza, facilitando a prevenção e o combate a incêndios
Relativamente ao pedido de ajuda feito a Marrocos, Luís Neves detalha que falou com o seu homólogo há cerca de uma hora e que deverá ter uma resposta ainda hoje. Mas o ministro reconhece que o país africano está a passar por uma situação também difícil.
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"Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta", afirma ministro da Administração Interna
Fala agora no briefing Luís Neves, que realça a necessidade de ter unidades de reserva para enfrentar a próxima semana, que poderá ser “extremamente grave”. “Está em cima da mesa a manutenção do estado de alerta se se mantiverem as condições tal como está perspetivado”, anuncia o ministro da Administração Interna.
Tendo em conta que a época de perigo de incêndios ainda está no início, os meios estão a ser distribuídos pelo país para enfrentar as ocorrências atuais, mas também, de forma preventiva, para enfrentar possíveis ocorrências futuras, elabora.
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Portugal fez "contacto exploratório" com Marrocos, mas ainda não obteve resposta
Depois da breve intervenção de Luís Montenegro, Mário Silvestre responde agora às questões dos jornalistas. Acerca do auxílio internacional, o comandante da Proteção Civil afirma que foi feito um “contacto exploratório” no âmbito do acordo bilateral com Marrocos, mas Portugal ainda aguarda o possível envio de Canadairs. Mário Silvestre remete questões sobre este tema para o ministro da Administração Interna, que também está presente.
A Proteção Civil mantém um “otimismo ponderado” em relação ao incêndio em Vouzela. “É expectável que durante esta noite o processo de estabilização tenha uma evolução favorável”,
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Luís Montenegro agradece trabalho da Proteção Civil e pede à população que "respeite e colabore" com as autoridades
Luís Montenegro intervém agora, por videochamada, no briefing da Proteção Civil, onde começa por agradecer a todos os que têm participado nas operações de combate aos incêndios. O primeiro-ministro elogia também a coordenação entre as várias partes.
“A população deve não só respeitar, como colaborar com todas as autoridades, para se ajudarem uns aous outros e sensibilizar aqueles que possam ter a tentação” de se aproximarem dos incêndios ou ter comportamentos de risco, entre os quais salienta a utilização de drones, apela o chefe do Executivo.
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Proteção Civil: estratégia bem-sucedida em Vouzela permitiu "ter o incêndio mais estabilizado do que aquilo que seria de esperar"
Mário Silvestre, comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, faz a esta hora o ponto de situação sobre os incêndios em Portugal. No incêndio de Vouzela, opera já um Canadair e uma equipa espanhola e a partir de amanhã deverão operar também dois Canadair italianos, que chegaram hoje a Portugal ao abrigo do mecanismo europeu de Proteção Civil.
Entre a meia-noite e as 17h, registaram-se 58 ocorrências, 16 em período noturno e três significativas, sendo a mais complexa a de Vouzela. Mas o incêndio na Póvoa de Lanhoso e o de Santo Tirso também causam preocupação, aponta.
O comandante nacional afirma que a estratégia implementada em Vouzela foi “bem-sucedida, o que permitiu durante o dia de hoje ter o incêndio muito mais estabilizado do que aquilo que seria de esperar”. Ainda assim, Mário Silvestre destaca preocupações com o aumento do vento a partir das 20h.
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Fogo em área florestal de Santo Tirso mobiliza mais de 100 operacionais
Mais de 100 operacionais e dois meios aéreos combatem um incêndio florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, revela a página da Proteção Civil.
O alerta para o incêndio, que lavra na União das Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave, foi dado às 15h22, assinala a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.
Pelas 17h45, a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indicava que estavam 116 operacionais no terreno, apoiados por 33 veículos e dois meios aéreos.
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Von der Leyen garante que a Europa está com Portugal no combate aos fogos
A presidente da Comissão Europeia afirmou hoje que “a Europa está com Portugal” no combate aos incêndios, depois de o Mecanismo de Proteção Civil da UE ter mobilizado meios de Itália e Espanha para a resposta aos fogos.
Numa publicação na rede social X, Ursula von der Leyen sublinhou que “118 bombeiros e 45 veículos provenientes de Espanha chegaram ontem à noite” a Portugal e que, hoje, “aeronaves da #rescEU provenientes de Itália e Espanha” se juntam ao combate em território português.
A Europa está com Portugal e os seus cidadāos que, uma vez mais, fazem face a devastadores incêndios florestais.
118 bombeiros e 45 veículos provenientes de ???????? chegaram ontem à noite.
Hoje, aeronaves da #rescEU provenientes de ???????? e ???????? juntam-se à resposta.
Isto é…
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 4, 2026
“A Europa está com Portugal e os seus cidadaos, que, uma vez mais, fazem face a devastadores incêndios florestais”, destacou.
Referindo-se à mobilização dos meios assegurados no âmbito daquela rede do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), von der Leyen afirmou que o apoio representa “solidariedade em ação”.
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MAI faz ponto de situação dos incêndios às 19 horas
O ministro da Administração Interna vai fazer um ponto de situação dos incêndios esta tarde, pelas 19 horas, na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide.
Luís Neves falará dos incêncios em curso nesta altura no território nacional.
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Força Aérea participa pela primeira vez no combate direto dos fogos florestais
O ministro da Defesa, Nuno Melo, disse hoje que há dois helicópteros da Força Aérea envolvidos no combate aos incêndios que lavram no país, e que é a primeira vez que aquele ramo das Forças Armadas intervém diretamente no combate às chamas.
“Estão empenhados nessa missão dois helicópteros, cumprindo uma resolução que tem prazos entre a entrega e a operacionalidade. Cada capacidade nova que se adquire implica a aquisição de componentes, peças, adaptação de infraestruturas, treino de pilotos e, por isso, não basta adquirir para colocar ao serviço”.
Segundo Nuno Melo, atualmente, “em Monte Real, a Força Aérea destacou aeronaves P3 Orion C295, que estão a fazer deteções precoces de incêndios, estando também baseado um helicóptero Black Hawk que, na deteção precoce do fogo, pode já atuar”.
“A Força Aérea Portuguesa, este ano, pela primeira vez, está envolvida no combate direto aos incêndios”, sublinhou.
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Itália envia dois aviões para apoiar combate aos fogos em Portugal
O governo italiano enviou hoje dois aviões anfíbios Canadair do Corpo Nacional de Bombeiros para apoiar Portugal no combate aos incêndios florestais, informou o Departamento de Proteção Civil de Itália num comunicado.
As aeronaves italianas, que descolaram do aeroporto de Roma-Ciampino, terão a sua base operacional em Beja e irão intervir no incêndio de Vouzela, no distrito de Viseu, que é atualmente o foco mais preocupante e que já consumiu cerca de 10.000 hectares.
A iniciativa surge em resposta ao pedido das autoridades portuguesas ao Centro de Coordenação de Resposta a Emergências de Bruxelas.
Os Canadair, aviões anfíbios especializados na extinção de incêndios florestais através do carregamento e descarregamento de grandes quantidades de água, foram mobilizados como recursos rescEU-IT, no âmbito do mecanismo europeu de proteção civil.
Esta ajuda vem somar-se ao contingente militar especializado anunciado pelo Governo português que a Espanha irá enviar, bem como ao apoio solicitado a Marrocos.
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Fogo em Setúbal está em fase de conclusão, afirma a câmara
O incêndio que desde sexta-feira à tarde consumiu uma área assinalável de terreno junto de Vale de Cobro, onde eclodiu, e nas zonas do Faralhão, Santo Ovídeo e Mourisca, em Setúbal, está em fase de conclusão.
A Câmara de Setúbal, em comunicado, revelou que o incêndio entrou às 8h00 de hoje em fase de conclusão.
“Os meios operacionais mantêm-se no local a proceder à consolidação da orla do incêndio e ao rescaldo, com a preocupação de avaliar pontos quentes para prevenir reacendimentos, em face da subida da temperatura prevista para esta tarde”, adiantou o município.
Segundo a autarquia, o fogo, com início registado às 14h14 de sexta-feira, na Rua Cascalheira, zona de Vale de Cobro, “devido ao incêndio de uma viatura particular, progrediu rapidamente para as áreas do Faralhão e da Mourisca, devido às elevadas temperaturas e ao vento, consumindo vegetação arbustiva e arbórea.”
“A existência de habitações em zona periurbana, algumas confluindo com a orla do incêndio, obrigou a evacuar algumas casas como medida de prevenção, em ações que contaram com o apoio das forças de segurança, igualmente envolvidas na criação de um perímetro de segurança, com a necessidade de encerramento de vias”, lê-se no comunicado.
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Mais de 100 bombeiros e 45 veículos espanhóis no apoio aos fogos
“Para ajudar o país a enfrentar os incêndios florestais de grandes proporções, três aeronaves de combate a incêndios da rede rescEU, provenientes de Itália e de Espanha, já estão a caminho” de Portugal, estando a chegada prevista para hoje, disse à Lusa fonte oficial da Comissão Europeia.
Ao mesmo tempo, “118 bombeiros e 45 veículos provenientes de Espanha chegaram ao local ontem à noite, apenas algumas horas após a ativação do mecanismo”, referiu.
A rede rescEU faz parte do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia (UE), funcionando como uma reserva estratégica de meios para dar resposta a situações de emergência que são coordenadas pelo instrumento europeu quando um país faz um pedido de ajuda.
Espanha disponibilizou na sexta-feira um de dois aviões Canadair solicitados por Portugal no âmbito do acordo de assistência existente entre os dois países, ativado preventivamente em paralelo com o mecanismo da UE.
“A solidariedade da UE encontra-se em curso e continuará presente durante todo o verão”, reforçou fonte da Comissão Europeia.
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Fogo em Mangualde está dominado, diz presidente da Câmara
O fogo em Mangualde, que deflagrou esta manhã, está dominado, disse à Lusa o presidente da Câmara daquele concelho do distrito de Viseu.
“Já está, neste momento, completamente dominado. Tivemos o apoio de meios terrestres e aéreos”, precisou o presidente da Câmara de Mangualde, Marco Almeida, pelas 13h00.
O fogo teve início hoje, pelas 10h00, na zona de Mangualde, distrito de Viseu, adiantou à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), José Rodrigues, referindo que, cerca das 11h30, estavam mobilizados no combate 100 operacionais, 20 meios terrestres e quatro meios aéreos.
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Várias frentes ativas na Serra do Caramulo, sem populações em risco, confirma autarca de Tondela
Em declarações à agência Lusa pelas 12h15 de hoje, a presidente da Câmara de Tondela admitiu que “os meios [de combate a incêndios] estão posicionados para tentar controlar as frentes, que são várias”.
“O incêndio não está controlado, o objetivo agora é tentar controlar as frentes, mas estamos sempre dependentes dos ventos”, afirmou Carla Antunes Borges.
Segundo a dirigente, “o incêndio evoluiu” na freguesia de São João do Monte, na encosta da serra do Caramulo, virada ao concelho de Vouzela, onde entrou nesta sexta-feira.
“Evolui na direção de Mansores, Almijofa, encostado ao limite do concelho entre Vouzela, Águeda e do concelho de Mortágua [Viseu], mas a entrar na serra do Caramulo, a direção é o Caramulo”, acrescentou.
“Para já, não há qualquer povoação em risco, não há nenhuma aldeia evacuada. Chegaram vários meios durante a noite para reforçar e, para já, não há risco, mas estamos sempre dependentes do vento”, afirmou.
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Mais de 1.200 operacionais combatem fogos ativos em Vouzela e Mangualde
Dois incêndios ativos, o de Vouzela e um mais recente em Mangualde, ambos no distrito de Viseu, mobilizavam no combate, pelas 11h30 de hoje, cerca de 1.270 operacionais, com 410 veículos e 14 meios aéreos, segundo a Proteção Civil.
Num ponto de situação feito à agência Lusa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) destacou dois incêndios rurais ativos, em particular o fogo em Vouzela, que deflagrou na madrugada de quinta-feira na localidade de Tourelhe, e que continua a ser o que tem mais meios empenhados no combate.
Cerca das 11h30, o incêndio em Vouzela estava a ser combatido por 1.174 operacionais, apoiados por 390 meios terrestres e 10 meios aéreos, indicou o oficial de operações da ANEPC José Rodrigues.
“É um incêndio que durante a noite teve uma evolução muito favorável em termos daquilo que é o combate, dada a redução da temperatura, a entrada de humidade, e o vento não foi tão forte como nas outras duas noites anteriores. Isso permitiu que os operacionais conseguissem debelar algumas das frentes de incêndio e reduzir substancialmente o tamanho de outras”, afirmou à Lusa o oficial de operações da ANEPC.
José Rodrigues reforçou que o combate ao incêndio em Vouzela “está a decorrer favoravelmente”, no entanto “ainda com alguma apreensão” relativamente às próximas horas.
Sobre o número de pessoas deslocadas das habitações por precaução, devido à proximidade do incêndio, o responsável da Proteção Civil remeteu essa informação para o posto de comando ou o comando sub-regional.
Além deste fogo que lavra há mais de dois dias, existe também um outro incêndio ativo, que teve início hoje, pelas 10h00, na zona de Mangualde, distrito de Viseu, adiantou o responsável da Proteção Civil, referindo que, cerca das 11h30, estavam mobilizados no combate 100 operacionais, 20 meios terrestres e quatro meios aéreos.
“Portanto, é um incêndio nascente, mas que obriga, obviamente, a que outros meios que podiam ser empenhados, principalmente os meios aéreos, que estariam a ser empenhados noutros teatros de operação, tivessem de ser deslocados para um incêndio novo”, declarou.
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Incêndio de Vouzela "com várias frentes". Autarca admite evacuar localidades e admite mão criminosa
O Presidente da Câmara de Vouzela, Carlos Oliveira, afirma que a noite foi mais calma, mas explica que o cenário está bastante imprevisível sobretudo devido ao vento forte que se faz sentir no concelho na manhã deste sábado.
Num ponto de situação feito no Explicador da Rádio Observador, o autarca dá conta de “várias frentes ativas” a “lavrar com intensidade”, além de “reacendimentos constantes”.
Carlos Oliveira explica que, durante a noite, não foi necessário evacuar localidades, mas ressalva que esse cenário não está fora de questão: “A prioridade principal é a segurança das pessoas e dos seus bens”.
O Presidente da Câmara de Vouzela pede também mais meios de combate ao incêndio, ativo há mais de 48 horas e que se alastrou entretanto a outros três concelhos, e admite a possibilidade de o incêndio ter tido origem criminosa, por ter começado de madrugada.
Ouça aqui o ponto de situação no Explicador:
Vouzela. “Incêndio tem várias frentes ativas a lavrar com intensidade”, alerta autarca
*Com Miguel Videira