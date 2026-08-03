Momentos-chave
- Oregon ultrapassa recorde histórico de área queimada por incêndios
- Novas ordens de evacuação emitidas perto de Atenas
- Duas pessoas foram detidas pelos incêndios em Kifissia e Halkidiki, na Grécia
- Mais de 10 mil estruturas estão “em risco” devido aos incêndios florestais no condado de Spokane, em Washington
- 17 grandes incêndios florestais deflagram em Washington
- Reforçados meios aéreos para combater incêndio em Ática Ocidental
- Incêndio no estado de Washington já consumiu mais de três mil hectares
- Incêndio em Washington obrigou à retirada de 60 mil pessoas e já destruiu cerca de 700 casas
- Chamas voltam a intensificar-se perto de Atenas
- Grécia. Área de Psatha evacuada
- Área ardida em França é a maior desde 2005
- Grécia. Cavalos fogem de incêndio e encontram-se a salvo
- Ministro da Agricultura anuncia em Valpaços apoios para produtores afetados
- Grécia. Duas pessoas detidas devido aos fogos em Beócia e Ática, incluindo um autarca
- Jovem detido por causar fogo florestal com motorroçadora em Celorico da Beira
- Deslocados do incêndio de Gironda podem voltar às suas casas, com exceções
- Ática. Emitido alerta de risco muito elevado de incêndio para amanhã
- Mobilizados mais de 500 bombeiros para combater incêndio em Ática e Beócia
- Dez departamentos em França sob alerta laranja devido a risco de trovoadas
- Chipre disponibiliza-se para ajudar no combate aos incêndios na Grécia
- Trinta e três pessoas detidas na Grécia nos últimos cinco dias por suspeitas de atear fogos
- Detidas em França 375 pessoas, incluindo 142 menores, por suspeitas de atear fogos
- Cerca de 50 concelhos do interior norte e centro e Algarve em risco máximo de incêndio
Histórico de atualizações
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Bom dia, passámos a seguir os incêndios neste outro artigo em direto.
Quatro concelhos do interior norte e centro e Algarve em perigo máximo de incêndio
Continue connosco. Obrigada e até já.
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Oregon ultrapassa recorde histórico de área queimada por incêndios
O Oregon enfrenta uma grave crise de incêndios florestais, com cerca de 810 hectares já consumidos pelas chamas — um novo recorde no estado — e dezenas de fogos ainda ativos, escreve a CNN.
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Mais duas pessoas foram detidas na Grécia por violarem risco de incêndio
A Divisão de Investigação de Incêndios Criminosos do Corpo de Bombeiros da Grécia realizou mais duas detenções por terem ignorado as leis de risco de incêndio, avança o Kathimerini.
Um dos suspeitos, um homem de 33 anos, foi detido este domingo, em Rafina, na zona da Ática Oriental, por “ter utilizado uma churrasqueira a menos de 300 metros de uma área florestal” num dia em que o índice de risco de incêndio “era de categoria 4, ou seja, muito alto”.
Já a outra detenção foi a um homem de 59 anos em Ilion, em Ática, por “ter acendido uma fogueira com carvão e pequenos pedaços de madeira dentro de uma churrasqueira metálica externa” junto a vegetação.
Ambos foram multados em 3000 euros.
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Cerca de 2 mil hectares de vinha e olival arderam nos concelhos de Mirandela e Vinhais
O incêndio que lavrou na semana passada consumiu 5.800 hectares no concelho de Mirandela e 450 hectares no concelho de Vinhais, causando prejuízos agrícolas em cerca de 2.000 hectares de olival e vinha, revelaram hoje os autarcas locais.
Os autarcas do concelho de Mirandela e Vinhais estiveram reunidos com o ministro da Agricultura que visitou hoje as áreas agrícolas que arderam no incêndio que começou, na terça-feira, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real, e depois se alastrou aos dois concelhos do distrito de Bragança.
O presidente do município de Mirandela, Vítor Correia, adiantou, aos jornalistas, que dos 5.800 hectares que arderam no seu concelho, 1.800 são de área agrícola, dos quais 80% são olival, embora estes tratem-se ainda de dados preliminares.
“O olival é o nosso maior problema, porque é a nossa maior área. Sabemos que Mirandela é uma terra de oliveiras, é um concelho olivícola e tem esse potencial e naturalmente é o mais prejudicado”, apontou.
O autarca pede, por isso, “a maior das celeridades possíveis”, na atribuição dos apoios anunciados pelo ministro José Manuel Fernandes.
“O que nós precisamos é rapidez de execução. Sermos mais céleres para que o dinheiro possa chegar o mais rápido possível, para que o sistema reprodutivo possa ser reposto o mais rápido possível”, afirmou.
Vítor Correia salientou que “muito mais do que estar agora aqui a pagar as indemnizações é perceber o que vai acontecer nos próximos anos”, porque “durante alguns anos não vai haver produção”.
“As pessoas estão desanimadas e na iminência de desistir e a atividade agrícola é a principal atividade do nosso concelho. Nós não podemos ter pessoas desanimadas, pessoas que não sintam o apoio dos seus eleitos”, disse, acrescentando que, embora os transmontanos sejam “resilientes”, precisam de “ver uma luz ao fundo do túnel”, que passa por “medidas concretas”.
Uma posição tomada também pelo presidente do município de Vinhais, concelho onde, segundo dados já contabilizados, arderam “mais de 30 hectares de olival na freguesia de Vale das Fontes” e “10 hectares de olival e vinha na freguesia de Rebordelo”, num total de 450 de área ardida.
“É um incêndio enorme, com mais de 15 mil hectares ardidos, que sejam tomadas específicas também para ajudar as populações e medidas que permitam que mesmo aqueles que tiveram prejuízos mais pequenos também possam ser contemplados nas medidas que venham a ser tomadas”, sublinhou Luís Fernandes.
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Novas ordens de evacuação emitidas perto de Atenas
As autoridades emitiram esta segunda-feira novas ordens de evacuação para áreas próximas da capital grega, onde os incêndios florestais continuam ativos há quase quatro dias.
“Se estiver nas cidades de Louba, Morfeika e Ano Alepochori, no oeste da Ática, evacue em direção a Megara“, declararam as autoridades gregas, segundo o Le Monde.
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Duas pessoas foram detidas pelos incêndios em Kifissia e Halkidiki, na Grécia
Duas pessoas foram detidas por agentes da Divisão de Investigação de Incêndios Criminosos do Corpo de Bombeiros na sequência de incêndios ocorridos em Nea Kifisia, na Ática, e em Nea Triglia, em Halkidiki, alegadamente provocados durante a realização de trabalhos a quente, avança o Kathimerini.
Segundo o jornal grego, em Nea Kifisia, um cidadão polonês de 49 anos foi detido por realizar trabalhos de impermeabilização de telhados utilizando um maçarico, a curta distância de uma área florestal, violando a legislação.
Já em Nea Triglia, Halkidiki, um homem de 66 anos foi detido por usar um disco de corte de metal, cujas faíscas provocaram um incêndio que queimou aproximadamente três hectares de resíduos de colheita.
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Mais de 10 mil estruturas estão “em risco” devido aos incêndios florestais no condado de Spokane, em Washington
Mais de 10 mil estruturas estão “em risco” devido aos incêndios florestais no condado de Spokane, disse Dave Upthegrove, comissário de terras públicas do estado de Washington, segundo a CNN.
“Há dezenas de milhares que estão ameaçadas, e isso é muito”, disse o comissário. “A proteção das estruturas é a nossa principal missão, tentar protegê-las depois de já termos evacuado as pessoas”.
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17 grandes incêndios florestais deflagram em Washington
Dave Upthegrove, comissário de terras públicas de Washington, afirmou que existem 17 grandes incêndios florestais a deflagrar em todo o estado norte-americano, segundo a CNN.
Isto equivale a cerca de “106 hectares atualmente em chamas”, disse Upthegrove numa conferência de imprensa.
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Reforçados meios aéreos para combater incêndio em Ática Ocidental
Foram reforçados os meios aéreos para combater incêndio em Ática Ocidental, com 23 aviões e 11 helicópteros.
“Os esforços das forças de combate a incêndios estão concentrados, sobretudo, na Zona Industrial de Megara, em Psatha, bem como em Loupa e em Agios Nektarios, com as equipas a travar uma batalha titânica para intercetar o avanço das frentes de fogo e limitar a sua propagação”, sublinha o jornal grego Kathimerini.
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Incêndio em Ática Ocidental com quatro novas frentes
O incêndio que está a assolar Ática Ocidental, na Grécia, tem agora mais quatro frentes ativas, nas localidades de Psatha, Loupa, Vilia e Megara, refere o jornal grego Kathimerini.
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Polícia Judiciária deteve suspeito de fogo florestal em Vila Nova de Famalicão
A Polícia Judiciária (PJ) deteve o presumível autor de um crime de incêndio florestal ocorrido no domingo na freguesia de Landim, concelho de Vila Nova de Famalicão, anunciou hoje aquela força. Em comunicado, a PJ refere que o incêndio terá sido iniciado através de chama direta, com recurso a um isqueiro.
“A investigação apurou que o suspeito terá ateado dois focos de incêndio num caminho de terra batida parcialmente invadido por vegetação espontânea, incidindo sobre a vegetação trepadeira que revestia o muro de contenção de um terreno agrícola”, acrescenta.
Sublinha que o incêndio “não assumiu maiores proporções devido à rápida intervenção de um morador de uma habitação confinante, que conseguiu extinguir as chamas com recurso a uma mangueira de água, bem como pelo facto de a ignição ter ocorrido durante a manhã, quando as condições meteorológicas eram ainda menos gravosas do que as habitualmente verificadas durante o período da tarde”.
O suspeito terá atuado “de forma deliberada e por motivos manifestamente fúteis, conhecendo o caráter ilícito da sua conduta e o elevado risco de propagação de um incêndio suscetível de colocar em perigo a floresta, pessoas e bens”.
O detido, de 54 anos e “com residência errática e em situação de indigência”, vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.
Na detenção, a PJ contou com a colaboração da GNR.
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Incêndio no estado de Washington já consumiu mais de três mil hectares
O incêndio que está a assolar a cidade de Spokane, no estado norte-americano de Washington, já consumiu 3.117 hectares de terreno, de acordo com a plataforma InchiWeb.
Segundo a CNN, o fogo está descontrolado, tendo consumido mais de 700 infraestruturas e obrigado à retirada de mais de 60 mil pessoas.
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Var continua em alerta nível 1 de poluição atmosférica devido ao incêndio
O departamento francês de Var vai continuar sob alerta nível 1 de poluição atmosférica devido à emissão de “partículas finas” provocada pelo incêndio que está a afetar a região de Gros Bessillon, avança a autarquia no X.
O incêndio, que começou na sexta-feira, consumiu mais de mil hectares de terreno, refere o jornal regional francês La Marseillaise.
#AlertePollution | ???? L'incendie du #GrosBessillon est responsable de la dégradation de la qualité de l'air dans le #Var depuis le 31 juillet.
➡️ Au regard des conditions météorologiques et du risque d'évolution défavorable de l'incendie, la procédure d’alerte de niveau 1 pour… pic.twitter.com/t5iYzMYUYU
— Préfet du Var (@Prefet83) August 3, 2026
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Incêndio em Washington obrigou à retirada de 60 mil pessoas e já destruiu cerca de 700 casas
Cerca de 65 mil pessoas foram retiradas na cidade de Spokane, no estado norte-americano de Washington, na sequência do incêndio que está a afetar o território e que já destruiu mais de 700 casas. A informação é avançada por Dave Upthegrove, comissário das Terras Públicas do estado de Washington, à CNN.
“Por trás de cada uma das imagens dramáticas que estamos a ver, há um bombeiro que está a trabalhar há dias, um gestor de emergências que está a tomar decisões impossíveis, famílias a deixar para trás tudo o que possuem para se tentar manter em segurança”, sublinha Upthegrove, que afirma que o cenário “é de partir o coração”.
Em todo o estado, estão 15 grandes incêndios florestais ativos, que estão a ser combatidos por cerca de cinco mil bombeiros.
At least 60,000 people in the Spokane, Washington, area have been forced to evacuate their homes as wildfires have destroyed or damaged at least 600 structures in the area, according to authorities.
ABC News' Alex Stone reports. https://t.co/caxcJjgbjP pic.twitter.com/aPZDPb7Zmb
— ABC News (@ABC) August 3, 2026AFP via Getty ImagesAFP via Getty Images
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Incêndio em Psatha atinge cerca de 20 casas
O incêndio em Ática Ocidental que está a afetar Psatha atingiu cerca de 20 casas, que foram danificadas ou estão em risco de chamas, segundo testemunhos de moradores da região à televisão pública ERT, citados pelo Kathimerini.
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Chamas voltam a intensificar-se perto de Atenas
Os incêndios que há quatro dias atingem a região de Atenas voltaram hoje a intensificar-se, ameaçando zonas habitadas e industriais a oeste da capital grega, apesar da diminuição do vento e da mobilização de centenas de bombeiros.
Depois de uma ligeira melhoria durante a manhã, as autoridades registaram um reacendimento das chamas durante a tarde na zona de Kandyli, uma das principais frentes do incêndio.
“Embora o vento tenha abrandado na região, em Kandyli ainda há rajadas e correntes ascendentes criadas pelo ar quente que sobe, e estamos a assistir a um ressurgimento do fogo”, afirmou o presidente da câmara de Megara, Panagiotis Margetis.
Segundo o autarca, não foram registados até agora danos em habitações ou empresas nas zonas de Kandyli e Agia Skepi, cerca de 50 quilómetros a noroeste de Atenas.
Margetis alertou, contudo, que “o fogo está constantemente a mudar de direção” e aproxima-se da zona industrial de Megara, cidade com mais de 20 mil habitantes, considerando a situação “muito perigosa”.
Os bombeiros confirmaram que o incêndio voltou a intensificar-se durante a tarde, embora tenham salientado que a situação é expectável perante a existência de vários focos ainda ativos.
Os ventos, que chegaram a ultrapassar os 100 quilómetros por hora nos últimos dias na região da Ática, diminuíram significativamente, mas as autoridades receiam que a subida das temperaturas, que poderão atingir 37.º C na quarta-feira, volte a agravar as condições.
Mais de 12 mil hectares de floresta e terrenos agrícolas arderam na Grécia na última semana, segundo dados baseados em análises do programa europeu Copernicus.
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Incêndio em Ática Ocidental combatido por 450 bombeiros
O incêndio em Ática Ocidental, na Grécia, está a ser combatido por 450 meios operacionais, mais 126 veículos e 20 meios aéreos, avança o jornal grego Kathimerini.
Segundo o meio de comunicação social, o principal desafio é a frente do sul, em Kandili Megaron, “onde as equipas tentam travar o seu avanço antes da Zona Industrial (ZI) de Megara”.
A frente nordeste alastrou até Psatha, tendo o incêndio tomado grandes proporções e obrigado à emissão de uma ordem de evacuação por parte da Proteção Civil.
Também foram emitidas ordens de evacuação em Kandili, Ano Vlychada, Agios Konstantinos, Megara (Zona Industrial) e Papa Perivoli.
Além dos meios operacionais, têm sido usadas máquinas pesadas para realizar os trabalhos de abertura de faixas de corta-fogo,
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Grécia. Área de Psatha evacuada
A Proteção Civil grega emitiu ordem de evacuação da área de Psatha, devido ao incêndio na Ática Ocidental.
As autoridades alertam no X para que os habitantes se refugiem para Megara.
⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
???? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω #Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026
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Área ardida em França é a maior desde 2005
Este ano, já arderam 92.583 hectares de território, a maior área ardida em França desde 2005, regista o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais.
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Associações de ambiente pedem contratação urgente de vigilantes da natureza
A Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente (CPADA) recomendou hoje ao Governo a contratação urgente de novos vigilantes da natureza, a revisão da carreira dos profissionais e a melhoria das condições de trabalho.
Dados de 2024 indicavam que o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) tinha 286 vigilantes da natureza, um número reduzido já que devia ter como referência 800 (600 no continente e 200 nas regiões autónomas) “conforme defendido pela associação profissional da classe”, diz a CPADA em comunicado.
A confederação também propõe ao Governo a revisão da carreira especial de vigilante da natureza, valorizando as condições remuneratórias, “adequando-as à exigência e responsabilidade das funções desempenhadas”, criando perspetivas de progressão na carreira, e melhorando as condições de trabalho, incluindo disponibilização de uniformes e equipamentos de proteção individual.
“Por outro lado, revela-se indispensável que o Governo assegure, em tempo, a regulamentação da carreira por forma a tornar esta profissão mais atrativa e a garantir a fixação dos profissionais no território”, refere o comunicado, em que a CPADA destaca que a carreira de vigilante da natureza não é revista há mais de 20 anos.
Nas contas da confederação, 286 vigilantes da natureza representam cerca de 11% do total de funcionários do ICNF e correspondem a mais de 2.500 hectares a proteger por cada vigilante.