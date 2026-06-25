Rubio afirma que Israel e Líbano estão próximos de um acordo

Os Estados Unidos confirmaram, pela primeira vez, num texto oficial assinado na cimeira dos G7, que não é um mediador neutro nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia. A declaração foi feita pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, numa conferência de imprensa, citada pela Ukrainska Pravda.

“Os Estados Unidos confirmaram pela primeira vez no texto [da cimeira do G7] que já não são um mediador neutro, mas que, juntamente connosco, apoiam a integridade territorial, o apoio militar e energético, bem como as sanções contra a Rússia”, referiu Macron.

A cimeira do G7 teve lugar em Évian, em França, entre os dias 15 e 17 de junho, e contaram com a presença de Volodymyr Zelensky. Os líderes das sete principais economias mundiais assinaram uma declaração de aumento do apoio militar à Ucrânia.