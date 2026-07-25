O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou hoje que falou com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, sobre a campanha dos Estados Unidos para desmantelar o Tribunal Penal Internacional (TPI).

“Ontem à noite [sábado à noite] falei com o secretário de Estado Marco Rubio, que reiterou a intenção dos Estados Unidos de agir com firmeza contra esta organização [o TPI]”, disse Netanyahu no início da reunião do seu Governo, segundo um comunicado divulgado pelo seu gabinete e antes da viagem que fará na segunda-feira a Washington, onde se vai reunir com Donald Trump.

Na mesma nota, Netanyahu alega que este tribunal internacional “põe em risco a justiça no mundo” e submete a segurança dos países “às decisões de funcionários corruptos em Haia”, apelando ainda a que outros países sigam a iniciativa norte-americana.

Netanyahu viajará na segunda-feira para Washington, a convite do Presidente Donald Trump, para participar do funeral do senador Lindsey Graham, aproveitando ainda para conversar com o chefe de Estado norte-americano “sobre todos os temas da agenda, incluindo a situação no Irão”, afirmou.

O encontro entre Netanyahu e Trump, o primeiro presencial entre os dois líderes desde o início da guerra conjunta contra o Irão, no final de fevereiro, ocorre num contexto de agravamento das hostilidades entre Washington e Teerão, com Telavive em estado de alerta.

Sobre a destituição, na sexta-feira, do procurador do Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, por alegada conduta sexual imprópria, Netanyahu insinuou hoje que o magistrado emitiu mandados de captura contra si e contra o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant por alegados crimes de guerra para desviar a atenção das acusações que recaíam sobre ele.

“Fê-lo para desviar as atenções, para reunir à sua volta todos os que odeiam Israel e, essencialmente, para criar uma couraça protetora. Essa couraça foi quebrada e expôs também a sua verdadeira motivação, bem como a injustiça e a profunda corrupção que existem não só na Procuradoria, mas em todo o Tribunal Penal Internacional”, afirmou o primeiro-ministro israelita.