Um ataque de colonos israelitas em Till, na Cisjordânia, provocou seis mortos — quatro palestinianos e dois israelitas — e oito feridos. Os colonos atacaram várias casas e abriram fogo contra palestinianos, segundo as autoridades locais, citadas pela Al Jazeera.

Na quinta-feira, dois episódios de esfaqueamento por parte de palestinianos tiveram lugar em Beit Furik e Tubase que resultaram em incursões lançadas pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla inglesa).

Os incidentes provocaram uma escalada de confrontos numa região já muito tensa e que levou ao aumento dos ataques de colonos contra palestinianos e ao reforço da presença das Forças de Defesa de Israel (IDF, sigla inglesa) na Cisjordânia.

Num comunicado conjunto, citado pelo The Times of Israel, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciaram a intensificação das operações militares contra “focos de terrorismo” na região, incluindo a demolição da casa do suspeito de um tiroteio que na quinta-feira matou um israelita, em Till.

Além disso, os dois governantes anunciaram o reforço da presença militar de Israel em toda a Cisjordânia, juntamente com a legalização de postos avançados agrícolas de colonos e a criação de novos postos de controlo. Do mesmo modo, Netanyahu ordenou a aceleração da legalização de colonatos na Cisjordânia, que são ilegais perante o direito internacional.

Na região de Nablus, colonos abriram fogo contra residentes e atacaram uma ambulância perto do posto de controlo israelita de Zaatara, tendo disparado contra palestinianos e incendiado uma casa em Urif. Além disso, ocuparam Odala, onde instalaram um acampamento, referem a Al Jazeera e a agência de notícias palestiniana Wafa.

Israeli settler terrorists attacked the Palestinian village of Urif in the West Bank, setting homes and vehicles on fire and attempting to burn a family alive inside their home. pic.twitter.com/eJ0ZKBN5jw — Ihab Hassan (@IhabHassane) July 24, 2026

Na mesma região, militares israelitas invadiram o hospital central e prenderam duas pessoas — que estavam feridas — suspeitas do ataque em Till.

Na aldeia de Surra, colonos israelitas incendiaram casas, campos e veículos civis, enquanto em Madama houve confrontos entre jovens palestinianos e militares israelitas. Os ataques em Surra provocaram três feridos, segundo a Wafa.

Em Ramallah, colonos danificaram canos de água em Ein Samia e bloquearam acessos à cidade, refere a agência de notícias. Em Al-Naqoura, colonos incendiaram campos e casas, sendo que os residentes temem um “pogrom”, de acordo com o ativista cristão palestiniano Ihab Hassan, no X.

BREAKING: Israeli settler terrorists are attacking the village of Al-Naqoura in the West Bank, setting fields on fire and attacking homes. Residents fear that the attacks could escalate into a pogrom. pic.twitter.com/KIGevlR2cY — Ihab Hassan (@IhabHassane) July 24, 2026

Em Haris, as forças israelitas isolaram a entrada da aldeia e abriram fogo contra a população, além de lançarem granadas de atordoamento. Do mesmo modo, fecharam os acessos às cidades de Deir Istiya e Deir Ballut, na região de Salfit da Cisjordânia.