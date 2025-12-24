Israel vai responder a ataque do Hamas. Netanyahu acusa grupo terrorista de não respeitar "plano de 20 pontos de Trump"

Catorze países condenaram hoje à noite a recente aprovação por Israel da construção de novos colonatos judaicos na Cisjordânia, instando o Governo israelita a reverter tal decisão e “cessar a expansão dos colonatos”.

“Nós, representantes da Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Irlanda, Islândia, Japão, Malta, Países Baixos, Noruega e Reino Unido, condenamos a aprovação, pelo gabinete de segurança do Governo israelita, da criação de 19 novos colonatos na Cisjordânia ocupada”, lê-se num comunicado conjunto divulgado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

“Reiteramos a nossa clara oposição a qualquer forma de anexação, bem como ao fomento da política de colonatos”, acrescentaram os 14 Estados no comunicado.

As autoridades israelitas anunciaram no domingo terem aprovado a construção de 19 colonatos na Cisjordânia, uma medida que visa, sustentam, “impedir a criação de um Estado palestiniano terrorista”, num contexto de expansão dos colonatos desde o ataque de 07 de outubro de 2023 do movimento islamita palestiniano Hamas em território israelita, que desencadeou, horas depois, a guerra de Israel na Faixa de Gaza.

A expansão dos colonatos tem prosseguido durante todos os Governos israelitas, tanto de esquerda como de direita, desde 1967, e intensificou-se significativamente sob a gestão do atual executivo – uma coligação de direita e extrema-direita cujo primeiro-ministro é Benjamin Netanyahu -, em especial desde o início da guerra de Israel na Faixa de Gaza, em retaliação ao ataque sem precedentes do Hamas em solo israelita.