Momentos-chave
- Forças israelitas matam palestiniano que atravessou linha amarela
- O que está a acontecer no conflito israelo-palestiniano
- Israel. Ministro da Cultura diz que quem culpar Netanyahu por 7 de Outubro "vive num mundo de fantasia"
- Manifestações nos próximos dias, em Israel, exigem regresso de último refém, que morreu no 7 de Outubro
- Israel diz ter matado comandante da iraniana Força Quds no Líbano
- Cinco israelitas detidos por atacar casa palestiniana com pedras e deixar bebé de oito meses ferido
- Um morto registado em Gaza fruto de ataques israelitas
- Israel "nunca irá retirar-se totalmente" da Faixa de Gaza, diz ministro
- Dois mortos em ataque no leste do Líbano. Israel diz tratar-se operação para visar "agente terrorista"
- Síria anuncia detenção do líder do Estado Islâmico em Damasco
- Forças de Defesa de Israel anunciam detenção de quatro suspeitos de preparar ataques terroristas na Cisjordânia
- Israel rejeita condenação internacional à aprovação de 19 colonatos na Cisjordânia
Histórico de atualizações
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O que está a acontecer no conflito israelo-palestiniano
- O ministro da Cultura de Israel, Miki Zohar, defendeu Benjamin Netanyahu ao afirmar que responsabilizá-lo pelos ataques de 7 de Outubro é “viver num mundo de fantasia”. De acordo com Zohar, o ataque do Hamas deve ser encarado como um evento complexo, resultado de décadas de conflito, não podendo ser atribuído a uma única liderança. E disse que todo o povo estava “complacente”.
- Em resposta à condenação internacional sobre os planos de colonização na Cisjordânia, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, declarou que nenhum país irá limitar o direito dos judeus de viver na Terra de Israel. Esta afirmação surge após a aprovação de 19 novos colonatos na região, considerados ilegais pelas Nações Unidas.
- As Forças de Defesa de Israel, em colaboração com o Shin Bet, eliminaram um alto comandante da unidade de operações da Força Quds do Irão numa operação aérea no Líbano. O alvo, Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, estava envolvido na promoção de atentados contra Israel.
- Manifestações em Israel estão marcadas para exigir o regresso do último refém israelita morto, Ran Gvili, cujo corpo foi levado para Gaza durante o ataque do Hamas em Outubro de 2023.
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Bom dia.
Abrimos um novo artigo em direto para acompanhar a atualidade do conflito israelo-palestiniano, ao longo desta sexta-feira.
Obrigado.
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Forças israelitas matam palestiniano que atravessou linha amarela
As Forças de Defesa de Israel mataram esta quinta-feira um palestiniano que atravessou a linha amarela, que demarca o território de Gaza sem presença de forças israelitas do restante, avança o Haaretz.
O incidente teve lugar no norte da Faixa de Gaza.
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Israel. Ministro da Cultura diz que quem culpar Netanyahu por 7 de Outubro "vive num mundo de fantasia"
O ministro da Cultura de Israel, Miki Zohar, afirmou que quem acredita que uma investigação aos ataques de 7 de Outubro irá apontar Benjamin Netanyahu como principal responsável pelas falhas do Estado “vive num mundo de fantasia”.
Em declarações ao site Walla, Zohar rejeitou a ideia de que a comissão de inquérito proposta pelo Governo — com membros nomeados politicamente — sirva para ilibar o primeiro-ministro. “Quem pensa que uma comissão concluiria que o principal culpado é Netanyahu está a sonhar”, afirmou.
Segundo o ministro, o ataque do Hamas deve ser visto como “um acontecimento metodológico complexo, que se arrasta há décadas”. “Todos os cidadãos de Israel estavam complacentes. Estávamos todos numa espécie de euforia”, acrescentou, defendendo que as responsabilidades não podem ser atribuídas a uma única liderança.
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Manifestações nos próximos dias, em Israel, exigem regresso de último refém, que morreu no 7 de Outubro
Várias manifestações e protestos estão marcados para amanhã, sexta-feira, e sábado em Israel, exigindo o regresso de Ran Gvili, polícia da unidade Yamam morto e último refém ainda retido em Gaza.
Gvili, que na altura se preparava para uma cirurgia ao ombro, foi morto a 7 de outubro de 2023 durante o histórico ataque do Hamas, e o seu corpo foi levado para Gaza, alegadamente pelas brigadas da jihad islâmica.
Na sexta-feira de manhã, a família de Hadar Goldin, soldado morto há anos e devolvido a Israel para ser sepultado, irá participar numa cerimónia em memória de Gvili no Memorial Black Arrow. À tarde, haverá um evento no Hostages Square, em Tel Aviv, com a presença de familiares de reféns e comunidades locais.
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Israel diz ter matado comandante da iraniana Força Quds no Líbano
As Forças de Defesa de Israel (IDF) e o serviço de segurança interno Shin Bet anunciaram esta manhã a eliminação de um alto comandante da unidade de operações da Força Quds do Irão, numa operação aérea no nordeste do Líbano.
A Força Quds é o braço extraterritorial da Guarda Revolucionária iraniana. Segundo a agência oficial libanesa, duas pessoas morreram no ataque com drone, que visou um veículo numa estrada que liga o Líbano à Síria.
O comunicado militar israelita identifica o alvo como Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, sublinhando que, nos últimos anos, esteve envolvido na “promoção de atentados terroristas contra Israel na área Síria-Líbano”.
בפעילות משותפת של צה״ל ושב״כ: חוסל מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' האיראני
צה״ל ושב״כ חיסלו מוקדם יותר היום במרחב נצריה שבלבנון את חסין מחמוד מרשד אלג׳והרי, מחבל מרכזי ביחידת המבצעים של 'כוח קדס' (840), אשר היה מעורב בשנים האחרונות בקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל בזירת… pic.twitter.com/9X2NJClmDJ
— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 25, 2025
A nota acrescenta que a Unidade de Operações, também conhecida como Unidade 840, “é responsável e dirige a atividade terrorista iraniana contra o Estado de Israel”.
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Cinco israelitas detidos por atacar casa palestiniana com pedras e deixar bebé de oito meses ferido
A polícia e o exército israelita prenderam cinco colonos israelitas provenientes de um colonato ilegal por suspeita de atirar pedras a uma residência palestiniana na aldeia de Sa’ir, no sul da Cisjordânia ocupada, ferindo um bebé.
إصابة طفلة رضيعة بحجارة مليشيات المستوطنين خلال هجوم نفذته فجر اليوم في منطقة الربيعة ببلدة سعير شمال الخليل، تخلله حرق مركبات وهجوم على المنازل. pic.twitter.com/GIr31vMNBZ
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 25, 2025
O bebé, uma menina de oito meses, foi hospitalizado em estado moderado com ferimentos na cabeça e no rosto depois de ter sido atingida na cabeça por uma pedra na segunda-feira à noite, escreve o Times of Israel.
#صور مستوطنون يحرقون "باجر" في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فجر اليوم. pic.twitter.com/YKAR9jqIfQ
— الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) December 25, 2025
Além disso, foi também reportado que colonos israelitas terão incendiado uma escavadora na aldeia de Beit Fajjar, também no sul do território, e pintado uma estrela de David e as mensagens “Vocês não nos vão quebrar” e “Vingança” numa parede nas proximidades esta madrugada. Nenhuma detenção foi relatada até à data.
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Papa Leão XIV lembra o sofrimento de quem vive em Gaza durante missa de Natal
O Papa Leão XIV lembrou hoje, durante a homilia da missa do dia de Natal, o sofrimento de quem vive em Gaza e dos deslocados e refugiados dos vários continentes.
“Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne sofredora dos outros”, disse o Papa Leão XIV, na missa de Natal, que voltou hoje a celebrar-se na basílica de São Pedro, no Vaticano, depois de mais de 30 anos – a última celebração foi em 1994.
Durante a homilia, o Papa deixou algumas perguntas sobre os mais vulneráveis: “Como não pensar nas tendas em Gaza, expostas durante semanas à chuva, ao vento e ao frio, e nas de tantos outros deslocados internos e refugiados em todos os continentes, ou nos abrigos improvisados de milhares de pessoas sem-teto nas nossas cidades?”.
“Só quando a fragilidade alheia nos fere o coração, quando a dor alheia destrói as nossas certezas inabaláveis, é que a paz começa”, acrescentou.
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Um morto registado em Gaza fruto de ataques israelitas
De acordo com o Haaretz e a Al-Jazeera, foram registados ataques em vários locais da Faixa de Gaza esta quinta-feira, causando pelo menos uma morte.
Em causa está uma situação de conflito em que as forças israelitas terão disparado contra palestinianos em Beit Lahia, na zona de Jabalia, no norte de Gaza, matando pelo menos uma pessoa e ferindo várias outras.
Segundo o Haaretz, Israel também fez bombardeamentos contra contra edifícios a leste de Khan Yunis e em Deir al-Balah.
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Israel "nunca irá retirar-se totalmente" da Faixa de Gaza, diz ministro
Israel “nunca irá retirar-se totalmente” da Faixa de Gaza, afirmou o ministro da Defesa, Israel Katz, numa tentativa de clarificar declarações recentes sobre a criação de colonatos em Gaza.
Num evento organizado pelo jornal Makor Rishon, citado pelo The Times of Israel, Katz afirmou que Israel irá manter uma zona de segurança significativa dentro de Gaza, mesmo numa eventual segunda fase de um acordo, para proteger as comunidades israelitas.
Israel Katz disse que não está a recuar nas palavras que tinha proferido sobre a instalação de colonatos, dizendo que estas foram mal interpretadas. “Recuar? Isso é algo que faço quando estou a conduzir”, atirou.
O responsável admitiu, no entanto, que a sua “visão” a longo prazo pode incluir grupos do tipo Nahal no norte de Gaza, sem confirmar planos concretos de colonização.
O ministro da Defesa disse ainda que, caso o Hamas não se desarme, Israel tratará de o fazer, destacando a importância do controlo do corredor de Filadélfia para impedir o contrabando de armas a partir do Egito.
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Autoridades turcas detêm 115 suspeitos de pertencerem ao Estado Islâmico e de planearem ataque no Ano Novo
O procurador de Istambul ordenou a detenção de 137 suspeitos de pertencerem ao grupo Estado Islâmico (EI), 115 dos quais foram hoje detidos, por suspeita de planearem ataques durante o período de festividades do fim do ano.
De acordo com um comunicado do gabinete do procurador, a ordem de detenção aconteceu “após receber dados dos serviços de informações indicando que a organização terrorista Estado Islâmico estava a planear ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo”.
Detenções semelhantes são realizadas regularmente no fim do ano, antes das tradicionais celebrações de Ano Novo. A Turquia, que partilha uma fronteira de 900 quilómetros com a Síria, teme a infiltração do grupo extremista islâmico, que se mantém ativo no seu país vizinho.
O Estado Islâmico foi recentemente acusado de atacar norte-americanos em Palmira, na Síria, matando dois soldados e um intérprete.
Os serviços de informações turcos anunciaram esta semana a detenção, “entre o Afeganistão e o Paquistão”, de um suposto chefe do grupo Estado Islâmico, que estaria a planear ataques na região e até na Europa.
Na altura da detenção, o suspeito, Mehmet Gören, que entretanto foi levado para a Turquia, foi acusado pelos serviços de informação turcos, de “planear ataques suicidas contra civis no Afeganistão, Paquistão, Turquia e Europa”.
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Dois mortos em ataque no leste do Líbano. Israel diz tratar-se operação para visar "agente terrorista"
O exército israelita adiantou ao Times of Israel ter conduzido um ataque aéreo em conjunto com a agência de segurança Shin Bet contra uma pessoa que considerou tratar-se de um “agente terrorista”.
O ataque decorreu perto da cidade de Nasiriyah, no vale de Beqaa, na fronteira leste do Líbano junto à Síria.
غارة من مسيرة على سيارة في بلدة حوش السيد علي – البقاع pic.twitter.com/ua3Jv6uy7w
— Annahar النهار (@Annahar) December 25, 2025
As IDF não especificam a que grupo terrorista pertencia este suposto alvo, mas os media libaneses noticiam que desta operação resultaram duas mortes como resultado de um carro ter sido atingido por drones.
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Síria anuncia detenção do líder do Estado Islâmico em Damasco
As autoridades sírias anunciaram esta quarta-feira a detenção de Taha al Zubi, líder do Estado Islâmico na província de Damasco, numa operação realizada em conjunto com a Coligação Internacional contra a organização terrorista.
“A operação resultou na detenção do líder da organização terrorista em Damasco, Taha al Zubi, apelidado de ‘Abu Omar Tabia’, e de vários dos seus colaboradores. Foram apreendidos um cinto explosivo e uma arma militar”, confirmou o chefe das Forças de Segurança Interna na referida região síria, Ahmed al Dalati, em declarações à agência noticiosa estatal SANA.
A captura de Al Zubi ocorreu na localidade de Muadamiyat, no âmbito de uma “operação de segurança precisa, dirigida contra um esconderijo da organização terrorista” Estado Islâmico e “após uma vigilância meticulosa e um intenso acompanhamento de inteligência”, precisou o general sírio.
Segundo Dalati, a detenção representa “um duro golpe” para o grupo extremista islâmico e “confirma o alto nível de preparação” das forças de segurança sírias para enfrentar “qualquer ameaça à segurança da província [de Damasco] e seus arredores”.
“Enviamos uma mensagem clara a qualquer pessoa que se atreva a participar em atividades terroristas ou a oferecer apoio ao Estado Islâmico: a justiça irá alcançá-los onde quer que estejam e não encontrarão refúgio na nossa terra. A segurança da Síria é uma linha vermelha e continuaremos a atacar com mão de ferro até à completa erradicação dos remanescentes do terrorismo e dos seus esconderijos”, afirmou.
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Forças de Defesa de Israel anunciam detenção de quatro suspeitos de preparar ataques terroristas na Cisjordânia
Numa publicação feita na rede social X, as IDF afirmam ter detido em Jayyous “quatro terroristas que atuavam para promover atividades terroristas na região e planeavam executar um ataque”.
⭕️APPREHENDED: IDF soldiers apprehended 7 terrorists in several areas.
????Jayus area
Four terrorists who operated to advance terrorist activities in the area and planned to execute a terror attack were apprehended.
????Kifl Haris and Deir Istiya
Three terrorists who hurled…
— Israel Defense Forces (@IDF) December 25, 2025
Além dos, o exército israelita afirma ter detido ainda três pessoas nas vilas de Kifl Haris e Deirr Istiya por “terem atirado pedras a uma via principal”.
“Os suspeitos detidos foram transferidos para a ISA [o Shin Bet, a agência de informação israelita] para mais interrogatórios”, termina a publicação.
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Israel rejeita condenação internacional à aprovação de 19 colonatos na Cisjordânia
O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Gideon Saar, afirmou que nenhum país limitará “o direito dos judeus de viver na Terra de Israel”, após vários países terem condenado a aprovação de 19 colonatos na Cisjordânia ocupada.
“Israel rejeita veementemente a declaração emitida por países estrangeiros relativamente à decisão do Gabinete sobre os colonatos na Judeia e Samaria”, o termo bíblico oficial que Israel utiliza para se referir à Cisjordânia ocupada, declarou na quarta-feira à noite Saar, citado hoje pela agência de notícias EFE.
Os colonatos israelitas na Cisjordânia – ocupada por Israel desde 1967 – são considerados ilegais pelas Nações Unidas.
“Os governos estrangeiros não restringirão o direito dos judeus de viver na Terra de Israel e qualquer pedido nesse sentido é moralmente errado e discriminatório”, acrescentou.
Entre os países que condenaram a aprovação dos colonatos estão França, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Itália, Irlanda, Islândia, Japão, Malta, Países Baixos e Noruega.
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Bom dia.
Antes de mais, deixamos-lhe o desejo de boas festas e o agradecimento de continuar connosco neste dia de Natal.
O Observador continua a acompanhar a atualidade do conflito na Faixa de Gaza e a situação no Médio Oriente. Recorde o que se passou na quarta-feira neste link.
Israel vai responder a ataque do Hamas. Netanyahu acusa grupo terrorista de não respeitar “plano de 20 pontos de Trump”