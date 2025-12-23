EUA acusam Israel de "provocar" o mundo árabe após Katz ter pedido colonatos em Gaza

O exército libanês garantiu hoje estar “prestes a concluir a primeira fase” do plano que visa assegurar o controlo do armamento pelas Forças Armadas e avançar para o desarmamento do grupo xiita.

Em comunicado, o comandante-chefe do exército libanês, general Rodolphe Heikal, informou que a instituição está a “avaliar, estudar e planear meticulosamente” as próximas etapas, tendo em conta “todos os dados e circunstâncias relevantes”.

Heikal falava após uma reunião extraordinária realizada em Yarze, a leste de Beirute, com altos comandantes militares, dedicada aos “últimos acontecimentos” num contexto de “violações e ataques israelitas contínuos”.

O responsável sublinhou a ambição de “reforçar as capacidades do exército” para que este se afirme como “protetor e garante da segurança do povo libanês” em todo o território, defendendo a necessidade de um apoio “substancial e de alta qualidade” por parte de países “irmãos e amigos”.

O comandante-chefe considerou ainda “positivas” as reuniões mantidas na semana passada em Paris com enviados especiais para o Líbano de França, dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, nas quais foram discutidos os esforços para desarmar o Hezbollah.

Heikal destacou o desempenho das Forças Armadas, afirmando que estas “conquistaram a confiança” apesar de “acusações ocasionais e tentativas de desinformação israelitas”, e reconheceu o papel da missão de paz das Nações Unidas (UNIFIL).

Este verão, o Governo libanês aprovou um plano militar para garantir a exclusividade do armamento estatal, que Washington e Israel procuram acelerar, no caso israelita através do aumento dos bombardeamentos no país.

Para já, Beirute concentra-se numa primeira fase destinada a concluir o desarmamento de atores não estatais na faixa fronteiriça com Israel até ao final do ano, prevendo que o restante território seja abrangido gradualmente, em contraste com a preferência israelita por um avanço mais rápido em todo o país.