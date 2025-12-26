Netanyahu vai reunir-se com Trump nos Estados Unidos

Benjamin Netanyahu vai partir para os Estados Unidos da América amanhã e só voltará a Israel na sexta-feira. De acordo com o The Times of Israel, que teve acesso à agenda do primeiro-ministro israelita, Netanyahu deverá aterrar na Flórida este domingo às 14h locais (19h em Lisboa), mas o encontro com membros da administração norte-americana só vão acontecer na segunda-feira.

No início da tarde de dia 29, Netanyahu vai encontrar-se com o Secretário de Estado Marco Rubio e, pelas 15h30 locais (20h30 em Lisboa), com o Presidente Donald Trump em Mar-a-Lago.

Após um dia sem nada marcado na agenda, o chefe do Governo israelita vai encontrar-se com “líderes evangélicos” e com a comunidade judaica na manhã de quarta-feira. Volta a entrar num avião no final da tarde de quinta-feira, com destino final Telavive.