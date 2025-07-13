Netanyahu terá prometido que após cessar-fogo volta à guerra em Gaza

A televisão israelita Channel 12 noticia que Benjamin Netanyahu terá prometido ao ministro das Finanças, Bezalel Smotrich (um dos elementos de extrema-direita que fazem parte do seu governo), que depois do cessar-fogo de 60 dias que está a ser discutido com o Hamas em Doha, no Catar, Israel voltará à guerra em Gaza.

Segundo o canal, estas terão sido as palavras de Netanyahu: “Depois da pausa, vamos transferir a população da faixa para sul e impor um cerco [no norte]”. Smotrich quereria garantias de que a guerra continuaria em pleno após um eventual acordo de cessar-fogo. “Até agora tenho estado ocupado com o Irão — agora posso assegurar-me de que o exército segue as minhas instruções”.

Tanto Smotrich como o ministro da Segurança Interna, Ben Gvir, têm avisado que sairão do governo se existir um acordo que acabe com a guerra estando o Hamas ainda com o controlo de Gaza.