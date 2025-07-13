Momentos-chave
- Netanyahu terá prometido que após cessar-fogo volta à guerra em Gaza
- Ex-primeiro-ministro israelita diz que plano do governo é enviar palestinianos para "campo de concentração"
- Netanyahu reúne ministros e responsáveis de segurança para discutir cessar-fogo, Witkoff "esperançoso"
- Número de mortos em Gaza neste domingo subiu para 30
- IDF invadem instalações ligadas ao regime de Bashar al-Assad e encontram toneladas de armamento
- O que está a acontecer no conflito israelo-palestiniano
- Negociação de cessar-fogo em Gaza atingiu "momento crítico", diz responsável do Hamas
- "Falha técnica" no armamento. Israel reconhece ter matado civis perto de ponto de distribuição de água
- Filipina que era cuidadora em Israel morreu devido aos ferimentos causados por míssil iraniano
- Netanyahu desmentiu notícia do NYT mas jornal nota que primeiro-ministro israelita "não refutou os factos"
- Força aérea atacou 150 alvos em Gaza nas últimas 24 horas
- Israel tentou assassinar Presidente do Irão num ataque aéreo. Ficou ferido numa perna
Histórico de atualizações
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O que está a acontecer no conflito israelo-palestiniano
- O exército israelita confirmou a morte de civis palestinianos perto de um ponto de distribuição de água na Faixa de Gaza – mas garante que esse incidente foi consequência de uma “falha técnica” no armamento utilizado. O exército está a investigar o que se passou e reiterou que procura evitar prejudicar civis nas suas operações contra grupos ligados ao Hamas em Gaza.
- As negociações para um cessar-fogo chegaram a um “momento crítico”, segundo um responsável do Hamas. Mediadores estão a trabalhar para um acordo, mas ainda não se chegou a um consenso devido à “teimosia” atribuída ao lado israelita.
- O número total de mortes causadas por bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza ascendeu a 58.026, com 138.520 feridos desde 7 de outubro de 2023, de acordo com o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, mais 134 pessoas morreram e 400 foram hospitalizadas devido aos ataques.
- O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, sofreu ferimentos numa perna durante um ataque aéreo israelita em Teerão, em junho. O bombardeamento, que visou uma reunião do Conselho Supremo de Segurança Nacional, ocorreu nos pisos inferiores de um edifício na capital, dificultando a evacuação devido ao corte de energia.
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com o conflito no Médio Oriente ao longo deste domingo.
Continue, por favor, a acompanhar-nos neste novo artigo. Obrigado!
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Netanyahu terá prometido que após cessar-fogo volta à guerra em Gaza
A televisão israelita Channel 12 noticia que Benjamin Netanyahu terá prometido ao ministro das Finanças, Bezalel Smotrich (um dos elementos de extrema-direita que fazem parte do seu governo), que depois do cessar-fogo de 60 dias que está a ser discutido com o Hamas em Doha, no Catar, Israel voltará à guerra em Gaza.
Segundo o canal, estas terão sido as palavras de Netanyahu: “Depois da pausa, vamos transferir a população da faixa para sul e impor um cerco [no norte]”. Smotrich quereria garantias de que a guerra continuaria em pleno após um eventual acordo de cessar-fogo. “Até agora tenho estado ocupado com o Irão — agora posso assegurar-me de que o exército segue as minhas instruções”.
Tanto Smotrich como o ministro da Segurança Interna, Ben Gvir, têm avisado que sairão do governo se existir um acordo que acabe com a guerra estando o Hamas ainda com o controlo de Gaza.
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Ex-primeiro-ministro israelita diz que plano do governo é enviar palestinianos para "campo de concentração"
O antigo primeiro-ministro israelita Ehud Olmert diz que o plano do governo israelita para deslocar os palestinianos para uma “cidade humanitária” resume-se a enviá-los para um campo de concentração.
“É um campo de concentração, lamento”, disse Olmert ao The Guardian. “Se os palestinianos forem deportados para a nova ‘cidade humanitária’, pode-se dizer que é parte de uma limpeza étnica” — é uma interpretação que considera “inevitável”.
“Se construírem um campo onde planeiam ‘limpar’ mais de metade de Gaza, então a interpretação inevitável da estratégia é que não é salvá-los. É deportá-los, empurrá-los e deitá-los fora”.
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Netanyahu reúne ministros e responsáveis de segurança para discutir cessar-fogo, Witkoff "esperançoso"
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai reunir responsáveis de segurança e ministros do núcleo duro do Governo para discutir a guerra em Gaza, informando durante o encontro os presentes sobre as “dificuldades” nas conversações com o Hamas, diz o Haaretz.
O principal ponto de discussão, relata o mesmo jornal, será o destacamento de forças de Israel na faixa de Gaza durante o eventual cessar-fogo que está a ser discutida. A ideia passará por aliviar essa presença no corredor de Morag, para tentar chegar a um acordo com o Hamas.
As duas partes continuam envolvidas nas negociações para o cessar-fogo a decorrer em Doha, no Qatar, dizem fontes “políticas” ao jornal.
Já o enviado da administração Trump ao Médio Oriente, Steve Witkoff, disse este domingo que está “esperançoso” sobre um novo acordo de cessar-fogo, confirmando em New Jersey que planeava encontrar-se com responsáveis do Qatar à margem da final do mundial de clubes.
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Número de mortos em Gaza neste domingo subiu para 30
O número de mortos palestinianos na Faixa de Gaza subiu este domingo para pelo menos 30 pessoas, incluindo seis crianças num ponto de recolha de água, segundo o jornal Haaretz.
As autoridades de Saúde do território palestiniano controladas pelo Hamas dão ainda conta de mais de 58.000 mortos desde o início da guerra em outubro de 2023.
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IDF invadem instalações ligadas ao regime de Bashar al-Assad e encontram toneladas de armamento
As tropas das Forças de Defesa de Israel invadiram diversas instalações ligadas ao regime do antigo Presidente sírio Bashar al-Assad, no sul da Síria, e alegam ter encontrado uma grande quantidade de armamento militar.
A informação anunciada este domingo pelas IDF relata o raide sobre diversos “quartéis-generais importantes” pertencentes às forças de comando do regime do antigo líder sírio, no qual estariam mais de três toneladas de armas, incluindo minas antitanque, dispositivos explosivos e foguetes.
O objetivo da operação em território sírio visa impedir o contrabando de armas para o Hezbollah, no Líbano.
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Negociação de cessar-fogo em Gaza atingiu "momento crítico", diz responsável do Hamas
As negociações com vista a um cessar-fogo em Gaza atingiram um “momento crítico”, afirma um alto funcionário do Hamas que é citado nos meios de comunicação palestinianos, via The Times of Israel.
O Palestine Al-Youm, um canal televisivo afiliado do grupo da jihad islâmica palestiniana, diz que este responsável do Hamas – não identificado – afirma que as próximas horas podem ser decisivas.
Do seu ponto de vista, os mediadores estão a trabalhar para avançar com as negociações. Porém, ainda não existe um consenso devido ao que considera ser uma “teimosia” do lado israelita.
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"Falha técnica" no armamento. Israel reconhece ter matado civis perto de ponto de distribuição de água
As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram este domingo que um ataque que causou vítimas civis palestinianas junto a um ponto de distribuição de água na zona central da Faixa de Gaza foi resultado de uma “falha técnica” no armamento utilizado.
“Hoje foi realizado um ataque com o objetivo de neutralizar um operacionais do grupo terrorista jihad islâmica palestiniana, na zona central de Gaza. Devido a uma falha técnica na munição, esta acabou por atingir uma área a dezenas de metros do alvo pretendido“, informou o exército israelita em comunicado.
A IDF afirma estar a par de relatos sobre vítimas no local e que o incidente está a ser investigado. “Estamos a rever todos os detalhes. O exército está a operar contra grupos terroristas em Gaza e faz todos os esforços para evitar danos a civis“, acrescentou o comunicado.
O número exato de vítimas ainda não foi confirmado, mas há relatos de que pelo menos 10 pessoas terão morrido, incluindo crianças.
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Filipina que era cuidadora em Israel morreu devido aos ferimentos causados por míssil iraniano
Uma mulher filipina, com 49 anos, morreu devido aos ferimentos sofridos num ataque iraniano (com míssil) em Rehovot, durante a guerra entre Israel e o Irão que durou 12 dias no mês passado.
A morte de Leah Mosquera eleva para 29 o número de vítimas fatais dos ataques iranianos em solo israelita.
Segundo a Embaixada das Filipinas em Israel, o míssil atingiu a casa onde Mosquera vivia e trabalhava como cuidadora, no dia 15 de junho. A vítima esteve hospitalizada durante um mês no Centro Médico Shamir, onde foi submetida a várias cirurgias, mas acabou por não resistir.
Durante a hospitalização, Leah esteve acompanhada pela irmã, Joy Mosquera, também ela cuidadora nas mesmas condições em Israel.
O corpo de Leah Mosquera será repatriado para as Filipinas, onde será realizado o funeral.
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Mortos em Gaza ultrapassam os 58 mil após últimos bombardeamentos israelitas
O número total de mortes na Faixa de Gaza causadas por bombardeamentos israelitas é de 58.026 após os últimos ataques do Exército, informou o Ministério da Saúde.
“O número de vítimas causadas pelos ataques israelitas atingiu os 58.026 mortos e 138.520 feridos desde 7 de outubro de 2023”, lê-se num comunicado de imprensa do Ministério da Saúde.
Nas últimas 24 horas, os ataques israelitas resultaram na morte de mais 134 pessoas. Somam-se 400 pessoas que foram encaminhadas para os hospitais que prestam atendimento no enclave palestiniano, além das unidades de saúde.
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Netanyahu desmentiu notícia do NYT mas jornal nota que primeiro-ministro israelita "não refutou os factos"
O gabinete de Benjamin Netanyahu desmentiu a notícia do The New York Times, avançada neste sábado, de que o primeiro-ministro israelita terá tido oportunidade para acabar com a guerra em Gaza seis meses após o 7 de outubro – mas não o fez porque isso levaria à queda da frágil coligação que lidera.
Num comunicado, o gabinete do primeiro-ministro afirmou que o relato feito pelo New York Times “difama[va] Israel, o seu bravo povo e soldados, e o seu primeiro-ministro”.
Em resposta, o jornal reiterou que a sua investigação se baseou “em dezenas de registos governamentais, documentos militares e entrevistas com mais de 110 autoridades em Israel, nos EUA e em todo o mundo árabe”. O desmentido de Netanyahu “não refuta os factos” noticiados, nota o jornal.
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Força aérea atacou 150 alvos em Gaza nas últimas 24 horas
A Força Aérea israelita atacou 150 alvos em Gaza nas últimas 24 horas, segundo informação oficial divulgada pelas Forças de Defesa Israel (IDF) há momentos.
Há poucas horas,a organização de primeiros socorros Defesa Civil na Faixa de Gaza anunciou que pelo menos 27 palestinianos foram mortos em ataques israelitas em vários pontos do território durante a madrugada e manhã de hoje.
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Ataques israelitas durante a noite e manhã fazem 27 mortos em Gaza
A organização de primeiros socorros Defesa Civil na Faixa de Gaza anunciou que pelo menos 27 palestinianos foram mortos em ataques israelitas em vários pontos do território durante a madrugada e manhã de hoje.
De acordo com o porta-voz dessa organização de primeiros socorros, os ataques realizados antes do amanhecer e ao início da manhã atingiram residências e campos de deslocados, entre outros locais, escreve a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), que afirma que o exército israelita não comentou, para já, estas informações.
Na cidade de Gaza, cinco palestinianos, incluindo mulheres e crianças, foram mortos num ataque noturno contra uma casa no campo de Chati, enquanto outros dois ataques que atingiram casas causaram três mortos, incluindo uma criança, precisou o porta-voz.
No campo de refugiados de Nousseirat, no centro do território, 10 pessoas morreram num ataque contra uma casa, e seis palestinos foram mortos pela manhã perto de um ponto de distribuição de água potável, em Nousseirat. Outros três morreram num ataque ao campo de deslocados de Al-Mawassi, no sul do território.
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Israel tentou assassinar Presidente do Irão num ataque aéreo. Ficou ferido numa perna
O Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, sofreu ferimentos numa perna devido a um ataque aéreo israelita que ocorreu a 16 de junho, em Teerão, e que só nas últimas horas foi revelado pela imprensa iraniana.
Segundo uma reportagem da agência Fars, próxima da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, o alvo terá sido uma reunião do Conselho Supremo de Segurança Nacional, realizada nos pisos inferiores de um edifício na zona oeste da capital.
A localização exata não foi confirmada pela Fars, mas o canal Iran International indicou que o ataque ocorreu perto de Shahrak-e Gharb, um bairro de classe alta em Teerão.EVGENIA NOVOZHENINA / POOL/EPA
De acordo com a Fars, o bombardeamento teve como alvo pontos de acesso e saídas de emergência do edifício, cortando a energia elétrica e dificultando a evacuação. Ainda assim, os dirigentes presentes conseguiram fugir através de uma escotilha de emergência, altura em que Pezeshkian e outros terão ficado feridos nas pernas.
Além do Presidente, estavam presentes na reunião Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente do Parlamento, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, chefe do sistema judicial, e outros altos responsáveis da segurança nacional.
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Bom dia.
Vamos concentrar neste artigo liveblog todas as últimas notícias relacionadas com o conflito no Médio Oriente, ao longo deste domingo.
Irão recusa abandonar planos de enriquecimento de urânio, que garante serem para fins pacíficos
Deixamos, aqui, a ligação para o liveblog de ontem, sábado, que terminou com a informação de que o Irão recusou abandonar os planos de enriquecimento de urânio para fins alegadamente pacíficos.
Muito obrigado por nos acompanhar.