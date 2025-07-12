O Irão reafirmou neste sábado que não irá aceitar qualquer acordo nuclear que lhe retire o direito ao enriquecer urânio para fins pacíficos, conforme previsto no Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). A declaração foi feita pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, durante um encontro com diplomatas em Teerão.

“Não haverá qualquer acordo em que o enriquecimento não esteja incluído”, afirmou Araghchi, sublinhando que essa é uma linha vermelha nesta negociação.

Apesar do impasse, o Irão mostrou-se disponível para retomar as negociações, indicando que está a analisar o momento, o local, o formato e as garantias necessárias para avançar.

As conversações entre Teerão e Washington, iniciadas em Abril, foram interrompidas após um ataque surpresa de Israel às instalações nucleares iranianas a 13 de junho — dois dias antes de uma reunião agendada em Omã e um dia depois de expirar o prazo de 60 dias estabelecido pelo Presidente dos EUA, Donald Trump, para alcançar um entendimento.