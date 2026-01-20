Momentos-chave
- O que aconteceu até agora:
- Exército israelita emite novas ordens de evacuação no sul de Gaza
- Trump diz que conversou com al-Sharaa sobre prisões na Síria
- Amnistia denuncia que jovem detido nos protestos no Irão será executado quarta-feira
- Trump não recusa ação militar no Irão, mas diz que é preciso "ver o que acontece"
- Trump: "O Presidente da Síria tem um currículo difícil, mas não se vai pôr lá um menino do coro"
- Erdoğan está a decidir sobre convite dos EUA para Conselho de Paz
- Zelensky diz que Ucrânia também foi convidado para Conselho de Paz
- Europeus ponderam parar de enviar funcionários para centro coordenado pelos EUA em Gaza
- Emirados Árabes Unidos aceitam convite para Conselho de Paz de Gaza
- Israel confirma que recebeu convite para integrar Conselho de Paz de Gaza
- Conselho de Direitos Humanos da ONU vai reunir de emergência na sexta sobre o Irão
- China diz que também foi convidada para integrar Conselho de Paz de Gaza
- ONU considera ilegal e grave demolição de complexo da organização da ONU em Israel
- IDF dizem que atingiram membro do Hezbollah no Líbano
- Trump confirma que convidou Putin para o Conselho de Paz
- Israel terá recebido convite para integrar Conselho de Paz anunciado por Trump para Gaza
Histórico de atualizações
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O que aconteceu até agora:
- Donald Trump afirmou que ainda não descarta uma ação militar contra o Irão, apesar de ter adiado previamente essa possibilidade devido ao cancelamento de centenas de execuções. O Presidente dos EUA declarou que é necessário “ver o que acontece” antes de tomar uma decisão final, mas não retirou totalmente a opção de um ataque militar do leque de possibilidades.
- O Exército israelita emitiu novas ordens de evacuação no sul da Faixa de Gaza, afetando Beni Sujaila, a leste de Khan Younis. A população da área foi instruída a retirar-se imediatamente, embora, até ao momento, não tenha havido uma significativa movimentação de pessoas observada por trabalhadores humanitários na região.
- A Amnistia Internacional denunciou que um jovem iraniano de 19 anos enfrenta uma execução iminente após ser detido em protestos antigovernamentais no Irão. A organização instou as autoridades iranianas a suspenderem qualquer plano de execução e destacou que o jovem e as suas irmãs foram submetidos a violência por parte dos agentes de segurança.
- Vários países, incluindo Israel, China, Emirados Árabes Unidos e a Ucrânia, receberam convites dos EUA para integrar o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, uma iniciativa de Donald Trump. No entanto, alguns países, como a França e a Noruega, já recusaram o convite, expressando preocupações sobre o papel do conselho em relação à ONU e ao Direito Internacional.
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Bom dia.
Terminamos aqui a cobertura do conflito no Médio Oriente.
Pode acompanhar todos os desenvolvimentos desta quarta-feira no liveblog que agora abrimos.
https://observador.pt/liveblogs/netanyahu-aceitou-convite-de-trump-para-se-juntar-ao-conselho-de-paz-para-a-faixa-de-gaza/
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Impasse com o Irão sobre inspeções nucleares “não pode continuar para sempre”, alerta chefe da Agência Internacional de Energia Atómica
O impasse com o Irão sobre a prestação de contas do seu stock de urânio altamente enriquecido e a inspeção das instalações nucleares bombardeadas pelos Estados Unidos e Israel não pode durar para sempre, afirmou esta terça-feira o chefe do organismo nuclear da ONU, Rafael Grossi, citado pelo Haaretz.
A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) inspecionou as 13 instalações nucleares declaradas no Irão que não foram bombardeadas, mas não conseguiu inspecionar nenhum dos três locais-chave atingidos em junho — Natanz, Fordow ou Isfahan — disse Grossi à Reuters, em entrevista no Fórum Económico Mundial, em Davos, de acordo com o mesmo jornal.
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Exército israelita emite novas ordens de evacuação no sul de Gaza
O Exército israelita emitiu hoje novas ordens de evacuação no sul da Faixa de Gaza, adiantou o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).
“O OCHA informa que o exército israelita lançou panfletos em Beni Sujaila, a leste de Khan Younis, localizada a leste da chamada ‘linha amarela’, ordenando à população que se retire imediatamente”, pode ler-se no comunicado da agência da ONU.
A agência estima que mais de 400 famílias permaneçam na área e observa que, até à data, os trabalhadores humanitários não observaram qualquer movimentação de pessoas.
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Escolhido o representante de Israel no Festival Eurovisão 2026
Noam Bettan, de 27 anos, cantor nascido em Israel de pais imigrantes franceses, foi selecionado como representante de Israel no Festival da Eurovisão deste ano.
Bettan, natural de Ra’anana, representará Israel na competição em Viena, em maio, após vencer a presente edição do programa “Hakochav Haba” (Rising Star) na final desta noite, conta o The Times of Israel.
Quando esta edição do Rising Star estreou em novembro, a participação de Israel no concurso deste ano estava em dúvida, já que vários artistas defendiam a sua exclusão devido à guerra contra o Hamas em Gaza. Houve, inclusive, alguns artistas portugueses que adiantaram que não iam participar na Eurovisão, caso Israel participasse, mesmo que ganhassem o Festival da Canção.
No entanto, no mês passado, os membros da União Europeia de Radiodifusão votaram esmagadoramente contra a exclusão de Israel da competição — decisão que levou Irlanda, Islândia, Países Baixos, Espanha e Eslovénia a boicotar a edição deste ano em protesto.
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Primeiro-ministro palestiniano apela em Davos a ação internacional contra políticas de Israel
O primeiro-ministro palestiniano, Mohammad Mustafa, pediu hoje uma ação internacional urgente para travar as medidas israelitas contra os palestinianos e reabrir as passagens fronteiriças de Gaza, no Fórum Económico Mundial (WEF) em Davos, na Suíça.
Segundo um comunicado divulgado pelo seu gabinete, o primeiro-ministro palestiniano “insistiu na necessidade de uma ação internacional eficaz, particularmente da União Europeia, para travar as medidas israelitas contra o povo palestiniano, retomar a transferência das receitas fiscais palestinianas retidas e abrir as passagens fronteiriças da Faixa de Gaza para permitir a entrada de ajuda humanitária”.
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Papel das Forças Democráticas Sírias "expirou" após Estado Islâmico, diz enviado especial dos EUA para a Síria
O papel das Forças Democráticas Sírias (SDF) como a “principal força anti-ISIS no terreno” “em grande parte expirou”, uma vez que o governo sírio está pronto para assumir responsabilidades de segurança, afirmou o enviado especial dos EUA para a Síria, Tom Barrack, na rede social X.
“Historicamente, a presença militar dos EUA no nordeste da Síria foi justificada principalmente como uma parceria de combate ao ISIS”, escreveu.
The greatest opportunity for the Kurds in Syria right now lies in the post-Assad transition under the new government led by President Ahmed al-Sharaa. This moment offers a pathway to full integration into a unified Syrian state with citizenship rights, cultural protections, and…
— Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 20, 2026
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Trump diz que conversou com al-Sharaa sobre prisões na Síria
Donald Trump afirmou que conversou ontem com o seu homólogo sírio sobre a situação nas prisões do país, cita a Al Jazeera.
“Temos alguns dos piores terroristas do mundo nessas prisões”, disse Trump aos jornalistas numa conferência de imprensa na Casa Branca, enfatizando que al-Sharaa estava “a trabalhar muito, muito arduamente”.
Mais tarde, Trump ainda acrescentou que “temos uma boa relação com os curdos e estamos a tentar protegê-los”.
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Amnistia denuncia que jovem detido nos protestos no Irão será executado quarta-feira
A organização Amnistia Internacional denunciou hoje que um jovem de 19 anos enfrenta uma execução iminente na quarta-feira, após ter sido detido num dos protestos antigovernamentais registados no Irão nas últimas semanas.
“As autoridades iranianas devem suspender de imediato qualquer plano para executar Amirhosein Ghaderzadeh, de 19 anos, detido desde 09 de janeiro por participar nos protestos em Rasht, na província de Gilan, e deixar de usar a pena de morte como arma contra os manifestantes”, sustentou a organização não-governamental (ONG) de defesa dos direitos humanos nas redes sociais.
O jovem foi detido na sua residência e submetido, juntamente com as duas irmãs — uma das quais uma menor de 14 anos –, a violência sexual.
“Os agentes despiram à força Amirhosein Ghaderzadeh e as suas irmãs perante todos os presentes e ‘inspecionou’ os seus corpos em busca de projéteis de metal que ‘comprovariam’ a sua participação nos protestos”, descreveu a ONG.
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Trump não recusa ação militar no Irão, mas diz que é preciso "ver o que acontece"
Donald Trump afirma que é preciso esperar para “ver o que acontece com o Irão”. Questionado sobre se continua a considerar uma ação militar contra o país, Trump recusa pronunciar-se sobre o que pode fazer ainda no futuro e foca-se no que o levou a adiar uma primeira ação militar: o cancelamento de centenas de execuções. No entanto, recusa afirmar que a opção de um ataque militar foi retirada do leque.
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Trump acredita que os EUA sabem onde está o corpo do último refém em Gaza
Donald Trump, afirmou que “os EUA pensam que sabem” onde se encontra o corpo do último refém falecido, Ran Gvili, que está ainda em Gaza.
Trump, citado pelo The Times of Israel, fez estas declarações durante uma conferência de imprensa na Casa Branca, enquanto enumerava as realizações da sua administração durante o primeiro ano de mandato.
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Trump: "O Presidente da Síria tem um currículo difícil, mas não se vai pôr lá um menino do coro"
Donald Trump responde a esta hora a questões dos jornalistas durante uma conferência de imprensa na Casa Branca. O Presidente é questionado sobre as ações militares dos Estados Unidos na Síria. “O Presidente da Síria está a trabalhar no duro, um tipo duro, com um currículo difícil, mas não se vai pôr um menino do coro ali e ver o trabalho a ser feito”, declara, acrescentando que falou ontem com o líder interino, Ahmed Al-Sharaa, sobre a situação nas prisões na Síria.
Ainda sobre a Síria, Donald Trump responde a uma outra questão sobre se irá apoiar os curdos, que estão envolvidos em confrontos com as Forças Armadas de Damasco. De forma breve, o Presidente diz que Washington está “a tentar proteger os curdos”.
Entrada atualizada às 20h38 com a segunda parte das declarações de Donald Trump
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Encerrar a Rádio do Exército faz parte de um processo para “restringir a liberdade de imprensa”, diz procuradora-geral de Israel
A procuradora-geral de Israel, Gali Baharav-Miara, afirma que a recente decisão do governo de encerrar a Rádio do Exército, um órgão de radiodifusão público, faz parte de um processo, ao longo dos últimos três anos, através do qual o governo tem procurado “restringir a liberdade de imprensa” e “exercer pressão” sobre os meios de comunicação social. Segundo Baharav-Miara, o Supremo Tribunal de Justiça deve, por isso, anular a decisão, adianta o The Times of Israel.
Num texto apresentado em resposta às petições interpostas no tribunal contra a decisão do governo, tomada em dezembro, de encerrar a Rádio do Exército, a procuradora-geral sustenta que a medida deve ser analisada no contexto de outras ações levadas a cabo pelo atual governo no setor dos media, como a legislação destinada a dar ao governo controlo sobre o orçamento da emissora pública Kan e a vender a sua redação de notícias, bem como outra legislação que visa conceder ao governo um controlo significativo sobre os meios de radiodifusão, os sites de notícias e outros órgãos de comunicação social.
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Cerca de 30 mil israelitas identificados por faltarem ao serviço militar
Atualmente existem cerca de 30 mil israelitas classificados como faltosos ao serviço militar, dos quais metade é identificada como pertencente à comunidade ultraortodoxa, enquanto a afiliação religiosa dos restantes não pode ser determinada com certeza, afirmou o tenente-coronel Avigdor Dickstein, chefe do departamento haredi da Direção de Recursos Humanos das Forças de Defesa de Israel (IDF), citado pelo The Times of Israel, à Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa do Knesset.
Dessa segunda metade, alguns pertencem à população em geral e outros à comunidade ultraortodoxa. Segundo Dickstein, o número de faltosos deverá aumentar em muitos milhares ao longo do próximo mês.
Estima-se que cerca de 80 mil homens ultraortodoxos com idades entre os 18 e os 24 anos sejam atualmente elegíveis para o serviço militar, mas não se alistaram, adianta a mesma fonte.
Em depoimento perante a Comissão de Controlo do Estado do Knesset, em meados de setembro, o chefe da Direção de Recursos Humanos das IDF afirmou que os esforços do exército para reprimir a evasão ao serviço militar entre os ultraortodoxos têm sido ineficazes. No entanto, Dickstein disse à emissora pública Kan na semana passada que, após mais de 530 haredim (ultraortodoxos) se terem alistado numa única semana, a emissão em massa de ordens de incorporação dirigidas aos haredim e a subsequente aplicação da lei, incluindo penas de prisão, tem sido “inequivocamente eficaz” no aumento do número de alistamentos.
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Governo provisório sírio e forças lideradas por curdos anunciam cessar-fogo de quatro dias
O Ministério da Defesa do governo provisório sírio anunciou uma nova trégua de quatro dias com as Forças Democráticas Sírias, dominadas pelos curdos e que controlam parte do norte do país.
Num comunicado publicado nas redes sociais, o ministério informou que o cessar-fogo iria começar pelas 20h locais desta quinta-feira (17h00 em Lisboa).
“O Ministério da Defesa afirma que continuará a ser o escudo do povo sírio em toda a sua diversidade e que não poupará esforços nesse sentido, a fim de preservar a segurança, a estabilidade e a pureza da autêntica sociedade síria”, lê-se.
بيان بشأن وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام بعد الاتفاق الجديد بين الدولة السورية وقسد.#الجمهورية_العربية_السورية#وزارة_الدفاع pic.twitter.com/K7xqkzOYlA
— وزارة الدفاع السورية (@Sy_Defense) January 20, 2026
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EUA: “China e Rússia assistem com pipocas na mão”
Jorge Rodrigues considera que preocupação passa a ser EUA e não China por causa das ações de Trump. Defende ainda que está na hora de uma nova Europa que faça frente às ameaças de Washington. Ouça aqui o novo episódio de Gabinete de Guerra da Rádio Observador.
https://observador.pt/programas/gabinete-de-guerra/eua-china-e-russia-assistem-com-pipocas-na-mao/
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Noruega recusa oferta de lugar no Conselho da Paz e diz que "desafia papel da ONU"
Outro país europeu juntou-se a França na lista de países que recusaram a oferta de Donald Trump para participar no Conselho da Paz — um organismo que Trump quer usar para ajudar a resolver conflitos globais. O anúncio da recusa da Noruega foi feito por Andreas Motzfeldt Kravik, ministro adjunto dos Negócios Estrangeiros, em entrevista ao jornal Aftenposten.
“O que é absolutamente claro é que não podemos fazer parte de uma estrutura que desafia o papel da ONU e do Direito Internacional. Isso seria completamente impossível para nós — e não apenas para nós mas para a vasta maioria, pelo menos dos Estados europeus, e muitos outros Estados também — que têm a ONU e o Direito Internacional como pilares da sua política externa”, declarou o membro do Executivo norueguês.
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Comissão parlamentar iraniana avisa que qualquer ataque ao ayatollah levaria à declaração de uma jihad
A comissão parlamentar de segurança nacional do Irão avisou que qualquer forma de ataque ao ayatollah Ali Khamenei levaria. uma resposta na forma de uma guerra santa contra os Estados Unidos, noticiou a agência iraniana INSA, citada pela Reuters.
“Qualquer ataque ao Líder Supremo significa uma declaração de guerra a todo o mundo islâmico e deve aguardar a emissão de um decreto de Jihad por estudiosos islâmicos e a resposta dos soldados do Islão em todas as partes do mundo”, afirmou a comissão.
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Trump ameaça França com tarifas de 200% sobre vinhos e champanhe se país recusar integrar Conselho de Paz
O presidente dos EUA ameaçou França com a aplicação de tarifas de 200% sobre as exportações de vinhos e champanhe se o país recusar integrar o Conselho de Paz — um organismo que Trump quer usar para ajudar a resolver conflitos globais.
Segundo a Reuters, fonte próxima do presidente francês disse que Emmanuel Macron pretendia recusar o convite para participar no Conselho de Paz.
Questionado pelos jornalistas sobre a eventual posição de Macron, Trump disse: “Ele disse mesmo isso? Bem, ninguém o quer porque ele deixará o cargo muito em breve. Vou impor uma tarifa de 200% sobre os vinhos e champanhes [franceses], e ele vai aderir, mas não precisa”, disse Trump.
As exportações de bebidas espirituosas e vinhos para os EUA estão atualmente sujeitas a uma taxa de 15%.
Os Estados Unidos são o maior mercado importador de vinhos e bebidas espirituosas francesas. Em 2024, as exportações destes bens para os EUA valeram 3,8 mil milhões de euros.
"Do you have any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace?"@POTUS: "Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon… If they feel hostile, I'll put a 200% tariffs on his wines and champagnes and he'll join." pic.twitter.com/cFGRFY4xZg
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) January 20, 2026
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Portugal admite dúvidas sobre Conselho de Paz criado por Trump
O Governo português está a analisar o convite dos Estados Unidos para integrar o Conselho de Paz para a Faixa de Gaza, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, que apontou “algumas dúvidas” na configuração deste organismo.
Durante uma audição na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, Paulo Rangel, afirmou que Portugal recebeu, no passado dia 16, o convite da administração de Donald Trump.
“A configuração suscita algumas dúvidas (…) Se fosse apenas confinado a Gaza, seria de integrar claramente”, referiu o ministro.
No entanto, “a forma como está escrita a carta é um pouco equívoca quanto a poder ter outro alcance que não apenas o deste confito”, comentou, adiantando que o Governo português está a realizar consultas com países parceiros e aguarda esclarecimentos das autoridades norte-americanas.