Trump não recusa ação militar no Irão, mas diz que é preciso "ver o que acontece"

Atualmente existem cerca de 30 mil israelitas classificados como faltosos ao serviço militar, dos quais metade é identificada como pertencente à comunidade ultraortodoxa, enquanto a afiliação religiosa dos restantes não pode ser determinada com certeza, afirmou o tenente-coronel Avigdor Dickstein, chefe do departamento haredi da Direção de Recursos Humanos das Forças de Defesa de Israel (IDF), citado pelo The Times of Israel, à Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa do Knesset.

Dessa segunda metade, alguns pertencem à população em geral e outros à comunidade ultraortodoxa. Segundo Dickstein, o número de faltosos deverá aumentar em muitos milhares ao longo do próximo mês.

Estima-se que cerca de 80 mil homens ultraortodoxos com idades entre os 18 e os 24 anos sejam atualmente elegíveis para o serviço militar, mas não se alistaram, adianta a mesma fonte.

Em depoimento perante a Comissão de Controlo do Estado do Knesset, em meados de setembro, o chefe da Direção de Recursos Humanos das IDF afirmou que os esforços do exército para reprimir a evasão ao serviço militar entre os ultraortodoxos têm sido ineficazes. No entanto, Dickstein disse à emissora pública Kan na semana passada que, após mais de 530 haredim (ultraortodoxos) se terem alistado numa única semana, a emissão em massa de ordens de incorporação dirigidas aos haredim e a subsequente aplicação da lei, incluindo penas de prisão, tem sido “inequivocamente eficaz” no aumento do número de alistamentos.