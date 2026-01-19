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Abrimos a porta ao Gabinete de Guerra na Rádio Observador, o programa em que analisamos alguns dos principais conflitos ativos no globo, bem como as situações mais tensas da geopolítica mundial. Hoje contamos com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo à antena da Rádio Observador. Vamos começar por voltar a falar da questão Gronelândia, ainda marca muito a agenda mundial e hoje com a garantia de que a Alemanha e a França não vão ser chantageadas com ameaças de tarifas por parte dos Estados Unidos da América. É uma afirmação dos ministros das Finanças de ambos os países, que asseguram que está a ser preparada uma resposta clara contra os Estados Unidos. Bruno Cardoso Reis, que leitura fazes desta situação e há ou não, de facto, uma tentativa de chantagem por parte de Donald Trump?

Boa tarde a todos. Bem, eu acho que isso é bastante evidente. Infelizmente, é muito este o estilo de fazer política de Donald Trump, mas aqui isso fica mais claro do que nunca. Os nossos ouvintes podem perguntar: "Mas será que temos de continuar a falar assim tanto da Gronelândia?" Enfim, é verdade que são dois milhões de quilómetros quadrados, a maior ilha não continental do mundo, maior só a Austrália, mas tem basicamente 50 mil habitantes, portanto, é o território com menos densidade populacional da Terra. Pode ter umas riquezas minerais importantes, mas nada disso está a ser explorado e não há aparentemente nenhuma empresa que esteja propriamente na iminência de investir nisso. Enfim, tem aqui algum significado geoestratégico, porque é realmente o país que está na rota de eventuais mísseis russos direcionados em relação aos Estados Unidos, mas enfim, à partida também não há a ideia de uma guerra nuclear iminente e, em todo caso, os Estados Unidos têm lá uma base com volta de 150 soldados precisamente para monitorizar isso. Mas realmente o que está aqui em questão, no fundo, é o estado das relações entre a Europa e os Estados Unidos, se os Estados Unidos respeitam ou não a integridade territorial de países que são aliados históricos dos Estados Unidos, como a Dinamarca, se respeitam ou não os termos, a letra e o espírito do Tratado de Washington, que criou a NATO em abril de 1949, e que é suposto garantir a integridade territorial dos Estados membros e que todos os Estados membros garantam a integridade territorial, a segurança dos outros, dos demais. Portanto, realmente as questões são muito importantes, são em certo sentido existenciais para aquilo que nos habituamos a chamar o Ocidente, este Ocidente euro-atlântico, enfim, democracias pluralistas que colaboravam, cooperavam, se defendiam mutuamente. E, portanto, realmente, aquilo que está em questão é Donald Trump, para já, não está a ameaçar invadir, embora não exclua isso, sequer o uso da força, mas está no fundo aqui usar a arma económica e as tarifas, que são a sua palavra preferida e a sua arma preferida na política externa, como acostuma a dizer. Isso também mostra que realmente uma outra coisa, que é a estratégia que foi seguida de tentar elogiar até de uma forma completamente exagerada Donald Trump, de tentar chegar a compromissos quase a qualquer custo com Donald Trump, nomeadamente na questão comercial. Aceitar um mau acordo comercial com a ideia de que as coisas podiam ser ainda piores e que isso poderia, apesar de tudo, dar alguma estabilidade à relação econômica entre os Estados Unidos e a Europa e a União Europeia. Realmente tudo isso falhou, porque com Donald Trump, realmente a única linguagem que parece funcionar é a linguagem da força. Essa parece ser a única linguagem que ele percebe. E, portanto, acho que a Europa, realmente, se ainda não perdeu as ilusões, devia perdê-las, porque realmente fazer novas cedências, novos compromissos sob chantagem, só vai levar a mais exigências, a mais chantagem, a mais pressão. Agora é a Gronelândia e qualquer dia o Trump lembra-se dos Açores ou de outro território qualquer de uma potência europeia ou outra questão que seja vital pra Europa. Portanto, eu percebo que não haja boas opções, que no fundo, ter aqui tensões com os Estados Unidos no contexto atual não é o ideal, mas eu acho que isso é inevitável e acho que pelo menos deve tentar realmente usar aqui a arma também comercial. Estas retaliações comerciais estão preparadas, estão em cima da mesa. A União Europeia tem essa prerrogativa e se há um caso em que seja evidente que estamos perante uma tentativa de coerção econômica da União Europeia, é este, uma questão vital, que é a integridade territorial de um dos Estados membros. E, portanto, acho que realmente a Europa tem de deixar claro, o mais rapidamente possível, que vai avançar com estas medidas retalatórias de mais de 90 mil milhões de dólares contra produtos norte-americanos que podem, aliás, ser facilmente substituídos. E vamos ver se aí Donald Trump recuará ou não. Eu não posso garantir que sim, mas acho que pelo menos a Europa tem de tentar realmente mostrar que tem aqui alguma capacidade de resposta, alguma força, algum poder para contrapor ao poder norte-americano.

Donald Trump tem insistido muito, Bruno Cardoso Reis, nesta política das tarifas. Cada vez que é desafiado, de certa forma, decide impor tarifas a outros países. Tem sido bem-sucedida esta política de tarifas para Donald Trump e para os Estados Unidos, Bruno Cardoso Reis?

Não tem, não pelo menos em termos de qualquer indicador objetivo. De facto, o que todos os estudos, todas as análises independentes e credíveis mostram é que essas tarifas basicamente são um acréscimo de custo, são um imposto adicional que é pago pelos norte-americanos, seja pelas empresas, seja pelos consumidores Isso contribui para os problemas de inflação que os Estados Unidos já tinham e que não conseguem resolver, e que foi uma das promessas principais do Donald Trump, que ele não consegue cumprir. Ele não prometeu que ia haver menos inflação, ou seja, que os preços iam subir menos. Ele prometeu que ia haver deflação, que é aliás algo extremamente difícil, diga-se, mas foi isso que ele prometeu, que os preços iam descer, portanto não têm descido, têm continuado a crescer. E mesmo em termos de relações comerciais, não é de todo claro que seja assim. Aliás, um dos problemas que temos é que o déficit comercial entre a Europa e os Estados Unidos tem continuado aparentemente a crescer. Portanto, em termos desse objetivo do Donald Trump, realmente o acordo não está a funcionar e portanto haveria sempre o risco que ele voltasse realmente a retaliar com mais medidas deste tipo contra a Europa, mesmo que não fosse por causa da questão da Gronelândia.

Entretanto, Bruno Carlos Reis, há um enviado especial de Vladimir Putin que vai estar em Davos para se reunir com uma delegação norte-americana. Este enviado especial do Kremlin chama-se Kirill Dmitriev, vai marcar presença no Fórum Econômico Mundial que está a decorrer em Davos, na Suíça. O que é que podemos esperar deste encontro, Bruno Carlos Reis?

Em termos da paz na Ucrânia, acho que nada. Em termos da continuação deste namoro entre os Estados Unidos e a Rússia, entre a administração Trump e o Kremlin de Putin, acho que aí provavelmente vamos ter mais um episódio feliz, mais umas declarações de amizade e entendimento entre os representantes do Donald Trump e os representantes de Putin. Aliás, este caso da Gronelândia parece mostrar que até nessa questão, ou seja, esta ideia de que as grandes potências podem alterar pelas forças as fronteiras, podem adquirir os territórios que quiserem de potências mais fracas, é algo em que Putin e Trump estão de acordo.

Bruno, vamos avançar, falar do Médio Oriente. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão já não vai também a este Fórum Econômico Mundial que está a decorrer na Suíça. O convite foi retirado. Entendes a decisão de negar a entrada do ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão?

Este tipo de fóruns, que são aliás um formato muito útil e que Portugal devia experimentar-

E já falaremos mais sobre ele.

Exatamente, que países como a Suíça ou Singapura, ou mesmo a própria Alemanha utilizam esse tipo de encontros. Mas no fundo isso é importante realmente para a Suíça, como parte da sua estratégia de ganhar alguma centralidade, apesar de ser um país de pequena e média dimensão, nesta área econômica, que é a grande aposta da Suíça. Mas realmente é muito discutido sempre se se deve convidar toda a gente ou não. Ou seja, convidar toda a gente, porque no fundo a diplomacia não deve ser algo que se faz apenas com países amigos, também é muito importante, talvez ainda mais importante com adversários ou inimigos. Por outro lado, é esta ideia de que, sobretudo quando há algum acontecimento recente, especialmente grave, uma violação flagrante de direitos fundamentais da lei internacional, que se pode justificar uma punição também simbólica a esse nível. Eu tendo a achar que é importante que estes fóruns se mantenham o mais abertos possíveis e que não se corte as pontes diplomáticas completamente com inimigos, com adversários, e portanto tendo a achar que isso deve ser usado o menos possível. Apesar de tudo, é verdade que neste caso, é poucos dias depois de provavelmente a repressão mais violenta da história do Irão desde 1979, ou pelo menos certamente nas últimas décadas, milhares de mortos entre civis desarmados que estavam simplesmente a tentar defender os seus direitos fundamentais. E portanto, eu acho que se percebe que seja tomada essa medida, mas como eu digo, eu tendencialmente tendo a dizer que deve ser usado o menos possível. Neste caso, apesar de tudo, parece-me que tendo em conta a escala da repressão e ser muito recente, se pode perceber que tenha havido essa opção neste caso.

E Bruno, estamos a falar deste Fórum Econômico Mundial que está a decorrer na Suíça, em Davos. Começa hoje, vai até sexta-feira. Que importância é que tem este tipo de encontro no contexto atual geopolítico?

Bem, o Financial Times faz um artigo ligeiramente irônico, bem-humorado em relação a Davos, com uma série de expressões que depois eles traduzem e começam logo pelo próprio tema do fórum deste ano, que é o espírito de diálogo. E o Financial Times no fundo traduz o que ele chama a linguagem Davos e diz basicamente, "Isso quer dizer", estou a citar o Financial Times, "os idiotas estão no poder e portanto nós temos de conversar infelizmente com eles." Portanto, no fundo há aqui esta ideia que o diálogo está cada vez mais difícil, mas não deixa de ser importante e se calhar é ainda mais importante no contexto em que há enormes tensões, cada vez mais conflitos, crises militarizadas, uma espécie de desglobalização, uma crise das normas também ao nível da economia do comércio internacional. E portanto, é se calhar mais difícil ter resultados garantidos, mas é mais importante. À partida, em termos de número de pessoas, de líderes que vão estar presentes, este será o maior fórum de sempre. Segundo a organização, 65 chefes de Estado e de governo, mais de 800 dos principais empresários mundiais. Geralmente o formato é esse, é ter líderes políticos, líderes empresariais e depois também alguns intelectuais públicos importantes. E portanto, desse ponto de vista, não se pode dizer que o encontro seja um fracasso Este ano há a ideia também de que a confirmação de que Donald Trump estará presente em pessoa, portanto vamos ver o que ele dirá em público e que encontros é que fará em privado. A mim parece-me realmente que este tipo de formato é útil, especialmente para um país pequeno e médio como a Suíça, para no fundo recuperar alguma centralidade. Ou seja, é uma ocasião para um país como a Suíça realmente mostrar que é uma plataforma, um local de encontro, que tem uma certa centralidade na dimensão económica financeira internacional, que é muito o nicho de mercado que a Suíça procura vender e que tem feito a sua prosperidade ao longo de muitas décadas. E, portanto, acho que com uma despesa relativamente limitada, se consegue ter aqui alguns ganhos de visibilidade, de influência, de centralidade. Como eu digo, há vários outros Estados. Dentro de poucas semanas vamos ter a Conferência de Segurança de Munique, em que a Alemanha usa também este tipo de formato. Eu percebo que há limitações e em muitos casos se diz: "bem, isto é mais uma oportunidade, no fundo, para tirar uma fotografia, para haver aqui uns encontros que depois dão muito pouco resultado." Eu tenderia a dizer, no entanto, que acho que esses fóruns de debate, de diálogo, são importantes. Os resultados dependem muito das circunstâncias, dos líderes, da vontade dos países ou dos líderes se entenderem ou não, mas acho que em si mesmo continuar a haver locais de encontro, locais de diálogo, é muito importante. É ainda mais importante num mundo mais conflituoso, embora perceba que realmente isso é verdade. Provavelmente, em termos de resultados práticos, nunca foi tão difícil conseguir resultados.

E Bruno, temos um minuto e meio ainda para falar sobre a Faixa de Gaza. O Conselho de Paz criado por Donald Trump cobra mil milhões de dólares a países que queiram uma adesão permanente. A Rússia foi convidada. Como é que se explica toda esta questão num minuto e meio? Talvez seja complicado, Bruno.

Parece ser. Aparentemente, há especulações de que Trump está a tentar criar uma espécie de Conselho de Segurança em que ele é que manda. Porque o presidente deste organismo, que é ele, teria aqui uma espécie de direito de veto, seria o único país com veto. Procura também extrair dinheiro, que é outra obsessão de Donald Trump, portanto é afirmar a sua centralidade, o seu poder, depois com isso retirar benefícios financeiros. Agora, o que é que isto será na prática, se haverá muitos compradores, isso aí tenho bastantes dúvidas, porque realmente não se percebe muito bem para que é que isto servirá, tirando para ser mais uma forma de Donald Trump mostrar o seu poder e tentar extrair benefícios financeiros. Mas aparentemente a ideia é que terá um papel global e não apenas centrado ou concentrado na questão de Gaza, que era aquilo que inicialmente estava pensado, estava previsto.

Bruno Cardoso Reis, muito obrigado pela tua análise da situação geopolítica no mundo em destaque no Gabinete de Guerra, como é, aliás, habitual neste nosso programa, que está de regresso amanhã na antena da Rádio Observador. Até lá, um grande abraço, Bruno.

Obrigado.