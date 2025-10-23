Costa nega que haja fadiga europeia face à Ucrânia: "Há a vontade de continuar a ajudar" Kiev - como aconteceu

O Ministério Público regional de Donetsk acusou as tropas russas de matarem cinco civis ucranianos a tiro na localidade de Zvanivka, distrito de Bakhmut — uma zona controlada pela Rússia.

Num comunicado no Telegram, os procuradores acusaram as tropas do exército russo de matarem, um pai, dois filhos e dois vizinhos seus.

“No dia 20 de outubro de 2025, um casal e o seu filho adulto estavam escondidos na cave de uma casa particular, enquanto o seu filho mais novo foi até a casa dos vizinhos para buscar água Pouco depois, militares da Federação Russa invadiram o abrigo onde a família se encontrava e começaram a interrogá-los sobre a localização dos militares ucranianos na localidade. Não obtendo qualquer informação, acabaram por se retirar”, lê-se no comunicado.

Porém, lê-se no comunicado, um soldado voltou atrás com uma “arma automática”, tendo disparado sobre o casal, matando o pai e o filho mais velho e ferindo a mãe. Quando a mulher recuperou a consciência, foi à casa dos vizinhos procurar o seu filho mais novo, encontrou-o morto, ao lado dos corpos dos vizinhos.

“A vítima, com um ferimento de bala na mandíbula, conseguiu chegar ao território controlado pela Ucrânia, de onde foi levada para o hospital. Os procuradores interrogaram-na e registaram o depoimento de mais um crime de guerra contra a população civil”, acrescenta ainda o Ministério Público que está agora a investigar o caso.