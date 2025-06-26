O presidente da Câmara de Mafra, Hugo Moreira Luís, eleito pelo PSD, vai apresentar no sábado a candidatura como independente nas eleições autárquicas, depois de o partido ter escolhido José Bizarro.

Na sua página na rede social Facebook, Hugo Moreira Luís confirmou a candidatura independente à presidência da câmara, convidando a população a juntar-se à apresentação marcada para sábado, na Ericeira.

“Lançar esta candidatura não é apenas um ato político. É a continuação de um caminho que nunca abandonei, mesmo quando alguns decidiram virar costas“, escreve Hugo Moreira Luís.

“Hoje, como sempre, sigo em frente por Mafra e por todos os que acreditam num futuro com seriedade e compromisso”, justifica o autarca, acrescentando que tudo o que fez e continua a fazer por Mafra “foi sempre com verdade, com trabalho e com amor ao concelho“.

Segundo disse à Lusa fonte oficial da candidatura, já foi constituído um movimento independente com o nome de Hugo Moreira Luís, que começará no sábado a recolher assinaturas de apoio.

Na semana passada, a comissão política concelhia de Mafra do PSD retirou a confiança política a Hugo Moreira Luís, por concorrer ao cargo como independente nas eleições autárquicas, contra o candidato social-democrata José Bizarro, atual presidente da Assembleia Municipal.

“A decisão representa uma quebra grave com os valores de militância e lealdade que sempre orientaram a atuação do PSD no concelho“, lia-se no comunicado da concelhia.

A concelhia indicou ainda que vai requerer ao partido “a abertura de um processo disciplinar para a cessação da militância de Hugo Moreira Luís e a sua exclusão de órgãos partidários regionais e nacionais”.

Os órgãos locais do partido deram também orientações aos “vereadores eleitos pelo PSD para atuarem com independência em relação ao presidente, defendendo sempre o superior interesse da população e impedindo qualquer favorecimento de agendas pessoais”.

Na altura, Hugo Moreira Luís, também ex-presidente da concelhia de Mafra do PSD, não quis comentar a posição do partido.

Também na semana passada, na rede social Facebook, o PSD de Mafra divulgou posições conjuntas de solidariedade dos presidentes das freguesias, vereadores e eleitos na assembleia municipal pelo partido, apesar de nem todos as terem subscrito.

A candidatura do presidente da Assembleia Municipal de Mafra, José Bizarro, como cabeça de lista nas autárquicas deste ano foi aprovada em fevereiro pela comissão política nacional do PSD.

Já em final de maio, foi feita a apresentação pública da candidatura, com a presença do ministro e membro da comissão política nacional Miguel Pinto Luz.

Ainda no ano passado, em novembro, a anterior comissão política concelhia do PSD de Mafra, então liderada por Hugo Moreira Luís, tinha anunciado que o autarca seria o cabeça de lista.

A decisão foi tornada pública depois de eleições internas disputadas entre Hugo Moreira Luís e José Bizarro para a escolha do primeiro nome da lista à câmara, tendo a maioria dos militares votado no presidente do município.

Hugo Moreira Luís esclareceu na ocasião à agência Lusa que as comissões políticas distrital e nacional “tinham conhecimento” do processo interno de escolha do candidato e apoiavam a sua candidatura.

Na corrida à presidência da Câmara de Mafra, no distrito de Lisboa, além de Hugo Moreira Luís, estão até agora Pedro Tomás (PS), José Bizarro (PSD), Cátia Almeida (CDU) e Nuno Carvalho (Chega).

A autarquia é presidida por Hugo Moreira Luís desde junho de 2024, na sequência da renúncia ao cargo de Hélder Sousa Silva, após a sua eleição para deputado ao Parlamento Europeu.

Desde as eleições autárquicas de 2021, o executivo municipal é constituído por sete eleitos do PSD e dois do PS.

As eleições autárquicas ainda não têm data marcada, mas, segundo a lei, ocorrem entre setembro e outubro.