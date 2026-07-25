Cerca de 3 mil portugueses residem na área afetada pelos incêndios no sudoeste de França

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    07:07
    Marina Ferreira

    Bom dia,

    Fica por aqui a cobertura deste domingo dos incêndios que estão a afetar o sudoeste europeu. Continuamos a acompanhar, ao minuto, os desenvolvimentos dos incêndios em Espanha, França e também Portugal. Para continuar a ler, aceda a este novo liveblog.

    Incêndio em Gironda permaneceu “geralmente estável durante a noite”. Macron reune-se com ministros às 11h00

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    23:57
    Agência Lusa

    Incêndio em Soure já foi dominado, garante Proteção Civil

    O incêndio florestal que deflagrou hoje em Samuel, Soure, no distrito de Coimbra, foi dado como dominado às 22h49, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

    No local ainda permanecem 234 operacionais apoiados por 71 viaturas, segundo a mesma fonte.

    O fogo chegou a ser combatido por 12 meios aéreos e 241 operacionais.

    Segundo fonte do Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o fogo não colocou povoações em risco, tendo sido combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro.

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    23:55
    Agência Lusa

    Mais de 325 mil pessoas retiradas em França e Espanha

    França e Espanha continuaram a enfrentar hoje incêndios que obrigaram a retirar mais de 325 mil pessoas, numa altura em que as previsões meteorológicas alertam para uma onda de calor no sudoeste francês, a partir de terça-feira.

    No sudoeste francês, que inclui o departamento de Gironda, a capital, Bordéus, tem as chamas a 15 quilómetros da aglomeração urbana e a situação poderá agravar-se devido ao calor, um cenário que também pode afetar várias regiões espanholas, segundo a agência noticiosa francesa AFP.

    As altas temperaturas previstas poderão agravar o fenómeno atmosférico “pyrocumulonimbus”, conhecido como “tempestade de fogo”. A autarca de Gironda, Sophie Brocas, receia tal cenário, após informações divulgadas pela agência meteorológica Météo-France, que prevê uma potencial onda de calor no sudoeste a partir de terça-feira, com máximas até aos 40 graus e ventos um pouco menos fortes, mas mais secos.

    O incêndio gigantesco registado no departamento de Gironda já consumiu 240 habitações e cerca de 220 mil pessoas foram retiradas desde quarta-feira, provavelmente a maior operação deste tipo alguma vez realizada em França, fora de contexto de conflito, segundo o Governo.

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    23:18
    Martim Andrade

    84 bombeiros feridos desde o início do incêndio de Gironde

    Já ficaram feridos 84 bombeiros desde que deflagrou o grande incêndio em Gironde esta semana, anunciou a autarquia. Este domingo, de acordo com o Le Monde, a contagem de baixas passou a incluir outros nove bombeiros. “Não há vítimas do público geral”, garantiram as autoridades autárquicas.

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    22:01
    Agência Lusa

    Cerca de 3 mil portugueses residem na área afetada pelos incêndios no sudoeste de França

    Cerca de 3 mil dos mais de 20 mil portugueses que vivem no departamento francês da Gironda (sudoeste) residem nas áreas afetadas pelo incêndio que já consumiu 42 mil hectares e obrigou à retirada de aproximadamente 220 mil pessoas.

    A estimativa foi transmitida à agência Lusa por Valdemar Félix, antigo conselheiro da comunidade portuguesa na região e atual vereador da câmara de Lormont, uma cidade de 27 mil habitantes situada a cerca de 10 quilómetros do centro de Bordéus.

    Apesar dos contactos feitos pela Lusa, não foi possível apurar informações sobre o número de portugueses já retirados para centros de acolhimento na região.

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    21:37
    Martim Andrade

    Evolução dos incêndios em Espanha está a ser "positiva", mas "lenta"

    Fernando Grande-Marlaska garante que a evolução dos incêndios está a ser “positiva”, mas “lenta”. Após uma reunião do comité de emergência para gerir a resposta a crises, o ministro da Administração Interna recordou que os fogos que lavram no centro do país são “os mais importantes e mais agressivos da história da Espanha”.

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    21:09
    Martim Andrade

    Incêndio em Quintela, na região de Leon, voltou a estar ativo mais de 24 horas após ter sido dominado

    O incêndio que tinha sido dado como extinto em Quintela, na região de Leon, na manhã de sábado, voltou a estar ativo, avisaram as autoridades municipais esta noite. A autarquia prevê que o novo combate demore cerca de 12 horas até o fogo estar novamente dominado.

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    19:46
    Martim Andrade

    "Temos 30 a 40 novos fogos todos os dias". Incêndios "sem precedentes" já queimaram 115 mil hectares em França

    O ministro da Administração Interna de França afirma que já arderam 115 mil hectares este ano, o que marca uma área ardida “sem precedentes” no país. “Temos 30 a 40 novos fogos todos os dias”, desabafa Laurent Nuñez, que admite que estes incêndios “ainda não foram dominados” e que o caso mais dramático, em Gironde, continua a lavrar, cita o Le Monde.

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    19:42
    Martim Andrade

    16 mil pessoas retiradas em Vall d'Uixó devido a incêndio que já queimou 6.500 hectares

    Um incêndio em Vall d’Uixó obrigou à retirada de mais de 16 mil pessoas, depois de ter queimado cerca de 6.500 hectares, avança a ABC, citando declarações do responsável regional pela gestão de emergências, Juan Carlos Valderrama.

    “O vento não tem estado tão forte como ontem e a temperatura tem estado mais amena”, confessou o responsável de Valência, que, apesar de sublinhar que o incêndio continua ativo, as condições de combate estão a melhorar.

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    18:52
    Agência Lusa

    Fogo em Soure, no distrito de Coimbra, combatido por 12 meios aéreos

    Um incêndio em Samuel, em Soure, no distrito de Coimbra, está a ser combatido por 12 meios aéreos e quase 200 operacionais, estando a afetar “apenas zona florestal”, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

    Segundo o Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o fogo foi dado às 17h20 e “não há habitações em risco”.

    No terreno, às 18h50, combatem o fogo 199 operacionais, apoiados por 46 viaturas e 12 meios aéreos, de acordo com a mesma fonte.

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    18:51
    Martim Andrade

    Feijóo admite que ainda "há muito trabalho por fazer" e que o pior "ainda não passou"

    Alberto Núñez Feijóo, o líder do Partido Popular espanhol, esteve em Navalcarnero, uma das áreas afetadas pelos incêndios no centro do país. “Não é fácil superar este pesadelo. Não estamos no final da época de incêndios, estamos no início. Ainda não passámos pelo pior”, afirmou o político.

    “Espero que estas chamas possam ser contidas, controladas, a sua intensidade reduzida e, finalmente, dominadas”, continuou Feijóo, em declarações citadas pela ABC, admitindo que ainda “há muito trabalho por fazer”, mas mostrou-se confiante que estão “em boas mãos”, referindo-se aos corpos de bombeiros que têm combatido os incêndios.

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    18:09
    Martim Andrade

    Guardia Civil mostra área ardida nos arredores de Madrid

    A Guardia Civil espanhola publicou um vídeo com imagens captadas num helicóptero, mostrando as áreas ardidas em Cadalso de los Vidrios, Piedralaves e La Adrada, nos arredores de Madrid.

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    17:53
    Martim Andrade

    Incêndio em Ávila é “maior da história recente” espanhola. Há seis vezes mais área ardida do que em 2025

    O incêndio que deflagrou esta semana em Ávila é o “maior da história recente” em Espanha, de acordo com a ministra para a Transição Ecológica. Em declarações citadas pela ABC, Sara Aagesen revela que já arderam mais de 153 mil hectares, o equivalente a seis vezes mais do que a área ardida em 2025. Só em Ávila foram mais de 50 mil.

    “O que temos constatado é que a situação continua a ser complexa. Não me atrevo a dar uma indicação de como irá evoluir nas próximas horas”, afirma a governante, admitindo que a população retirada só voltará a casa “quando as condições forem seguras”. Ainda assim, admite que “provavelmente” haverá mais pessoas retiradas dos locais ameaçados pelas chamas.

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    17:15
    Martim Andrade

    400 pessoas retiradas devido a incêndio em Peschici, no sul de Itália

    Mais de 400 pessoas foram retiradas devido a um incêndio que deflagrou em Peschici, no sul de Itália, anunciou a guarda costeira italiana. De acordo com o comunicado citado pelo Le Monde, este grupo de “turistas e nadadores” foram “retirados pelo mar, a única rota de evacuação plausível”.

    “As operações continuam em curso e envolvem seis barcos da guarda costeira, três da guarda financeira e ainda dez privados, designados para o transporte de passageiros e apoio às operações de resgate”, lê-se na nota citada, em que referem que outras 300 pessoas devem seguir o mesmo rumo ainda este fim de semana.

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    16:30
    João Francisco Gomes

    França. Residentes nos municípios afetados pelos incêndios não têm de trabalhar segunda-feira

    Os residentes nos municípios afetados pelo incêndio de Gironda não terão de ir trabalhar na segunda-feira, anunciou esta tarde a governante regional Sophie Brocas, numa conferência de imprensa.

    A subida das temperaturas a partir de terça-feira poderá agravar ainda mais o fenómeno, acrescentou Sophie Brocas.

    A governante disse também que quem teve de ser retirado de casa não poderá regressar enquanto o incêndio não estiver controlado.

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    15:58
    João Francisco Gomes

    Incêndio de França perto de instalações de defesa, incluindo fábricas de mísseis e de pólvora e centro de pesquisa nuclear

    O incêndio de grandes dimensões na região de Gironda está também a ameaçar várias instalações da indústria de defesa francesa que se situam na zona oeste da cidade de Bordéus.

    Como explica a BFMTV, encontram-se naquela região, um importante polo da indústria de defesa francesa, várias instalações de investigação científica, fábricas e armazéns — especialmente perigosas por conterem mísseis, pólvora e outros produtos.

    De acordo com aquela estação, o Ministério da Defesa francês já enviou para a região “especialistas e recursos” para garantir a “segurança de instalações industriais”.

    A ArianeGroup, importante empresa europeia de defesa, que tem ali as suas instalações, já confirmou que está em contacto com as autoridades francesas para assegurar a proteção das instalações.

    É também na região que se situa o CEA-Cesta, centro de estudos dedicado à investigação de armamento nuclear.

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    15:38
    João Francisco Gomes

    "Somos como David contra Golias." Porta-voz de bombeiros franceses diz que é impossível combater fogo que está às portas de Bordéus

    O porta-voz da Federação Nacional dos Bombeiros de França, Éric Brocardi, diz que não é possível combater o grande incêndio em Gironda, que está a “alastrar-se em todas as direções”.

    “Não sabemos como se vai espalhar”, afirmou Brocardi em entrevista à AFP. “A frente está em constante mudança de posição. Não podemos combatê-lo. Somos como David contra Golias. Isso significa que, em algum momento, encontraremos o ponto fraco e atacaremos.”

    Brocardi sublinha que a solução para o fogo virá ou da chuva ou de “uma maneira de levar o fogo para um lugar onde ele se extinga sozinho”, como o mar.

    “A situação no terreno é mais defensiva do que ofensiva”, assinalou ainda, comparando o combate ao incêndio a uma “estratégia de guerra”.

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    14:54
    João Francisco Gomes

    Papa Leão XIV pede orações por afetados pelos fogos em França e Espanha

    O Papa Leão XIV aproveitou a sua intervenção deste domingo após a oração do Angelus, em Roma, para deixar uma mensagem acerca dos incêndios em França e Espanha.

    “Perante os devastadores incêndios que afetaram várias partes de França e Espanha nos últimos dias, expresso a minha proximidade e convido todos a rezarem pelos afetados e pelo trabalho dos socorristas”, disse Leão XIV.

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    14:37
    João Francisco Gomes

    Mais de 40 habitações destruídas em Madrid

    Só na região de Madrid, mais de 40 habitações ficaram destruídas e cerca de 300 ficaram danificadas na sequência dos incêndios, de acordo com um balanço do governo regional citado pelo El País.

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    13:07
    João Francisco Gomes

    75 bombeiros feridos em França

    No grande incêndio em Gironda, no sudoeste de França, um total de 75 bombeiros já ficaram feridos e precisaram de receber cuidados médicos, diz o Le Monde.

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