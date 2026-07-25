Momentos-chave
- Incêndio em Soure já foi dominado, garante Proteção Civil
- Mais de 325 mil pessoas retiradas em França e Espanha
- 84 bombeiros feridos desde o início do incêndio de Gironde
- Cerca de 3 mil portugueses residem na área afetada pelos incêndios no sudoeste de França
- Evolução dos incêndios em Espanha está a ser "positiva", mas "lenta"
- "Temos 30 a 40 novos fogos todos os dias". Incêndios "sem precedentes" já queimaram 115 mil hectares em França
- 16 mil pessoas retiradas em Vall d'Uixó devido a incêndio que já queimou 6.500 hectares
- Fogo em Soure, no distrito de Coimbra, combatido por 12 meios aéreos
- Incêndio em Ávila é “maior da história recente” espanhola. Há seis vezes mais área ardida do que em 2025
- 400 pessoas retiradas devido a incêndio em Peschici, no sul de Itália
- França. Residentes nos municípios afetados pelos incêndios não têm de trabalhar segunda-feira
- Incêndio de França perto de instalações de defesa, incluindo fábricas de mísseis e de pólvora e centro de pesquisa nuclear
- "Somos como David contra Golias." Porta-voz de bombeiros franceses diz que é impossível combater fogo que está às portas de Bordéus
- Papa Leão XIV pede orações por afetados pelos fogos em França e Espanha
- Mais de 40 habitações destruídas em Madrid
- 75 bombeiros feridos em França
- Rei de Espanha elogia trabalho "exemplar" da proteção civil
- Governo francês cria unidade de crise económica para apoiar empresas nas zonas afetadas pelos fogos
- Pelo menos 240 habitações destruídas pelo fogo em Gironda
- Dois aviões enviados pela Turquia juntam-se ao combate aos fogos em Espanha
- Reis de Espanha visitam pavilhão que acolhe deslocados em Madrid
- Exército espanhol instala 600 camas em pavilhão para acolher deslocados
- Situação continua "muito desfavorável" em França, admite ministro da Administração Interna
- Sánchez anuncia aplicação de regime jurídico de catástrofe nas zonas afetadas pelos incêndios de Madrid-Ávila
- Todas as frentes do incêndio de Madrid e Ávila contidas, mas ainda há focos de incêndio descontrolados
- Todas as frentes do incêndio de Madrid e Ávila contidas, mas ainda há focos de incêndio descontrolados
- Incêndio obriga a interrupção de tráfego ferroviário, incluindo TGV
- Treze concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio
- Centro de congressos de Bordéus recebe deslocados
- Cidade de Bordéus poderá ser totalmente evacuada. Autarquia está a preparar todos os cenários possíveis
- Situação continuou a agravar-se durante a noite. Quase 350 mil pessoas retiradas em Espanha e França
- 55 mil pessoas retiradas dos arredores de Bordéus
- Noite "não vai ser simples", mas para domingo espera-se tempo mais favorável no combate ao fogo
- "Incêndios não estão sob controlo, mas a situação está", diz responsável pela Unidade Militar de Emergências de Espanha
- Governo escocês pede apoio militar aéreo para combater incêndio descrito como "apocalíptico"
- Fogo de Pombal já está em fase de resolução
- "Previsão volta a ser desfavorável" para incêndio em Gironde, afirma primeiro-ministro francês
- Luís Neves: “Ficamos felizes e satisfeitos com a prontidão com que estamos a apoiar países vizinhos”
- Situação "completamente estável" em Biscarrosse permite regresso a casa de três mil pessoas
- Estado de emergência nacional em Espanha passa a incluir incêndio em Toledo
- Macron: "Vamos reconstruir, vamos reparar e vamos estar lá o tempo que for necessário"
- Quase 60 mil pessoas já foram retiradas devido aos incêndios de Ávila e Madrid
- Incêndio perto de Valência deixa um morto e cinco feridos. Fogo já foi controlado
- Incêndios levam a encurtamento da etapa final do Tour de France
- Mais dois municípios espanhóis confinados. Quase 88 mil pessoas em Espanha abrangidas por evacuações ou confinamentos
- Contingente de 1.500 militares franceses mobilizados para combate aos incêndios
- Suspeita de ter ateado fogos em Celorico de Basto fica em prisão preventiva
- Turquia envia dois aviões de combate a incêndios para Espanha
- Incêndio de Gironda já consumiu 32 mil hectares. É três vezes a área de Paris
- Ursula von der Leyen diz que frota aérea do mecanismo RescEU já está mobilizada para Espanha e França
- Presidente da comunidade autónoma de Madrid antecipa "situações muito piores nas próximas horas"
- Quase 280 mil pessoas abrangidas por ordens de evacuação ou confinamento em Espanha e França
- Primeiro-ministro francês convoca reunião de urgência do gabinete de crise do governo
- Chamas a 30 quilómetros de Bordéus. Governo procura evitar ter de evacuar a cidade
- Qualidade do ar em Madrid afetada pelos incêndios. Cidadãos aconselhados a usar máscara
- Mais de 20 concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo
- Incêndio em Monchique foi dominado
- Mais 30 mil pessoas retiradas na região de Ávila
- Presidente da câmara de Bordéus diz que para já não há necessidade de evacuar a cidade
- 2026 já é o ano com mais área ardida em França
- Uma centena de militares portugueses chegam a Espanha para ajudar nos incêndios
- Pedro Sánchez pede "pacto de regime contra a emergência climática" e diz que agora prioridade é salvar vidas
- Governo francês antecipa empenho de avião militar de grande porte para combate a fogos
- Autoridades francesas decretam evacuação de três áreas nos subúrbios de Bordéus
- Incêndios em França e Espanha obrigam a evacuações e isolamentos que já afetaram mais de 200 mil pessoas
Histórico de atualizações
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Bom dia,
Fica por aqui a cobertura deste domingo dos incêndios que estão a afetar o sudoeste europeu. Continuamos a acompanhar, ao minuto, os desenvolvimentos dos incêndios em Espanha, França e também Portugal. Para continuar a ler, aceda a este novo liveblog.
Incêndio em Gironda permaneceu “geralmente estável durante a noite”. Macron reune-se com ministros às 11h00
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Incêndio em Soure já foi dominado, garante Proteção Civil
O incêndio florestal que deflagrou hoje em Samuel, Soure, no distrito de Coimbra, foi dado como dominado às 22h49, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
No local ainda permanecem 234 operacionais apoiados por 71 viaturas, segundo a mesma fonte.
O fogo chegou a ser combatido por 12 meios aéreos e 241 operacionais.
Segundo fonte do Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o fogo não colocou povoações em risco, tendo sido combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro.
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Mais de 325 mil pessoas retiradas em França e Espanha
França e Espanha continuaram a enfrentar hoje incêndios que obrigaram a retirar mais de 325 mil pessoas, numa altura em que as previsões meteorológicas alertam para uma onda de calor no sudoeste francês, a partir de terça-feira.
No sudoeste francês, que inclui o departamento de Gironda, a capital, Bordéus, tem as chamas a 15 quilómetros da aglomeração urbana e a situação poderá agravar-se devido ao calor, um cenário que também pode afetar várias regiões espanholas, segundo a agência noticiosa francesa AFP.
As altas temperaturas previstas poderão agravar o fenómeno atmosférico “pyrocumulonimbus”, conhecido como “tempestade de fogo”. A autarca de Gironda, Sophie Brocas, receia tal cenário, após informações divulgadas pela agência meteorológica Météo-France, que prevê uma potencial onda de calor no sudoeste a partir de terça-feira, com máximas até aos 40 graus e ventos um pouco menos fortes, mas mais secos.
O incêndio gigantesco registado no departamento de Gironda já consumiu 240 habitações e cerca de 220 mil pessoas foram retiradas desde quarta-feira, provavelmente a maior operação deste tipo alguma vez realizada em França, fora de contexto de conflito, segundo o Governo.
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84 bombeiros feridos desde o início do incêndio de Gironde
Já ficaram feridos 84 bombeiros desde que deflagrou o grande incêndio em Gironde esta semana, anunciou a autarquia. Este domingo, de acordo com o Le Monde, a contagem de baixas passou a incluir outros nove bombeiros. “Não há vítimas do público geral”, garantiram as autoridades autárquicas.
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Cerca de 3 mil portugueses residem na área afetada pelos incêndios no sudoeste de França
Cerca de 3 mil dos mais de 20 mil portugueses que vivem no departamento francês da Gironda (sudoeste) residem nas áreas afetadas pelo incêndio que já consumiu 42 mil hectares e obrigou à retirada de aproximadamente 220 mil pessoas.
A estimativa foi transmitida à agência Lusa por Valdemar Félix, antigo conselheiro da comunidade portuguesa na região e atual vereador da câmara de Lormont, uma cidade de 27 mil habitantes situada a cerca de 10 quilómetros do centro de Bordéus.
Apesar dos contactos feitos pela Lusa, não foi possível apurar informações sobre o número de portugueses já retirados para centros de acolhimento na região.
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Evolução dos incêndios em Espanha está a ser "positiva", mas "lenta"
Fernando Grande-Marlaska garante que a evolução dos incêndios está a ser “positiva”, mas “lenta”. Após uma reunião do comité de emergência para gerir a resposta a crises, o ministro da Administração Interna recordou que os fogos que lavram no centro do país são “os mais importantes e mais agressivos da história da Espanha”.
???? Grande-Marlaska: "La evolución de los incendios es positiva, pero lenta".
El ministro del @interiorgob ha presidido el CECOD de los incendios en situación de #EmergenciaNacional, desde el Puesto de Mando Avanzado de Navalcarnero, en Madrid. pic.twitter.com/JeWRT1n92B
— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 26, 2026
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Incêndio em Quintela, na região de Leon, voltou a estar ativo mais de 24 horas após ter sido dominado
O incêndio que tinha sido dado como extinto em Quintela, na região de Leon, na manhã de sábado, voltou a estar ativo, avisaram as autoridades municipais esta noite. A autarquia prevê que o novo combate demore cerca de 12 horas até o fogo estar novamente dominado.
El #IFQuintela, #LeónESP, baja a IGR 0⃣ al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR (1).
Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IqkQ pic.twitter.com/qWDi8lRzUM
— Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) July 25, 2026
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"Temos 30 a 40 novos fogos todos os dias". Incêndios "sem precedentes" já queimaram 115 mil hectares em França
O ministro da Administração Interna de França afirma que já arderam 115 mil hectares este ano, o que marca uma área ardida “sem precedentes” no país. “Temos 30 a 40 novos fogos todos os dias”, desabafa Laurent Nuñez, que admite que estes incêndios “ainda não foram dominados” e que o caso mais dramático, em Gironde, continua a lavrar, cita o Le Monde.
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16 mil pessoas retiradas em Vall d'Uixó devido a incêndio que já queimou 6.500 hectares
Um incêndio em Vall d’Uixó obrigou à retirada de mais de 16 mil pessoas, depois de ter queimado cerca de 6.500 hectares, avança a ABC, citando declarações do responsável regional pela gestão de emergências, Juan Carlos Valderrama.
“O vento não tem estado tão forte como ontem e a temperatura tem estado mais amena”, confessou o responsável de Valência, que, apesar de sublinhar que o incêndio continua ativo, as condições de combate estão a melhorar.
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Fogo em Soure, no distrito de Coimbra, combatido por 12 meios aéreos
Um incêndio em Samuel, em Soure, no distrito de Coimbra, está a ser combatido por 12 meios aéreos e quase 200 operacionais, estando a afetar “apenas zona florestal”, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.
Segundo o Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o alerta para o fogo foi dado às 17h20 e “não há habitações em risco”.
No terreno, às 18h50, combatem o fogo 199 operacionais, apoiados por 46 viaturas e 12 meios aéreos, de acordo com a mesma fonte.
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Feijóo admite que ainda "há muito trabalho por fazer" e que o pior "ainda não passou"
Alberto Núñez Feijóo, o líder do Partido Popular espanhol, esteve em Navalcarnero, uma das áreas afetadas pelos incêndios no centro do país. “Não é fácil superar este pesadelo. Não estamos no final da época de incêndios, estamos no início. Ainda não passámos pelo pior”, afirmou o político.
“Espero que estas chamas possam ser contidas, controladas, a sua intensidade reduzida e, finalmente, dominadas”, continuou Feijóo, em declarações citadas pela ABC, admitindo que ainda “há muito trabalho por fazer”, mas mostrou-se confiante que estão “em boas mãos”, referindo-se aos corpos de bombeiros que têm combatido os incêndios.
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Guardia Civil mostra área ardida nos arredores de Madrid
A Guardia Civil espanhola publicou um vídeo com imagens captadas num helicóptero, mostrando as áreas ardidas em Cadalso de los Vidrios, Piedralaves e La Adrada, nos arredores de Madrid.
‼️Imágenes aéreas‼️
Nuestro Servicio Aéreo sobre vuela las zonas d Cadalso de los Vidrios, Piedralaves y La Adrada.
Los compañeros de los diferentes servicios de emergencias, voluntarios y servicios del @GNRepublicana trabajan sin descanso ???? pic.twitter.com/7bKFyVLgKb
— Guardia Civil (@guardiacivil) July 26, 2026
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Incêndio em Ávila é “maior da história recente” espanhola. Há seis vezes mais área ardida do que em 2025
O incêndio que deflagrou esta semana em Ávila é o “maior da história recente” em Espanha, de acordo com a ministra para a Transição Ecológica. Em declarações citadas pela ABC, Sara Aagesen revela que já arderam mais de 153 mil hectares, o equivalente a seis vezes mais do que a área ardida em 2025. Só em Ávila foram mais de 50 mil.
“O que temos constatado é que a situação continua a ser complexa. Não me atrevo a dar uma indicação de como irá evoluir nas próximas horas”, afirma a governante, admitindo que a população retirada só voltará a casa “quando as condições forem seguras”. Ainda assim, admite que “provavelmente” haverá mais pessoas retiradas dos locais ameaçados pelas chamas.
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400 pessoas retiradas devido a incêndio em Peschici, no sul de Itália
Mais de 400 pessoas foram retiradas devido a um incêndio que deflagrou em Peschici, no sul de Itália, anunciou a guarda costeira italiana. De acordo com o comunicado citado pelo Le Monde, este grupo de “turistas e nadadores” foram “retirados pelo mar, a única rota de evacuação plausível”.
“As operações continuam em curso e envolvem seis barcos da guarda costeira, três da guarda financeira e ainda dez privados, designados para o transporte de passageiros e apoio às operações de resgate”, lê-se na nota citada, em que referem que outras 300 pessoas devem seguir o mesmo rumo ainda este fim de semana.
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França. Residentes nos municípios afetados pelos incêndios não têm de trabalhar segunda-feira
Os residentes nos municípios afetados pelo incêndio de Gironda não terão de ir trabalhar na segunda-feira, anunciou esta tarde a governante regional Sophie Brocas, numa conferência de imprensa.
A subida das temperaturas a partir de terça-feira poderá agravar ainda mais o fenómeno, acrescentou Sophie Brocas.
A governante disse também que quem teve de ser retirado de casa não poderá regressar enquanto o incêndio não estiver controlado.
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Incêndio de França perto de instalações de defesa, incluindo fábricas de mísseis e de pólvora e centro de pesquisa nuclear
O incêndio de grandes dimensões na região de Gironda está também a ameaçar várias instalações da indústria de defesa francesa que se situam na zona oeste da cidade de Bordéus.
Como explica a BFMTV, encontram-se naquela região, um importante polo da indústria de defesa francesa, várias instalações de investigação científica, fábricas e armazéns — especialmente perigosas por conterem mísseis, pólvora e outros produtos.
De acordo com aquela estação, o Ministério da Defesa francês já enviou para a região “especialistas e recursos” para garantir a “segurança de instalações industriais”.
A ArianeGroup, importante empresa europeia de defesa, que tem ali as suas instalações, já confirmou que está em contacto com as autoridades francesas para assegurar a proteção das instalações.
É também na região que se situa o CEA-Cesta, centro de estudos dedicado à investigação de armamento nuclear.
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"Somos como David contra Golias." Porta-voz de bombeiros franceses diz que é impossível combater fogo que está às portas de Bordéus
O porta-voz da Federação Nacional dos Bombeiros de França, Éric Brocardi, diz que não é possível combater o grande incêndio em Gironda, que está a “alastrar-se em todas as direções”.
“Não sabemos como se vai espalhar”, afirmou Brocardi em entrevista à AFP. “A frente está em constante mudança de posição. Não podemos combatê-lo. Somos como David contra Golias. Isso significa que, em algum momento, encontraremos o ponto fraco e atacaremos.”
Brocardi sublinha que a solução para o fogo virá ou da chuva ou de “uma maneira de levar o fogo para um lugar onde ele se extinga sozinho”, como o mar.
“A situação no terreno é mais defensiva do que ofensiva”, assinalou ainda, comparando o combate ao incêndio a uma “estratégia de guerra”.
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Papa Leão XIV pede orações por afetados pelos fogos em França e Espanha
O Papa Leão XIV aproveitou a sua intervenção deste domingo após a oração do Angelus, em Roma, para deixar uma mensagem acerca dos incêndios em França e Espanha.
“Perante os devastadores incêndios que afetaram várias partes de França e Espanha nos últimos dias, expresso a minha proximidade e convido todos a rezarem pelos afetados e pelo trabalho dos socorristas”, disse Leão XIV.
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Mais de 40 habitações destruídas em Madrid
Só na região de Madrid, mais de 40 habitações ficaram destruídas e cerca de 300 ficaram danificadas na sequência dos incêndios, de acordo com um balanço do governo regional citado pelo El País.
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75 bombeiros feridos em França
No grande incêndio em Gironda, no sudoeste de França, um total de 75 bombeiros já ficaram feridos e precisaram de receber cuidados médicos, diz o Le Monde.