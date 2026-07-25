Cerca de 3 mil portugueses residem na área afetada pelos incêndios no sudoeste de França

O incêndio florestal que deflagrou hoje em Samuel, Soure, no distrito de Coimbra, foi dado como dominado às 22h49, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

No local ainda permanecem 234 operacionais apoiados por 71 viaturas, segundo a mesma fonte.

O fogo chegou a ser combatido por 12 meios aéreos e 241 operacionais.

Segundo fonte do Comando Sub-regional e Proteção Civil de Coimbra, o fogo não colocou povoações em risco, tendo sido combatido por operacionais das regiões de Coimbra, Leiria e Aveiro.