Momentos-chave
- Líder militar do Hamas não concordará com o plano de cessar-fogo dos EUA, avança a BBC
- Alexandra Leitão foi travada por manifestantes pró-Palestina quando tentava sair, de carro, após o debate no MUDE
- Durante debate na RTP, ouvem-se protestos dos manifestantes de apoio à Palestina à porta do MUDE
- Bugalho diz ter “a certeza” que Israel garantiu “a segurança ” dos portugueses da flotilha com destino a Gaza
- Rússia condiciona apoio a plano de Trump para Gaza a solução de dois Estados
- Tavares sugere demissão de Melo após passagem nas Lajes de aeronaves para Israel
- Israel identificou 250 ativistas da flotilha antes de os levar a tribunal para deportação
- Marcelo confirma que detidos portugueses vão encontrar-se com embaixadora de Portugal em Israel amanhã
- EUA classificam flotilha como “provocação deliberada e desnecessária”
- Aeronaves dos EUA com destino a Israel escalaram nos Açores sem comunicação prévia ao MNE
- Mais de 100 manifestantes pró-Palestina detidos em Marselha à porta de uma fábrica de armas
- Aguiar-Branco espera que haja acesso aos serviços consulares e deportação célere
- "Só a força e a união podem derrotar o terrorismo". Netanyahu reage ao ataque à sinagoga em Manchester
- Starmer diz que ataque em Manchester foi motivado pelo desejo de atacar comunidade judaica
- MNE italiano indica que detidos da flotilha deverão ser deportados numa ordem única
- Egipto tenta convencer Hamas a aceitar plano de Trump para Gaza
- Pelo menos 443 ativistas detidos e 42 navios intercetados da flotilha para Gaza. E agora? Os próximos passos em seis pontos
- Putin está otimista quanto a um cessar-fogo em Gaza
- Movimentos pelo clima solidários com tripulação da Flotilha
- Montenegro revela que detidos da flotilha estão “num porto” e Governo está a tentar contactá-los
- Casa Branca espera que Hamas aceite plano de Trump para Gaza
- Paulo Raimundo critica atuação do Governo sobre ação em Gaza
- Duas pessoas detidas após ataque à porta de uma sinagoga em Manchester
- Outra flotilha com nove barcos segue para Gaza apesar da interceção da Global Sumud
- Esfaqueamento em Manchester classificado pelas autoridades britânicas como ataque terrorista
- Cidadãos portugueses "não terão qualquer problema de saúde", mas BE não sabe data de chegada a Portugal
- BE queixa-se da falta de resposta do Governo e pressiona Rangel a convocar embaixador israelita em Lisboa
- Após ser recebido por Marcelo, Fabian Figueiredo revela que quatro portugueses da flotilha já "estão em terra num porto israelita"
- Rangel garante que não tinham conhecimento de um quarto português na flotilha e que tem como preocupação trazer os detidos para Portugal
- Alemanha pede a Israel que garanta segurança de todos os passageiros da flotilha
- Erdogan critica interceção da flotilha e acusa Israel de "brutalidade"
- Ataque em Manchester. Starmer reúne-se de emergência com o Governo e destaca autoridades adicionais para outras sinagogas do país
- Líder da IL com dúvidas se Mariana Mortágua serviu ou "se serviu da causa" palestiniana
- Hamas pede repúdio dos povos livres por interceção de flotilha
- Governo confirma que foram detidos quatro cidadãos portugueses que estavam a bordo da flotilha
- Dois mortos no ataque em Manchester. Autoridades confirmam que o suspeito também morreu
- Fabian Figueiredo critica palavras de Montenegro e garante: "Israel não é um parceiro de Portugal"
- Fabian Figueiredo lamenta que Rangel "não tenha respondido a pedido de audiência", mas elogia Marcelo: "Tem sido inexcedível"
- "A provocação acabou". Todos os barcos da flotilha já foram intercetados pelas forças israelitas, avança MNE de Israel
- Fabian Figueiredo diz que "não é conhecido paradeiro" dos três portugueses da flotilha
- Ventura critica flotilha e pergunta: "Quem é que vai pagar os custos com a Mariana Mortágua?"
- "Israel não tem autoridade nem soberania sobre as águas territoriais palestinianas", diz Autoridade Palestiniana
- Quatro barcos continuam a navegar. Dois deles são de apoio jurídico
- Nuno Melo condena participação de portugueses em flotilha: "Iniciativa panfletária e irresponsável"
- Milhares de pessoas saem às ruas em várias cidades do mundo para protestar contra a detenção dos membros da flotilha
- África do Sul classifica intercepção da flotilha como "uma grave ofensa"
- Ativistas detidos chegam ao porto de Ashdod, em Israel
- Quatro feridos no ataque em sinagoga em Manchester. Suspeito foi baleado
- PS sai em defesa do Governo em relação à flotilha. "Está a fazer o que pode fazer", diz Carneiro
- Manchester. Esfaqueamento em sinagoga leva polícia a isolar zona
- Ataques israelitas em Gaza fizeram 17 mortos na manhã desta quinta-feira
- Marcelo anuncia audiência com Bloco de Esquerda às 14h00
- Joana Mortágua: "Papel do MNE e dos europeus era impedir que a flotilha fosse atacada e garantir que estas pessoas não fossem detidas"
- "Não tenho informação sobre o paradeiro, a condição ou o estado dos portugueses que foram detidos", diz Joana Mortágua
- Barco Mikeno está a menos de uma hora da costa de Gaza
- Brasil condena interceção dos "manifestantes pacíficos" pelas forças de Israel
- Espanha convoca representante de Israel após interceção da flotilha
- Mais de metade das embarcações já foi interceptada, informa a Grécia
- Israel diz que membros da flotilha estão "a caminho de Israel em segurança e de forma pacífica"
- "Mensagem política" da flotilha ficou transmitida, argumenta Luís Montenegro
- Luís Montenegro assegura "todo o apoio consular", mas declara não ter informações sobre o estado dos três portugueses detidos por Israel
- Depois de informações contraditórias, Miguel Duarte terá sido detido durante a madrugada
- Noite marcada por protestos em várias cidades europeias
- Barco da flotilha entra em águas palestinianas. Outros 23 barcos continuam a caminho de Gaza
Histórico de atualizações
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Vamos encerrar por aqui este artigo liveblog, que seguiu a atualidade relacionada com o conflito no Médio Oriente ao longo do dia de ontem, quinta-feira.
Flotilha. Um dos barcos não foi intercetado e navega em direção a Gaza, com seis pessoas a bordo
Continue, por favor, a acompanhar-nos nesta nova ligação. Muito obrigado!
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O que se passou até agora
- Portugal está a mobilizar esforços diplomáticos após a detenção de quatro cidadãos portugueses pelas autoridades israelitas, que integravam a flotilha humanitária Global Sumud a caminho de Gaza. Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que a embaixadora de Portugal em Telavive se reunirá com os detidos para clarificar a situação. O caso envolveu ainda controvérsia interna, com críticas ao Governo de Portugal por não comunicar informações suficientes sobre os portugueses detidos.
- O primeiro-ministro, Luís Montenegro, sublinhou a importância de garantir apoio consular aos portugueses detidos e destacou o contacto direto com as autoridades israelitas. Vários partidos, incluindo o Bloco de Esquerda e o PCP, manifestaram preocupação com a situação, criticando a falta de ação do Governo e a resposta “passiva” do primeiro-ministro.
- A operação de interceção por parte das forças israelitas suscitou protestos e manifestações em várias cidades europeias, incluindo Lisboa e Porto, e levou a reações de condenação de diversos países, como a Colômbia e o Brasil. Foi pedido que a ajuda humanitária a bordo da flotilha seja entregue à Faixa de Gaza. Protestos de solidariedade com a Palestina e contra a ação israelita foram organizados por movimentos civis e missões diplomáticas, incluindo apelos de repúdio por parte do grupo palestiniano Hamas.
- A Rússia expressou, em termos gerais, apoio ao plano de Donald Trump para a gestão e suspensão de combates na Faixa de Gaza, desde que alinhado com a solução de dois Estados. Egito, Qatar e Turquia tentam convencer o Hamas a aceitar este plano de paz. Simultaneamente, o Secretário-Geral da ONU expressou preocupação pela escalada de tensões e chamou à atenção para a necessidade urgente de protecção dos direitos humanos dos civis afectados pelo conflito.
[O que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a duas voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Ouça o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music.]
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Líder militar do Hamas não concordará com o plano de cessar-fogo dos EUA, avança a BBC
A BBC avança que os mediadores do novo plano de cessar-fogo em Gaza contactaram o chefe da ala militar do Hamas em Gaza, que indicou não concordar com os termos dos EUA.
Izz al-Din al-Haddad acreditará que o plano foi elaborado para acabar com o Hamas, independentemente de o grupo o aceitar ou não, e por isso pretende continuar a lutar.
O plano de 20 pontos do presidente norte-americano, Donald Trump, para pôr fim à guerra – que já foi aceite por Israel – estipula que o Hamas se desarme e não tenha qualquer papel futuro no governo de Gaza.
Acredita-se que parte da liderança política do Hamas no Qatar está aberta a aceitar o plano com ajustes, porém a sua influência poderá ser limitada, uma vez que não tem controlo sobre os reféns detidos pelo grupo terrorista.
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Trânsito restabelecido na Avenida dos Aliados após corte por manifestantes
O trânsito na Avenida dos Aliados, que esteve parcialmente cortado em três sítios diferentes, foi retomado pelas 23h45 de quinta-feira, após ter estado bloqueado por manifestantes pró-Palestina, que já haviam feito o mesmo na Praça D. João I.
Depois de duas horas com o trânsito na Praça D. João I cortado, entre as 20h00 e as 22h10, os manifestantes seguiram para os Aliados, onde cortaram, primeiro, os dois lados da circulação até à Trindade, incluindo no cruzamento com a Rua Elísio de Melo, e depois junto à Câmara do Porto.
Foi aí que os manifestantes decidiram desmobilizar e ocupar o lugar na praça em frente à autarquia, onde todas as noites se realiza uma vigília pela Palestina, libertando o tráfico automóvel.
Antes, um condutor tinha saído do carro para confrontar os manifestantes, o que levou à intervenção de agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) que acompanhavam a ação, com uma manifestante a queixar-se de ter sido agredida por um dos oficiais.
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Alexandra Leitão foi travada por manifestantes pró-Palestina quando tentava sair, de carro, após o debate no MUDE
À saída do MUDE, onde decorria o debate de Lisboa, Alexandra Leitão foi travada junto do seu carro por dezenas de manifestantes que protestam contra Israel após a detenção dos membros da flotilha.
“Não é assim que se resolve”, disse a candidata à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, depois de se tentar dirigir aos manifestantes. Entretanto, chegaram vários elementos da PSP que encaminharam a socialista de volta ao interior do edifício.
No local continuaram dezenas de jovens com gritos contra Israel e em apoio à Palestina.
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Durante debate na RTP, ouvem-se protestos dos manifestantes de apoio à Palestina à porta do MUDE
Ouvem-se gritos de protesto no debate dos candidatos às Eleições Autárquicas em Lisboa. O moderador do debate emitido na RTP e RTP3, que decorre no MUDE, na Rua Augusta, informou que se tratam de protestos de apoio à Palestina e em que os manifestantes pedem a libertação dos quatro portugueses que seguiam a caminho de Gaza na flotilha humanitária.
Ao Observador, fonte oficial da organização do protesto convocado esta tarde diz que a mobilização pela qual esteve responsável foi apenas aquela que decorreu junto da Embaixada de Israel às 18h00 da tarde.
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Trânsito retomado no Porto após corte por manifestantes pró-Palestina
O trânsito automóvel foi hoje retomado nas ruas adjacentes à Praça D. João I, no Porto, após ter sido bloqueado pelas 20h00 por uma manifestação pró-Palestina marcada para aquele local.
Os manifestantes deixaram o espaço pedonal, em frente ao Teatro Municipal Rivoli, e cortaram o trânsito pelas 20h00, levando a que a polícia redirecionasse o trânsito, tendo desmobilizado pelas 22h10.
Na praça ouviram-se cânticos com frases como “Viva a luta do povo palestino, Israel é um Estado assassino” e palavras de ordem como “Palestina Livre”.
Por entre os cerca de mil manifestantes presentes na Praça D. João I podem ver-se dezenas de bandeiras da Palestina e cartazes que reivindicam liberdade para os integrantes dos barcos intercetados da Flotilha Global Sumud, entre os quais se encontram Mariana Mortágua e Sofia Aparício.
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PCP defende que Portugal não pode permitir que aviões dos EUA aterrem sem autorização
O secretário-geral do PCP defendeu hoje que Portugal não é “um apêndice dos Estados Unidos” e não pode permitir que os seus aviões aterrem em solo nacional sem autorização, considerando particularmente grave que fossem destinados a Israel.
Num jantar comício em Sintra, distrito de Lisboa, Paulo Raimundo abordou a notícia de que três aeronaves norte-americanas fizeram escala, em abril, na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.
O secretário-geral do PCP frisou que Portugal é um “país soberano, uma nação soberana”, com “instrumentos políticos e uma Constituição”.
“Portugal não é uma província da União Europeia, não é um apêndice dos Estados Unidos e Portugal não pode permitir que aviões dos Estados Unidos aterrem no nosso território sem autorização, sem informar, sem dar uma justificação que seja”, defendeu.
Paulo Raimundo considerou que, “fosse qual fosse o avião, viesse de que viesse dos Estados Unidos”, já seria “grave por si só” que aterrasse na base das Lajes ou em Lisboa sem “informação ou sem autorização para tal”.
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Bugalho diz ter “a certeza” que Israel garantiu “a segurança ” dos portugueses da flotilha com destino a Gaza
O eurodeputado Sebastião Bugalho afirmou hoje que “não passou pela cabeça de ninguém” que Israel não garantisse “a segurança e o bom trato” de cidadãos portugueses que estivessem a bordo de barcos da flotilha.
“Não vou fazer nenhum juízo de valor sobre a iniciativa de Mariana Mortágua, mas posso dizer-lhe que tenho a certeza que, do primeiro ao último momento, do Presidente da República ao ministro dos Negócios Estrangeiros e a todo o Governo de Portugal, que não passou pela cabeça que o estado de Israel não assegurasse a segurança e o bom trato de qualquer português que estivesse a bordo de qualquer embarcação que interagisse com as autoridades israelitas. Tenho a certeza que foi isso que aconteceu”, disse o eurodeputado à agência Lusa, à margem de uma ação da campanha autárquica em Fornos de Algodres.
Sebastião Bugalho acrescentou que, apesar de não ter “a mesma perspetiva” que a deputada do Bloco de Esquerda sobre o conflito do Médio Oriente, não iria “condenar essa iniciativa de manifestação de solidariedade” porque a “liberdade de cada um tem que ser respeitada”.
“Constato apenas que um conjunto de governos — e que até o próprio Santo Padre — fizeram vários apelos à flotilha para não entrar num ambiente de hostilidade com as autoridades israelitas, mas o mais importante é nós, enquanto portugueses e democratas, sabermos que estamos ao lado de quaisquer vítimas de violações de direitos humanos, sejam israelitas, sejam palestinianos”, afirmou.
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Polícia identifica autor do ataque em Manchester como sendo um cidadão britânico de descendência síria de 35 anos. Há mais um detido
A polícia de Manchester anunciou, segundo a BBC, que o autor do ataque na sinagoga é um cidadão britânico de descendência síria de 35 anos chamado Jihad Al-Shamie.
De acordo com a imprensa britânica, há agora três detidos relacionados com o caso, dois homens na faixa dos 30 anos e uma mulher sexagenária. Estão acusados de efetivar, preparar e instigar atos de terrorismo.
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Rússia condiciona apoio a plano de Trump para Gaza a solução de dois Estados
O Presidente russo, Vladimir Putin, expressou hoje apoio “em termos gerais” ao plano do homólogo norte-americano, Donald Trump, sobre a suspensão dos combates e futura gestão na Faixa de Gaza, embora condicionado a uma solução de dois Estados.
“Pode ser uma surpresa para vocês, mas, em termos gerais, a Rússia está disposta a apoiar “, declarou, num discurso no grupo de discussão Valdai, na estância balnear de Sochi, a propósito do roteiro apresentado pelo líder da Casa Branca.
No entanto, esclareceu que a Rússia estudará cuidadosamente a proposta e condiciona o seu apoio à possibilidade de conduzir ao objetivo final da criação de dois Estados, com Israel e Palestina lado a lado.
“Tanto quanto sei, dado que ainda não li esta proposta com atenção, ela envolve a criação de uma organização internacional que controlará [a Faixa de Gaza] durante um determinado período, liderada pelo senhor [Tony] Blair. Ele não é conhecido como um grande pacificador”, comentou o Presidente russo.
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Tavares sugere demissão de Melo após passagem nas Lajes de aeronaves para Israel
O porta-voz do Livre sugeriu hoje a demissão do ministro da Defesa, Nuno Melo, após a passagem de três aeronaves norte-americanas pelos Açores com destino a Israel, acusando-o de “estar do lado de terroristas”.
“Eu não percebo como é que Nuno Melo se pode manter como ministro da Defesa”, considerou Rui Tavares, em declarações à Lusa e Antena 1, à margem de uma ação de campanha para as autárquicas de dia 12, em Lisboa.
De acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), tutelado por Paulo Rangel, três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao Governo português, uma “falha de procedimento” sobre a qual o chefe da diplomacia portuguesa quer apurar responsabilidades.
A nota refere que esta operação teve “comunicação e autorização tácita (isto é, por decurso do prazo respetivo)” e a comunicação tinha já parecer favorável da AAN (Autoridade Aeronáutica Nacional), que depende do Ministério da Defesa Nacional, tutelado por Nuno Melo.
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Manifestações pela Palestina juntam centenas de pessoas em Lisboa e no Porto
Também em Portugal, em Lisboa e no Porto, centenas de pessoas juntaram-se para protestar pela Palestina, contra a situação na Faixa de Gaza e contra a detenção dos ativistas da Flotilha Global Sumud, onde seguiam quatro portugueses a bordo.
Na capital, os protestos deram-se à porta da embaixada de Israel, perto da zona do Saldanha. Já no Porto, a maior concentração foi na Praça D. João I, junto ao Mercado do Bolhão.
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Israel identificou 250 ativistas da flotilha antes de os levar a tribunal para deportação
A polícia israelita identificou 250 ativistas que viajavam a bordo da Flotilha Global Sumud, que intercetou na noite passada, antes de as apresentar perante o tribunal para a eventual deportação, foi hoje divulgado.
Em comunicado, a polícia afirmou que procura “garantir a ordem pública e frustrar qualquer tentativa de minar a legitimidade das ações do Estado de Israel”.
“Agentes policiais e soldados trabalham com determinação, profissionalismo e total cooperação com as Forças de Defesa de Israel, o Serviço de Imigração e População, a Autoridade de População e Imigração, forças de resgate e outros parceiros dos ministérios do governo”, indicou a nota informativa.
Entre os detidos estão os quatro portugueses que integravam a flotilha: a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz Sofia Aparício e os ativistas Miguel Duarte e Diogo Chaves.
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Milhares de pessoas sairam às ruas em Barcelona e Madrid pela flotilha e pela Palestina
Após a interceção da flotilha Global Sumud, milhares de pessoas sairam às ruas em várias cidades espanholas para protestar contra as ações do estado de Israel e as favor da Palestina, especialmente em Madrid e Barcelona, noticiou o El País.´
???? TV en DIRECTO | Así está ahora mismo, en la Puerta del Sol de Madrid, la protesta estudiantil contra el genocidio en Palestina https://t.co/EhOgMPg41F pic.twitter.com/Na4K0t9skh
— EL PAÍS (@el_pais) October 2, 2025
Em Barcelona, a autarquia registou a participação de quinze mil pessoas a protestar desde as 18h00 locais (19h00 em Lisboa) junto ao porto da cidade do Mediterrâneo.
???? ÚLTIMA HORA | La manifestació per Palestina obliga a tallar la sortida 21 de la ronda Litoral
???? Els Mossos carreguen per evitar l'entrada dels protestants als túnels a la plaça de les Drassanes https://t.co/RohtUb3LLS pic.twitter.com/bbm0UYVop5
— RAC1 (@rac1) October 2, 2025
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Marcelo confirma que detidos portugueses vão encontrar-se com embaixadora de Portugal em Israel amanhã
O Presidente da República, horas após ter-se encontrado com uma delegação do Bloco de Esquerda em Belém sobre a detenção da deputada Mariana Mortágua e de outros três ativistas portugueses que seguiam a bordo da flotilha humanitária para Gaza, confirma que a embaixadora de Portugal em Israel, em conjunto com o cônsul, vai encontrar-se com os portugueses nas instalações onde estão a ser retidos pelas autoridades israelitas.
A ocasião, que coincide com um dos principais feriados judaicos, “permitirá ter o contacto com os detidos e perceber exatamente o que se está a passar em termos de identificação administrativa”, afirma Marcelo Rebelo de Sousa, que refere a presença dos advogados que prestaram acompanhamento jurídico aos ativistas ao longo de toda a viagem.
Agora, como sublinha o Chefe de Estado, tanto os portugueses como os outros ativistas agora detidos vão ter uma escolha: ou assinam um documento a dizer que saem em sua concordância do território de Israel — em que Telavive cobre as despesas de deslocação — ou escolhem “a outra via”, de ficar em território israelita, que depois aciona a presença de juiz”.
Apesar de não saber exatamente o estado de saúde dos portugueses detidos em Israel, Marcelo Rebelo de Sousa elogia a embaixadora, que tem sido “inexcedível” no acompanhamento da situação, e também o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que tem mantido a Presidência “a par” de todos os desenvolvimentos.
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Israel autoriza ajuda de advogados da flotilha no processo de deportação
Israel autorizou hoje que os advogados dos ativistas da Flotilha Global Sumud, detidos na interceção militar dos navios com ajuda para Gaza, compareçam nas audiências já em curso sobre ordens de detenção e deportação.
“Depois de as autoridades israelitas terem inicialmente negado o acesso [dos ativistas a advogados] e começado as audiências sem aconselhamento jurídico, a equipa jurídica do Adalah já chegou ao porto e vai realizá-lo”, indicou o Adalah, grupo pró-palestiniano de advogados da flotilha.
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EUA classificam flotilha como “provocação deliberada e desnecessária”
A administração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou hoje a Flotilha Global Sumud, intercetada por Israel enquanto se dirigia à Faixa de Gaza com ajuda humanitária, como uma “provocação deliberada e desnecessária”.
“Nós estamos centrados em concretizar o plano do Presidente Trump para pôr fim à guerra, que tem sido universalmente recebido como uma oportunidade histórica para uma paz duradoura”, declarou à agência noticiosa espanhola EFE um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano (equivalente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros).
O responsável acrescentou que o Departamento de Estado “não tem prioridade maior do que a segurança e proteção dos cidadãos norte-americanos”.
Pelo menos oito veteranos militares dos Estados Unidos integraram a flotilha, uma missão internacional com mais de 40 embarcações e cerca de 500 voluntários, cujo objetivo era romper o bloqueio israelita a Gaza e entregar ajuda humanitária no enclave.
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Aeronaves dos EUA com destino a Israel escalaram nos Açores sem comunicação prévia ao MNE
Três aeronaves norte-americanas fizeram uma escala na base açoriana das Lajes com destino a Israel, sem comunicação prévia ao chefe da diplomacia portuguesa, uma “falha de procedimento”, anunciou o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), que quer apurar responsabilidades.
Em comunicado, o MNE realça que “a escala e sobrevoo de três aeronaves americanas para entrega a Israel”, ocorrida em 22 de abril, não significa que “tenha sido estritamente violado o compromisso assumido pelo Ministério ou pelo Governo nesta matéria”, referindo-se ao embargo à venda de armas e passagem pelo território nacional de material militar para Israel, determinado pelo executivo de Luís Montenegro.
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Mais de 100 manifestantes pró-Palestina detidos em Marselha à porta de uma fábrica de armas
Autoridades franceses detiveram mais de cem manifestantes a favor da Palestina que tentavam bloquear o acesso a uma fábrica de armas em Marselha, a Eurolinks. Segundo um comunicado da polícia local, os detidos participavam “numa concentração ilegal depois de terem sido avisados para não o fazerem”. Alguns causaram “danos materiais ou tiveram atos de violência contra agentes de autoridade pública”.