O eurodeputado Sebastião Bugalho afirmou hoje que “não passou pela cabeça de ninguém” que Israel não garantisse “a segurança e o bom trato” de cidadãos portugueses que estivessem a bordo de barcos da flotilha.

“Não vou fazer nenhum juízo de valor sobre a iniciativa de Mariana Mortágua, mas posso dizer-lhe que tenho a certeza que, do primeiro ao último momento, do Presidente da República ao ministro dos Negócios Estrangeiros e a todo o Governo de Portugal, que não passou pela cabeça que o estado de Israel não assegurasse a segurança e o bom trato de qualquer português que estivesse a bordo de qualquer embarcação que interagisse com as autoridades israelitas. Tenho a certeza que foi isso que aconteceu”, disse o eurodeputado à agência Lusa, à margem de uma ação da campanha autárquica em Fornos de Algodres.

Sebastião Bugalho acrescentou que, apesar de não ter “a mesma perspetiva” que a deputada do Bloco de Esquerda sobre o conflito do Médio Oriente, não iria “condenar essa iniciativa de manifestação de solidariedade” porque a “liberdade de cada um tem que ser respeitada”.

“Constato apenas que um conjunto de governos — e que até o próprio Santo Padre — fizeram vários apelos à flotilha para não entrar num ambiente de hostilidade com as autoridades israelitas, mas o mais importante é nós, enquanto portugueses e democratas, sabermos que estamos ao lado de quaisquer vítimas de violações de direitos humanos, sejam israelitas, sejam palestinianos”, afirmou.